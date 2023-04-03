Индивидуальная экскурсия в Манас: уникальный лиановый лес и многовековой платан
Приглашаем вас в путешествие по гостеприимному и живописому Дагестану. Мы увидим единственный лиановый лес в России, Живые озера, 800-летний платан. В окончании прогулки зайдем в гости к местным жителям на домашний обед.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Экраноплань «Лунь»
- Лиановые трущобы
- 800-летний платан
- Живые озера
- Невероятные виды из фильма Аватар
- Редкий растительный и животный мир
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Самурский лес и «Лунь»
На нашей экскурсии мы отправимся в уникальный и таинственный лиановый лес. Это единственный лиановый лес в России. Там действительно красиво, а тропинки манят все дальше и дальше. Сверху пробивается рассеянный свет, вкусно пахнет листвой и грибами, вокруг лианы так обвивают деревья, что свет тяжело проникает внутрь леса.
Великолепная флора и фауна поражает воображение. Здесь обитают многие животные, занесенные в Красную книгу. Если хотите немного представить эти необычные места, то вспомните знаменитый фильм «Аватар».
В нашем путешествии мы остановимся у знаменитого экраноплана «Лунь». Узнаете его настоящую историю, и где он пропадал последние 20 лет.
Живые озера и обед у местных жителей
Мы увидим Живые озера и многовековой платан (дерево, которому около 800 лет). К слову, увидев могучее дерево, люди не теряют возможность прижаться к нему, чтобы ощутить приятное чувство тихой радости, заряжаются энергией этого могучего дерева и получают новые силы.
Дагестанцы из покон веков славятся своим гостеприимством. И как вкусно кормят у себя дома местные жители! Вы попробуете национальную кухню Дагестана и насладитесь общением с местными жителями, почувствуете их культуру и радушие.
Смотрите свободные даты
Ответы на вопросы
- Что входит
- Эскурсия по лесу
- Обед у местных жителей
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Выезд из других городов и районов
- Кроме Махачкалы
- Место начала и завершения?
- по договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Смотрите свободные датыЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- После бронирования необходимо оплатить 10% от стоимости экскурсии компании-организатору. Если вы оплатили на сайте
- Дополнительная предоплата не требуется
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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