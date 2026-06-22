Индивидуальная
до 10 чел.
Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
Познакомиться с уютным городом и его богатой историей
Начало: У Сквера 1812 года
Завтра в 10:00
10 авг в 11:30
от 5600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Малоярославец: увидеть и полюбить
Осмотреть визитные карточки города и погрузиться в его историю на групповой обзорной экскурсии
Начало: В районе ЗАГСа
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от 7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем автомобиле)
Путешествие по историческим местам Боровска и Малоярославца на вашем автомобиле. Узнайте о героическом прошлом и посетите уникальные достопримечательности
Начало: В центре Боровска
11 авг в 13:00
12 авг в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
Почувствуйте атмосферу Малоярославца, где история и культура переплетаются в каждом памятнике
Начало: На улице Кутузова д. 3
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
от 5500 ₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)
Расширить свой кругозор, расслабиться, душевно отдохнуть и побаловать вкусовые рецепторы
Начало: На улице Частовича
Завтра в 17:00
10 авг в 17:00
от 2880 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Малоярославцу: городские символы, храмы и памятники
Узнать, как небольшой город стал сценой большой истории
Начало: В районе Черноостровского монастыря
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Групповая
до 25 чел.
Пивоварня Grenader Brewery: Авторская экскурсия с дегустацией
Начало: Г. Малоярославец, ул. Чистовича, д. 24, пивоварня ...
3325 ₽
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
По историческому центру Малоярославца
Яркое знакомство с городом и рассказы о самых интересных фактах из его прошлого и настоящего
Начало: У здания кинотеатра
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 6700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Малоярославцу
Познакомьтесь с богатой историей Малоярославца. Узнайте о ключевых событиях и насладитесь архитектурными шедеврами, сохранившимися до наших дней
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты города Малоярославец - калейдоскоп истории
Начало: Г. Малоярославец, ул. Московская д. 9
Расписание: Ежедневно в интервале с 09:00 до 17:00.
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Малоярославец: знакомство с городом в пределах главной площади
Начало: Г. Малоярославец, ул. Калужская, д. 6
Расписание: Ежедневно в интервале с 09:00 до 18:00.
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
н
Дата посещения: 20 июн 2026
Спасибо большое экскурсоводу Екатерине за прекрасный рассказ о славном городе Малоярославец. С большим удовольствием прошли с ней по улицам города. слушая ее профессиональный, насыщенный интересными фактами, событиями в жизни города.
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Е
Дата посещения: 4 янв 2026
Экскурсия очень понравилась. Юлия профессионал, патриот и верующий человек, что для нас очень важно. Очень приятный голос, грамотная речь, доброжелательная
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С
Дата посещения: 3 авг 2025
Были на экскурсии по г.Малоярославец 04.08.2025г остались в полном восторге. Юля,потрясающих экскурсовод,моя дочь бесконечно говорила какой прекрасный Юля человек. Ребенку,8
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К
Очень тёплая и душевная экскурсия, мы в восторге! Спасибо Максиму за настроение:) Впечатление от города теперь полное. И немного пьяное 😄
+1
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А
Всей моей большой семьёй отправились на экскурсию с Екатериной по Малоярославцу, т. к. каждые выходные проезжаем мимо, а с городом
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Ю
Экскурсия вместо 2,5 часов (мы с интересом слушали, а Екатерина увлеченно рассказывала)))) длилась 4 часа, но мы ни разу не
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В
Отличная экскурсия!
Александр прекрасный рассказчик и фанат своего дела! Трудно себе представить более гостеприимную обстановку на производстве. Ну и конечно отличное пиво
Александр прекрасный рассказчик и фанат своего дела! Трудно себе представить более гостеприимную обстановку на производстве. Ну и конечно отличное пиво
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Н
Очень интересная, познавательная экскурсия. Наш гид, Ирина, оказалась просто самым лучшим гидом! Она дала нам столько информации по Боровску и
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А
Отличная экскурсия по Малоярославцу. С нами был и местный житель, который много нового узнал о своём родном городе. Екатерина отличный
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О
Екатерина потрясающий специалист своего дела, душевный и любящий свой край, свою землю. Очень познавательное повествование. Благодарю, рекомендую.
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Всего 141 отзыв в Малоярославеце
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Ответы на вопросы от путешественников по Малоярославецу
Самые популярные экскурсии в Малоярославеце
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Сколько стоит экскурсия по Малоярославецу в августе 2026
Сейчас в Малоярославеце можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 2880 до 8000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 141 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Познайте красоту и традиции Малоярославца в рамках наших экскурсий. Завод Zuegg откроет перед вами свои двери для незабываемой экскурсии с дегустацией. Присоединяйтесь к нам из Москвы и позвольте этому городу удивить вас своими сокровищами