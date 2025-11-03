Крафтовая пивоварня в Малоярославце предлагает уникальную стендап-экскурсию.
Пивовар Александр Щеглов проведет вас по производству, расскажет о секретах пивоварения и военной истории города. В программе - дегустация 14 сортов пива, включая «Лисий хвост» и вишнёвое. Каждое пиво имеет свою историю и вкус. Дегустация безлимитная, можно насладиться любимым сортом в полной мере. Экскурсия только для взрослых (18+)
Пивовар Александр Щеглов проведет вас по производству, расскажет о секретах пивоварения и военной истории города. В программе - дегустация 14 сортов пива, включая «Лисий хвост» и вишнёвое. Каждое пиво имеет свою историю и вкус. Дегустация безлимитная, можно насладиться любимым сортом в полной мере. Экскурсия только для взрослых (18+)
5 причин купить эту экскурсию
- 🍺 Уникальная стендап-экскурсия
- 🎤 Интересные истории от пивовара
- 🍻 Дегустация 14 сортов пива
- 🔍 Узнайте секреты пивоварения
- 🎭 Юмор и увлекательные рассказы
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Крафтовая пивоварня
- Военная история Малоярославца
Описание экскурсии
Что будет в программе
Эта экскурсия — не только про пиво, но и про историю. Здесь вам откроются:
- современные технологии пивоварения
- традиции и секреты ремесла
- военная история Малоярославца и подвиг гренадеров в кампании 1812 года
Мастер Александр подробно расскажет, как дробят солод, варят сусло с хмелем, следят за брожением и добиваются нужной крепости и вкуса. Всё — простым языком, с примерами и шутками.
Что вы попробуете
Дегустация включает 14 сортов авторского пива — от медово-карамельных до освежающе-цветочных:
- бельгийский «Лисий хвост» на пшенице
- лёгкое тёмное пиво в ирландском стиле
- пиво с нотками белого хлеба и рисовой каши
- имбирный эль
- насыщенное вишнёвое
- охмелённое пшеничное
- классическое немецкое
- и многие другие
Каждый сорт — со своим характером, ароматом и историей. А понравившийся можно пить сколько угодно.
Организационные детали
- Экскурсия строго для участников 18+
- Время проведения, согласованное на момент подтверждения и бронирования заказа, может быть смещено в связи с производственными особенностями работы пивоварни
- Дегустация понравившегося напитка — безлимитная, можно выпить столько, сколько захочется
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Частовича
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Малоярославеце
Провели экскурсии для 1704 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
3 ноя 2025
Всем кто любит пиво, обязательно к посещению! Очень интересно и познавательно. Узнали много нового о пивоварении и потреблении, а так же историю сражения в г. Малоярославце. Александр замечательный экскурсовод, знающий производство и весёлый мужчина, весь вечер рассказывал нам анекдоты. Обязательно приезжайте, рядом хорошая гостиница, очень удобно.
А
Алекскй
25 июл 2025
Добрый день, 24 июля 2025 были на стендап-экскурсии. 4 активных участника и водитель. Все были в полном восторге. Кто пьет пиво, убедится лишний раз в том, что сделал правильный выбор,
Входит в следующие категории Малоярославеца
Похожие экскурсии из Малоярославеца
-
17%
Групповая
до 25 чел.
Пивоварня Grenader Brewery: Групповая интересная экскурсия
Начало: Г. Малоярославец, ул. Чистовича, д. 24, пивоварня ...
Завтра в 12:00
13 ноя в 12:00
2490 ₽
3000 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
Пивоварня GRENADER: Индивидуальная экскурсия
Начало: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Чистовича...
Расписание: Ежедневно, в 12:00 и 18:00 (по договоренности с вами время можем скорректировать)
Завтра в 12:00
13 ноя в 12:00
4400 ₽
5500 ₽ за человека