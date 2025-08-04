Мои заказы

Экскурсии по пивоварням Малоярославеца

Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Пивная история Малоярославца
Индивидуальная экскурсия на крафтовую пивоварню в Малоярославце: 14 сортов пива, стендап от пивовара Александра и безлимитная дегустация
Начало: На улице Частовича
«Время проведения, согласованное на момент подтверждения и бронирования заказа, может быть смещено в связи с производственными особенностями работы пивоварни»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2350 ₽ за человека
Экскурсия на пивоварню Grenader Brewery
Пешая
3 часа
-
20%
3 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия на пивоварню Grenader Brewery
Начало: Г. Малоярославец, ул. Чистовича, д. 24, пивоварня ...
«Присоединяйтесь к нашей эксклюзивной экскурсии по пивоварне Grenader Brewery в городе Малоярославец, где вы окунетесь в атмосферу истории, мастерства и вкуса»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2400 ₽3000 ₽ за человека
Индивидуальная экскурсия по пивоварне Гренадер
Пешая
3.5 часа
-
10%
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по пивоварне Гренадер
Начало: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Чистовича...
«Индивидуальная экскурсия по пивоварне — это экскурсия в камерной обстановке вместе с нашим главным пивоваром и амбассадором Александром Щегловым»
Расписание: Ежедневно, в 12:00 и 18:00 (по договоренности с вами время можем скорректировать)
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
4410 ₽4900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 августа 2025
    Экскурсия на пивоварню Grenader Brewery
    Все, кто будет в Малоярославце, очень рекомендую посетить экскурсию Александра.
    Я не ахти любитель пива, да и вообще спиртное пью крайне
    редко, но Александр очень удивил. Он с одной стороны очень харизматичный рассказчик и профессионал своего дела, а с другой - очень внимателен к каждому участнику экскурсии. Нас было больше 20 человек, но он всем, всем, всем смог уделить внимание, ответить на все вопросы и рассказать про каждый сорт своего пива, приправив это еще нескончаемым морем анекдотов.
    Вся люди экскурсии вышли с потрясающим настроением!!!
    Спасибо, Алексанлр. Лучшая моя экскурсия! Приеду теперь с друзьями.

  • А
    Алекскй
    25 июля 2025
    Стендап-экскурсия с дегустацией на крафтовой пивоварне (18+)
    Добрый день, 24 июля 2025 были на стендап-экскурсии. 4 активных участника и водитель. Все были в полном восторге. Кто пьет
    пиво, убедится лишний раз в том, что сделал правильный выбор, попробовав с десяток разных сортов пива прямо из варочных котлов. Кто к пиво равнодушен, тот значительно расширит кругозор и откроет для себя, что пиво не только напиток, но своя философия, которая спасла Европу в средние века в период эпидемий, помогла построить египетские пирамиды и т. д. Пиво вкусное и разное, радушный хозяин, стерильная чистота, советую посетить.

Сколько стоит экскурсия по Малоярославецу в сентябре 2025
