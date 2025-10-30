Мои заказы

Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности

Путешествие в Малоярославец откроет вам героические страницы истории и удивительные архитектурные памятники. Почувствуйте дух прошлого
Малоярославец, несмотря на свои скромные размеры, стал местом важных исторических событий. На экскурсии гости узнают, как Кутузов перехитрил французов, и что скрывает название города.

Участники увидят мемориал героев 1812 года, посетят Свято-Никольский Черноостровский монастырь и другие знаковые места. Пейзажи и архитектура города оставят незабываемые впечатления. Экскурсия подарит уникальную возможность прикоснуться к истории и насладиться атмосферой прошлого
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Историческая глубина
  • 🏛️ Уникальные памятники
  • 🌿 Живописные пейзажи
  • ⛪ Атмосферные соборы
  • 📜 Захватывающие истории
Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности© Екатерина

Что можно увидеть

  • Мемориал героев 1812 года
  • Диорама Малоярославецкого сражения
  • Курган Славы
  • Успенский собор
  • Казанский собор
  • Свято-Никольский Черноостровский монастырь
  • Купеческий дом
  • Старая почтовая станция
  • Городище вятичей

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Мемориал в честь героев Отечественной войны 1812 года с необычной концепцией
  • Диораму Малоярославецкого сражения в часовне-музее
  • Курган Славы — главную точку памяти города
  • Успенский и Казанский соборы с яркими куполами и выразительной архитектурой
  • Свято-Никольский Черноостровский монастырь с вратами, на которых сохранились следы пуль от сражения 1812 года
  • Купеческий дом и частную аптеку — образцы архитектуры 19 века
  • Старую почтовую станцию
  • Городище вятичей с панорамным видом

А также памятники, выставку военной техники и другие достопримечательности города.

Вы узнаете:

  • Как Кутузов сумел перехитрить Наполеона
  • Почему луг под Малоярославцем попал в учебники
  • Какие пилюли продавали в аптеке
  • Что скрывал фундамент Монумента Славы
  • Какие блюда пробовал Салтыков-Щедрин в трактире «Малоярославец»
  • Что такое Чёрный Острог
  • Как голландцы оказались замешаны в историю города
  • Во что вложился дед Александра Радищева
  • Где лакомое место байкеров

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия возможна для большего количества человек — 300 ₽ за каждого дополнительного участника
  • Мы посещаем монастырь, остальные объекты осматриваем снаружи
  • По желанию можно посетить частный музей «Назад в СССР» (вход бесплатный) или музей-диораму «Сражение при Малоярославце» — билеты оплачиваются отдельно

У Сквера 1812 года
Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Малоярославеце
Провела экскурсии для 63 туристов
Гид, аттестована Калужским министерством по туризму. Влюблена в малые города России и историю Калужского края, люблю делиться своими знаниями. Стараюсь, чтобы на моих экскурсиях люди получали удовольствие от путешествия!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Сергей
Сергей
30 окт 2025
Экскурсия познавательная. Рекомендую. Екатерина владеет материалом, время прошло незаметно. Экскурсия началась в перекопанном сквере, такое впечатление, что пришли французы и всех строителей победили. Некоторые дома (достопримечательности) и территория вокруг находятся в безобразном состоянии, но это к местным властям.
В
Вера
8 окт 2025
7 октября были на экскурсии в Малоярославце, жалеем что не посетили раньше. Экскурсию проводила Екатерина - очень грамотный и заинтересованный историей города гид. 3 часа пролетели незаметно. Узнали историю города от его основания до нашего времени. Спасибо Екатерине.
Г
Галина
24 сен 2025
Интересная и познавательная экскурсия небольшого города, где происходили важные события для нашей страны. Спасибо нашему гиду Екатерине. Очень довольны, рекомендую.
Л
Людмила
22 сен 2025
Это была уже наша вторая экскурсия с Екатериной, до этого посещали Боровск. Экскурсия в Малоярославце нам оооочень понравилась!!! Мы испытали полное погружение в историю этого города, прочувствовали этот город в
читать дальше

разные эпохи и исторические события! На диораму решающей битвы 1812 года мы попали только после экскурсии, но для нас это было даже лучше, потому что перспектива, с которой писали диораму, на тот момент уже была нам знакома во время экскурсии, и диорама была воспринята как вживую. В повествовании Екатерины все события буквально оживают! Очень рекомендуем данного экскурсовода!!!

Ю
Юлия
27 авг 2025
Экскурсия замечательная! Были с детьми. Время пролетело незаметно! Информация была интересная и доступная как детям,так и взрослым! Екатерина -прекрасный гид! Рекомендую экскурсию по Малоярославцу,очень познавательная!
Оксана
Оксана
18 июл 2025
Чудесный городок и очень душевная прогулка в компании Екатерины. На экскурсии узнали много нового и интересного. Особенно приятно, что гид никуда не торопился и подстраивался под наш темп – было комфортно. 3 часа пролетели незаметно. Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Мои рекомендации.
С
Сергей
8 июл 2025
Благодарю Екатерину за прекрасную экскурсию́! Было очень интересно, информативно, узнали лучше историю удивительного и стойкого Малоярославца!
Рекомендуем.

Входит в следующие категории Малоярославеца

