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города. Программа составлены очень интересно,насыщенно,но не перегружено. Плюс,спасибо за понимание некоторых человеческих моментов,когда очень хотелось перекусить,отвела нас в прекрасное заведение с демократичными ценами и вкусной кухней. Также,отдельное спасибо за музей 1812 года,там был очень приятный экскурсовод,видно,что человек владеет знаниями по истории и в тоже время умеет донести их до слушателя. Сам интересуется историческими фактами и постоянно развивается в этом направлении. И,конечно,же очень впечатлил музей СССР,уникальное место,в котором можно находиться весь день и всё равно останется что-то,что ты ещё не посмотрел. Спасибо Юлии за такую интересную программу.