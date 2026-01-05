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Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия

Почувствуйте атмосферу Малоярославца, где история и культура переплетаются в каждом памятнике
Малоярославец, расположенный на берегах реки Лужи, известен своими историческими памятниками и богатым культурным наследием.

Здесь можно увидеть следы сражений 1812 года, памятники Великой Отечественной войны и старинные купеческие дома.

Прогулка по городу оставляет незабываемые впечатления, позволяя окунуться в атмосферу прошлого и почувствовать дух времени. Это идеальное место для тех, кто ценит историю и архитектуру
5
55 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные памятники 1812 года
  • 🕍 Старинные храмы и монастыри
  • 🏠 Купеческие дома с историей
  • 🛡️ Памятники Великой Отечественной войны
  • 🌳 Прекрасные виды и сады

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Малоярославца - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться зеленью садов и видами на реку. Осень также хороша для посещения, особенно в сентябре и октябре, когда природа окрашивается в яркие цвета. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холодную погоду и подготовиться к ней.
Сейчас август — это идеальное время.
Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия
Чем славен Малоярославец: обзорная экскурсия

Что можно увидеть

  • Свято-Никольский монастырь
  • Стела «Город воинской славы»
  • Монумент «Скорбящая Родина-мать»
  • Сквер 1812 года

Описание экскурсии

«Замечательно, что пределом для земного величия суждено было послужить малому городку, в имени которого недаром скрывалось слово слава…».
архимандрит Л. Кавелин

Что вас ожидает

Прогулка по памятным местам

На обзорной экскурсии я поделюсь с вами богатой историей города и покажу памятники архитектуры — от момента основания до наших дней.

  • Знакомство с Малоярославцем мы начнём с древнего городища — места его изначалья. Я открою для вас историю Свято-Никольского монастыря, основанного в 16 веке. На его воротах сохранились «язвы в память французской войны» — следы от попадания пуль и картечи;
  • На главной площади узнаем о больших ярмарках, которые проводились несколько раз в год. Увидим памятник основателю города и полковому священнику. Остановимся у одного из шести монументов, которые были установлены Указом императора Николая I на местах наиболее значительных сражений 1812 года.
  • Осмотрим стелу «Город воинской славы» и барельефы на ней.
  • Полюбуемся мозаичными иконами на фасаде здания.
  • Узнаем, почему на гербе города изображён медведь, а на одном из старинных зданий — пчела.
  • Пройдёмся мимо купеческих домов. Один из них помнит Н. В. Гоголя, который бывал здесь проездом.
  • Увидим старинную постройку с резными столбцами.
  • Подойдём к монументу «Скорбящая Родина-мать» и поговорим о тяжёлых испытаниях, выпавших на долю жителей в период Великой Отечественной войны.
  • Рассмотрим военную технику.
  • Посетим Сквер 1812 года, где находится братская могила и установлен памятник. Увидим старинную часовню, в которой сейчас расположена диорама. При желании её можно посетить после экскурсии.
  • Если вы на авто, посетим смотровую площадку.
  • Завершим нашу экскурсию в Сквере пограничников, где вы услышите историю подвига В. Петрова. Увидим мемориальные плиты и узнаем, что заложено в их основание.

Организационные детали

  • Экскурсия может быть как полностью пешеходной, так и проводиться на вашем автомобиле. Вы также можете взять в аренду наш автомобиль по предварительной договорённости с гидом.

Стоимость аренды автомобиля:

до 4 человек — 1800 руб.
до 10 человек — 4000 руб.
до 20 человек — 5500 руб.

  • Программа предполагает исключительно внешний осмотр зданий
  • Предоставляются скидки для льготных категорий: многодетные семьи, инвалиды, школьники (если все участники относятся к таким). Информацию можно получить у гида при бронировании
  • Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь
  • По запросу экскурсию можно провести для группы до 45 человек (включая школьный класс), подробности уточняйте при бронировании

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Кутузова д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Малоярославеце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1278 туристов
Я родилась и живу в старинном городе Боровске. Более 15 лет провожу экскурсии для взрослых и детей. Рада буду познакомить вас с историей и достопримечательностями Малоярославца, Обнинска, Боровска.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
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3
2
1
Е
Дата посещения: 4 янв 2026
Экскурсия очень понравилась. Юлия профессионал, патриот и верующий человек, что для нас очень важно. Очень приятный голос, грамотная речь, доброжелательная манера общения ,искренняя любовь к своему городу и стране подкупают.
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Узнали много интересного, всколыхнулось множество мыслей и эмоций.Гордимся своей страной и нашим великим народом, его героями.Замечательно, что есть связь поколений:герои войны 1812 года и герои Великой Отечественной войны объединились. Николо-Черноостровский монастырь поразил нас не только своей историей, великолепным храмом и историческими воротами и ликом Христа над ними, но и деяниями настоятельницы и сестёр.
Очень благодарны Юлии, хотели бы встретиться с ней на других экскурсиях, планируем поехать в Боровск.

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Д
Наша путешествующая группа осталась очень довольна экскурсией, которую для нас провела Юлия. Без экскурсовода в маленьком городе трудно получить много интересной информации, поэтому с помощью Юлии удалось подробно поговорить и
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об истории города, и о военном прошлом, и о религии. Удачно составленный маршрут позволил увидеть все интересные и красивые места города и не устать нашей группе в сильную жару. Рекомендую всем, интересующимся историей и подвигами наших предков, получить от Юлии хорошо подготовленный и структурированный рассказ о Малоярославце.

Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте, Дмитрий. Очень рада, что моя экскурсия вам понравилась! Была рада общению с вашей интересной и очень дружной компанией. Ваш отзыв дает понимание, что структура экскурсии мной выстроена верно.
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Н
Очень познавательная экскурсия. мы побывали во всех локациях Малоярославца. Погода была сильно ветренная и снежная, но это нам не помешало. Юля старалась выбирать место для рассказа, так чтоб мы были закрыты от ветра. Очень грамотно последовательная и структурированая речь. ребенку 10 лет было очень интересно. Всем рекомендую данного экскурсовода.
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте, Надежда. Спасибо вам за отзыв.
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Полина
День выдался очень холодный и Юлия пошла нам навстречу: трансформировала пешеходную экскурсию в автомобильную. Мы переезжали от пункта к пункту, выходили ненадолго, что-то она рассказывала из машины. Удобно поясняла, как
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нужно проехать и где можно припарковаться (мы были впервые в городе).

Сам экскурсовод очень приятный и знающий, грамотная речь, приятный тембр голоса и дикция. Рассказ охватывает основные достопримечательности города, знаковые места и моменты в истории. Особенно поразил памятник полковому священнику, о котором Юлия смогла рассказать так, что на глаза навернулись слезы.

Была гибкой в плане подождать, пока мы сделаем фото, открыта ко всем вопросам. С удовольствием порекомендую эту экскурсию друзьям.

Особенно порадовали нас, как любителей путешествий, советы по будущим поездкам (указала много других интересных к посещению мест Калужской области).

Спасибо!

День выдался очень холодный и Юлия пошла нам навстречу: трансформировала пешеходную экскурсию в автомобильную. Мы переезжали
День выдался очень холодный и Юлия пошла нам навстречу: трансформировала пешеходную экскурсию в автомобильную. Мы переезжали
День выдался очень холодный и Юлия пошла нам навстречу: трансформировала пешеходную экскурсию в автомобильную. Мы переезжали
День выдался очень холодный и Юлия пошла нам навстречу: трансформировала пешеходную экскурсию в автомобильную. Мы переезжали
День выдался очень холодный и Юлия пошла нам навстречу: трансформировала пешеходную экскурсию в автомобильную. Мы переезжали
День выдался очень холодный и Юлия пошла нам навстречу: трансформировала пешеходную экскурсию в автомобильную. Мы переезжали
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте. Мне важно,что бы гости чувствовали себя комфортно. Спасибо
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Лариса
Мы в восторге и от Малоярославца и от экскурсовода Юлии.
Время экскурсии пролетело мгновенно.
Юлия смогла показать город с самой лучшей стороны. Такие красивые памятники, отражающие героическую историю нашей Родины!
С удовольствием посетим Малоярославец еще раз с внуками и обязательно с Юлией!
Мы в восторге и от Малоярославца и от экскурсовода Юлии.
Мы в восторге и от Малоярославца и от экскурсовода Юлии.
Мы в восторге и от Малоярославца и от экскурсовода Юлии.
Мы в восторге и от Малоярославца и от экскурсовода Юлии.
Мы в восторге и от Малоярославца и от экскурсовода Юлии.
Мы в восторге и от Малоярославца и от экскурсовода Юлии.
Мы в восторге и от Малоярославца и от экскурсовода Юлии.
Мы в восторге и от Малоярославца и от экскурсовода Юлии.+1
Мы в восторге и от Малоярославца и от экскурсовода Юлии.
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте,Лариса. Важно рассказать гостям города не только сухие факты,но и показать все знаковые места,красивые точки.
Спасибо.
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Б
Если у вас есть время,вы любите путешествовать, любите историю и любите узнавать новое, это для вас!
22 августа три великолепные подружки вместе с очаровательным экскурсоводом Юлией посетили замечательный русский город Малоярославец.
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Обзорная экскурсия произвела ошеломляющее впечатление. Мы влюбились в Малоярославец!
Никольский женский монастырь настолько душевное, теплое место,что благодать заполняет тебя полностью! Ощущение лекости и спокойствия!
Никто не забыт и ничто не забыто - это про малоярославчан. Большое количество памятников героям 1812 года,что особенно важно,не только известным, но и простым жителям города. Памятники памяти героям Великой отечественной войны,конечно, в первую очередь маршалу Жукову,памятные обелиски пограничникам.
Сохранились, правда, немного купеческие дома.
Город зеленый, много парков и скверов. Что особенно приятно всюду идет реконструкция и реставрация.
В "Хлебном доме" купили крендели-вкусняшки! Советуем.
Когда планировали экскурсию, думали, что это будет приятная прогулка,но, что это будет большая радость, не ожидали.
Сппасибо Юле, человеку влюбленному в свой город и свою работу,без нее впечатления о городе были бы другими!
Все в Малоярославец, не пожалеете!

Если у вас есть время,вы любите путешествовать, любите историю и любите узнавать новое, это для вас!
Если у вас есть время,вы любите путешествовать, любите историю и любите узнавать новое, это для вас!
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Добрый день. Спасибо. Очень рада получить обратную связь
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