ДЖИП ТУР! Трехдневный тур по Дагестану «Все включено»

Откройте для себя древний Дербент, его крепость Нарын-Кала и исторические памятники. Почувствуйте атмосферу древнего города и насладитесь культурой
Дербент - это уникальный город с богатой историей, который предлагает путешественникам возможность погрузиться в атмосферу древности.

Здесь можно посетить крепость Нарын-Кала, известную своими масштабами и архитектурой, увидеть древнейшую Армянскую церковь и насладиться прогулкой по набережной.

Экскурсия также включает посещение Дербентской мечети, одного из старейших религиозных сооружений России. Это идеальная возможность познакомиться с культурой и традициями Дагестана
5
12 отзывов

5 причин купить этот авторский тур

  • 🏰 Посещение крепости Нарын-Кала
  • ⛪ Древнейшая Армянская церковь
  • 🕌 Дербентская мечеть VIII века
  • 🌊 Прогулка по набережной
  • 🍽️ Традиционная дагестанская кухня
ДЖИП ТУР! Трехдневный тур по Дагестану «Все включено»
ДЖИП ТУР! Трехдневный тур по Дагестану «Все включено»
ДЖИП ТУР! Трехдневный тур по Дагестану «Все включено»
Ближайшие даты:
7
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Время начала: 09:00, 10:00

Что можно увидеть

  • Нарын-Кала
  • Армянская церковь
  • Девичья Баня
  • Дербентская мечеть

Описание тура

Приглашение на прогулку по древнему городу

Приглашаю вас в увлекательное путешествие по одному из самых древних городов России. Его история насчитывает множество веков, и это открывает перед нами мир загадок и тайн. Здесь вы сможете не только насладиться атмосферой прошлого, но и узнать много нового.

Крепость Нарын-Кала

Первой остановкой станет величественная крепость Нарын-Кала. Ее масштабы и история поразят вас. Архитектура крепостных стен, сохранившаяся на протяжении веков, вызывает настоящий восторг. Это место наполнено духом старины и историей, которую стоит увидеть своими глазами.

Армянская церковь

На территории крепости расположена Армянская церковь, которая является одним из древнейших раннехристианских крестово-купольных храмов в России. Это уникальный памятник архитектуры, который расскажет вам о духовных традициях и культуре региона.

Музей «Девичья Баня»

Не упустите возможность посетить музей «Девичья Баня» — это еще один архитектурный памятник, который перенесет вас в прошлое и позволит узнать больше о быте и обычаях местных жителей.

Прогулка по набережной Дербента

Далее нас ждет прогулка по набережной Дербента. Пройдя по дорожкам древних магалов, вы сможете ощутить, как протекала жизнь в этом удивительном городе. Здесь вы увидите, как живут современные дагестанцы, и сможете насладиться традиционной кухней, погрузившись в культуру и обычаи местных жителей.

Дербентская мечеть

В завершение нашего путешествия мы посетим Дербентскую мечеть, признанную одной из древнейших действующих мечетей на территории России. Этот исторический и архитектурный памятник 8 века станет ярким завершением нашей экскурсии.

Присоединяйтесь к нам, и откройте для себя все богатство и разнообразие древнего города!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Столица Дагестана - Махачкала
  • Сулакский каньон
  • Река Сулак
  • Бархан Сарыкум
  • Поселок Дубки (смотровая площадка)
  • Чиркейское водохранилище
  • Самый длинный автодорожный тоннель России 4304м
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Хунзах
  • Водопад Тобот
  • Плато Матласс
  • Водопад Итляр
  • Цоготлинский каньон
  • Гоцатлинское водохранилище
  • Аварское койсу
  • Село. Старый Гоор
  • Оборонительные башни
  • Язык тролля
  • Карадахская теснина
  • Каспийское море
Что включено
  • Услуги гида
  • Услуги транспорта
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста и доп. развлечения
  • Сувениры
  • Билеты на самолет
Место начала и завершения?
Точный адрес сообщу после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Ж
17 ноя 2024
Очень интересная экскурсия.
Гид Хасан так много информации нам дал, что было ощущение, как будто прочитали интересную книгу о жителях Дагестана.
Спасибо большое ему за организацию этого прекрасного дня. Очень вкусно накормил обедом. Впечатлений осталось много, в Дагестан только с Хасаном, рекомендую!!!
И
12 ноя 2024
На днях ездили в Дербент. Гид Хасан - просто находка для нас! С нами были маленькие дети, но это не помешало нам провести время отлично. Хасан относился ко всему спокойно,
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хотя дети наши капризничали в дороге, но с его стороны не было ни капли возмущения, спокойно отвечал на наши вопросы, познакомил нас с Дербентом и с его историей. В каждой локации мы задерживались намного дольше, чем было обговорено вначале, т. к. детям было все интересно. Хасан нас терпеливо везде ждал. Хотим выразить огромную благодарность ему. Спасибо тебе, Хасан!

