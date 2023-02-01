4 день

Маршрут в ущелье реки Мишоко. Черный шум. Рафтинг по желанию

В этот день наш маршрут пройдет по каньону реки Мишоко. Здесь есть пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.

Мы направимся вдоль русла реки, по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.

Следующий объект для посещения — пляж Черный шум.

Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки. Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.

Для тех, кто хочет добавить в этот день ещё больше ярких эмоций и экстремальных впечатлений предлагаем отправиться на рафтинг — сплав по горной реке (оплачивается дополнительно).

Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин и уютные посиделки у камина.

Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160