Кладезь тайн и преданий Погрузитесь в атмосферу уездного города, где история оживает на каждом шагу. Малоярославец — это не просто точка на карте, это кладезь тайн и преданий, свидетель великих событий и скромных человеческих судеб. Здесь, среди тихих улочек и величественных храмов, вы почувствуете дыхание времени, ощутите связь с прошлым и откроете для себя новые грани российской истории. Маршрут по Городу воинской доблести • Начните свое путешествие с Черноостровского монастыря, окутанного легендами.

Узнайте, почему его называют «черным островом» и какая связь существует между ним и рысью.

Прогуляйтесь по монастырской площади, впитывая атмосферу духовности и умиротворения.

Затем отправляйтесь в исторический центр города, где каждый камень хранит память о тех днях.

Узнайте, где находился первый кинотеатр Малоярославца, что делал Гоголь в городе и на каком сооружении до сих пор видны следы ожесточенных боев Отечественной войны 1812 года.

Посетите сквер 1812 года, чтобы почтить память героев, отдавших свои жизни за Родину.

Завершите свою экскурсию посещением монументальных памятников, посвященных великим полководцам и героям.

Узнайте, какой памятник был привезен в Малоярославец из Санкт-Петербурга речным путем и почему у него шесть «братьев».

Почувствуйте гордость за свою страну, глядя на монумент в память Малоярославецкого сражения 1812 года и стелу «Город воинской доблести». Малоярославец ждет вас, чтобы поведать свои секреты и открыть новые страницы истории России! Важная информация:.

