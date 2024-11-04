Присоединяйтесь к захватывающему туру по Дагестану! Мы начнем с древнего села Чох и его террас, исследуем загадочное село-призрак Гамсутль и насладимся уникальным Салтинским подземным водопадом. Позвольте себе ощутить магию Дагестанских гор и насладиться незабываемыми видами!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Описание тура
Мои дорогие гости, приглашаю вас к себе на родину чтоб увидеть всю мощь и красоту солнечного Дагестана!:
- Мы начнем с древнего села Чох и его террас, исследуем загадочное село-призрак Гамсутль и насладимся уникальным Салтинским подземным водопадом.
- На второй день вас ждут древние оборонительные башни, невероятный «Язык тролля» и величественная Карадахская теснина.
- Завершим приключение в самом глубоком каньоне Европы — Сулакском каньоне. После этого отправимся к песчаному бархану Сарыкум, второму по величине в мире. Ощутите величие природы и насладитесь удивительными ландшафтами!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Столица Дагестана - Махачкала
- Сулакский каньон
- Река Сулак
- Бархан Сарыкум
- Ирганайское водохранилище
- Чиркейское водохранилище
- Хунзах
- Водопад Тобот
- Плато Матласс
- Гимринский тоннель
- Водопад Итляр
- Каспийское море
- Аварское Койсу
- Дербент
- Цитадель Нарын-Кала
- Экраноплан лунь
Что включено
- Проживание и питание
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билеты на самолет
- Личные расходы туриста и доп. развлечения
Место начала и завершения?
Только после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
4 ноя 2024
Мы уже в Москве! Ощущение, что отдыхали неделю, настолько отдых был насыщен и интересен! Спасибо нашему гиду Хасану! Интеллигентный и интересный собеседник! Влюбился в природу Дагестана, и хочется вернуться посмотреть какой он весной и летом!
Благодарю от сердца всю нашу компанию за отдых! ❤️ получилось тепло и душевно!!!! 💯🥰
Благодарю от сердца всю нашу компанию за отдых! ❤️ получилось тепло и душевно!!!! 💯🥰
Р
Роза
4 ноя 2024
Совершенно невероятный и запоминающийся отдых!
Мы очень рады, что чудесный Дагестан нам открыл самый лучший гид Хасан 🫶🏻
Весело, душевно, вкусно, интересное общение. Помимо посещения самых красивых мест, было погружение в культуру и ценности людей Дагестана.
Спасибо от души ❤️🤗 желаем вам всех благ, мира, добра и благополучия!
Хотим вернуться сюда не раз!
Мы очень рады, что чудесный Дагестан нам открыл самый лучший гид Хасан 🫶🏻
Весело, душевно, вкусно, интересное общение. Помимо посещения самых красивых мест, было погружение в культуру и ценности людей Дагестана.
Спасибо от души ❤️🤗 желаем вам всех благ, мира, добра и благополучия!
Хотим вернуться сюда не раз!
О
Оля
30 окт 2024
Большое спасибо организатору тура Хасану. Тур был восхитительный, компания была классная. А то, что из-за погоды не получилось посетить некоторые локации, так это повод ещё раз приехать в Дагестан и получить новую порцию восхитительных эмоций 😌
Хасан ты лучший!!!!! Из нас получилась Настоящая Большая Дагестанская Семья. Я уже скучаю. Нам все очень понравилось))
Хасан ты лучший!!!!! Из нас получилась Настоящая Большая Дагестанская Семья. Я уже скучаю. Нам все очень понравилось))
Ж
Женя
29 окт 2024
В этом году я, по счастливой случайности, выбирая между Стамбулом и Дагестаном, выбрал второе. Поехал один, так как все окружение отказалось со мной лететь. Написал нескольким гидом на этом сайте,
Д
Даша
25 окт 2024
Первая прозвучавшая фраза при встрече, с каждым днем раскрывалась всё больше - мы одна большая семья Спасибо главе нашего семейства Хасану за контроль и организацию нашего маршрута, ну и конечно, за то что теперь мы знаем что каждый чайханщик с добрыми глазами может оказаться мафией
Всем спасибо - все крутые!
Увидимся в следующем путешествии.
Рекомендую!!!
Всем спасибо - все крутые!
Увидимся в следующем путешествии.
Рекомендую!!!
С
Светлана
25 окт 2024
Ребята, спасибо вам огромное за тур!
Все было настолько душевно, весело, вкусно и красиво!
От видов и высоты ежедневно захватывало дух, но подойти к краю пропасти совсем не страшно, ведь тебя всегда
Все было настолько душевно, весело, вкусно и красиво!
От видов и высоты ежедневно захватывало дух, но подойти к краю пропасти совсем не страшно, ведь тебя всегда
Д
Диана
21 окт 2024
Нам очень понравилось, мы остались воодушевлены поездкой в Дагестан🤩 Гид Хасан нам показал все красивые места Дагестана и вкусно кормил.
А
Алекс
9 окт 2024
Мы с девчатами уже были на Сулакском каньоне с Хасаном. Мы остались довольны и поэтому решились снова поехать с ним же и в горы. Мы не прогадали 😌 и тут
С
Саша
2 окт 2024
Это были крутые выходные в горах 😍😍😍 ах эти виды, едааа 😋 ах эта красотаааа, которая нас окружала! И все благодаря нашему гиду 👍🏻👍🏻👍🏻🫶🏻 везде нас сопровождал, что было для нас не менее важно, ведь мы были в совершенно чужом для нас месте. Обязательно вернемся, нам не хватило этого тура. И вернемся снова к Хасану 🫶🏻
Тур входит в следующие категории Махачкалы
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