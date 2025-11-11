Мои заказы

Малоярославец и Обнинск. Два города - две истории

Малоярославец и Обнинск
Откройте для себя два уникальных города: Малоярославец, славящийся ратными подвигами 1812 года, и Обнинск, родину первой в мире атомной электростанции. Во время экскурсии вы погрузитесь в захватывающую историю и научные достижения этих мест. Присоединяйтесь к нам и узнайте их тайны!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Открывая Малоярославец и Обнинск: от воинской славы до научных достижений Экскурсия в Малоярославце и Обнинске познакомит вас с двумя уникальными городами на берегах рек Лужи и Протвы, каждый из которых имеет свою судьбу и предназначение.
Малоярославец — город воинской славы, вписавший себя в историю благодаря ратным подвигам 1812 года. Мы увидим памятники выдающимся личностям, прогуляемся по скверам города, посетим исторические места и мемориальный комплекс «Скорбящая Родина-мать».
Обнинск— первый наукоград России, где была построена первая в мире атомная электростанция. У мест, где вырос город, есть своя большая история. И связанна она с именами известных общественных и политических деятелей, деятелей искусства XVIII-XIX века. Во время нашей экскурсии вы узнаете, почему Обнинск назван наукоградом и почему именно тут установлен памятник подводной лодке. Пройдетесь по единственной в стране аллее атомных городов и прикоснетесь к истории усадьбы «Белкино». Важная информация:.
  • Экскурсия может начаться как в Малоярославце, так и в Обнинске. Маршрут возможно корректировать, учитывая ваши пожелания.
  • Экскурсия может проводиться на вашем автомобиле или с арендой нашего. Для аренды автомобиля вам необходимо предварительно связаться с гидом. Стоимость аренды автомобиля: - 4 чел.
  • 2500 руб. (автомобиль) - до 10 чел.
  • 4500 руб. (микроавтобус) - до 20 чел.
  • 6500 руб. (микроавтобус) • В летний период захватите питьевую воду и головные уборы. В зимний период — тепло одевайтесь. Можно взять с собой термос с горячим чаем. Надевайте удобную обувь. Возьмите с собой зонты, фотоаппарат.
  • Возьмите с собой документы, подтверждающие льготную категорию. Если все участники группы относятся к льготной категории, предоставляются скидки.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Древнее городище
  • Свято Никольский монастырь
  • Храм Успения Пресвятой Богородицы
  • Казанский храм
  • Сквер 1812 года
  • Памятник Владимиру Храброму
  • Памятник полковому священнику
  • Стела
  • Мемориальный комплекс Вечный огонь (Малоярославец)
  • Монумент Скорбящая Родина-мать
  • Сквер пограничников
  • Парк Белкино
  • Скульптура Кот ученый
  • Аллея атомных городов
  • Памятник первопроходцам атомной энергетики
  • Памятный знак школе Бодрая жизнь
  • Памятник истребителю Миг-29
  • Мемориальный комплекс Вечный огонь (Обнинск)
  • Памятник «Первопроходцам подводного атомного флота»
  • Первая в мире АЭС
  • Музыкальное дерево
  • Самый старый памятник в городе Обнинск
  • Дача М. Морозовой
  • Самая высокая метеовышка в Европе
  • Деревня Городня
  • Село Тимашево
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы
Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Малоярославец, Кутузова 2
Завершение: Обнинск, ул. Пирогова, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

