Малоярославец - город с богатой историей, ставший ключевым в Отечественной войне 1812 года. На экскурсии откроются его духовные и купеческие стороны. Прогулка включает посещение Черноостровского монастыря, купеческих домов и памятников. Узнаете, как город сохранил своё значение и чем уникален его герб.
Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу прошлого и увидеть, как история и современность переплетаются в одном месте
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Историческое значение
- ⛪ Духовные центры
- 🏠 Купеческая архитектура
- 🗿 Памятники 1812 года
- 📜 Интересные факты
Что можно увидеть
- Монастырская площадь
- Черноостровский монастырь
- Купеческие дома
- Главная площадь
- Памятник полковому священнику
- Монумент 1812 года
- Аптека Исаевича
- Почтовая станция
- Центр «София»
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Монастырскую площадь, древнее городище вятичей и Черноостровский монастырь — духовное сердце Малоярославца.
- Купеческие дома с резными наличниками — настоящую архитектурную сказку.
- Главную площадь с памятником основателю города, стелой и зданиями старой застройки.
- Памятник полковому священнику в окружении купольных соборов.
- Монумент, посвященный событиям 1812 года, — символ героического сражения с армией Наполеона.
- Аптеку Исаевича, где в 19 веке продавались редкие и «волшебные» снадобья.
- Почтовую станцию, обеспечивавшую комфорт на пути между Москвой и Калугой.
- Центр «София» и трапезную при монастыре.
Вы узнаете:
- Почему Малоярославец стал решающим пунктом в войне 1812 года.
- Как в здании Присутственных мест в 1941 году проходила судьбоносная встреча.
- Чем купеческий быт отличался от столичного, и как он сохранился в деталях.
- Зачем на гербе Малоярославца изображён медведь, и что связывает его с Ярославлем.
- Как церковь и армия были рядом не только в сражениях, но и в памятниках.
Организационные детали
- Экскурсия проходит пешком и включает внешний осмотр объектов, посещение соборов и монастыря.
- Дополнительно оплачиваюется обед в трапезной — 300 ₽ с чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Черноостровского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Малоярославеце
Провели экскурсии для 1712 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
26 сен 2025
Очень интересное, содержательное путешествие с Юлией по Малоярославцу! Познакомились с городом, его богатой историей. Большое впечатление произвел Черноостровский монастырь, намоленное светлое место. Гид квалифицированный, знающий, увлеченный человек. Искренне рекомендую всем Юлию в качестве экскурсовода по этому замечательному городу))
