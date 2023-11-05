Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Вы посетите кавказский Мачу-Пикчу — Гамсутль, прогуляетесь по Салтинской теснине, прокатитесь на катере по лазурным водам Сулакского каньона.
Мы приготовим блюда национальной кухни, попаримся в бане и попробуем кофе из турки, сваренный на вершине,чтобы в полной мере насладиться отдыхом, Уникальные локации, атмосфера гостеприимства и головокружительные пейзажи обеспечат незабываемый отдых!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 000 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять 2 пары кроссовок, тёплую толстовку или куртку, дождевик, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем. Для красивой фотосессии у дверей в Гамсутле и на Языке тролля женщины могут взять красивое длинное платье.
Шорты, майки и любую другую открытую одежду носить нельзя.
Проживание. В гостевых домах со всеми удобствами в сёлах Чалда, Гоцатль и Мочох, 2- и 3-местное размещение.
Питание. В стоимость тура входят 4 завтрака, 5 обедов и 5 ужинов.
Уровень сложности. Программа предусматривает неинтенсивные пешие прогулки по маршруту. До отдалённых мест будем добираться на комфортном авто (минивен или спринтер).
Дети. Можно с детьми от 7 лет.
Связь и Интернет. Wi-Fi во всех гостевых домах.
Программа тура по дням
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Встретим вас с утра в аэропорту и доберёмся до визитной карточки Дагестана — Сулакского каньона. Здесь будем любоваться неповторимыми видами со смотровой площадки с чашечкой кофе. Прокатимся на катере по водам каньона, а затем увидим крупнейший песчаный бархан в Европе — Сарыкум. Вечером поужинаем в горах и остановимся на ночлег.
Аул-призрак Гамсутль, Салтинский подземный водопад и мемориальный комплекс «Андалал»
После завтрака отправимся в аул-призрак Гамсутль, расположенный на гребне горы на высоте 1500 метров над уровнем моря. Позже прогуляемся по Салтинской теснине и посмотрим на уникальный гротовый водопад. Пообедаем в селе Гуниб, увидим Гунибскую ГЭС и водохранилище. Проследуем до аула Чох, одного из древнейших селений Северного Кавказа, расположенного в живописной Андалалской долине. Посетим мемориальный комплекс «Андалал», башня которого напоминает о победе аварцев в историческом сражении с войском персидского шаха Надира. Вечером нас ждёт ужин на берегу озера Мочох в кафе, стилизованном под юрту.
Отдых у Мочохского озера
Сегодняшний день посвятим отдыху и развлечениям. Вы сможете пожарить шашлыки, покататься на сапах и катамаранах по глади Мочохского озера, провести фотосессию в национальных костюмах, отправиться на конную прогулку, желающие попарятся в бане. На квадроциклах подъедем к обрыву, чтобы насладиться умопомрачительными видами. Зайдём в подземное строение XIX века. Любители дагестанской кухни смогут сами приготовить абрикосовую кашу и чуду.
Хунзах - столица Аварского ханства, земля каньонов и водопадов
Этот день проведём в Хунзахском районе. Увидим крепость, расположенную на высоте 1800 метров, невероятный водопад Тобот и Матласскую каменную чашу. Желающие смогут получить дозу адреналина, прыгнув с тарзанкой в пропасть и прокатившись на зиплайне за дополнительную плату. Посетим село Цада, родину поэта Расула Гамзатова. Там посмотрим на мемориальный комплекс «Журавли» и заглянем в музей. Пожинаем и переночуем в горах.
Старый Кахиб, Гоор и Язык тролля. Окончание тура
Наше путешествие подходит к концу, но сегодня мы успеем посетить ещё несколько знаковых мест. Позавтракав, отправимся в Датунский храм. После обеда доберёмся на УАЗиках до села Гоор, где послушаем экскурсию от местного гида. Посмотрим на знаменитые Гоорские башни, ставшие символом горного Дагестана, и насладимся потрясающими видами с Языка тролля. Также увидим Гоцатлинское водохранилище. После этого поедем в аэропорт, где завершится наш тур. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевых домах
- Питание (4 завтрака, 5 обедов и 4 ужина)
- Трансфер по маршруту
- Все входные билеты
- Катание на катере
- Мастер-класс по приготовлению любого национального блюда (3 день)
- Мастер-класс по приготовлению урбеча
- Катание на катамаранах и сапах
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Дагестана и обратно
- Прыжок в пропасть / полёт над пропастью в Хунзахе
- Зиплайн
- Катание на квадроциклах и лошадях
- Подвесной мост на Сулакском каньоне
- Даты тура возможно подобрать индивидуально вместе с гидом
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
1. Все включено: проживание, питание, забирают/отвозят в аэропорт, дополнительный транспорт (уазики, куда на трансфере не доехать; катер по Сулакскому каньону).
2. Каждый день ночевали в новом гостеприимном доме-все чисто, аккуратно, заправленные постели, ужин и завтрак, приготовленные добрыми хозяйками. В место ночлега приезжали по темноте, когда ничего уже не видно, но с утра просыпались… среди гор! Прекрасные виды.
3. Вкусная еда: столы всегда ломились- разные блюда, закуски, национальная кухня, вкуснейший травяной чай. На обед заезжали в кафе, где вкусно готовили.
4. Важнейший момент: на третий день мы оставались у хозяйки тура-Узлипат. Вечером ужинали в очень необычном месте-теплой юрте на берегу Мочохского озера. А на следующий день катались на катамаранах, сапах, лошадях, а на закат поехали на квадроциклах в красивейшее место, где никого нет. Этот день дал возможность отдохнуть после активных первых двух дней и зарядил силами еще на два дня-отличный подход к отдыху.
5. Был отличный гид-Мухамед, веселый мужчина с шутками-прибаутками, с музыкой, а еще отлично фотографирует)
6. Очень комфортный трансфер! Группы на «маршрутках» смотрели на нас с завистью, как мы легко вчетвером запрыгиваем в минивэн и едем дальше)
7. Любителям экстрима-заложено время на тарзанку в Хунзахе и зиплайн в Матласе.
Узлипат, спасибо за прекрасный отдых! Все красиво, вкусно, уютно и вечело ❤️
Мы увидели разнообразные, удивительные красоты природы Дагестана. На каждом шагу ощущали кавказское гостеприимство. Нас познакомили с традициями и обычаями дагестанцев, развлекали: мы катались на катерах, на квадроциклах, лошадях, сапах, катамаранах, и кормили вкусной традиционной национальной едой. Мы путешествовали на комфортабельной машине, останавливались в гостевых домах со всеми удобствами, чувствовали себя безопасно. Рекомендую всем эту замечательную экскурсию!