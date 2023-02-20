Программа тура по дням
Встреча. Термальный источник
10:30 Встреча на ж/д вокзале Краснодар-1 — трансфер в гостевой дом.
11:00–13:30 Встреча в Минеральных Водах в аэропорту — трансфер.
13:00–13:30 Размещение в гостевом доме туристов, прибывших из Краснодара.
14:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту — трансфер.
14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома: блюда домашней кухни.
14:30–15:00 Отправление туристов из Краснодара на геотермальный источник «Псыгупс».
Для туристов из Минеральных вод посещение источников переносится на пятый день программы.
17:00–18.30 Размещение в гостевом доме туристов из Минеральных Вод. После размещения туристы из Минеральных Вод отправляются на обед и ужин им выдают с собой собранным в ланч-боксы.
19:00 Ужин в гостевом доме.
В этот вечер, как и в любой другой, Вы можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.
Водопады Руфабго
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго. Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.
Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса. Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
Входной билет оплачивается на месте 600 руб. взр., 300 руб. детский до 14 лет.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Конная прогулка по ущелью Мишоко
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады». Стоимость 2500 руб.
Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра — шаг. Движение верхом будет спокойным, медленным, скорость приблизительно 4-5 км/ч.
Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута.
Важно! Ограничение по весу туриста — не более 95 кг. При превышении весового ограничения либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Хаджохская теснина
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину. Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг. Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.
Входной билет оплачивается на месте 600 руб. взр., 300 руб. детский 7-13 лет.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Плато Лаго-Наки и Азишская пещера
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Выезд на весь день. Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки.
В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры на местном высокогорном рынке.
Входной билет: Азишская пещера 800 руб., 400 руб. детский до 14 лет; Нежная 600 руб.
14:00 Горячий обед в уютном кафе «Высота 1512» у Азишской пещеры.
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки. Уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России. Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.
После экскурсии на плато туристы, прибывшие из Минеральных Вод отправляются нагеотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Возвращение домой
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд. Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб:
|Рябиновые бусы
|Двухместный номер комфорт
|41900
|Трехместный улучшенный номер комфорт
|39300
|Четырехместный однокомнатный номер семейный комфорт
|39300
|Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином
|39300
|Четырехместный двухкомнатный номер Люкс с видом на реку
|39300
|Четырехместный двухкомнатный номер семейный люкс
|39300
|Двухместный номер стандарт-мини
|41900
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|34000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|14000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Парк Хаджох
|Двухместный номер стандарт +
|45700
|Двухместный номер улучшенный
|47700
|Двухместный номер комфорт
|49700
|Трехместный номер студия
|51200
|Четырехместный семейный номер
|43700
|Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (кресло-кровать) и студия
|38400
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт
|17000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере улучшенный
|17000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт
|20000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Горная Лаванда
|Двухместный номер стандарт
|38500
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|34000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|9000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Отдых у реки
|Двухместный номер стандарт
|40200
|Двухместный номер стандарт (мини)
|40200
|Трехместный номер стандарт
|40200
|Четырехместный номер стандарт
|40200
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)
|33900
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|9000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|На Аминовской
|Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|35000
|Доплата за одноместное размещение в трехместном номере
|6000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Софья
|Стандартный двухместный номер с двумя раздельными кроватями
|37800
|Классический трехместный номер (3 односпальные кровати)
|37800
|Двухместный номер с 1 кроватью и видом на горы
|37800
|Семейный номер с видом на горы
|37800
|Доплата за одноместное размещение
|7000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Дего
|2-местный стандарт
|35300
|Дего 2-местный комфорт
|37900
|Дего 4-местный 2-комн (можно 2-4 чел)
|35300
|семейный 4-мест 2-комн (можно 2-4 чел)
|35300
|комфорт барнхаус 2-местный
|39300
|Доп место стандарт и комфорт
|33100
|Доп место комфорт барнхаус (2-местный)
|35300
|Доплата за одноместное размещение в номере стандарт (кресло-кровать)
|9000
|Доплата за одноместное размещение в номере комфорт (кресло-кровать)
|11000
|Доплата за одноместное размещение в номере комфорт барнхаус (диван-кровать)
|13000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|У ручья
|ГД у Ручья 2-местный
|43700
|ГД у Ручья 4-8 местный
|43700
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|12000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
Подселение возможно только в ГД Рябиновые бусы. ГД Софья не принимает иностранных граждан. Питание:
- туристы, проживающие в ГД Горная Лаванда, На Аминовской и У ручья, питаются в гостевом доме Рябиновые бусы;
- туристы, проживающие в ГД Отдых у реки, завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах;
- расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды 50 метров, от Отдыха у реки 200 метров, от На Аминовской и У ручья 400 метров;
- на завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются после ужина;
- туристы, проживающие в ГД Парк Хаджох, Софья и Дего, питаются на территории этих гостевых домов;
- если возвращение на базу только к ужину, то на обед выдается ланч-бокс, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Гостевой дом «Отдых у реки»
Горная лаванда
Гостевой дом «На Аминовской»
Гостевой дом «Парк Хаджох»
Гостевой дом «У ручья»
Дего
Софья
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Краснодар / Мин. Воды - пос. Каменномостский и обратно
- Проживание в гостевых домах в 2-, 3-, 4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-разовое, домашняя кухня (если возвращение на базу только вечером, то на обед выдается ланч-бокс, и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо)
- Купание в геотермальном источнике в соответствии с программой 5 посещений по 3 часа
- Работа гидов по программе
- Все трансферы по программе
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара /Минеральных Вод и обратно
- Расходы личного характера
- Индивидуальный трансфер из/в: Краснодар 6500 руб. Мин. Воды 12000 руб
- Краснодар 6500 руб
- Мин. Воды 12000 руб
- Билеты на экскурсионные объекты оплачиваются на месте: водопады Руфабго - 600 руб. взр., 300 руб. детский до 14 летХаджохская теснина - 600 руб. взр., 300 руб. детский 7-13 летАзишская пещера - 800 руб., 400 руб. детский до 14 летпещера Нежная - 600 руб
- Водопады Руфабго - 600 руб. взр., 300 руб. детский до 14 лет
- Хаджохская теснина - 600 руб. взр., 300 руб. детский 7-13 лет
- Азишская пещера - 800 руб., 400 руб. детский до 14 лет
- Пещера Нежная - 600 руб
- Конная прогулка - 2500 руб
- Медицинская страховка оформляется по запросу
- Услуги прачечной
- Сауна
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор по сезону;
- солнцезащитные очки;
- фото или видеоаппаратура;
- небольшой рюкзак;
- туристический коврик для сидения 35х24х1.0 см;
- удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
- накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- одежда по сезону;
- наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты;
- треккинговые палки при необходимости;
- смены одежды и нижнего белья;
- крем от загара.
