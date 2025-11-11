Открывая Малоярославец и Обнинск: от воинской славы до научных достижений Экскурсия в Малоярославце и Обнинске познакомит вас с двумя уникальными городами на берегах рек Лужи и Протвы, каждый из которых имеет свою судьбу и предназначение.

Малоярославец — город воинской славы, вписавший себя в историю благодаря ратным подвигам 1812 года. Мы увидим памятники выдающимся личностям, прогуляемся по скверам города, посетим исторические места и мемориальный комплекс «Скорбящая Родина-мать».

Обнинск— первый наукоград России, где была построена первая в мире атомная электростанция. У мест, где вырос город, есть своя большая история. И связанна она с именами известных общественных и политических деятелей, деятелей искусства XVIII-XIX века. Во время нашей экскурсии вы узнаете, почему Обнинск назван наукоградом и почему именно тут установлен памятник подводной лодке. Пройдетесь по единственной в стране аллее атомных городов и прикоснетесь к истории усадьбы «Белкино». Важная информация:.

Обнинск— первый наукоград России, где была построена первая в мире атомная электростанция. У мест, где вырос город, есть своя большая история. И связанна она с именами известных общественных и политических деятелей, деятелей искусства XVIII-XIX века. Во время нашей экскурсии вы узнаете, почему Обнинск назван наукоградом и почему именно тут установлен памятник подводной лодке. Пройдетесь по единственной в стране аллее атомных городов и прикоснетесь к истории усадьбы «Белкино». Важная информация:.

• Обнинск— первый наукоград России, где была построена первая в мире атомная электростанция. У мест, где вырос город, есть своя большая история. И связанна она с именами известных общественных и политических деятелей, деятелей искусства XVIII-XIX века. Во время нашей экскурсии вы узнаете, почему Обнинск назван наукоградом и почему именно тут установлен памятник подводной лодке. Пройдетесь по единственной в стране аллее атомных городов и прикоснетесь к истории усадьбы «Белкино». Важная информация: