Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут

Термальные источники — чудо природы, и мы с вами отправимся в особую климатическую зону в Майкопском районе, где насладимся потрясающей оздоравливающей водой. Этот комфортный, спокойный отдых подойдет тем, кто хочет
читать дальше

почувствовать умиротворение. Грандиозное плато, незабываемые водопады и каменные лабиринты теснины также ждут вас в этом туре. Ещё вы сможете прокатиться на лошади и спуститься в пещеру. С расширенной версией тура можно ознакомиться по ссылке Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках.

5
2 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Встреча. Термальный источник

10:30 Встреча на ж/д вокзале Краснодар-1 — трансфер в гостевой дом.

11:00–13:30 Встреча в Минеральных Водах в аэропорту — трансфер.

13:00–13:30 Размещение в гостевом доме туристов, прибывших из Краснодара.

14:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту — трансфер.

14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома: блюда домашней кухни.

14:30–15:00 Отправление туристов из Краснодара на геотермальный источник «Псыгупс».

Для туристов из Минеральных вод посещение источников переносится на пятый день программы.

17:00–18.30 Размещение в гостевом доме туристов из Минеральных Вод. После размещения туристы из Минеральных Вод отправляются на обед и ужин им выдают с собой собранным в ланч-боксы.

19:00 Ужин в гостевом доме.

В этот вечер, как и в любой другой, Вы можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.

Встреча. Термальный источникВстреча. Термальный источникВстреча. Термальный источникВстреча. Термальный источник
2 день

Водопады Руфабго

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго. Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.

Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса. Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

Входной билет оплачивается на месте 600 руб. взр., 300 руб. детский до 14 лет.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».

19:00 Ужин в гостевом доме.

Водопады РуфабгоВодопады РуфабгоВодопады РуфабгоВодопады Руфабго
3 день

Конная прогулка по ущелью Мишоко

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады». Стоимость 2500 руб.

Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра — шаг. Движение верхом будет спокойным, медленным, скорость приблизительно 4-5 км/ч.

Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута.

Важно! Ограничение по весу туриста — не более 95 кг. При превышении весового ограничения либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».

19:00 Ужин в гостевом доме.

Конная прогулка по ущелью МишокоКонная прогулка по ущелью МишокоКонная прогулка по ущелью МишокоКонная прогулка по ущелью Мишоко
4 день

Хаджохская теснина

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину. Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг. Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.

Входной билет оплачивается на месте 600 руб. взр., 300 руб. детский 7-13 лет.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».

19:00 Ужин в гостевом доме.

Хаджохская теснинаХаджохская теснинаХаджохская теснинаХаджохская теснина
5 день

Плато Лаго-Наки и Азишская пещера

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Выезд на весь день. Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки.

В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры на местном высокогорном рынке.

Входной билет: Азишская пещера 800 руб., 400 руб. детский до 14 лет; Нежная 600 руб.

14:00 Горячий обед в уютном кафе «Высота 1512» у Азишской пещеры.

15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки. Уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России. Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.

После экскурсии на плато туристы, прибывшие из Минеральных Вод отправляются нагеотермальный источник «Псыгупс».

19:00 Ужин в гостевом доме.

Плато Лаго-Наки и Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Азишская пещера
6 день

Возвращение домой

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд. Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб:

