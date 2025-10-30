Сергей Экскурсия познавательная. Рекомендую. Екатерина владеет материалом, время прошло незаметно. Экскурсия началась в перекопанном сквере, такое впечатление, что пришли французы и всех строителей победили. Некоторые дома (достопримечательности) и территория вокруг находятся в безобразном состоянии, но это к местным властям.

В Вера 7 октября были на экскурсии в Малоярославце, жалеем что не посетили раньше. Экскурсию проводила Екатерина - очень грамотный и заинтересованный историей города гид. 3 часа пролетели незаметно. Узнали историю города от его основания до нашего времени. Спасибо Екатерине.

Г Галина Интересная и познавательная экскурсия небольшого города, где происходили важные события для нашей страны. Спасибо нашему гиду Екатерине. Очень довольны, рекомендую.

Людмила разные эпохи и исторические события! На диораму решающей битвы 1812 года мы попали только после экскурсии, но для нас это было даже лучше, потому что перспектива, с которой писали диораму, на тот момент уже была нам знакома во время экскурсии, и диорама была воспринята как вживую. В повествовании Екатерины все события буквально оживают! Очень рекомендуем данного экскурсовода!!! Это была уже наша вторая экскурсия с Екатериной, до этого посещали Боровск. Экскурсия в Малоярославце нам оооочень понравилась!!! Мы испытали полное погружение в историю этого города, прочувствовали этот город в

Ю Юлия Экскурсия замечательная! Были с детьми. Время пролетело незаметно! Информация была интересная и доступная как детям,так и взрослым! Екатерина -прекрасный гид! Рекомендую экскурсию по Малоярославцу,очень познавательная!

Оксана Чудесный городок и очень душевная прогулка в компании Екатерины. На экскурсии узнали много нового и интересного. Особенно приятно, что гид никуда не торопился и подстраивался под наш темп – было комфортно. 3 часа пролетели незаметно. Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Мои рекомендации.