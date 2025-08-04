читать дальше

редко, но Александр очень удивил. Он с одной стороны очень харизматичный рассказчик и профессионал своего дела, а с другой - очень внимателен к каждому участнику экскурсии. Нас было больше 20 человек, но он всем, всем, всем смог уделить внимание, ответить на все вопросы и рассказать про каждый сорт своего пива, приправив это еще нескончаемым морем анекдотов.

Вся люди экскурсии вышли с потрясающим настроением!!!

Спасибо, Алексанлр. Лучшая моя экскурсия! Приеду теперь с друзьями.