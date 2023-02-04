Программа тура по дням
Прибытие. Термальные источники
10:30 Встреча на ж/д вокзале Краснодар-1 — трансфер.
11:00–13:30 Встреча в Мин. Водах в аэропорту — трансфер.
13:00–13:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Краснодара.
14:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту — трансфер.
14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий разнообразные блюда домашней кухни.
14:30–15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник «Псыгупс».
Для туристов, прибывающих и Минеральных Вод, посещение источников переносится на пятый день программы тура.
Стоимость посещения термальных источников (3 часа купание):
- с пт по вс: взрослые и дети от 14 лет — 1150 руб., детский 6-13 лет — 650 руб;
- с пн по чт: взрослые 1050 руб., дети 600 руб.
17:00–18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.
После размещения в ГД туристы, прибывшие из Минеральных Вод, отправляются на обед, и ужин им выдают с собой собранным в ланч-боксы.
19:00 Ужин в гостевом доме.
В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.
Водопады Руфабго
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго. Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.
Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса. Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
Стоимость экскурсии 700 руб. взрослый, 350 руб. детский до 14 лет.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на экскурсию в Свято-Михайловский Афонский монастырь. Уникален своими пещерами и подземными ходами.
По дороге, ведущей к монастырю, открывается изумительная панорама гор. Плато Лаго-Наки, вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов отсюда видны как на ладони.
Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике святого великомученика Пантелеймона, находящемся на склоне горы Физиабго.
Стоимость 600 руб. взрослый, 300 руб. детский до 14 лет. В стоимость входит две экскурсии.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Хаджохская теснина и кордон Гузерипль
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома. Выезд на весь день.
10:00 Отправляемся на экскурсию в каньон реки Белой — Хаджохскую теснину.
Входной билет 700 руб. взрослый, 350 руб. детский.
После непродолжительной экскурсии (около полутора часов) мы выдвинемся в направлении посёлка Гузерипль, в котором находится одноименный кордон Кавказского биосферного заповедника им. Х. Г. Шапошникова.
13:00 Комплексный обед в кафе Аммонит (предварительно с ноября по апрель, в остальное время повара складывают нам с собой ланч-боксы).
14:00 По пути мы остановимся на панорамных точках Гранитного каньона, длина которого составляет 4,2 км. Посетим Кавказский биосферный заповедник, кордон Гузерипль.
Экскурсия по кордону: музей природы, тропа леопарда, вольерный комплекс, дольмен, слияние реки Белой и Молчепа, пихтово-буковый лес.
Входной билет в заповедник 500 руб. взрослый и 250 руб. детский.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Ущелье Мишоко
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья — там нас ждут водопады, гроты и пещеры.
Стоимость экскурсии в ущелье Мишоко — бесплатно.
После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут.
Там находится самый длинный зиплайн в Адыгее, протяженность полета над ущельем около 700 метров, глубина ущелья 180 метров. Маршрут состоит из двух перелетов над ущельем Мишоко, а так же подъемом по виа-феррате (оборудованный скальный участок высотой около 60 метров).
Стоимость данного аттракциона от 3000–3500 руб. с человека (зависит от выбранного Вами маршрута, более легкого или более сложного).
Так же вы можете покататься на Парящих качелях, которые находятся на обрыве ущелья, катание происходит со страховочной системой.
Стоимость качелей 1000 руб.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».
Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра — шаг. Движение верхом будет спокойным, медленным — скорость приблизительно 4-5 км/ч.
Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута. Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.
Важно! Ограничение по весу туриста — не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
Удобная обувь! Стоимость конной прогулки 2500 руб. с человека.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Плато Лаго-Наки
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Выезд на весь день. Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.
По дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый Адыгейский сыр, сладости, мед на местном высокогорном рынке.
Пещера Нежная — 800 руб. взрослым и 400 руб. детям.
Пещера Азишская — 1000 руб. взрослым и 500 руб. детям.
14:00 Горячий обед в уютном кафе Высота 1512 у Азишской пещеры (предварительно до конца марта, с апреля повара гостевых домов собирают нам в путь ланч-боксы)
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки. Уголок природы Большого Кавказа с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России. Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.
