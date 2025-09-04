Друзья, мы рады пригласить вас на уникальное путешествие в мир настоящего крафтового пива! Присоединяйтесь к нашей эксклюзивной экскурсии по пивоварне Grenader Brewery в городе Малоярославец, где вы окунетесь в атмосферу истории, мастерства и вкуса. Это не просто экскурсия — это настоящее приключение для всех, кто ценит качественное пиво и хочет узнать, как оно создается!

Историческое погружение в музей 1812 года

Начнем наше путешествие с посещения музея, посвященного героической эпохе 1812 года. Вы узнаете, почему наша пивоварня носит гордое название «Гренадер» и как история Малоярославца вдохновила нас на создание уникального бренда.

Знакомство с искусством пивоварения

Наш главный пивовар и амбассадор бренда, Александр Щеглов, расскажет всё о процессе создания крафтового пива: от выбора ингредиентов до тонкостей брожения. Вы узнаете, как рождаются уникальные вкусы и ароматы, которые делают пиво Grenader особенным.

Ингредиенты на вкус и сердце

Вы сможете прикоснуться к процессу пивоварения буквально! Потрогайте современное оборудование в нашем производственном цеху, попробуйте на вкус ключевые ингредиенты пива — солод, хмель и другие компоненты, а один из них вы почувствуете… сердцем!

Безлимитная дегустация из танков

Самая вкусная часть экскурсии — дегустация! Вы попробуете около 10 сортов нашего крафтового пива прямо из танков, где оно созревает. От классических лагеров до экспериментальных элей — каждый найдет что-то по душе. И главное — дегустация безлимитная!

Креативные фото и видео

Захватите яркие моменты! В цеху и на территории пивоварни вы сможете сделать крутые фото и снять забавные видео, чтобы поделиться впечатлениями с друзьями. Наша пивоварня — это не только про вкус, но и про атмосферу! Важная информация: Продолжительность — от 3,5+ часов Дегустация безлимитная Количество человек — от 1