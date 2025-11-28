Индивидуальная экскурсия по пивоварне Гренадер — возможность познакомиться с механизмом пивоварения и продегустировать сорта пива без посторонних глаз, в камерной обстановке. Все внимание нашего главного пивовара Александра — только для вас.
Ответы на любые вопросы, специально подобранные закуски, посвящение в помощники пивовара, обмен мнениями и безлимитная дегустация — ждут вас!
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииИндивидуальная экскурсия по пивоварне — это экскурсия в камерной обстановке вместе с нашим главным пивоваром и амбассадором Александром Щегловым. Такая экскурсия подойдет в качестве подарка на день рождения или для посещения небольшой компанией. Начнем экскурсию с любопытных исторических справок о городе, окунемся в историю пивоварни, затронем ингредиенты, потрогаем оборудование руками, запустим наш главный варочный котел, попробуем все ингредиенты на вкус. А потом попробуем все наше пиво — свежайшее, прямо из танков и без лимита! Отличное дополнение к вашей экскурсии и дегустации пива — это ассорти закусок: мясные и колбасные нарезки, сырная тарелка, мед, фрукты, снеки.
Ежедневно, в 12:00 и 18:00 (по договоренности с вами время можем скорректировать)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дегустационный зал Гренадер
- Бродильный цех
- Варочный порядок
- Технологическое оборудование
- Склад сырья
Что включено
- Экскурсия по пивоварне, состоящая из нескольких частей
- Пивной StandUp
- Безлимитная дегустация 10+ сортов пива
- Индивидуальные закуски к пиву.
Что не входит в цену
- Трансфер.
Место начала и завершения?
Калужская область, г. Малоярославец, ул. Чистовича, д. 24
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 12:00 и 18:00 (по договоренности с вами время можем скорректировать)
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Малоярославеца
