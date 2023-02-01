А однажды мы раскроем секреты
Программа тура по дням
Встреча группы, знакомство с инструктором
Размещаемся в уютных номерах нашей горной базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах — в общем, наслаждаться вечером в горах!
Трансфер не входит в стоимость: сбор группы в 15:00 на ж/д вокзале Краснодар-1 или в аэропорту Минеральные Воды.
Возможны корректировки маршрутов в зависимости от погодных условий.
Маршрут по ущелью ручья Руфабго
После завтрака вас ждет прогулка по ущелью Руфабго, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
Проходим каменные лабиринты, водопады, посещаем исторические объекты — «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.
Зимой вместо водопадов — ледовые панцири, а когда идет снег — ущелье становится неповторимо чарующим.
После ужина ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть под гитару. В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!
Радиальный поход по урочищу Курджипс, катание на санках
После завтрака выезжаем в направлении плато Лаго-Наки.
Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря), поднимаемся на смотровую точку. Отсюда открываются роскошные панорамные виды плато, скальные сбросы высотой до 100 метров.
Дальше нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем.
Добравшись до самых диких и красивых мест, среди засыпанных снегом пихт, разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус. Он окажется необыкновенно желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
После окончания маршрута едем кататься на санках! Вас ждут резвые полеты вниз по снежному склону.
Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина.
Маршрут в ущелье реки Мишоко. Черный шум. Рафтинг по желанию
В этот день наш маршрут пройдет по каньону реки Мишоко. Здесь есть пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.
Мы направимся вдоль русла реки, по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.
Следующий объект для посещения — пляж Черный шум.
Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки. Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.
Для тех, кто хочет добавить в этот день ещё больше ярких эмоций и экстремальных впечатлений предлагаем отправиться на рафтинг — сплав по горной реке (оплачивается дополнительно).
Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин и уютные посиделки у камина.
Спелеомаршрут
Отправляемся на внедорожнике в путешествие по лабиринтам подземного мира — в дикие пещеры. О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.
Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом — от этого она белая.
Спускаясь в глубину, чувствуешь в себе дух исследователя. Это ощущение не покидает до самого вечера.
Запомнится и наш эксперимент — «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет домашняя кухня, посиделки с гитарой.
Гранитный каньон. Музей биосферного заповедника. Дольмен
Завтракаем и отправляемся на маршрут.
Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен. Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей.
Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей. Тут же изучим экспонаты музея природы и истории заповедника.
По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам, где горная река зажата каменными гигантами.
Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта Каменное море — это цунами, преломляющееся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.
Вечером возвращаемся на базу.
Конный маршрут. Термальные источники
Насладиться спокойной верховой ездой, ощутить единство с сильным и умным животным на высокогорном плато, любуясь величием Кавказских гор с белыми шапками ледников. Проехать верхом по панорамным точкам с видами на глубокое ущелье.
После обеда на базе отправляемся на горячие источники.
Снег, падающий в горячую воду, мягкое и расслабляющее действие воды, поднимающийся над гладью бассейна пар, звезды ночного неба, игра света и звука — все это отличное завершение хорошего дня.
Завершение программы
9:00 Завтрак, сборы.
10:00 Трансфер за доп. плату на ж/д вокзал Краснодар-1 или в аэропорт Минеральные Воды.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении — 65 000 руб.
При одноместном размещении стоимость тура на 1 человека — 83 000 руб. При запросе на тур одного участника, который согласен на подселение (двухместное размещение), стоимость тура не пересчитывается.
Детям до 16 лет предоставляется скидка —10%.
Варианты проживания
Формула активного отдыха
Есть возможность 2-, 3-, 4-местного размещения. В каждом номере санузел, телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья, а также постельные принадлежности, полотенца, мыло для рук.
На территории обустроена парковка, кафе, мангальные зоны, беседки. База расположена в горной местности, электричества здесь нет, все работает на генераторах, поэтому возможны технические перерывы работы электростанции в ночное время с 00:00 до 06:00.
В номерах нет чайников и фенов, т. к. электростанция не выдерживает в качестве доп. нагрузки единовременное включение даже 2-3 фенов/чайников. Но на ресепшене всегда можно взять фен во временное пользование, а в кафе заказать чай или кофе.