Рябиновые бусыДвухместный номер комфорт41900
Трехместный улучшенный номер комфорт39300
Четырехместный однокомнатный номер семейный комфорт39300
Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином39300
Четырехместный двухкомнатный номер Люкс с видом на реку39300
Четырехместный двухкомнатный номер семейный люкс39300
Двухместный номер стандарт-мини41900
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)34000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере14000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
Парк ХаджохДвухместный номер стандарт +45700
Двухместный номер улучшенный47700
Двухместный номер комфорт49700
Трехместный номер студия51200
Четырехместный семейный номер43700
Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (кресло-кровать) и студия38400
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт17000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере улучшенный17000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт20000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
Горная ЛавандаДвухместный номер стандарт38500
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)34000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере9000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
Отдых у рекиДвухместный номер стандарт40200
Двухместный номер стандарт (мини)40200
Трехместный номер стандарт40200
Четырехместный номер стандарт40200
Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)33900
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере9000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
На АминовскойТрехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)35000
Доплата за одноместное размещение в трехместном номере6000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
СофьяСтандартный двухместный номер с двумя раздельными кроватями37800
Классический трехместный номер (3 односпальные кровати)37800
Двухместный номер с 1 кроватью и видом на горы37800
Семейный номер с видом на горы37800
Доплата за одноместное размещение7000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
Дего2-местный стандарт35300
Дего 2-местный комфорт37900
Дего 4-местный 2-комн (можно 2-4 чел)35300
семейный 4-мест 2-комн (можно 2-4 чел)35300
комфорт барнхаус 2-местный 39300
Доп место стандарт и комфорт33100
Доп место комфорт барнхаус (2-местный)35300
Доплата за одноместное размещение в номере стандарт (кресло-кровать)9000
Доплата за одноместное размещение в номере комфорт (кресло-кровать)11000
Доплата за одноместное размещение в номере комфорт барнхаус (диван-кровать)13000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
У ручьяГД у Ручья 2-местный43700
ГД у Ручья 4-8 местный43700
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере12000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%

Подселение возможно только в ГД Рябиновые бусы. ГД Софья не принимает иностранных граждан. Питание:

  • туристы, проживающие в ГД Горная Лаванда, На Аминовской и У ручья, питаются в гостевом доме Рябиновые бусы;
  • туристы, проживающие в ГД Отдых у реки, завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах;
  • расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды 50 метров, от Отдыха у реки 200 метров, от На Аминовской и У ручья 400 метров;
  • на завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются после ужина;
  • туристы, проживающие в ГД Парк Хаджох, Софья и Дего, питаются на территории этих гостевых домов;
  • если возвращение на базу только к ужину, то на обед выдается ланч-бокс, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.

Варианты проживания

Гостевой дом «Рябиновые бусы»

5 ночей
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции. Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.
Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Гостевой дом «Отдых у реки»

5 ночей
Находится на берегу реки Белая, в посёлке Каменномостский. Среди зелёных деревьев гостей ожидает спокойный отдых в тихом месте на природе. К размещению предлагаются 15 уютных и светлых номеров различных категорий, где для комфортного проживания имеется Wi-Fi, кондиционер, удобные спальные места, фен, туалетно-косметические принадлежности, собственная ванная комната и просторный балкон с уличной мебелью. В номерах категории «Апартаменты» обустроена полноценная кухня с необходимой бытовой техникой и набором посуды. Утром подаются домашние завтраки. На улице расположена мангальная зона с беседками, принадлежности для жарки мяса предоставляются. Открытый бассейн с подогревом, который работает круглый год, шезлонги, посещение русской бани на дровах. Для маленьких гостей организована игровая площадка. Поблизости находится пляж и Парк культуры и отдыха.
Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»
Горная лаванда

5 ночей
Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост. Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Горная лавандаГорная лавандаГорная лавандаГорная лавандаГорная лавандаГорная лавандаГорная лавандаГорная лаванда
Гостевой дом «На Аминовской»

5 ночей
Размещение в поселке Каменномостский, в 42 км от Майкопа. Частная парковка может быть организована за дополнительную плату. К услугам гостей 3 номера различной ценовой категории. Все номера оснащены телевизором с плоским экраном. Номера располагают собственной ванной комнатой.
Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»
Гостевой дом «Парк Хаджох»

5 ночей
В номерах есть телевизор, кондиционер, холодильник, балкон. Для детей доступны детский бассейн, игровая площадка, мини-клуб. На территории есть подогреваемый бассейн, беседки с мангалами, спа-центр с хаммамом, финской парной, бассейном с гидромассажем и массажным кабинетом. Можно поиграть в бильярд, взять в прокат велосипеды, заняться бадминтоном или верховой ездой. Работает кафе с местной и европейской кухней. Есть сейф на стойке регистрации. Рядом магазины, аптеки, парк, рынок. Организуются экскурсии, конные прогулки, джиппинг, рафтинг, походы в горы.
Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»
Гостевой дом «У ручья»

