Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Авторский тур в Махачкале

Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки

5
6 отзывов
Отправимся в 5-дневное путешествие по самым интересным и живописным местам Дагестана.

Вы посетите кавказский Мачу-Пикчу — Гамсутль, прогуляетесь по Салтинской теснине, прокатитесь на катере по лазурным водам Сулакского каньона.

Мы приготовим блюда национальной кухни, попаримся в бане и попробуем кофе из турки, сваренный на вершине,чтобы в полной мере насладиться отдыхом, Уникальные локации, атмосфера гостеприимства и головокружительные пейзажи обеспечат незабываемый отдых!
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Ближайшие даты:
9
мая
16
мая
20
мая
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30
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять 2 пары кроссовок, тёплую толстовку или куртку, дождевик, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем. Для красивой фотосессии у дверей в Гамсутле и на Языке тролля женщины могут взять красивое длинное платье.

Шорты, майки и любую другую открытую одежду носить нельзя.

Проживание. В гостевых домах со всеми удобствами в сёлах Чалда, Гоцатль и Мочох, 2- и 3-местное размещение.

Питание. В стоимость тура входят 4 завтрака, 5 обедов и 5 ужинов.

Уровень сложности. Программа предусматривает неинтенсивные пешие прогулки по маршруту. До отдалённых мест будем добираться на комфортном авто (минивен или спринтер).

Дети. Можно с детьми от 7 лет.

Связь и Интернет. Wi-Fi во всех гостевых домах.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Встретим вас с утра в аэропорту и доберёмся до визитной карточки Дагестана — Сулакского каньона. Здесь будем любоваться неповторимыми видами со смотровой площадки с чашечкой кофе. Прокатимся на катере по водам каньона, а затем увидим крупнейший песчаный бархан в Европе — Сарыкум. Вечером поужинаем в горах и остановимся на ночлег.

Сулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан Сарыкум
2 день

Аул-призрак Гамсутль, Салтинский подземный водопад и мемориальный комплекс «Андалал»

После завтрака отправимся в аул-призрак Гамсутль, расположенный на гребне горы на высоте 1500 метров над уровнем моря. Позже прогуляемся по Салтинской теснине и посмотрим на уникальный гротовый водопад. Пообедаем в селе Гуниб, увидим Гунибскую ГЭС и водохранилище. Проследуем до аула Чох, одного из древнейших селений Северного Кавказа, расположенного в живописной Андалалской долине. Посетим мемориальный комплекс «Андалал», башня которого напоминает о победе аварцев в историческом сражении с войском персидского шаха Надира. Вечером нас ждёт ужин на берегу озера Мочох в кафе, стилизованном под юрту.

Аул-призрак Гамсутль, Салтинский подземный водопад и мемориальный комплекс «Андалал»Аул-призрак Гамсутль, Салтинский подземный водопад и мемориальный комплекс «Андалал»Аул-призрак Гамсутль, Салтинский подземный водопад и мемориальный комплекс «Андалал»Аул-призрак Гамсутль, Салтинский подземный водопад и мемориальный комплекс «Андалал»
3 день

Отдых у Мочохского озера

Сегодняшний день посвятим отдыху и развлечениям. Вы сможете пожарить шашлыки, покататься на сапах и катамаранах по глади Мочохского озера, провести фотосессию в национальных костюмах, отправиться на конную прогулку, желающие попарятся в бане. На квадроциклах подъедем к обрыву, чтобы насладиться умопомрачительными видами. Зайдём в подземное строение XIX века. Любители дагестанской кухни смогут сами приготовить абрикосовую кашу и чуду.

Отдых у Мочохского озераОтдых у Мочохского озераОтдых у Мочохского озераОтдых у Мочохского озераОтдых у Мочохского озера
4 день

Хунзах - столица Аварского ханства, земля каньонов и водопадов

Этот день проведём в Хунзахском районе. Увидим крепость, расположенную на высоте 1800 метров, невероятный водопад Тобот и Матласскую каменную чашу. Желающие смогут получить дозу адреналина, прыгнув с тарзанкой в пропасть и прокатившись на зиплайне за дополнительную плату. Посетим село Цада, родину поэта Расула Гамзатова. Там посмотрим на мемориальный комплекс «Журавли» и заглянем в музей. Пожинаем и переночуем в горах.