В
12 ноя 2024
Ездили в Дербент на экскурсию. Все прошло отлично. Хасан - прекрасный гид и рассказчик, аккуратный водитель и душевный человек. Спасибо большое за очень познавательное и интересное знакомство с Дагестаном, Дербентом.
Ю
12 ноя 2024
Отличную экскурсию нам провел Хасан. Всё подробно рассказал о Дагестане, обычаях, традициях, религии. Было интересно слушать, рассказывал не монотонно. Было видно, что он профессионал в своей работе. Решили с ним ехать ещё на экскурсии. Всем рекомендую!
А
7 ноя 2024
Ездили с Хасаном в Дербент. Хасан отличный гид, хороший водитель, с ним нам было спокойно в дороге, да и в целом во время экскурсии тоже. Он от нас не отходил. Экскурсия была организована отлично 👍🏻
Рекомендуем Хасана!
Впереди нас с ним ждут еще туры 😄
М
7 ноя 2024
Хотим отметить высокий профессионализм гида Хасана.
Очень много интересной информации, рассказанной с любовью к родной республике. Хасан очень ответственный, пунктуальный, доброжелательный гид.
Рекомендуем его всем!
Р
4 ноя 2024
За подробный рассказ и о традиции народов, во время пути о Дагестане и непосредственно о местах, где побывали. Большое спасибо гиду Хасану. Экскурсия и сам город Дербент нам очень понравилась 😍
Д
30 окт 2024
Город Дербент очень прекрасен 👍
Хасан как гид лучший. Рекомендую всем!!!
С
30 окт 2024
Интересное историческое место со своей большой историке, с гидом Хасаном и это было лучшее решение. Внутренняя территория напоминает уютный парк, очень приятно неспешна прогуляться. Рекомендую посетить музей и каждый уголок этого места с Хасаном так как история крепости очень интересная и познавательная, оставляет много загадок и мыслей для рассуждения. И очень красивые смотровые площадки. Рекомендую поехать с Хасаном)!!
С
29 окт 2024
С Хасаном поехали и в Дербент. Старый город Дербент нас впечатлил. Классная экскурсия была по древнему городу
Дербенту и его улочкам. Посетили экраноплан и музыкальный фонтан. Не пожалели, что выбрали именно Хасана. Все рассказал и показал. Автомобиль у него комфортный джип 👍🏻 кондер был включен всю дорогу, где нужно было останавливал, угостил нас кофеечком. Претензий к нему нет. Все 5 звезд!
О
26 окт 2024
Крепость впечатляет своей древностью и историей. Находится в хорошем состоянии, можно сделать красивые фото, со стен открываются хорошие виды. Туристов много, но найти уединенный уголок можно. Хасан взял экскурсию внутри крепости, по крепости нам все очень интересно рассказали. Просто так ходить менее интересно. После крепости мы спустились в самый древний мечеть, Хасан нам все показал и рассказал. Рекомендую!!!
И
23 окт 2024
Все намного лучше, чем мы ожидали! Хотелось поделиться впечатлением от поездки в Дербенте. Это был действительно отличная экскурсия.
Город очень красивый, впечатляет крепость старинная часть города, но и другие улицы не
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отстают. Интересное место, занимательная экскурсия по крепости. Замечательный вид с горы на самый древний город в нашей стране - Дербент. Спасибо нашему гиду Хасану, за такую познавательную экскурсию.
На территории крепости начали проводить раскопки и находят ещё более удивительные вещи к тем, что уже представлены на территории. Обязательно посетите город Дербент, советую!

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