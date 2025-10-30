Малоярославец, несмотря на свои скромные размеры, стал местом важных исторических событий. На экскурсии гости узнают, как Кутузов перехитрил французов, и что скрывает название города.
Участники увидят мемориал героев 1812 года, посетят Свято-Никольский Черноостровский монастырь и другие знаковые места. Пейзажи и архитектура города оставят незабываемые впечатления. Экскурсия подарит уникальную возможность прикоснуться к истории и насладиться атмосферой прошлого
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Историческая глубина
- 🏛️ Уникальные памятники
- 🌿 Живописные пейзажи
- ⛪ Атмосферные соборы
- 📜 Захватывающие истории
Что можно увидеть
- Мемориал героев 1812 года
- Диорама Малоярославецкого сражения
- Курган Славы
- Успенский собор
- Казанский собор
- Свято-Никольский Черноостровский монастырь
- Купеческий дом
- Старая почтовая станция
- Городище вятичей
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Мемориал в честь героев Отечественной войны 1812 года с необычной концепцией
- Диораму Малоярославецкого сражения в часовне-музее
- Курган Славы — главную точку памяти города
- Успенский и Казанский соборы с яркими куполами и выразительной архитектурой
- Свято-Никольский Черноостровский монастырь с вратами, на которых сохранились следы пуль от сражения 1812 года
- Купеческий дом и частную аптеку — образцы архитектуры 19 века
- Старую почтовую станцию
- Городище вятичей с панорамным видом
А также памятники, выставку военной техники и другие достопримечательности города.
Вы узнаете:
- Как Кутузов сумел перехитрить Наполеона
- Почему луг под Малоярославцем попал в учебники
- Какие пилюли продавали в аптеке
- Что скрывал фундамент Монумента Славы
- Какие блюда пробовал Салтыков-Щедрин в трактире «Малоярославец»
- Что такое Чёрный Острог
- Как голландцы оказались замешаны в историю города
- Во что вложился дед Александра Радищева
- Где лакомое место байкеров
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия возможна для большего количества человек — 300 ₽ за каждого дополнительного участника
- Мы посещаем монастырь, остальные объекты осматриваем снаружи
- По желанию можно посетить частный музей «Назад в СССР» (вход бесплатный) или музей-диораму «Сражение при Малоярославце» — билеты оплачиваются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Сквера 1812 года
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваш гид в Малоярославеце
Провела экскурсии для 63 туристов
Гид, аттестована Калужским министерством по туризму. Влюблена в малые города России и историю Калужского края, люблю делиться своими знаниями. Стараюсь, чтобы на моих экскурсиях люди получали удовольствие от путешествия!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
30 окт 2025
Экскурсия познавательная. Рекомендую. Екатерина владеет материалом, время прошло незаметно. Экскурсия началась в перекопанном сквере, такое впечатление, что пришли французы и всех строителей победили. Некоторые дома (достопримечательности) и территория вокруг находятся в безобразном состоянии, но это к местным властям.
В
Вера
8 окт 2025
7 октября были на экскурсии в Малоярославце, жалеем что не посетили раньше. Экскурсию проводила Екатерина - очень грамотный и заинтересованный историей города гид. 3 часа пролетели незаметно. Узнали историю города от его основания до нашего времени. Спасибо Екатерине.
Г
Галина
24 сен 2025
Интересная и познавательная экскурсия небольшого города, где происходили важные события для нашей страны. Спасибо нашему гиду Екатерине. Очень довольны, рекомендую.
Л
Людмила
22 сен 2025
Это была уже наша вторая экскурсия с Екатериной, до этого посещали Боровск. Экскурсия в Малоярославце нам оооочень понравилась!!! Мы испытали полное погружение в историю этого города, прочувствовали этот город в
Ю
Юлия
27 авг 2025
Экскурсия замечательная! Были с детьми. Время пролетело незаметно! Информация была интересная и доступная как детям,так и взрослым! Екатерина -прекрасный гид! Рекомендую экскурсию по Малоярославцу,очень познавательная!
Оксана
18 июл 2025
Чудесный городок и очень душевная прогулка в компании Екатерины. На экскурсии узнали много нового и интересного. Особенно приятно, что гид никуда не торопился и подстраивался под наш темп – было комфортно. 3 часа пролетели незаметно. Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Мои рекомендации.
С
Сергей
8 июл 2025
Благодарю Екатерину за прекрасную экскурсию́! Было очень интересно, информативно, узнали лучше историю удивительного и стойкого Малоярославца!
Рекомендуем.