В номерах Wi-Fi нет. Только в кафе на территории базы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на базе отдыха
- Питание комплексноев 1 день ужинво 2-7 дни завтрак, обед и ужинв 8 день завтрак
- В 1 день ужин
- Во 2-7 дни завтрак, обед и ужин
- В 8 день завтрак
- Активная программа
- Входные билеты на все объекты по программе
- Транспорт внутри маршрута
- Услуги инструкторов
- Аренда необходимого снаряжения
- Посещение термальных источников в рекомендованный по программе день или в любой день по согласованию с группой
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
- Рафтинг по горной реке
- Объединенный трансфер: Мин. Воды - база размещения / база размещения - Мин. Воды - 6000 руб. /челКраснодар - база размещения / база размещения - Краснодар - 5000 руб. /чел
- Мин. Воды - база размещения / база размещения - Мин. Воды - 6000 руб. /чел
- Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар - 5000 руб. /чел
- Индивидуальный трансфер ко времени прибытия/отправления, стоимость уточняется у менеджера при бронировании
- Баня и шашлыки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- Паспорт РФ (внутренний).
- Страховой полис медицинский.
- Банковская карта (в магазинах есть оплата картой, многие сувенирные лавки принимают переводы).
- Наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков). В поселке есть банкоматы.
Медицинские препараты:
Все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.
Обувь и одежда для путешествия:
Подбирая одежду для участия в активном туре учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя, снега, солнца и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма и спорта из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнется, является более удобной при движении. Главный принцип — многослойность: жарко — разделись, холодно — утеплились.
Удобная спортивная обувь (обязательно две пары непромокаемые и с нескользящей подошвой):
- Первая пара — высокие непромокаемые и теплые ботинки. Лучшее решение — резиновые утепленные ЭВА-сапоги (вкладыш до -20°С). Если есть треккинговая обувь, возьмите ее.
- Вторая пара — зимняя или демо-сезонная обувь с нескользкой подошвой.
- Резиновые шлепанцы для посещения термальных источников и ходить на базе по номеру.
Зимой берите одежду для теплой и холодной погоды. Для холодной погоды:
- Куртка зимняя (ветрозащитная, утепленная, водонепроницаемая). Идеальный вариант сноубордическая/горнолыжная, так как соответствует всем необходимым требованиям.
- Штаны зимние (ветрозащитные, утепленные, водонепроницаемые). Идеальный вариант сноубордические/горнолыжные, так как соответствуют всем необходимым требованиям.
- Пуховик (до -10°С).
- Жилетка пуховая или флисовая (по желанию).
- Комплект зимнего термобелья (по желанию). Можно использовать как нижний слой.
- Тёплые шерстяные носки (мерино, альпака) 2 пары. Посмотрите в рыболовном магазине – они знают толк в теплых вещах.
- Шарф/флисовый гейтер (баффик)/тёплый платок – утеплить горло и шею.
- Шапка теплая (флисовая идеальное решение).
- Перчатки теплые (флисовые лучше).
- Рукавицы-верхонки непромокаемые из мембраны (по желанию). Надеваются на флисовые перчатки, защищают руки от ветра, снега, дождя. Цена 1000-2500 руб. Можно заменить зимними непромокаемыми варежками.
Для теплой погоды:
- Футболки синтетические 2-3 шт. с длинным и коротким рукавом.
- Флисовая кофта (обязательно, на все случаи погоды).
- Теплый спортивный/флисовый костюм (толстовка, штаны). Обязательно для «нижних» маршрутов, где не так холодно, как в горах.
- Носки (2-3 пары обычных).
- Головной убор на солнечную погоду — кепка/панама.
Полезное снаряжение:
- Небольшой рюкзак (20-30 л), в него удобно брать вещи с собой на прогулку.
- Сидушка туристическая (хоба, подпопник) с фольгой и на резинке. Цена от 250 руб.
- Солнцезащитные очки (для снега и от солнца) — по желанию.
- Дождевик-пончо плотный (обязательно): целлофановые за 100-200 руб. не прослужат и дня.
- Плавки/купальник и шлепанцы — для термальных источников.
- Туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи, дождя и снега.
- Гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры на случай дождя.
- Многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл (по желанию).
