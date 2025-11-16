Путешествие во времени Малоярославец — город с богатой историей, где каждый камень дышит прошлым. Наша экскурсия — это путешествие во времени, возможность прикоснуться к событиям, определившим судьбу России. Мы пройдем по улицам, хранящим память о героях и сражениях, увидим архитектурные шедевры и узнаем о тайнах, которые они скрывают. В этой экскурсии • Начнем наше путешествие с Духовно-просветительского центра «София» — места, где духовность и культура переплетаются, создавая атмосферу гармонии и умиротворения.

Затем мы отдадим дань уважения мужественным егерям, защищавшим родную землю, у памятника, посвященного их подвигу. Стела «Город воинской славы» станет напоминанием о героизме жителей Малоярославца в годы Великой Отечественной войны.

Не оставим без внимания и памятник полковому священнику — символу духовной силы и веры, поддерживавших солдат в трудные времена.

Почтим память основателя города, князя Андрея Владимировича Храброго, у монумента, посвященного его деяниям.

И, конечно же, не обойдем стороной памятник В. И. Ленину, являющийся частью истории города.

Мы полюбуемся зданием присутственных мест — образцом архитектуры прошлых веков, и посетим Казанский и Успенский соборы, поражающие своей красотой и величием.

• Завершим нашу экскурсию у Монумента 1812 года, посвященного героям Отечественной войны. Важная информация:

Пожалуйста, не опаздывайте на экскурсию. В случае опоздания время экскурсии будет сокращено.