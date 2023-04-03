Что вас ждет

Карадахская теснина и Гоор — по праву одно из самых увлекательных путешествий по Дагестану.

Яркие горные пейзажи, невероятной красоты водохранилище посреди горной цепи, а самое главное — знаменитый Дагестанский «Язык Тролля», куда гости приезжают сделать невероятные снимки и плюсом прогулка по самому длинному ущелью Карадахская теснина — не оставят без эмоций ни одного гостя. Побываете в старинном Датунском храме и много других интересных остановок по дороге. Вас обязательно накормят вкусной национальной кухней в доме местного жителя.

И, конечно, же всю дорогу гид будет рассказывать легенды и истории этих мест, покажет старинные Гоорские башни, подскажет, где лучше всего получаются крутые селфи и модные Reels)!

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

обед,

сопровождение гида,

трансфер от и до отеля в Махачкале.

Туристы оплачивают самостоятельно:

выезд из других городов и районов, кроме Махачкалы.