Исследуйте Сулакский каньон, одно из самых глубоких и впечатляющих чудес природы, сопоставимое с Гранд-Каньоном, и оцените мощь Чиркейской ГЭС.
Погрузитесь в историю села Дубки, пройдитесь по живописному дубовому лесу и насладитесь блюдами из свежей форели.
Дополните приключение экстремальными развлечениями с прохождением через пещеры и подвесные мосты, открывающие неповторимые виды каньона.
Погрузитесь в историю села Дубки, пройдитесь по живописному дубовому лесу и насладитесь блюдами из свежей форели.
Дополните приключение экстремальными развлечениями с прохождением через пещеры и подвесные мосты, открывающие неповторимые виды каньона.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30
Что вас ожидает:
- Чиркейское водохранилище, смотровая
- Козья тропа (с видом на самую высокую арочную плотину в России)
- Смотровая на сулакский каньон п. Дубки
- Пещера Нохъо
- Навесной мост над каньоном
- Форелевое хозяйство «ГлавРыба»
- Бархан Сарыкум (доп. услуга)
Описание экскурсии
Экскурсия не ограничивается посещением одной смотровой площадки, день будет настолько насыщенным, что вам покажется этот день самым длинным в своей жизни. Направление Сулакского каньона является одной из самых известных и посещаемых природных достопримечательностей Дагестана, ежегодно его посещают миллионы туристов со всего мира. Сулакский каньон — один из самых глубоких каньонов в мире, его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость 53 километра.
каждый день в 8:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище, смотровая
- Козья тропа (с видом на самую высокую арочную плотину в России)
- Смотровая на сулакский каньон п. Дубки
- Пещера Нохъо
- Навесной мост над каньоном
- Форелевое хозяйство «ГлавРыба»
- Бархан Сарыкум (доп. услуга)
Что включено
- Рассказ гида о достопримечательностях
- Ответы на любые вопросы, касательно: культуры, традиций и религии
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Обед (по желанию)
- Вход в пещеру Нохъо (навесной мост)
- Вход на Бархан сарыкум (доп. услуга)
- Прогулка на катере
Где начинаем и завершаем?
Начало: С вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Необходимо соблюдать дресс-код
- Правила этики и культуры того места где мы прибываем соблюдая закон РФ ст. 7 Ф. З. от 24.11.1996 №132
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Манаса
Похожие экскурсии из Манаса
Индивидуальная
11 часов
Гоор и Карадахская теснина из Манаса
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: То желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и уникальный бархан «Сарыкум»
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Каждый день в утреннее время с 7:30 до 10:00
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
от 13 000₽ за всё до 2 чел.