Из Манаса в Сулакский каньон: самый глубокий каньон в мире

Из Манаса в Сулакский каньон
Исследуйте Сулакский каньон, одно из самых глубоких и впечатляющих чудес природы, сопоставимое с Гранд-Каньоном, и оцените мощь Чиркейской ГЭС.

Погрузитесь в историю села Дубки, пройдитесь по живописному дубовому лесу и насладитесь блюдами из свежей форели.

Дополните приключение экстремальными развлечениями с прохождением через пещеры и подвесные мосты, открывающие неповторимые виды каньона.
Из Манаса в Сулакский каньон: самый глубокий каньон в мире
Из Манаса в Сулакский каньон: самый глубокий каньон в мире
Из Манаса в Сулакский каньон: самый глубокий каньон в мире
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30

Что вас ожидает:

  • Чиркейское водохранилище, смотровая
  • Козья тропа (с видом на самую высокую арочную плотину в России)
  • Смотровая на сулакский каньон п. Дубки
  • Пещера Нохъо
  • Навесной мост над каньоном
  • Форелевое хозяйство «ГлавРыба»
  • Бархан Сарыкум (доп. услуга)

Описание экскурсии

Экскурсия не ограничивается посещением одной смотровой площадки, день будет настолько насыщенным, что вам покажется этот день самым длинным в своей жизни. Направление Сулакского каньона является одной из самых известных и посещаемых природных достопримечательностей Дагестана, ежегодно его посещают миллионы туристов со всего мира. Сулакский каньон — один из самых глубоких каньонов в мире, его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость 53 километра.

каждый день в 8:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чиркейское водохранилище, смотровая
  • Козья тропа (с видом на самую высокую арочную плотину в России)
  • Смотровая на сулакский каньон п. Дубки
  • Пещера Нохъо
  • Навесной мост над каньоном
  • Форелевое хозяйство «ГлавРыба»
  • Бархан Сарыкум (доп. услуга)
Что включено
  • Рассказ гида о достопримечательностях
  • Ответы на любые вопросы, касательно: культуры, традиций и религии
  • Хорошее настроение
Что не входит в цену
  • Обед (по желанию)
  • Вход в пещеру Нохъо (навесной мост)
  • Вход на Бархан сарыкум (доп. услуга)
  • Прогулка на катере
Где начинаем и завершаем?
Начало: С вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Необходимо соблюдать дресс-код
  • Правила этики и культуры того места где мы прибываем соблюдая закон РФ ст. 7 Ф. З. от 24.11.1996 №132
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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