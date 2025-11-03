Крафтовая пивоварня в Малоярославце предлагает уникальную стендап-экскурсию. Пивовар Александр Щеглов проведет вас по производству, расскажет о секретах пивоварения и военной истории города. В программе - дегустация 14 сортов пива, включая «Лисий хвост» и вишнёвое. Каждое пиво имеет свою историю и вкус. Дегустация безлимитная, можно насладиться любимым сортом в полной мере. Экскурсия только для взрослых (18+)

Описание экскурсии

Что будет в программе

Эта экскурсия — не только про пиво, но и про историю. Здесь вам откроются:

современные технологии пивоварения

традиции и секреты ремесла

военная история Малоярославца и подвиг гренадеров в кампании 1812 года

Мастер Александр подробно расскажет, как дробят солод, варят сусло с хмелем, следят за брожением и добиваются нужной крепости и вкуса. Всё — простым языком, с примерами и шутками.

Что вы попробуете

Дегустация включает 14 сортов авторского пива — от медово-карамельных до освежающе-цветочных:

бельгийский «Лисий хвост» на пшенице

лёгкое тёмное пиво в ирландском стиле

пиво с нотками белого хлеба и рисовой каши

имбирный эль

насыщенное вишнёвое

охмелённое пшеничное

классическое немецкое

и многие другие

Каждый сорт — со своим характером, ароматом и историей. А понравившийся можно пить сколько угодно.

