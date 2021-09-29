Все экскурсии в Малоярославеце
Доступно 1 экскурсия 🚌 в Малоярославеце на 2021 год, 6 ⭐ отзывов, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
4ч
3 900₽
за 1-10 чел.
Боровск и Малоярославец. Два города — одна история
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
Последние отзывы «Экскурсии Малоярославеца»
- ГГалина29 сентября 2021Вчера были на Экскурсии по Боровску и Малоярославцу с гидом Ириной. Вначале Ирина пошла нам на встречу, и несмотря на полную занятость, согласилась провести Экскурсию в этот день. Прекрасный, интересный, знающий и грамотный экскурсовод. Так не хочется применять к Ирине стандартные слова. Мы очень много бываем на экскурсиях. Почти всегда нам везёт с экскурсоводами, но, тем не менее Ирина выделяется, историческими знаниями, любовью к городу, харизмой. Спасибо большое за проведённую экскурсию!
- ООксана11 августа 2021Очень познавательная экскурсия. Ездили с четырьмя подростками, а на мой взгляд, это самая сложная аудитория. Ирине Сапельниковой удалось заинтересовать ребят, за что ей огромное спасибо!
- GGeorgy14 июля 2021Чтобы прозвучало, - очень рекомендую экскурсию. Благодаря ней, открыл город Боровск. Он теряется, не на слуху, а события, в нем произошедшие, не ассоциированы с городом для стороннего путешественника. Ни боярыня Морозова, которая там умерла; ни протопоп Аввакума, который там сидел в яме; ни Циолковский… Между тем, прекраснейший малый город, сохранивший историческую среду, очень живописный. В общем-то жемчужина по меньшей мере северной части Калужской губернии. На фоне Боровска Малоярославец куда менее интересен и факультативен. Но… проедете по дороге, по которой шла Великая армия Наполеона…