5 ночей
Рядом протекает горная речка, в 10 минутах ходьбы — Хаджохская теснина. В номерах есть душевая, кондиционер, телевизор, Wi-Fi. На территории гостевого дома — бассейн, шезлонги, беседки, мангалы, детская площадка, детский бассейн. Есть общая кухня и терраса. Предоставляется парковка под видеонаблюдением. Место подходит для большой компании или семьи.
Гостевой дом «У ручья»Гостевой дом «У ручья»Гостевой дом «У ручья»Гостевой дом «У ручья»Гостевой дом «У ручья»
Дего

5 ночей
Находится в поселке Каменномостский. На территории есть летний бассейн, автостоянка и бесплатный интернет в местах общего пребывания. Для качественного и беззаботного отдыха предлагаются двухэтажные гостевые дома в силе барнхаус, где в каждом есть по два 2-хместных номера, и имеется вся необходимая мебель и техника. В ванной комнате установлен душ и туалет, дополнительно предоставляются средства индивидуальной гигиены. В гостинице есть общая кухня, там все желающие могут приготовить себе еду. Имеется посуда, бытовая техника и все удобства. При желании гости могут воспользоваться принадлежностями для шашлыка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации оперативно помогут решить любой вопрос.
ДегоДегоДегоДегоДегоДегоДего
Софья

5 ночей
Находится в поселке Каменномостский. В распоряжении гостей общая кухня и терраса. К услугам гостей детская игровая площадка, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. В каждом номере гостевого дома есть балкон, собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Город Майкоп находится в 42 км.
СофьяСофьяСофьяСофьяСофья
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Краснодар / Мин. Воды - пос. Каменномостский и обратно
  • Проживание в гостевых домах в 2-, 3-, 4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
  • Питание 3-разовое, домашняя кухня (если возвращение на базу только вечером, то на обед выдается ланч-бокс, и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо)
  • Купание в геотермальном источнике в соответствии с программой 5 посещений по 3 часа
  • Работа гидов по программе
  • Все трансферы по программе
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Краснодара /Минеральных Вод и обратно
  • Расходы личного характера
  • Индивидуальный трансфер из/в: Краснодар 6500 руб. Мин. Воды 12000 руб
  • Краснодар 6500 руб
  • Мин. Воды 12000 руб
  • Билеты на экскурсионные объекты оплачиваются на месте: водопады Руфабго - 600 руб. взр., 300 руб. детский до 14 летХаджохская теснина - 600 руб. взр., 300 руб. детский 7-13 летАзишская пещера - 800 руб., 400 руб. детский до 14 летпещера Нежная - 600 руб
  • Водопады Руфабго - 600 руб. взр., 300 руб. детский до 14 лет
  • Хаджохская теснина - 600 руб. взр., 300 руб. детский 7-13 лет
  • Азишская пещера - 800 руб., 400 руб. детский до 14 лет
  • Пещера Нежная - 600 руб
  • Конная прогулка - 2500 руб
  • Медицинская страховка оформляется по запросу
  • Услуги прачечной
  • Сауна
Место начала и завершения?
Г. Краснодар / Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • головной убор по сезону;
  • солнцезащитные очки;
  • фото или видеоаппаратура;
  • небольшой рюкзак;
  • туристический коврик для сидения 35х24х1.0 см;
  • удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
  • накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
  • плавки / купальник;
  • средства личной гигиены;
  • одежда по сезону;
  • наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты;
  • треккинговые палки при необходимости;
  • смены одежды и нижнего белья;
  • крем от загара.

Возьмите, пожалуйста, с собой халаты для купания в термальных источниках, так будет намного комфортнее после выхода из бассейнов. В прокат они тоже есть, но выходит не бюджетно, 500 руб. за один раз.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как осуществляется трансфер?