Хунзах - столица Аварского ханства, земля каньонов и водопадовХунзах - столица Аварского ханства, земля каньонов и водопадовХунзах - столица Аварского ханства, земля каньонов и водопадовХунзах - столица Аварского ханства, земля каньонов и водопадов
5 день

Старый Кахиб, Гоор и Язык тролля. Окончание тура

Наше путешествие подходит к концу, но сегодня мы успеем посетить ещё несколько знаковых мест. Позавтракав, отправимся в Датунский храм. После обеда доберёмся на УАЗиках до села Гоор, где послушаем экскурсию от местного гида. Посмотрим на знаменитые Гоорские башни, ставшие символом горного Дагестана, и насладимся потрясающими видами с Языка тролля. Также увидим Гоцатлинское водохранилище. После этого поедем в аэропорт, где завершится наш тур. До новых встреч!

Старый Кахиб, Гоор и Язык тролля. Окончание тураСтарый Кахиб, Гоор и Язык тролля. Окончание тураСтарый Кахиб, Гоор и Язык тролля. Окончание тураСтарый Кахиб, Гоор и Язык тролля. Окончание тураСтарый Кахиб, Гоор и Язык тролля. Окончание тура

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостевых домах
  • Питание (4 завтрака, 5 обедов и 4 ужина)
  • Трансфер по маршруту
  • Все входные билеты
  • Катание на катере
  • Мастер-класс по приготовлению любого национального блюда (3 день)
  • Мастер-класс по приготовлению урбеча
  • Катание на катамаранах и сапах
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Дагестана и обратно
  • Прыжок в пропасть / полёт над пропастью в Хунзахе
  • Зиплайн
  • Катание на квадроциклах и лошадях
  • Подвесной мост на Сулакском каньоне
  • Даты тура возможно подобрать индивидуально вместе с гидом
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Уйташ (Махачкала), 10:30. Возможна встреча в самом городе Махачкале
Завершение: Аэропорт Уйташ (Махачкала), до 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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В
5 ноя 2023
Это было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своим гостеприимством! Тур просто чудесен! Отдыхали семьёй с 2 детьми, интересно и комфортно было всем. Очень вкусная еда, национальные блюда, вдоволь напились вкуснейшего травяного чая. Каждый раз на ночёвку оставались в разных местах, во всех было чисто и уютно. Программа тура очень интересна, дух захватывало от красоты вокруг. Каждое новое место, в которое мы приезжали, заряжало своей энергетикой, и хотелось вновь туда вернуться. Очень удачно в план тура встроен третий день - отдых на озере Мочох. Катались на сапах, катамаранах, квадроциклах и просто наслаждались тишиной, спокойствием, гладью озера и видом гор, а также вкуснейшей едой на свежем воздухе. Спасибо Вам за погружение в Дагестанскую сказку.
Это было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своимЭто было очень яркое и увлекательное путешествие! Спасибо! ❤️ Дагестан покорил своей неповторимой красотой и своим
А
16 окт 2023
Хочу поблагодарить организатора Узлипат, это был самый лучший отпуск в моей жизни. Настолько был теплый прием. Не было чувства что ты турист, как будто приехал к родственникам или старым друзьям. За это теплое ощущение отдельная благодарность. А красоте Республики Дагестан можно бесконечно писать стихи песни. Горы обладают магической силой, до слез, едишь по серпантинам и думаешь красиво, но за очередным поворотом тебя ждет зрелище еще круче предыдущего. Озеро Мочох заслуживает отдельной благодарности, за гостепреимство и успокоение души находясь там, плывя на сапе по нереально красивой в своей красочносте воде. Отдельно спасибо гиду за прыжок на Хунзахском плато у водопада Тобот. спасибо за очень вкусную еду(за то что научили готовить Чуду). В этой атмосфере дружелюбности было очень комфортно, новые знакомства и общение даже после тура. Слезы расстования. И как же хочется скорее к вам вернуться,. Спасибо вам за 5 дней жизни как в сказке. Теперь только мысли о возвращение в Дагестан, именно к нашему же удивительному гиду) Здоровья вам, кто помог ощутить все эти эмоции счастья.
Ю
25 сен 2023
Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3 человека, тур все равно провели, за что несомненный плюс-организатор работает не на количество, а ради того, чтобы каждый мог увидеть этот прекрасный край! Расскажу о плюсах этого тура:
1. Все включено: проживание, питание, забирают/отвозят в аэропорт, дополнительный транспорт (уазики, куда на трансфере не доехать; катер по Сулакскому каньону).
2. Каждый день ночевали в новом гостеприимном доме-все чисто, аккуратно, заправленные постели, ужин и завтрак, приготовленные добрыми хозяйками. В место ночлега приезжали по темноте, когда ничего уже не видно, но с утра просыпались… среди гор! Прекрасные виды.
3. Вкусная еда: столы всегда ломились- разные блюда, закуски, национальная кухня, вкуснейший травяной чай. На обед заезжали в кафе, где вкусно готовили.
4. Важнейший момент: на третий день мы оставались у хозяйки тура-Узлипат. Вечером ужинали в очень необычном месте-теплой юрте на берегу Мочохского озера. А на следующий день катались на катамаранах, сапах, лошадях, а на закат поехали на квадроциклах в красивейшее место, где никого нет. Этот день дал возможность отдохнуть после активных первых двух дней и зарядил силами еще на два дня-отличный подход к отдыху.
5. Был отличный гид-Мухамед, веселый мужчина с шутками-прибаутками, с музыкой, а еще отлично фотографирует)
6. Очень комфортный трансфер! Группы на «маршрутках» смотрели на нас с завистью, как мы легко вчетвером запрыгиваем в минивэн и едем дальше)
7. Любителям экстрима-заложено время на тарзанку в Хунзахе и зиплайн в Матласе.

