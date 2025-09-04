Экскурсия по пивоварне - это, прежде всего, про эмоции.
А потом уже (куда ж без этого) про дегустацию. Эксклюзивную экскурсию-StandUp для вас проведет наш главный пивовар и амбассадор - Александр Щеглов. Заряд положительных эмоций и хорошего настроения гарантирован!
А потом уже (куда ж без этого) про дегустацию. Эксклюзивную экскурсию-StandUp для вас проведет наш главный пивовар и амбассадор - Александр Щеглов. Заряд положительных эмоций и хорошего настроения гарантирован!
Описание экскурсии
Друзья, мы рады пригласить вас на уникальное путешествие в мир настоящего крафтового пива! Присоединяйтесь к нашей эксклюзивной экскурсии по пивоварне Grenader Brewery в городе Малоярославец, где вы окунетесь в атмосферу истории, мастерства и вкуса. Это не просто экскурсия — это настоящее приключение для всех, кто ценит качественное пиво и хочет узнать, как оно создается!
Историческое погружение в музей 1812 года
Начнем наше путешествие с посещения музея, посвященного героической эпохе 1812 года. Вы узнаете, почему наша пивоварня носит гордое название «Гренадер» и как история Малоярославца вдохновила нас на создание уникального бренда.
Знакомство с искусством пивоварения
Наш главный пивовар и амбассадор бренда, Александр Щеглов, расскажет всё о процессе создания крафтового пива: от выбора ингредиентов до тонкостей брожения. Вы узнаете, как рождаются уникальные вкусы и ароматы, которые делают пиво Grenader особенным.
Ингредиенты на вкус и сердце
Вы сможете прикоснуться к процессу пивоварения буквально! Потрогайте современное оборудование в нашем производственном цеху, попробуйте на вкус ключевые ингредиенты пива — солод, хмель и другие компоненты, а один из них вы почувствуете… сердцем!
Безлимитная дегустация из танков
Самая вкусная часть экскурсии — дегустация! Вы попробуете около 10 сортов нашего крафтового пива прямо из танков, где оно созревает. От классических лагеров до экспериментальных элей — каждый найдет что-то по душе. И главное — дегустация безлимитная!
Креативные фото и видео
Захватите яркие моменты! В цеху и на территории пивоварни вы сможете сделать крутые фото и снять забавные видео, чтобы поделиться впечатлениями с друзьями. Наша пивоварня — это не только про вкус, но и про атмосферу! Важная информация: Продолжительность — от 3,5+ часов Дегустация безлимитная Количество человек — от 1
Экскурсии проводятся ежедневно. Дважды в день. Начало экскурсий в 12:00 и в 18:00. (по предварительной записи). По договоренности время экскурсии можно скорректировать под вас.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пивной StandUp
- Дегустационный зал
- Бродильный цех
- Цех дображивания
- Варочный порядок
- Технологическое оборудование
Что включено
- Безлимитная дегустация
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Транспорт
Место начала и завершения?
Г. Малоярославец, ул. Чистовича, д. 24, пивоварня Гренадер
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии проводятся ежедневно. Дважды в день. Начало экскурсий в 12:00 и в 18:00. (по предварительной записи). По договоренности время экскурсии можно скорректировать под вас.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Продолжительность - от 3,5+ часов
- Дегустация безлимитная
- Количество человек - от 1
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
4 сен 2025
Были 30 августа, экскурсия очень понравилась. Побывали как в гостях у друга. Александр очень интересно рассказывает про историю 1812 года и конечно же про пивоварение, приправляя все это юмором и
А
Александр
19 авг 2025
Александр провел интереснейшую экскурсию по пивоварне, объяснив технологический процесс пивоварения с дегустацией разных сортов пива, без ограничений! Спасибо!!!
А
Анна
4 авг 2025
Все, кто будет в Малоярославце, очень рекомендую посетить экскурсию Александра.
Я не ахти любитель пива, да и вообще спиртное пью крайне редко, но Александр очень удивил. Он с одной стороны очень
Я не ахти любитель пива, да и вообще спиртное пью крайне редко, но Александр очень удивил. Он с одной стороны очень
Входит в следующие категории Малоярославеца
Похожие экскурсии из Малоярославеца
Индивидуальная
Пивная история Малоярославца
Индивидуальная экскурсия на крафтовую пивоварню в Малоярославце: 14 сортов пива, стендап от пивовара Александра и безлимитная дегустация
Начало: На улице Частовича
Завтра в 12:00
20 ноя в 12:00
2900 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
Пивоварня GRENADER: Индивидуальная экскурсия
Начало: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Чистовича...
Расписание: Ежедневно, в 12:00 и 18:00 (по договоренности с вами время можем скорректировать)
Завтра в 12:00
20 ноя в 12:00
4400 ₽
5500 ₽ за человека