Время зависит от времени прибытия последних туристов в группе. В день начала тура:

  • ж/д вокзал Краснодар-1 — в 10:30. Встреча на парковке около ж/д вокзала. Трансфер отъезжает от ж/д вокзала в место проведения тура не позднее 10:30;
  • аэропорт Краснодара — не позднее 14:00. Встреча на парковке перед аэропортом. Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 14:00;
  • в аэропорт Минеральных Вод — в 13:30. Встреча на парковке перед аэропортом. Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:30.

Обратный трансфер:

  • на ж/д вокзал и в аэропорт Краснодара — в 10:00 выезд и отправление в Краснодар. Настоятельно просим приобретать билеты с отправлением после 15:00;
  • в аэропорт Минеральных Вод — в 10:00 выезд и отправление. Настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.

Внимание!

  • у туристов, приезжающих к месту проведения тура от ж/д вокзала Краснодара в 10:30, программа тура остается неизменной;
  • у туристов, приезжающих к месту проведения тура от аэропорта Краснодара в 14:00 и от аэропорта Минеральных Вод в 13:30, после прибытия будет свободное время, а поездку на термальные источники мы перенесем на вечер в другой день.

Обычно за 4 дня до начала тура Вы получите на почту всю информацию по трансферу — контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.

Ориентировочное время в пути:из Минеральных Вод 4,5 часа, из Краснодара 2,5 часа.

Какие скидки есть?

Детям до 14 лет — 10%

Включена ли страховка в стоимость?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что делать, если у меня ограничения в питании?

Для туристов, имеющих ограничения по продуктам питания, просьба сообщить при бронировании.

Входные билеты можно оплачивать картой?

Так как мы будем всегда передвигаться в составе группы, то входной билет на экскурсионные объекты у нас будет один на всех.

Мы заранее, пока добираемся до места, собираем деньги с участников группы, это экономит наше время на приобретение билетов и остаётся больше времени на саму экскурсию.

Необходимо иметь при себе наличными сумму под расчёт, чтобы избежать проблем со сдачей. Терминалы онлайн-оплаты, как правило, на водопадах и в ущельях не работают, так как там почти везде проблемы со связью.

Просим Вас отнестись с пониманием. Банкоматы Сбербанка у нас имеются, будем обязательно заезжать, если есть необходимость.

Какую обувь лучше брать с собой?

В идеале взять с собой ботинки или кроссовки для треккинга, так как ходить мы будем по пересечённой местности.

Местами бывает сыро и немного скользко. Так что все городские кроссовки (с гладким протектором), а тем более кеды не особо подходят для наших пеших экскурсий, особенно в активных турах.

А еще лучше взять две пары обуви (кроссовок/ботинок), в случае если намокнут ноги всегда в запасе будут сухие и тёплые ботинки.

Зачем нужен дождевик и коврик?

Дождевик это универсальная вещь. Если нет дождя, но холодно и ветрено, он послужит дополнительным слоем утепления в непогоду.

Доверия к прогнозу погоды в горах мало, погода здесь непредсказуема. Осадки выпадают не только в виде дождя, есть и туман.

Наличие коврика напрямую связанно с вашим желанием, острой необходимости в нём нет, но если вы захотите присесть, то с ним сможете сделать это везде и на мокром, и на холодном, и на грязном. Коврик можно приобрести на месте. Стоимость 350 руб.

Можно ли приезжать с животными?

Только с размещением в ГД «Рябиновые бусы». С не крупными животными в индивидуальном порядке.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
Светлана
20 фев 2023
Всё прошло отлично. Слаженно и профессионально. Очень довольна. Спасибо.
Н
Николаева
1 фев 2023
Я была в туре "Водная ривьера" с 22 по 27 января 2023г. Мои впечатления только положительные. Программа составлена продуманно и интересно: и экскурсии,и купание в термальных источниках,и катание на лошадях. Большое спасибо. Рекомендую данный тур для знакомства с Адыгеей.

