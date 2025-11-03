Мои заказы

Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)

Индивидуальная экскурсия на крафтовую пивоварню в Малоярославце: 14 сортов пива, стендап от пивовара Александра и безлимитная дегустация
Крафтовая пивоварня в Малоярославце предлагает уникальную стендап-экскурсию.

Пивовар Александр Щеглов проведет вас по производству, расскажет о секретах пивоварения и военной истории города. В программе - дегустация 14 сортов пива, включая «Лисий хвост» и вишнёвое. Каждое пиво имеет свою историю и вкус. Дегустация безлимитная, можно насладиться любимым сортом в полной мере. Экскурсия только для взрослых (18+)
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍺 Уникальная стендап-экскурсия
  • 🎤 Интересные истории от пивовара
  • 🍻 Дегустация 14 сортов пива
  • 🔍 Узнайте секреты пивоварения
  • 🎭 Юмор и увлекательные рассказы
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Крафтовая пивоварня
  • Военная история Малоярославца

Описание экскурсии

Что будет в программе

Эта экскурсия — не только про пиво, но и про историю. Здесь вам откроются:

  • современные технологии пивоварения
  • традиции и секреты ремесла
  • военная история Малоярославца и подвиг гренадеров в кампании 1812 года

Мастер Александр подробно расскажет, как дробят солод, варят сусло с хмелем, следят за брожением и добиваются нужной крепости и вкуса. Всё — простым языком, с примерами и шутками.

Что вы попробуете

Дегустация включает 14 сортов авторского пива — от медово-карамельных до освежающе-цветочных:

  • бельгийский «Лисий хвост» на пшенице
  • лёгкое тёмное пиво в ирландском стиле
  • пиво с нотками белого хлеба и рисовой каши
  • имбирный эль
  • насыщенное вишнёвое
  • охмелённое пшеничное
  • классическое немецкое
  • и многие другие

Каждый сорт — со своим характером, ароматом и историей. А понравившийся можно пить сколько угодно.

Организационные детали

  • Экскурсия строго для участников 18+
  • Время проведения, согласованное на момент подтверждения и бронирования заказа, может быть смещено в связи с производственными особенностями работы пивоварни
  • Дегустация понравившегося напитка — безлимитная, можно выпить столько, сколько захочется

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2900 ₽
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Малоярославеце
Провели экскурсии для 1704 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!
Отзывы и рейтинг

Ольга
Ольга
3 ноя 2025
Всем кто любит пиво, обязательно к посещению! Очень интересно и познавательно. Узнали много нового о пивоварении и потреблении, а так же историю сражения в г. Малоярославце. Александр замечательный экскурсовод, знающий производство и весёлый мужчина, весь вечер рассказывал нам анекдоты. Обязательно приезжайте, рядом хорошая гостиница, очень удобно.
А
Алекскй
25 июл 2025
Добрый день, 24 июля 2025 были на стендап-экскурсии. 4 активных участника и водитель. Все были в полном восторге. Кто пьет пиво, убедится лишний раз в том, что сделал правильный выбор,
читать дальше

попробовав с десяток разных сортов пива прямо из варочных котлов. Кто к пиво равнодушен, тот значительно расширит кругозор и откроет для себя, что пиво не только напиток, но своя философия, которая спасла Европу в средние века в период эпидемий, помогла построить египетские пирамиды и т. д. Пиво вкусное и разное, радушный хозяин, стерильная чистота, советую посетить.

Входит в следующие категории Малоярославеца

