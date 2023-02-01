Мои заказы

Зимняя магия гор в Адыгее

Купание в теплой воде под бездонным звездным куполом — один из волшебных вечеров тура. Ещё — погружение в недра дикой пещеры, где пробудится наш внутренний исследователь.

А однажды мы раскроем секреты
древних строителей дольменов и попытаемся понять, куда исчезла их великая цивилизация. Нас ждут чудесные природные явления и невероятные творения человека.

Одна из горных рек будет настолько бурной, что мы увидим вымытые ей в каньоне ниши, а русло другой реки, наоборот, в ширину не будет превышать и двух метров!

5
3 отзыва
Ближайшие даты:
29
ноя6
дек13
дек20
дек17
янв24
янв31
янв

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы, знакомство с инструктором

Размещаемся в уютных номерах нашей горной базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.

В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах — в общем, наслаждаться вечером в горах!

Трансфер не входит в стоимость: сбор группы в 15:00 на ж/д вокзале Краснодар-1 или в аэропорту Минеральные Воды.

Возможны корректировки маршрутов в зависимости от погодных условий.

2 день

Маршрут по ущелью ручья Руфабго

После завтрака вас ждет прогулка по ущелью Руфабго, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

Проходим каменные лабиринты, водопады, посещаем исторические объекты — «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.

Зимой вместо водопадов — ледовые панцири, а когда идет снег — ущелье становится неповторимо чарующим.

После ужина ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть под гитару. В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!

3 день

Радиальный поход по урочищу Курджипс, катание на санках

После завтрака выезжаем в направлении плато Лаго-Наки.

Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря), поднимаемся на смотровую точку. Отсюда открываются роскошные панорамные виды плато, скальные сбросы высотой до 100 метров.

Дальше нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем.

Добравшись до самых диких и красивых мест, среди засыпанных снегом пихт, разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус. Он окажется необыкновенно желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.

Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.

После окончания маршрута едем кататься на санках! Вас ждут резвые полеты вниз по снежному склону.

Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина.

4 день

Маршрут в ущелье реки Мишоко. Черный шум. Рафтинг по желанию

В этот день наш маршрут пройдет по каньону реки Мишоко. Здесь есть пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.

Мы направимся вдоль русла реки, по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.

Следующий объект для посещения — пляж Черный шум.

Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки. Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.

Для тех, кто хочет добавить в этот день ещё больше ярких эмоций и экстремальных впечатлений предлагаем отправиться на рафтинг — сплав по горной реке (оплачивается дополнительно).

Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин и уютные посиделки у камина.

5 день

Спелеомаршрут

Отправляемся на внедорожнике в путешествие по лабиринтам подземного мира — в дикие пещеры. О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.

Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом — от этого она белая.

Спускаясь в глубину, чувствуешь в себе дух исследователя. Это ощущение не покидает до самого вечера.

Запомнится и наш эксперимент — «волшебные звуки музыки» в полной темноте.

После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет домашняя кухня, посиделки с гитарой.

6 день

Гранитный каньон. Музей биосферного заповедника. Дольмен

Завтракаем и отправляемся на маршрут.

Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен. Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей.

Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей. Тут же изучим экспонаты музея природы и истории заповедника.

По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам, где горная река зажата каменными гигантами.

Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта Каменное море — это цунами, преломляющееся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.

Вечером возвращаемся на базу.

7 день

Конный маршрут. Термальные источники

Насладиться спокойной верховой ездой, ощутить единство с сильным и умным животным на высокогорном плато, любуясь величием Кавказских гор с белыми шапками ледников. Проехать верхом по панорамным точкам с видами на глубокое ущелье.

После обеда на базе отправляемся на горячие источники.

Снег, падающий в горячую воду, мягкое и расслабляющее действие воды, поднимающийся над гладью бассейна пар, звезды ночного неба, игра света и звука — все это отличное завершение хорошего дня.

8 день

Завершение программы

9:00 Завтрак, сборы.

10:00 Трансфер за доп. плату на ж/д вокзал Краснодар-1 или в аэропорт Минеральные Воды.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении — 65 000 руб.

