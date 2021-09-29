Отзыв на: Боровск и Малоярославец. Два города — одна история Г Галина 5 Вчера были на Экскурсии по Боровску и Малоярославцу с гидом Ириной. Вначале Ирина пошла нам на встречу, и несмотря на полную занятость, согласилась провести Экскурсию в этот день. Прекрасный, интересный, знающий и грамотный экскурсовод. Так не хочется применять к Ирине стандартные слова. Мы очень много бываем на экскурсиях. Почти всегда нам везёт с экскурсоводами, но, тем не менее Ирина выделяется, историческими знаниями, любовью к городу, харизмой. Спасибо большое за проведённую экскурсию!

Отзыв на: Боровск и Малоярославец. Два города — одна история О Оксана 5 Очень познавательная экскурсия. Ездили с четырьмя подростками, а на мой взгляд, это самая сложная аудитория. Ирине Сапельниковой удалось заинтересовать ребят, за что ей огромное спасибо!