После экскурсии на плато туристы, прибывшие из Минеральных Вод, отправляются на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Хребет Уна-Коз и скала Чёртов палец
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 На канатке доберемся до вершины хребта Уна-Коз, оттуда пешком до скалы Чертов палец. Следуя по маршруту, не забывайте смотреть по сторонам — красота природы Адыгеи неповторима.
Канатка поднимает туристов на вершину хребта Уна-Коз (высота над уровнем моря 1 км). Стоимость билета 1500 руб. взрослый, 700 руб. детский до 11 лет.
А с самой скалы Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины.
Там же, у скалы, есть уютная полянка, где Вы сможете немного отдохнуть и вдоволь насладиться завораживающими видами.
Длина дороги 1250 м, высота подъема 500 м, время пути в одну сторону 15 минут.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на термальные источники «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Завершающий день тура
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд. Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
Размещение
Стандартная вместимость
Цена за тур
Доплата за одноместное размещение
Рябиновые бусы
№5
4
47900
14000
№10, 11
4
47900
14000
№3Б
3
47900
14000
№4Б
4
47900
14000
№1Б
4
47900
14000
№1-4, 6-9
2
50200
14000
№2Б (мини)
2
50200
14000
доп место
1
43300
Лаванда
Лаванда
2
45000
11000
Лаванда доп место
1
39500
Отдых у реки
№1-4
2
47900
15000
№5
2
47900
15000
№6-7
3
47900
15000
№8
4
47900
15000
№9-11
4
47900
15000
№12
4
47900
15000
доп место
1
40500
На Аминовской
На Аминовской
2
41500
9000
Парк Хаджох
Стандарт
2
53600
23000
Улучшенный
2
55500
24000
Комфорт
2
57300
26000
студия
2
63300
31000
семейный
4
50500
20000
доп место (все номера)
1
49200
Дего
2-местный стандарт
2
44700
13000
2-местный комфорт
2
46500
15000
4-местный 2-комн (можно 2-4 чел)
2
44700
13000
сем 4-мест 2-комн (можно 2-4 чел)
2
44700
13000
НОВЫЙ НОМЕР 2-местный
2
50200
17000
Доп место в любой номер
1
43800
У ручья
2-местный
2
47900
15000
4-, 8- местный
4
47900
15000
Питание:
- туристы, проживающие в ГД Рябиновые бусы, Горная Лаванда, На Аминовской и У ручья, питаются в гостевом доме Рябиновые бусы;
- туристы, проживающие в ГД Отдых у реки, завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах;
- расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды 50 метров, от Отдыха у реки 200 метров, от
на Аминовской и У ручья 400 метров;
- на завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина;
- туристы, проживающие в ГД Парк Хаджох, Софья и Дего, питаются на территории этих гостевых домов;
- если возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.
Подселение возможно только в ГД Рябиновые бусы. На подселение берём только женщин, при бронировании за месяц до начала тура. ГД Софья не принимает иностранных граждан.
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона — все это утопает в зелени и щебетании птиц.
Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции. Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков.
В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.
Гостевой дом «Горная лаванда»
Современное 2-этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс.
На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост. Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником.
Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «На Аминовской»
Размещение в поселке Каменномостский, в 42 км от Майкопа. Частная парковка может быть организована за дополнительную плату.
К услугам гостей 3 номера различной ценовой категории. Все номера оснащены телевизором с плоским экраном. Номера располагают собственной ванной комнатой.
Гостевой дом «Отдых у реки»
Находится на берегу реки Белая, в посёлке Каменномостский. Среди зелёных деревьев гостей ожидает спокойный отдых в тихом месте на природе.
К размещению предлагаются 15 уютных и светлых номеров различных категорий, где для комфортного проживания имеется Wi-Fi, кондиционер, удобные спальные места, фен, туалетно-косметические принадлежности, собственная ванная комната и просторный балкон с уличной мебелью.