При одноместном размещении стоимость тура на 1 человека — 83 000 руб. При запросе на тур одного участника, который согласен на подселение (двухместное размещение), стоимость тура не пересчитывается.

Детям до 16 лет предоставляется скидка —10%.

Варианты проживания

Формула активного отдыха

7 ночей

Есть возможность 2-, 3-, 4-местного размещения. В каждом номере санузел, телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья, а также постельные принадлежности, полотенца, мыло для рук.

На территории обустроена парковка, кафе, мангальные зоны, беседки. База расположена в горной местности, электричества здесь нет, все работает на генераторах, поэтому возможны технические перерывы работы электростанции в ночное время с 00:00 до 06:00.

В номерах нет чайников и фенов, т. к. электростанция не выдерживает в качестве доп. нагрузки единовременное включение даже 2-3 фенов/чайников. Но на ресепшене всегда можно взять фен во временное пользование, а в кафе заказать чай или кофе.

В номерах Wi-Fi нет. Только в кафе на территории базы.

Формула активного отдыхаФормула активного отдыхаФормула активного отдыхаФормула активного отдыхаФормула активного отдыхаФормула активного отдыхаФормула активного отдыхаФормула активного отдыхаФормула активного отдыха

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на базе отдыха
  • Питание комплексноев 1 день ужинво 2-7 дни завтрак, обед и ужинв 8 день завтрак
  • В 1 день ужин
  • Во 2-7 дни завтрак, обед и ужин
  • В 8 день завтрак
  • Активная программа
  • Входные билеты на все объекты по программе
  • Транспорт внутри маршрута
  • Услуги инструкторов
  • Аренда необходимого снаряжения
  • Посещение термальных источников в рекомендованный по программе день или в любой день по согласованию с группой
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
  • Рафтинг по горной реке
  • Объединенный трансфер: Мин. Воды - база размещения / база размещения - Мин. Воды - 6000 руб. /челКраснодар - база размещения / база размещения - Краснодар - 5000 руб. /чел
  • Мин. Воды - база размещения / база размещения - Мин. Воды - 6000 руб. /чел
  • Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар - 5000 руб. /чел
  • Индивидуальный трансфер ко времени прибытия/отправления, стоимость уточняется у менеджера при бронировании
  • Баня и шашлыки
Место начала и завершения?
Краснодар / Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  1. Паспорт РФ (внутренний).
  2. Страховой полис медицинский.
  3. Банковская карта (в магазинах есть оплата картой, многие сувенирные лавки принимают переводы).
  4. Наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков). В поселке есть банкоматы.

Медицинские препараты:

Все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.

Обувь и одежда для путешествия:

Подбирая одежду для участия в активном туре учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя, снега, солнца и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма и спорта из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнется, является более удобной при движении. Главный принцип — многослойность: жарко — разделись, холодно — утеплились.

Удобная спортивная обувь (обязательно две пары непромокаемые и с нескользящей подошвой):

  1. Первая пара — высокие непромокаемые и теплые ботинки. Лучшее решение — резиновые утепленные ЭВА-сапоги (вкладыш до -20°С). Если есть треккинговая обувь, возьмите ее.
  2. Вторая пара — зимняя или демо-сезонная обувь с нескользкой подошвой.
  3. Резиновые шлепанцы для посещения термальных источников и ходить на базе по номеру.

Зимой берите одежду для теплой и холодной погоды. Для холодной погоды:

