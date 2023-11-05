Рекомендуем взять 2 пары кроссовок, тёплую толстовку или куртку, дождевик, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем. Для красивой фотосессии у дверей в Гамсутле и на Языке тролля женщины могут взять красивое длинное платье.

Шорты, майки и любую другую открытую одежду носить нельзя.

Проживание. В гостевых домах со всеми удобствами в сёлах Чалда, Гоцатль и Мочох, 2- и 3-местное размещение.

Питание. В стоимость тура входят 4 завтрака, 5 обедов и 5 ужинов.

Уровень сложности. Программа предусматривает неинтенсивные пешие прогулки по маршруту. До отдалённых мест будем добираться на комфортном авто (минивен или спринтер).

Дети. Можно с детьми от 7 лет.

Связь и Интернет. Wi-Fi во всех гостевых домах.