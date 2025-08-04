Индивидуальная
Пивная история Малоярославца
Индивидуальная экскурсия на крафтовую пивоварню в Малоярославце: 14 сортов пива, стендап от пивовара Александра и безлимитная дегустация
Начало: На улице Частовича
«Время проведения, согласованное на момент подтверждения и бронирования заказа, может быть смещено в связи с производственными особенностями работы пивоварни»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2350 ₽ за человека
-
20%
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия на пивоварню Grenader Brewery
Начало: Г. Малоярославец, ул. Чистовича, д. 24, пивоварня ...
«Присоединяйтесь к нашей эксклюзивной экскурсии по пивоварне Grenader Brewery в городе Малоярославец, где вы окунетесь в атмосферу истории, мастерства и вкуса»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2400 ₽
3000 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по пивоварне Гренадер
Начало: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Чистовича...
«Индивидуальная экскурсия по пивоварне — это экскурсия в камерной обстановке вместе с нашим главным пивоваром и амбассадором Александром Щегловым»
Расписание: Ежедневно, в 12:00 и 18:00 (по договоренности с вами время можем скорректировать)
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
4410 ₽
4900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 августа 2025Все, кто будет в Малоярославце, очень рекомендую посетить экскурсию Александра.
Я не ахти любитель пива, да и вообще спиртное пью крайне
ААлекскй25 июля 2025Добрый день, 24 июля 2025 были на стендап-экскурсии. 4 активных участника и водитель. Все были в полном восторге. Кто пьет