В номерах категории «Апартаменты» обустроена полноценная кухня с необходимой бытовой техникой и набором посуды.
Утром подаются домашние завтраки. На улице расположена мангальная зона с беседками, принадлежности для жарки мяса предоставляются. Открытый бассейн с подогревом, который работает круглый год, шезлонги, посещение русской бани на дровах. Для маленьких гостей организована игровая площадка.
Поблизости находится пляж и Парк культуры и отдыха.
Гостиница «Парк Хаджох»
Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная территория, беседки, мангальные зоны, парковка.
Номера 4-х категорий позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома.
Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня — повара уже не раз зарекомендовали себя как настоящие мастера своего дела.
Гостевой дом «Дего»
Находится в поселке Каменномостский. На территории есть летний бассейн, автостоянка и бесплатный интернет в местах общего пребывания.
Для качественного и беззаботного отдыха предлагаются двухэтажные гостевые дома в силе барнхаус, где в каждом есть по два 2-местных номера, и имеется вся необходимая мебель и техника. В ванной комнате установлен душ и туалет, дополнительно предоставляются средства индивидуальной гигиены.
В гостинице есть общая кухня, там все желающие могут приготовить себе еду. Имеется посуда, бытовая техника и все удобства. При желании гости могут воспользоваться принадлежностями для шашлыка.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации оперативно помогут решить любой вопрос.
Гостевой дом «У ручья»
Рядом протекает горная речка, в 10 минутах ходьбы — Хаджохская теснина. В номерах есть душевая, кондиционер, телевизор, Wi-Fi.
На территории гостевого дома — бассейн, шезлонги, беседки, мангалы, детская площадка, детский бассейн. Есть общая кухня и терраса. Предоставляется парковка под видеонаблюдением. Место подходит для большой компании или семьи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Краснодар / Минеральные Воды - пос. Каменномостский и обратно
- Проживание в гостевых домах в 2-, 3-, 4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-х разовое, домашняя кухня (см. особенности в разделе Проживание)
- Работа гидов по программе
- Все трансферы по программы
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер Краснодар / Мин. Воды - Каменномостский и обратно (в случае отличного времени прибытия от основной группы):из/в Краснодар 6500 руб. из/в Мин. Воды 12000 руб
- Из/в Краснодар 6500 руб
- Из/в Мин. Воды 12000 руб
- Питание, не указанное в программе
- Термальные источники (3 часа):с пятницы по воскресенье: взрослые и дети от 14 лет - 1150 руб., детский 6-13 лет - 650 рубс понедельника по четверг: 1050 руб. взрослый, 600 руб. детский
- С пятницы по воскресенье: взрослые и дети от 14 лет - 1150 руб., детский 6-13 лет - 650 руб
- С понедельника по четверг: 1050 руб. взрослый, 600 руб. детский
- Билеты на экскурсионные объекты оплачиваются на месте: водопады Руфабго 700 руб. взрослым, 350 руб. детяммонастырь 600 руб. взрослым, 300 руб. детямХаджохская теснина 700 руб. взрослым, 350 руб. детямКавказский заповедник (Гузерипль/Лагонаки) 500 руб. взрослым и 250 руб. детямпещера Нежная - 800 руб. взрослым и 400 руб. детямпещера Азишская - 1000 руб. взрослым и 500 руб. детям
- Водопады Руфабго 700 руб. взрослым, 350 руб. детям
- Монастырь 600 руб. взрослым, 300 руб. детям
- Хаджохская теснина 700 руб. взрослым, 350 руб. детям
- Кавказский заповедник (Гузерипль/Лагонаки) 500 руб. взрослым и 250 руб. детям
- Пещера Нежная - 800 руб. взрослым и 400 руб. детям
- Пещера Азишская - 1000 руб. взрослым и 500 руб. детям
- Конная прогулка - 2500 руб
- Экстрим-парк Мишоко: маршруты 3000-3500 руб. качели 1000 руб
- Маршруты 3000-3500 руб
- Качели 1000 руб
- Канатная дорога - 1500 руб. взрослым и 700 руб. детям
- Медицинская страховка, оформляется по запросу
- Услуги прачечной
- Расходы личного характера
- Сауна, баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор по сезону;
- солнцезащитные очки;
- фото или видеоаппаратура;
- небольшой рюкзак;
- туристический коврик для сидения 35х24х1.0 см;
- удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
- накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- одежда по сезону;
- наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты;
- треккинговые палки — при необходимости;
- смены одежды и нижнего белья;
- крем от загара;
- халаты для купания в термальных источниках, так будет намного комфортнее после выхода из бассейнов (можно взять в комплексе «Псыгупс», но не бюджетно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как осуществляется трансфер?