- Треккинговые палки (по желанию). Если есть проблема с коленями, тазобедренными суставами, голеностопами — очень помогут. Если не помещаются ваши палочки в багаж, не расстраивайтесь — мы вам выдадим палки на базе на всю неделю вашего отдыха.
- Гигиеническая помада или бальзам для губ (обязательно и мальчикам, и девочкам — от ветра и солнца).
- Солнцезащитный крем SPF 50+ (от снега на солнце можно загореть и даже обгореть).
Для прохождения активной части туров организатор предоставляет все необходимое снаряжение.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Объединенный трансфер не входит в стоимость:
- аэропорт Минеральные Воды. Сбор группы в 15:00. В последний день тура отправление с базы в 10:00. Стоимость — 6000 руб. /чел. Время в пути — около 4,5 ч в одну сторону;
- ж/д вокзал Краснодар-1 и обратно. Сбор группы в 15:00. В последний день тура отправление с базы в 10:00. Стоимость — 5000 руб. /чел. Время в пути — около 3 ч в одну сторону;
- аэропорт Краснодара — если будет собираться групповой трансфер, сообщим перед заездом дня за три.
Индивидуальный трансфер. Ориентировочная стоимость по направлениям, уточнить стоимость можно у менеджера. Время и место встречи согласовывается в индивидуальном порядке. Стоимость легкового автомобиля от города до базы в руб. (до 3 человек):
- Краснодар 7 000;
- Мин. Воды 10 000;
- Ставрополь 10 000;
- Армавир 7 000;
- Майкоп 3 000;
- Белореченск 3 500.
Для больших групп есть возможность заказать минивен (до 7 человек) или микроавтобус (до 20 человек).
Также вы можете добраться на автомобиле самостоятельно по координатам: 44.2046415101252, 40.08362720380215
На общественном транспорте:
- из Краснодара рейсовый автобус «Краснодар — Победа», ехать до п. Каменномостский, отправление с автовокзала Краснодар-1. Время отправления 6:50, 16:25, время в пути 4 ч. 15 мин, стоимость 1000–1500 руб. Далее из пос. Каменномостский до базы на такси, примерная стоимость 2500 руб. легковой автомобиль 4 места;
- из Краснодара до Майкопа три часа в пути, автобусы из Краснодара идут каждый час, далее автобусом Майкоп — Каменномостский, идут с интервалом примерно через час, время в пути 1 ч. 20 мин., примерная стоимость 100 руб. Далее из пос. Каменномостский до базы размещения на такси, примерная стоимость 2500 руб. легковой автомобиль 4 места;
- из Белореченска с пересадкой в Майкопе рейсовым автобусом до Майкопа, из Майкопа до п. Каменномостский (см. информацию выше). Далее из пос. Каменномостский до базы размещения на такси, примерная стоимость 2500 руб. легковой автомобиль 3 места.
Какие скидки есть в туре?
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10%.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли сотовая связь в горах?
У операторов tele2 и yota отсутствует сигнал!
Работают МТС, Билайн и Мегафон. Мобильный интернет есть у Билайн.
Где находятся ближайшие магазины и аптеки?
Магазины и аптеки расположены только в близлежащих поселках — Каменномостский 20 км, ст. Даховская 15 км от базы размещения. Принимается оплата картой, либо наличными.
У нас будет возможность заезжать в магазины при возвращении с маршрута.
Что делать, если у меня ограничения по питанию или аллергия?
Если есть особенности, аллергии и т. д. — просьба сообщить заранее.
Может ли маршрут измениться?
Возможна замена маршрута в зависимости от погодных условий и в случае невозможности его прохождения.
Моё знакомство с Адыгеей приключилось в январе и без преувеличения превзошло все мои ожидания! Искренняя благодарность принимающей стороне: талантливому руководителю Евгению, вежливому водителю, умелому повару Танюше)
Отдельная благодарность инструкторам: Маше, Филу и Сергею. Профессионалы своего дела! Сопровождали, страховали и заботились)))
Евгений, Вы собрали шикарную команду!
Не прощаюсь, а до скорой встречи)
С уважением,
Светлана
г. Новый Уренгой
Программа была очень насыщенная: каждый день новые места, в течение часа можно попасть из снегов в зеленый весенний лес, оттуда – на солнечную поляну или скальный