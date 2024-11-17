Здесь можно посетить крепость Нарын-Кала, известную своими масштабами и архитектурой, увидеть древнейшую Армянскую церковь и насладиться прогулкой по набережной.
Экскурсия также включает посещение Дербентской мечети, одного из старейших религиозных сооружений России. Это идеальная возможность познакомиться с культурой и традициями Дагестана
5 причин купить этот авторский тур
- 🏰 Посещение крепости Нарын-Кала
- ⛪ Древнейшая Армянская церковь
- 🕌 Дербентская мечеть VIII века
- 🌊 Прогулка по набережной
- 🍽️ Традиционная дагестанская кухня
Что можно увидеть
- Нарын-Кала
- Армянская церковь
- Девичья Баня
- Дербентская мечеть
Описание тура
Приглашение на прогулку по древнему городу
Приглашаю вас в увлекательное путешествие по одному из самых древних городов России. Его история насчитывает множество веков, и это открывает перед нами мир загадок и тайн. Здесь вы сможете не только насладиться атмосферой прошлого, но и узнать много нового.
Крепость Нарын-Кала
Первой остановкой станет величественная крепость Нарын-Кала. Ее масштабы и история поразят вас. Архитектура крепостных стен, сохранившаяся на протяжении веков, вызывает настоящий восторг. Это место наполнено духом старины и историей, которую стоит увидеть своими глазами.
Армянская церковь
На территории крепости расположена Армянская церковь, которая является одним из древнейших раннехристианских крестово-купольных храмов в России. Это уникальный памятник архитектуры, который расскажет вам о духовных традициях и культуре региона.
Музей «Девичья Баня»
Не упустите возможность посетить музей «Девичья Баня» — это еще один архитектурный памятник, который перенесет вас в прошлое и позволит узнать больше о быте и обычаях местных жителей.
Прогулка по набережной Дербента
Далее нас ждет прогулка по набережной Дербента. Пройдя по дорожкам древних магалов, вы сможете ощутить, как протекала жизнь в этом удивительном городе. Здесь вы увидите, как живут современные дагестанцы, и сможете насладиться традиционной кухней, погрузившись в культуру и обычаи местных жителей.
Дербентская мечеть
В завершение нашего путешествия мы посетим Дербентскую мечеть, признанную одной из древнейших действующих мечетей на территории России. Этот исторический и архитектурный памятник 8 века станет ярким завершением нашей экскурсии.
Присоединяйтесь к нам, и откройте для себя все богатство и разнообразие древнего города!
Согласно календарю
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Столица Дагестана - Махачкала
- Сулакский каньон
- Река Сулак
- Бархан Сарыкум
- Поселок Дубки (смотровая площадка)
- Чиркейское водохранилище
- Самый длинный автодорожный тоннель России 4304м
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Хунзах
- Водопад Тобот
- Плато Матласс
- Водопад Итляр
- Цоготлинский каньон
- Гоцатлинское водохранилище
- Аварское койсу
- Село. Старый Гоор
- Оборонительные башни
- Язык тролля
- Карадахская теснина
- Каспийское море
Что включено
- Услуги гида
- Услуги транспорта
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста и доп. развлечения
- Сувениры
- Билеты на самолет
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
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Отзывы и рейтинг
Гид Хасан так много информации нам дал, что было ощущение, как будто прочитали интересную книгу о жителях Дагестана.
Спасибо большое ему за организацию этого прекрасного дня. Очень вкусно накормил обедом. Впечатлений осталось много, в Дагестан только с Хасаном, рекомендую!!!
Рекомендуем Хасана!
Впереди нас с ним ждут еще туры 😄
Очень много интересной информации, рассказанной с любовью к родной республике. Хасан очень ответственный, пунктуальный, доброжелательный гид.
Рекомендуем его всем!
Хасан как гид лучший. Рекомендую всем!!!
Дербенту и его улочкам. Посетили экраноплан и музыкальный фонтан. Не пожалели, что выбрали именно Хасана. Все рассказал и показал. Автомобиль у него комфортный джип 👍🏻 кондер был включен всю дорогу, где нужно было останавливал, угостил нас кофеечком. Претензий к нему нет. Все 5 звезд!
Город очень красивый, впечатляет крепость старинная часть города, но и другие улицы не