Возьмите, пожалуйста, с собой халаты для купания в термальных источниках, так будет намного комфортнее после выхода из бассейнов. В прокат они тоже есть, но выходит не бюджетно, 500 руб. за один раз.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как осуществляется трансфер?
Время зависит от времени прибытия последних туристов в группе. В день начала тура:
- ж/д вокзал Краснодар-1 — в 10:30. Встреча на парковке около ж/д вокзала. Трансфер отъезжает от ж/д вокзала в место проведения тура не позднее 10:30;
- аэропорт Краснодара — не позднее 14:00. Встреча на парковке перед аэропортом. Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 14:00;
- в аэропорт Минеральных Вод — в 13:30. Встреча на парковке перед аэропортом. Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:30.
Обратный трансфер:
- на ж/д вокзал и в аэропорт Краснодара — в 10:00 выезд и отправление в Краснодар. Настоятельно просим приобретать билеты с отправлением после 15:00;
- в аэропорт Минеральных Вод — в 10:00 выезд и отправление. Настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.
Внимание!
- у туристов, приезжающих к месту проведения тура от ж/д вокзала Краснодара в 10:30, программа тура остается неизменной;
- у туристов, приезжающих к месту проведения тура от аэропорта Краснодара в 14:00 и от аэропорта Минеральных Вод в 13:30, после прибытия будет свободное время, а поездку на термальные источники мы перенесем на вечер в другой день.
Обычно за 4 дня до начала тура Вы получите на почту всю информацию по трансферу — контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.
Ориентировочное время в пути:из Минеральных Вод 4,5 часа, из Краснодара 2,5 часа.
Какие скидки есть?
Детям до 14 лет — 10%
Включена ли страховка в стоимость?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что делать, если у меня ограничения в питании?
Для туристов, имеющих ограничения по продуктам питания, просьба сообщить при бронировании.
Входные билеты можно оплачивать картой?
Так как мы будем всегда передвигаться в составе группы, то входной билет на экскурсионные объекты у нас будет один на всех.
Мы заранее, пока добираемся до места, собираем деньги с участников группы, это экономит наше время на приобретение билетов и остаётся больше времени на саму экскурсию.
Необходимо иметь при себе наличными сумму под расчёт, чтобы избежать проблем со сдачей. Терминалы онлайн-оплаты, как правило, на водопадах и в ущельях не работают, так как там почти везде проблемы со связью.
Просим Вас отнестись с пониманием. Банкоматы Сбербанка у нас имеются, будем обязательно заезжать, если есть необходимость.
Какую обувь лучше брать с собой?
В идеале взять с собой ботинки или кроссовки для треккинга, так как ходить мы будем по пересечённой местности.
Местами бывает сыро и немного скользко. Так что все городские кроссовки (с гладким протектором), а тем более кеды не особо подходят для наших пеших экскурсий, особенно в активных турах.
А еще лучше взять две пары обуви (кроссовок/ботинок), в случае если намокнут ноги всегда в запасе будут сухие и тёплые ботинки.
Зачем нужен дождевик и коврик?
Дождевик это универсальная вещь. Если нет дождя, но холодно и ветрено, он послужит дополнительным слоем утепления в непогоду.
Доверия к прогнозу погоды в горах мало, погода здесь непредсказуема. Осадки выпадают не только в виде дождя, есть и туман.
Наличие коврика напрямую связанно с вашим желанием, острой необходимости в нём нет, но если вы захотите присесть, то с ним сможете сделать это везде и на мокром, и на холодном, и на грязном. Коврик можно приобрести на месте. Стоимость 350 руб.
Можно ли приезжать с животными?
Только с размещением в ГД «Рябиновые бусы». С не крупными животными в индивидуальном порядке.