Время зависит от времени прибытия последних туристов в группе. В день начала тура:
- ж/д вокзал Краснодар-1 — в 10:30. Встреча на парковке около ж/д вокзала. Трансфер отъезжает от ж/д вокзала в место проведения тура не позднее 10:30;
- аэропорт Краснодара — не позднее 14:00. Встреча на парковке перед аэропортом. Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 14:00;
- в аэропорт Минеральных Вод — в 13:30. Встреча на парковке перед аэропортом. Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:30.
Обратный трансфер:
- на ж/д вокзал и в аэропорт Краснодара — в 10:00 выезд и отправление в Краснодар. Настоятельно просим приобретать билеты с отправлением после 15:00;
- в аэропорт Минеральных Вод — в 10:00 выезд и отправление. Настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.
Внимание!
- у туристов, приезжающих к месту проведения тура от ж/д вокзала Краснодара в 10:30, программа тура остается неизменной;
- у туристов, приезжающих к месту проведения тура от аэропорта Краснодара в 14:00 и от аэропорта Минеральных Вод в 13:30, после прибытия будет свободное время, а поездку на термальные источники мы перенесем на вечер в другой день.
Обычно за 4 дня до начала тура Вы получите на почту всю информацию по трансферу — контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.
Ориентировочное время в пути:из Минеральных Вод 4,5 часа, из Краснодара 2,5 часа.
Может ли измениться программа?
При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда.
Входные билеты можно оплачивать картой?
Так как мы будем всегда передвигаться в составе группы, то входной билет на экскурсионные объекты у нас будет один на всех.
Мы заранее, пока добираемся до места, собираем деньги с участников группы, это экономит наше время, и остаётся больше времени на саму экскурсию.
Необходимо иметь при себе наличными сумму под расчёт, чтобы избежать проблем со сдачей. Терминалы онлайн-оплаты, как правило, на водопадах и в ущельях не работают, так как там почти везде проблемы со связью.
Просим Вас отнестись с пониманием. Банкоматы Сбербанка у нас имеются, будем обязательно заезжать, если есть необходимость.
Где можно оставить автомобиль?
Парковка на территории гостевых домов:
- «Рябиновые бусы»;
- «Горная Лаванда»;
- «На Аминовской».
«Парк Хаджох» и «Отдых у Реки» — парковка около гостевых домов.
Какую обувь лучше брать?
В идеале взять с собой ботинки или кроссовки для треккинга, так как ходить мы будем по пересечённой местности.
Местами бывает сыро и немного скользко. Так что все городские кроссовки с гладким протектором, а тем более кеды не особо подходят для наших пеших экскурсий, особенно в активных турах.
А еще лучше взять две пары обуви (кроссовок/ботинок), в случае если намокнут ноги, всегда в запасе будут сухие и тёплые.
Зачем нужен дождевик и коврик?
Дождевик — это универсальная вещь. Если даже не будет дождя, но будет холодно и ветрено, он послужит дополнительным слоем утепления в непогоду.
Доверия к прогнозу погоды в горах мало, погода здесь непредсказуема. Осадки выпадают не только в виде дождя, так же мокро может выпадать и туман.
Наличие коврика напрямую связанно с вашим желанием, острой необходимости в нём нет, но если вы захотите присесть, то с ним сможете сделать это везде и на мокром, и на холодном, и на грязном. Коврик можно приобрести на месте. Стоимость примерно 350 руб.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.