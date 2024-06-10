Исследуйте Сулакский каньон, одно из самых глубоких и впечатляющих чудес природы, сопоставимое с Гранд-Каньоном, и оцените мощь Чиркейской ГЭС. Погрузитесь в историю села Дубки, пройдитесь по живописному дубовому лесу и насладитесь блюдами из свежей форели. Дополните приключение экстремальными развлечениями с прохождением через пещеры и подвесные мосты, открывающие неповторимые виды каньона.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 7 чел.)

Описание экскурсии

Экскурсия не ограничивается посещением одной смотровой площадки, день будет настолько насыщенным, что вам покажется этот день самым длинным в своей жизни. Направление Сулакского каньона является одной из самых известных и посещаемых природных достопримечательностей Дагестана, ежегодно его посещают миллионы туристов со всего мира. Сулакский каньон — один из самых глубоких каньонов в мире, его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость 53 километра.