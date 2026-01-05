Малоярославец, расположенный на берегах реки Лужи, известен своими историческими памятниками и богатым культурным наследием.
Здесь можно увидеть следы сражений 1812 года, памятники Великой Отечественной войны и старинные купеческие дома.
Прогулка по городу оставляет незабываемые впечатления, позволяя окунуться в атмосферу прошлого и почувствовать дух времени. Это идеальное место для тех, кто ценит историю и архитектуру
Здесь можно увидеть следы сражений 1812 года, памятники Великой Отечественной войны и старинные купеческие дома.
Прогулка по городу оставляет незабываемые впечатления, позволяя окунуться в атмосферу прошлого и почувствовать дух времени. Это идеальное место для тех, кто ценит историю и архитектуру
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные памятники 1812 года
- 🕍 Старинные храмы и монастыри
- 🏠 Купеческие дома с историей
- 🛡️ Памятники Великой Отечественной войны
- 🌳 Прекрасные виды и сады
Лучшее время для посещения
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сен
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Лучшее время для посещения Малоярославца - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться зеленью садов и видами на реку. Осень также хороша для посещения, особенно в сентябре и октябре, когда природа окрашивается в яркие цвета. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холодную погоду и подготовиться к ней.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Свято-Никольский монастырь
- Стела «Город воинской славы»
- Монумент «Скорбящая Родина-мать»
- Сквер 1812 года
Описание экскурсии
«Замечательно, что пределом для земного величия суждено было послужить малому городку, в имени которого недаром скрывалось слово слава…».
архимандрит Л. Кавелин
Что вас ожидает
Прогулка по памятным местам
На обзорной экскурсии я поделюсь с вами богатой историей города и покажу памятники архитектуры — от момента основания до наших дней.
- Знакомство с Малоярославцем мы начнём с древнего городища — места его изначалья. Я открою для вас историю Свято-Никольского монастыря, основанного в 16 веке. На его воротах сохранились «язвы в память французской войны» — следы от попадания пуль и картечи;
- На главной площади узнаем о больших ярмарках, которые проводились несколько раз в год. Увидим памятник основателю города и полковому священнику. Остановимся у одного из шести монументов, которые были установлены Указом императора Николая I на местах наиболее значительных сражений 1812 года.
- Осмотрим стелу «Город воинской славы» и барельефы на ней.
- Полюбуемся мозаичными иконами на фасаде здания.
- Узнаем, почему на гербе города изображён медведь, а на одном из старинных зданий — пчела.
- Пройдёмся мимо купеческих домов. Один из них помнит Н. В. Гоголя, который бывал здесь проездом.
- Увидим старинную постройку с резными столбцами.
- Подойдём к монументу «Скорбящая Родина-мать» и поговорим о тяжёлых испытаниях, выпавших на долю жителей в период Великой Отечественной войны.
- Рассмотрим военную технику.
- Посетим Сквер 1812 года, где находится братская могила и установлен памятник. Увидим старинную часовню, в которой сейчас расположена диорама. При желании её можно посетить после экскурсии.
- Если вы на авто, посетим смотровую площадку.
- Завершим нашу экскурсию в Сквере пограничников, где вы услышите историю подвига В. Петрова. Увидим мемориальные плиты и узнаем, что заложено в их основание.
Организационные детали
- Экскурсия может быть как полностью пешеходной, так и проводиться на вашем автомобиле. Вы также можете взять в аренду наш автомобиль по предварительной договорённости с гидом.
Стоимость аренды автомобиля:
до 4 человек — 1800 руб.
до 10 человек — 4000 руб.
до 20 человек — 5500 руб.
- Программа предполагает исключительно внешний осмотр зданий
- Предоставляются скидки для льготных категорий: многодетные семьи, инвалиды, школьники (если все участники относятся к таким). Информацию можно получить у гида при бронировании
- Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь
- По запросу экскурсию можно провести для группы до 45 человек (включая школьный класс), подробности уточняйте при бронировании
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Кутузова д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Малоярославеце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1278 туристов
Я родилась и живу в старинном городе Боровске. Более 15 лет провожу экскурсии для взрослых и детей. Рада буду познакомить вас с историей и достопримечательностями Малоярославца, Обнинска, Боровска.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Дата посещения: 4 янв 2026
Экскурсия очень понравилась. Юлия профессионал, патриот и верующий человек, что для нас очень важно. Очень приятный голос, грамотная речь, доброжелательная манера общения ,искренняя любовь к своему городу и стране подкупают.
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Д
Наша путешествующая группа осталась очень довольна экскурсией, которую для нас провела Юлия. Без экскурсовода в маленьком городе трудно получить много интересной информации, поэтому с помощью Юлии удалось подробно поговорить и
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте, Дмитрий. Очень рада, что моя экскурсия вам понравилась! Была рада общению с вашей интересной и очень дружной компанией. Ваш отзыв дает понимание, что структура экскурсии мной выстроена верно.
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Н
Очень познавательная экскурсия. мы побывали во всех локациях Малоярославца. Погода была сильно ветренная и снежная, но это нам не помешало. Юля старалась выбирать место для рассказа, так чтоб мы были закрыты от ветра. Очень грамотно последовательная и структурированая речь. ребенку 10 лет было очень интересно. Всем рекомендую данного экскурсовода.
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте, Надежда. Спасибо вам за отзыв.
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День выдался очень холодный и Юлия пошла нам навстречу: трансформировала пешеходную экскурсию в автомобильную. Мы переезжали от пункта к пункту, выходили ненадолго, что-то она рассказывала из машины. Удобно поясняла, как
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте. Мне важно,что бы гости чувствовали себя комфортно. Спасибо
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Мы в восторге и от Малоярославца и от экскурсовода Юлии.
Время экскурсии пролетело мгновенно.
Юлия смогла показать город с самой лучшей стороны. Такие красивые памятники, отражающие героическую историю нашей Родины!
С удовольствием посетим Малоярославец еще раз с внуками и обязательно с Юлией!
Время экскурсии пролетело мгновенно.
Юлия смогла показать город с самой лучшей стороны. Такие красивые памятники, отражающие героическую историю нашей Родины!
С удовольствием посетим Малоярославец еще раз с внуками и обязательно с Юлией!
+1
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте,Лариса. Важно рассказать гостям города не только сухие факты,но и показать все знаковые места,красивые точки.
Спасибо.
Спасибо.
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Б
Если у вас есть время,вы любите путешествовать, любите историю и любите узнавать новое, это для вас!
22 августа три великолепные подружки вместе с очаровательным экскурсоводом Юлией посетили замечательный русский город Малоярославец.
22 августа три великолепные подружки вместе с очаровательным экскурсоводом Юлией посетили замечательный русский город Малоярославец.
Юлия
Ответ организатора:
Добрый день. Спасибо. Очень рада получить обратную связь
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