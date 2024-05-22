Тихий и уютный Малоярославец — город-памятник, где буквально на каждом шагу вам встретятся артефакты истории. Вы увидите знаковые мемориалы и раскроете их тесную связь с военной историей нашей Родины.
Побываете на месте древнего славянского городища, оцените красоту среднерусской природы, полюбуетесь «Чёрным островом» и узнаете, что связывает Рысь и местный монастырь.
Побываете на месте древнего славянского городища, оцените красоту среднерусской природы, полюбуетесь «Чёрным островом» и узнаете, что связывает Рысь и местный монастырь.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Итак, вы в Малоярославце — маленьком городе с большой историей. Давайте погуляем по нему и представим себя пассажирами машины времени. События нескольких эпох, малоизвестные детали сражений и неожиданные факты о городе — об этом и многом другом пойдёт речь на нашей пешеходной экскурсии. Я расскажу:
- почему символом Малоярославца стал бурый мишка и что он держит в лапах
- где в городе прячутся львы
- что делал Гоголь на главной городской площади
- какой памятник привезли в Малоярославец речным путём
- что связывает город с Антарктидой и гренадёрами
- сколько вообще Малоярославцев на нашей планете
Перечень достопримечательностей
- Черноостровский монастырь — место уединения и силы
- Городище вятичей и панорамный вид на «Чёрный остров»
- Успенский собор с уникальными титановыми куполами
- Памятник Владимиру Храброму — основателю Малоярославца
- Мемориал, посвящённый героям Отечественной войны 1812 года
- Здание присутственных мест
- Почтовая станция 19 века.
- Памятник полковому священнику — Василию Васильковскому
- Курган Славы и скульптурная композиция «Родина-Мать»
- Выставка военной техники под открытым небом.
- Памятники Жукову и Кутузову
- Часовня-музей 1812 года
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсию можно провести для большего числа людей с доплатой 300 рублей за каждого следующего участника.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ЗАГСа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Малоярославеце
Провели экскурсии для 178 туристов
Я Юлия — профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Катерина
22 мая 2024
Понравилась проницательность Юлии, как она смогла увлечь рассказом не только взрослых,но и ребенка. В отличии от другого экскурсовода в Малоярославце которая категорически отказалась адаптировать экскурсию для детей. Доброго человека видно сразу, даже на этапе переписки
Е
Елена
28 фев 2024
Нам очень понравился и город, и экскурсия с Юлией! Она провела нас по отлично продуманному маршруту и рассказала много интересного об истории города и важных событиях войны 1812 года. Полюбовались красивыми панорамными видами от Черноостровского монастыря, посетили небольшой, но интересный музей 1812 года. Отличная получилась прогулка!
Н
Николай
21 фев 2024
Огромное спасибо Юлии! Интересный рассказ, маршрут хорошо составлен, прогулка нам очень понравилась - 2,5 часа пролетели очень быстро. Прекрасный вариант для небольшого однодневного путешествия.
С
Светлана
4 фев 2024
Хотим выразить большую благодарность экскурсоводу Юлии за проведённую экскурсию по городу Малоярославец. Пунктуально и приветливо нас встретила,рассказала много интересных исторических фактов и провела нас по большей части значимых исторических мест
Наталья
4 фев 2024
Прекрасная экскурсия! Интересная и познавательная. Увлекает. В Малоярославец невозможно не влюбиться! Монастырь изумительный, храм волшебный. Отдельное спасибо Юле за организацию экскурсии в Музее 1812 года и Музее назад в СССР. Очень понравилось. Душевный приём. Обязательно приедем на экскурсию вместе с внуками, но уже летом!
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