На высоких берегах в долине рек Протвы и Лужи тесно переплелись судьбы двух уютных городов.
Как и от кого они столетиями надежно защищали Москву и Россию? Вы узнаете о судьбах Боровска и Малоярославца, об их героическом прошлом и о жизни в наше время, а также посетите церкви и монастыри.
Как и от кого они столетиями надежно защищали Москву и Россию? Вы узнаете о судьбах Боровска и Малоярославца, об их героическом прошлом и о жизни в наше время, а также посетите церкви и монастыри.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Общая летопись и достопримечательности подмосковных городов
В обоих городах мы погуляем по историческому центру, посмотрим на главные памятники и полюбуемся лучшими видами.
- В Боровске начнем на месте древнего городища, затем перенесемся в эпоху, когда он стал центром старообрядчества и домом «неистового протопопа» Аввакума и боярыни Морозовой. Пройдем по улицам с купеческой застройкой 18-19 вв и богатыми усадьбами — в одной останавливался Наполеон. А о 20 веке поговорим у необычного памятника «отцу мировой космонавтики» Циолковскому, который 12 лет жил и работал в Боровске.
- В Малоярославце вы погрузитесь во времена Отечественной войны 1812 года. Пройдете по скверу Памяти и побываете в Николо-Черноостровском монастыре, который оказался в центре кровопролитного сражения за город в октябре 1812 г. Я покажу следы от пуль и ядер на каменных воротах и восстановлю перед вами события трагических дней в пойме реки Лужи. Кроме того, маршрут охватит центральную площадь, Монумент Славы и дома 19 века.
Три деревни по пути
Мы проедем древнее село — Уваровск, в котором Эжен де Богарне, вице-король Италии, провел несколько дней в октябре 1812 года. Затем — село Тимашово, которое в свое время украшали усадебные постройки, и вспомним одного из художников-передвижников. И последней на нашем пути будет Городня — деревушка каких много, ничем не примечательная. Однако в октябре 1812 года именно здесь в значительной мере решалась судьба России и Европы.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в центре Боровска, куда вам нужно добраться самостоятельно. Окончание экскурсии также в Боровске.
- Экскурсия проводится на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Боровска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Малоярославеце
Провели экскурсии для 2357 туристов
Меня зовут Ирина. Я уроженка и житель города Боровска. Вот уже 22 года работаю в музейной сфере, из них 20 лет — экскурсоводом. Экскурсии провожу с командой гидов. С радостью познакомим вас с историей древнего Боровска, его достопримечательностями и шедеврами русского зодчества.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Елена
8 мар 2024
Очень познавательная экскурсия. Ирина внимательная, хорошая подающий материал гид. Время провели увлекательно, а на своей страничке в ВК даже записала некоторые факты, которые меня очень заинтересовали.
Гюзель
2 мар 2024
Выражаю благодарность от нашей большой семьи за проведённый праздничный день с нами 23 февраля! Ирина, человек влюблённый и гордящаяся своим городом, краем! И влюбила нас в него! Всё было замечательно
Л
Лариса
8 янв 2024
Отличная экскурсия! Давно живу в районе Бороска, но столько нового и интересного узнала об этом городе! Много прекрасных видов и исторических мест. Очень понравилось путешествие из Боровска в Малоярославец по
Е
Елена
5 янв 2024
Великолепно, несмотря на сильный мороз, время пролетело незаметно,интересная подача материала, хорошее чувство юмора. Хотелось бы вернуться сюда летом
С
Светлана
1 сен 2023
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Ирина доставила удовольствие своим рассказом, она кажется единым целым со своим родным городом Боровском - теплым, уютным, приветливым, неспешным, красивым, гордым, хранящим историю. Всем рекомендую посетить эту экскурсию и окунуться в преданность и любовь к отчему краю.
А
Анна
27 июл 2023
Были на экскурсии с двумя детьми 12ти лет и собакой, всем всё понравилось) Дети сказали, что им показалось, что экскурсия была часа два, не 4,5! Мне кажется это лучше всяких похвал!) ирина, Спасибо!
Евгения
4 сен 2022
Спасибо большое Ирине за познавательную экскурсию, любовь к родным местам и очень приятное общение!
Р
Роман
14 июл 2022
Были с женой, все очень понравилось, материал подан в полном объеме, оба города великолепны и красивы, если честно больше понравился Боровск. Спасибо отличная экскурсия.
О
Олеся
5 июл 2022
Добрый день. 4 июля 2022 года были на экскурсии в Боровске и Малоярославце. Экскурсию для нас проводила Ирина. Говорим ей большое спасибо! И о истории, и о интересных деталях, и
Галина
29 сен 2021
Вчера были на Экскурсии по Боровску и Малоярославцу с гидом Ириной. Вначале Ирина пошла нам на встречу, и несмотря на полную занятость, согласилась провести Экскурсию в этот день. Прекрасный, интересный,
О
Оксана
11 авг 2021
Очень познавательная экскурсия. Ездили с четырьмя подростками, а на мой взгляд, это самая сложная аудитория. Ирине Сапельниковой удалось заинтересовать ребят, за что ей огромное спасибо!!!
Georgy
14 июл 2021
Чтобы прозвучало, - очень рекомендую экскурсию. Благодаря ней, открыл город Боровск. Он теряется, не на слуху, а события, в нем произошедшие, не ассоциированы с городом для стороннего путешественника. Ни боярыня
А
Александра
15 июн 2021
Прекрасная экскурсия по двум городам, Ирина интересно рассказывала, показала исторические места. Узнали много нового про историю этих городов, спасибо!
Семён
10 авг 2020
Интересная экскурсия, Ирина влюбила в свой родной Боровск. Вызовом было забраться на Городище в Малоярославце, впрочем, Ирина об этом точно предупреждала и спрашивала каждого. Экскурсия вполне подходит детям, хотя в
О
Оксана
25 июн 2020
Спасибо Ирине за интересную и содержательную экскурсию. Человек любит свой город, знает о нем много. Мы в Боровске не впервые, прехали в этот раз специально погулять по городу с гидом. С удовольствием слушали рассказ Ирины, приятно провели время.
Входит в следующие категории Малоярославеца
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