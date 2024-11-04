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которые организовывают туры в Дагестан (а их там очень много) и при общении зацепил Хасан, он сразу отвечал на всё мои вопросы, с первых минут общения расположил к себе. Могу сказать с уверенностью, что залог хорошего путешествия - великолепный гид и водитель. Нашей команде с этим повезло на всё 100 процентов. Хасан делал все возможное, чтоб незнакомым между собой людям было комфортно в поездке. Он нас встретил в аэропорту и потом везде сопровождал, не оставляя без присмотра. В поездке было много смеха, юмора, гор, дагестанского гостеприимства, песен, красивых локаций. Благодаря Хасану и его команде мы с другими путешественниками очень подружились, обменялись телефонами. Спасибо судьбе и интуиции, подтолкнувшей к знакомству с удивительным краем под названием Дагестан, за много позитивных эмоций и новые потрясающие знакомства! Спасибо большое Хасану за такой прекрасный отдых, рекомендую выбрать Хасана!!