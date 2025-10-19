Малоярославец — город удививший весь мир! Чем? Узнаем на экскурсии. Мы побываем на четырех городских площадях и узнаем их историю.
На одной из площадей мы увидим памятник, в основании которого заложены две серебряные и двадцать бронзовых медалей и узнаем, как тёзка Малоярославца оказался между Антарктидой и Южной Америкой и вообще, сколько Малоярославцев было на карте СССР.
Описание экскурсии
Кладезь тайн и преданий Погрузитесь в атмосферу уездного города, где история оживает на каждом шагу. Малоярославец — это не просто точка на карте, это кладезь тайн и преданий, свидетель великих событий и скромных человеческих судеб. Здесь, среди тихих улочек и величественных храмов, вы почувствуете дыхание времени, ощутите связь с прошлым и откроете для себя новые грани российской истории. Маршрут по Городу воинской доблести • Начните свое путешествие с Черноостровского монастыря, окутанного легендами.
- Узнайте, почему его называют «черным островом» и какая связь существует между ним и рысью.
- Прогуляйтесь по монастырской площади, впитывая атмосферу духовности и умиротворения.
- Затем отправляйтесь в исторический центр города, где каждый камень хранит память о тех днях.
- Узнайте, где находился первый кинотеатр Малоярославца, что делал Гоголь в городе и на каком сооружении до сих пор видны следы ожесточенных боев Отечественной войны 1812 года.
- Посетите сквер 1812 года, чтобы почтить память героев, отдавших свои жизни за Родину.
- Завершите свою экскурсию посещением монументальных памятников, посвященных великим полководцам и героям.
- Узнайте, какой памятник был привезен в Малоярославец из Санкт-Петербурга речным путем и почему у него шесть «братьев».
- Пожалуйста, не опаздывайте к началу экскурсии. В случае опоздания время экскурсии будет сокращено.
- Надевайте одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно в интервале с 09:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Черноостровский монастырь и монастырскую площадь
- Исторический центр города и его достопримечательности
- Выставка техники под открытым небом
- Сквер 1812 года
- Бюст М.И. Кутузова
- Музей-диорама «Сражение при Малоярославце» (внешний осмотр)
- Мемориал героям 1812 года
- Древнее городище вятичей
- Памятник Владимиру Храброму
- Памятник полковому священнику
- Бюст В.Ф. Маргелова
- Бюст С.И. Беляева
- Бюст Г.К. Жукова
- Монумент в память Малоярославецкого сражения 1812 года
- Стела «Город воинской доблести»
- Собор Успения Пресвятой Богородицы
- Собор Казанской Иконы Божией матери
- Монумент Родина-мать
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Малоярославец, ул. Московская д. 9
Завершение: Монастырская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в интервале с 09:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
19 окт 2025
Были с Юлией на экскурсии по Малоярославцу. Понравилось все. Юлия прекрасный, грамотный экскурсовод. Много неожиданной информации по ходу повествования, про Гоголя, про то, почему история битвы 1812 года была не очень известна, и много другого. . Всем, у кого есть желание узнать город и его историю, однозначно буду рекомендовать Юлию
