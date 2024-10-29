Этот тур познакомит вас с жемчужинами Дагестана — от древнего Дербента до захватывающих природных ландшафтов.
Вас ждут прогулки по старинным улочкам, экскурсии к грандиозным историческим памятникам и потрясающие виды Сулакского каньона и Чиркейского водохранилища. Откройте для себя культуру и природу этого региона в насыщенной программе на 5 дней.
5
6 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Описание тура
Пятидневное путешествие по Дагестану
Приготовьтесь к незабываемому путешествию по Дагестану! Это пятидневное приключение подарит вам возможность насладиться красотой древних городов и величественных природных чудес.
Уникальные природные ландшафты
Вы будете поражены первозданной природой, которая окружает вас на каждом шагу. Горы, покрытые зелеными холмами, создают идеальные условия для прогулок и активного отдыха. Здесь вы сможете увидеть:
Орлов, парящих в небе;
Лошадей, свободно гуляющих по живописным ландшафтам;
Великолепные виды, которые запомнятся вам на всю жизнь.
Незабываемые пикники
Одним из самых приятных моментов нашего путешествия станут пикники на свежем воздухе. Мы организуем для вас уютные остановки, где вы сможете насладиться вкусной едой и общением с единомышленниками на фоне потрясающих пейзажей.
Ваша улыбка — наша цель
Моя главная задача — это видеть вашу улыбку после нашего тура. Мы сделаем все возможное, чтобы ваше путешествие стало не только интересным, но и вдохновляющим. Присоединяйтесь к нам, и откройте для себя удивительный мир Дагестана!
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алекс
29 окт 2024
Спасибо, Хасану за тур. Это были прекрасные дни в Дагестане. Мы с ребятами остались в восторге от красоты всей. КРАСИВО, ВКУСНО, СЫТНО, ТЕПЛО это все про Дагестан. Впечатления только положительные, хочется вернуться и не раз!
С
Светлана
25 окт 2024
Спасибо всем причастным за этот трип Вы просто не представляете сколько было прожито там и сколько мыслей родилось в горах. Даже страх высоты с Машей преодолели Хасан гид ты лучший, спасибо тебе за читать дальше
всё 😌 Всегда говорю, что дело в людях, а не в месте, и тут сошлось все на 100%. Довериться и отпустить контроль, зная, что все будет наилучшим образом - девиз этой поездки и это дорогого стоит! Мы уже готовим список вещей для следующей поездки.
О
Оля
24 окт 2024
Восхитительные виды и впечатляющий масштаб природных красот. Особая благодарность нашему гиду Хасану. Благодаря ему нам удалось посмотреть достопримечательности с самых удачных точек. Интересный рассказ, ответы на любые вопросы о Дагестане, читать дальше
рекомендации, касающиеся дальнейших поездок, покупок, дагестанской кухни. Хасан общителен, радушен и гостеприимен по-настоящему, по-кавказски. Кроме того, когда пошел дождь (а мы были к этому не подготовлены), он уступил свою ветровку нашей дочке. Спасибо огромное за внимание и даже заботу. Следующие экскурсии - только с Хасаном! 👍🏻
Д
Дима
17 окт 2024
В прошлом году с друзьями отдыхал в Дагестане, а в этом приехал с семьей, и снова к Хасану. Программа и сервис тура просто топ. Мальчики у меня любознательные, задавали столько вопросов Хасану, и на все их вопросы у него был ответ. Мальчишки снова просятся в Дагестан. Хасан, жди нас снова 😄
Д
Дарья
10 окт 2024
Гастрономический отдых в Дагестане - это море еды, много еды, мы испробовали все виды хинкалов, теперь у нас на весах будет +5😂 и все благодаря нашему гиду Хасану😉 Мы не только кушали во время тура, но и путешествовали много. Лично со мной произошла полная перезагрузка, которая мне была необходима. Не хотелось, чтобы тур завершался, с Хасаном было интересно и весело.
Д
Диана
2 окт 2024
Мы были с Хасаном в однодневном туре, нам очень понравилось 😍😍 не ожидала, что все пройдет настолько хорошо, доверилась написанным отзывам про него и не прогадала 👍🏻 Решили с семьей продлить читать дальше
наш отдых и продолжить путешествие с Хасаном. Все было на высшем уровне. Тур «Все включено» это прекрасно. Нам не нужно было беспокоиться ни о чем, все было на Хасане. Еда по расписанию, номера чистые и комфортные, что было не мало важно для нас, т. к. с нами были дети. Можно еще много чего написать, но скажу вкратце, что рекомендую Хасана от всего сердца, вы не пожалеете 🫶🏻🫶🏻