  1. Куртка зимняя (ветрозащитная, утепленная, водонепроницаемая). Идеальный вариант сноубордическая/горнолыжная, так как соответствует всем необходимым требованиям.
  2. Штаны зимние (ветрозащитные, утепленные, водонепроницаемые). Идеальный вариант сноубордические/горнолыжные, так как соответствуют всем необходимым требованиям.
  3. Пуховик (до -10°С).
  4. Жилетка пуховая или флисовая (по желанию).
  5. Комплект зимнего термобелья (по желанию). Можно использовать как нижний слой.
  6. Тёплые шерстяные носки (мерино, альпака) 2 пары. Посмотрите в рыболовном магазине – они знают толк в теплых вещах.
  7. Шарф/флисовый гейтер (баффик)/тёплый платок – утеплить горло и шею.
  8. Шапка теплая (флисовая идеальное решение).
  9. Перчатки теплые (флисовые лучше).
  10. Рукавицы-верхонки непромокаемые из мембраны (по желанию). Надеваются на флисовые перчатки, защищают руки от ветра, снега, дождя. Цена 1000-2500 руб. Можно заменить зимними непромокаемыми варежками.

Для теплой погоды:

  1. Футболки синтетические 2-3 шт. с длинным и коротким рукавом.
  2. Флисовая кофта (обязательно, на все случаи погоды).
  3. Теплый спортивный/флисовый костюм (толстовка, штаны). Обязательно для «нижних» маршрутов, где не так холодно, как в горах.
  4. Носки (2-3 пары обычных).
  5. Головной убор на солнечную погоду — кепка/панама.

Полезное снаряжение:

  1. Небольшой рюкзак (20-30 л), в него удобно брать вещи с собой на прогулку.
  2. Сидушка туристическая (хоба, подпопник) с фольгой и на резинке. Цена от 250 руб.
  3. Солнцезащитные очки (для снега и от солнца) — по желанию.
  4. Дождевик-пончо плотный (обязательно): целлофановые за 100-200 руб. не прослужат и дня.
  5. Плавки/купальник и шлепанцы — для термальных источников.
  6. Туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи, дождя и снега.
  7. Гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры на случай дождя.
  8. Многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл (по желанию).
  9. Треккинговые палки (по желанию). Если есть проблема с коленями, тазобедренными суставами, голеностопами — очень помогут. Если не помещаются ваши палочки в багаж, не расстраивайтесь — мы вам выдадим палки на базе на всю неделю вашего отдыха.
  10. Гигиеническая помада или бальзам для губ (обязательно и мальчикам, и девочкам — от ветра и солнца).
  11. Солнцезащитный крем SPF 50+ (от снега на солнце можно загореть и даже обгореть).

Для прохождения активной части туров организатор предоставляет все необходимое снаряжение.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Объединенный трансфер не входит в стоимость:

  • аэропорт Минеральные Воды. Сбор группы в 15:00. В последний день тура отправление с базы в 10:00. Стоимость — 6000 руб. /чел. Время в пути — около 4,5 ч в одну сторону;
  • ж/д вокзал Краснодар-1 и обратно. Сбор группы в 15:00. В последний день тура отправление с базы в 10:00. Стоимость — 5000 руб. /чел. Время в пути — около 3 ч в одну сторону;
  • аэропорт Краснодара — если будет собираться групповой трансфер, сообщим перед заездом дня за три.

Индивидуальный трансфер. Ориентировочная стоимость по направлениям, уточнить стоимость можно у менеджера. Время и место встречи согласовывается в индивидуальном порядке. Стоимость легкового автомобиля от города до базы в руб. (до 3 человек):

  • Краснодар 7 000;
  • Мин. Воды 10 000;
  • Ставрополь 10 000;
  • Армавир 7 000;
  • Майкоп 3 000;
  • Белореченск 3 500.

Для больших групп есть возможность заказать минивен (до 7 человек) или микроавтобус (до 20 человек).

Также вы можете добраться на автомобиле самостоятельно по координатам: 44.2046415101252, 40.08362720380215

На общественном транспорте:

  • из Краснодара рейсовый автобус «Краснодар — Победа», ехать до п. Каменномостский, отправление с автовокзала Краснодар-1. Время отправления 6:50, 16:25, время в пути 4 ч. 15 мин, стоимость 1000–1500 руб. Далее из пос. Каменномостский до базы на такси, примерная стоимость 2500 руб. легковой автомобиль 4 места;
  • из Краснодара до Майкопа три часа в пути, автобусы из Краснодара идут каждый час, далее автобусом Майкоп — Каменномостский, идут с интервалом примерно через час, время в пути 1 ч. 20 мин., примерная стоимость 100 руб. Далее из пос. Каменномостский до базы размещения на такси, примерная стоимость 2500 руб. легковой автомобиль 4 места;
  • из Белореченска с пересадкой в Майкопе рейсовым автобусом до Майкопа, из Майкопа до п. Каменномостский (см. информацию выше). Далее из пос. Каменномостский до базы размещения на такси, примерная стоимость 2500 руб. легковой автомобиль 3 места.
Какие скидки есть в туре?