Узлипат, спасибо за прекрасный отдых! Все красиво, вкусно, уютно и вечело ❤️
Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3Очень рада, что попала в тур, организованный Узлипат! Несмотря на то, что группа набралась всего 3
Д
27 авг 2023
Спасибо за экскурсию.
А
22 авг 2023
Хочу сказать Большое Спасибо Узлипат и Магомеду за нашу экскурсию! Ко всем нашим просьбам и прихотям были внимательны и старались выполнить.
Мы увидели разнообразные, удивительные красоты природы Дагестана. На каждом шагу ощущали кавказское гостеприимство. Нас познакомили с традициями и обычаями дагестанцев, развлекали: мы катались на катерах, на квадроциклах, лошадях, сапах, катамаранах, и кормили вкусной традиционной национальной едой. Мы путешествовали на комфортабельной машине, останавливались в гостевых домах со всеми удобствами, чувствовали себя безопасно. Рекомендую всем эту замечательную экскурсию!
Хочу сказать Большое Спасибо Узлипат и Магомеду за нашу экскурсию! Ко всем нашим просьбам и прихотям были внимательны и старались выполнить.Хочу сказать Большое Спасибо Узлипат и Магомеду за нашу экскурсию! Ко всем нашим просьбам и прихотям были внимательны и старались выполнить.Хочу сказать Большое Спасибо Узлипат и Магомеду за нашу экскурсию! Ко всем нашим просьбам и прихотям были внимательны и старались выполнить.Хочу сказать Большое Спасибо Узлипат и Магомеду за нашу экскурсию! Ко всем нашим просьбам и прихотям были внимательны и старались выполнить.Хочу сказать Большое Спасибо Узлипат и Магомеду за нашу экскурсию! Ко всем нашим просьбам и прихотям были внимательны и старались выполнить.Хочу сказать Большое Спасибо Узлипат и Магомеду за нашу экскурсию! Ко всем нашим просьбам и прихотям были внимательны и старались выполнить.
Павел
14 авг 2023
Отличная экскурсия

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыСулакский каньонПрирода и пейзажиПопулярные местаХунзахЯзык ТролляГоцатлинское водохранилищеНа квадроциклахSUP-прогулкиВодные развлечения

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