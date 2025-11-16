Малоярославец - Какой он? Город героев, двух Побед, церквей, площадей, памятников и истории… .
Что связывает с городом Циолковского, Гоголя, Жукова и Буденного? Что продавали в местом аптекарском магазине, где был первый городской кинотеатр, какое блюдо из Малоярославца пришлось по душе в северной столице, как французы сели в Лужу и чего боялся Наполеон? Об этом и многом другом узнаем на экскурсии.
Описание экскурсии
Путешествие во времени Малоярославец — город с богатой историей, где каждый камень дышит прошлым. Наша экскурсия — это путешествие во времени, возможность прикоснуться к событиям, определившим судьбу России. Мы пройдем по улицам, хранящим память о героях и сражениях, увидим архитектурные шедевры и узнаем о тайнах, которые они скрывают. В этой экскурсии • Начнем наше путешествие с Духовно-просветительского центра «София» — места, где духовность и культура переплетаются, создавая атмосферу гармонии и умиротворения.
- Затем мы отдадим дань уважения мужественным егерям, защищавшим родную землю, у памятника, посвященного их подвигу. Стела «Город воинской славы» станет напоминанием о героизме жителей Малоярославца в годы Великой Отечественной войны.
- Не оставим без внимания и памятник полковому священнику — символу духовной силы и веры, поддерживавших солдат в трудные времена.
- Почтим память основателя города, князя Андрея Владимировича Храброго, у монумента, посвященного его деяниям.
- И, конечно же, не обойдем стороной памятник В. И. Ленину, являющийся частью истории города.
- Мы полюбуемся зданием присутственных мест — образцом архитектуры прошлых веков, и посетим Казанский и Успенский соборы, поражающие своей красотой и величием.
• Завершим нашу экскурсию у Монумента 1812 года, посвященного героям Отечественной войны. Важная информация:
Пожалуйста, не опаздывайте на экскурсию. В случае опоздания время экскурсии будет сокращено.
Ежедневно в интервале с 09:00 до 18:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Духовно-просветительский центр «София»
- Памятник мужественным егерям
- Стела «Город воинской славы»
- Памятник полковому священнику
- Памятник В.А. Храброму-Донскому
- Памятник В.И. Ленину
- Здание присутственных мест
- Казанский и Успенский соборы
- Монумент 1812 года
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Малоярославец, ул. Калужская, д. 6
Завершение: Г. Малоярославец, пл. Ленина д. 17
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в интервале с 09:00 до 18:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Пожалуйста
- Не опаздывайте на экскурсию. В случае опоздания время экскурсии будет сокращено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Входит в следующие категории Малоярославеца