Детям до 16 лет предоставляется скидка 10%.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли сотовая связь в горах?

У операторов tele2 и yota отсутствует сигнал!

Работают МТС, Билайн и Мегафон. Мобильный интернет есть у Билайн.

Где находятся ближайшие магазины и аптеки?

Магазины и аптеки расположены только в близлежащих поселках — Каменномостский 20 км, ст. Даховская 15 км от базы размещения. Принимается оплата картой, либо наличными.

У нас будет возможность заезжать в магазины при возвращении с маршрута.

Что делать, если у меня ограничения по питанию или аллергия?

Если есть особенности, аллергии и т. д. — просьба сообщить заранее.

Может ли маршрут измениться?

Возможна замена маршрута в зависимости от погодных условий и в случае невозможности его прохождения.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
Салминова
1 фев 2023
Отзыв на тур "Зимняя магия гор"
Моё знакомство с Адыгеей приключилось в январе и без преувеличения превзошло все мои ожидания! Искренняя благодарность принимающей стороне: талантливому руководителю Евгению, вежливому водителю, умелому повару Танюше)
Отдельная благодарность инструкторам: Маше, Филу и Сергею. Профессионалы своего дела! Сопровождали, страховали и заботились)))
Евгений, Вы собрали шикарную команду!
Не прощаюсь, а до скорой встречи)

С уважением,
Светлана
г. Новый Уренгой
С
Светлана
21 янв 2023
Я осталась очень довольна! Принимающая сторона выше всех похвал! Очень достойный уровень проживания и всех оказанных услуг!
Д
Дарья
21 дек 2021
Все отлично, тур активный и интересный, кормят вкусно, очень хорошо провела время
Д
Дарья
8 фев 2021
Незабываемая поездка, полная ярких впечатлений!

Программа была очень насыщенная: каждый день новые места, в течение часа можно попасть из снегов в зеленый весенний лес, оттуда – на солнечную поляну или скальный
обрыв. Серебристые водопады, труднодоступные гроты, скользкие горные тропки, следы диких зверей – вот такая Адыгея.

Любители не только посмотреть, но и послушать также будут в восторге: древние торговые пути и воинственные черкесы, таинственные скелеты и затерянные клады, тектонические сдвиги и геологические разломы, трагические и героические истории из жизни людей.

Сама база, где мы жили, - рукотворный оазис посреди дикого леса. Комфортные домики со всеми удобствами в номерах, стильное кафе с камином, трехразовое питание с учетом индивидуальных предпочтений. Зимние вечера коротали за играми, песнями под гитару или в бане.
Спасибо огромное команде организаторов за прекрасный отдых!

Отдельное спасибо Жене, Лене и Татьяне, которые каждый день окружали нас заботой и сделали эту поездку такой классной!

Е
Елена
14 фев 2019
Очень интересный тур. Евгений - инструктор от Бога. Особенно будет полезен тем, кто не хочет, чтобы его привозили уже ко всем красивейшим местам, а стремится самостоятельно везде пройти. Самый настоящий
активный отдых для не сильно подготовленных спортсменов. Помимо всей красоты, которую во время тура удалось увидеть, а также впечатдений от рассказов и бесед с Евгением, осталось более чем приятное впечатление от условий проживания. Кормили очень вкусно и разнообразно. Настоящая домашняя кухня. Есть горячая вода, свет, теплые жилые комнаты, все очень уютно. Никаких бытовых проблем. В общем, мы решили что обязательно вернемся и обязательно к Евгению.

