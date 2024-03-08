Елена Очень познавательная экскурсия. Ирина внимательная, хорошая подающий материал гид. Время провели увлекательно, а на своей страничке в ВК даже записала некоторые факты, которые меня очень заинтересовали.

Гюзель читать дальше с толком с расстановкой, интересно, много интересной, полезной исторической информации! Мы все под впечатлением! Спасибо! Благодарю! Вы любите своих туристов, а мы восхищены вашими знаниями и любовью к краю! Благодарю! Рекомендую настоятельно! Выражаю благодарность от нашей большой семьи за проведённый праздничный день с нами 23 февраля! Ирина, человек влюблённый и гордящаяся своим городом, краем! И влюбила нас в него! Всё было замечательно

Л Лариса читать дальше следам Наполеоновской армии. Содержательный рассказ про разные исторические фигуры, и еще Ирина отвечала на все вопросы по теме. Спасибо ей огромное, что показала и рассказала про богатства Калужской земли, осветила ее роль в становлении Московского государства и спасении России в войне 1812 года. Отличная экскурсия! Давно живу в районе Бороска, но столько нового и интересного узнала об этом городе! Много прекрасных видов и исторических мест. Очень понравилось путешествие из Боровска в Малоярославец по

Е Елена Великолепно, несмотря на сильный мороз, время пролетело незаметно,интересная подача материала, хорошее чувство юмора. Хотелось бы вернуться сюда летом

С Светлана Экскурсия понравилась. Экскурсовод Ирина доставила удовольствие своим рассказом, она кажется единым целым со своим родным городом Боровском - теплым, уютным, приветливым, неспешным, красивым, гордым, хранящим историю. Всем рекомендую посетить эту экскурсию и окунуться в преданность и любовь к отчему краю.

А Анна Были на экскурсии с двумя детьми 12ти лет и собакой, всем всё понравилось) Дети сказали, что им показалось, что экскурсия была часа два, не 4,5! Мне кажется это лучше всяких похвал!) ирина, Спасибо!

Евгения Спасибо большое Ирине за познавательную экскурсию, любовь к родным местам и очень приятное общение!

Р Роман Были с женой, все очень понравилось, материал подан в полном объеме, оба города великолепны и красивы, если честно больше понравился Боровск. Спасибо отличная экскурсия.

О Олеся читать дальше о современности - такие разные стороны этих городов нам открылись. Очень доброжелательное и внимательное отношение к экскурсантам. Отдельное спасибо за идеальные подсказки на автодорогах. Экскурсия вдохновила, теперь хотим съездить ещё раз самостоятельно и пройтись по музеям и окрестностям! Добрый день. 4 июля 2022 года были на экскурсии в Боровске и Малоярославце. Экскурсию для нас проводила Ирина. Говорим ей большое спасибо! И о истории, и о интересных деталях, и

Галина читать дальше знающий и грамотный экскурсовод. Так не хочется применять к Ирине стандартные слова. Мы очень много бываем на экскурсиях. Почти всегда нам везёт с экскурсоводами, но, тем не менее Ирина выделяется, историческими знаниями, любовью к городу, харизмой. Спасибо большое за проведённую экскурсию! Вчера были на Экскурсии по Боровску и Малоярославцу с гидом Ириной. Вначале Ирина пошла нам на встречу, и несмотря на полную занятость, согласилась провести Экскурсию в этот день. Прекрасный, интересный,

О Оксана Очень познавательная экскурсия. Ездили с четырьмя подростками, а на мой взгляд, это самая сложная аудитория. Ирине Сапельниковой удалось заинтересовать ребят, за что ей огромное спасибо!!!

Georgy читать дальше Морозова, которая там умерла; ни протопоп Аввакума, который там сидел в яме; ни Циолковский… Между тем, прекраснейший малый город, сохранивший историческую среду, очень живописный. В общем-то жемчужина по меньшей мере северной части Калужской губернии. На фоне Боровска Малоярославец куда менее интересен и факультативен. Но… проедете по дороге, по которой шла Великая армия Наполеона… Чтобы прозвучало, - очень рекомендую экскурсию. Благодаря ней, открыл город Боровск. Он теряется, не на слуху, а события, в нем произошедшие, не ассоциированы с городом для стороннего путешественника. Ни боярыня

А Александра Прекрасная экскурсия по двум городам, Ирина интересно рассказывала, показала исторические места. Узнали много нового про историю этих городов, спасибо!

Семён читать дальше основном ориентирована не на детей. Маршрут между двумя городами сложноват, лучше, наверное, смотреть города по отдельности. Нам не повезло попасть в Монастырь в Малоярославце. Рекомендую эту экскурсию и Ирину как любящего свои места гида! Интересная экскурсия, Ирина влюбила в свой родной Боровск. Вызовом было забраться на Городище в Малоярославце, впрочем, Ирина об этом точно предупреждала и спрашивала каждого. Экскурсия вполне подходит детям, хотя в