11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательное путешествие по Карадахской теснине и Гоору
Погрузитесь в атмосферу Дагестана: Карадахская теснина, Гоор и национальная кухня. Уникальные остановки и яркие пейзажи ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тур в древний город Дербент: крепость Нарын-кала и экраноплан «Лунь»
Откройте для себя древнейший город России - Дербент. Прогулка по старым улочкам, посещение крепости Нарын-кала и экраноплана «Лунь» ждут вас
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в город Грозный
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по природным красотам Дагестана: Чиркейское водохранилище и Сулакский каньон
Индивидуальная экскурсия по природным красотам Дагестана. Чиркейское водохранилище, пос. Дубки, смотровая площадка и Сулакский каньон ждут вас
Начало: То желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия в Гуниб и Салтинский водопад: горный Дагестан и башня Газимагомеда
Насладитесь красотами горного Дагестана, посетите Гимринский тоннель и башню Газимагомеда. Погрузитесь в атмосферу старинного быта горцев
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальная экскурсия в Самурский лес с посещением Дербента и экраноплана «Лунь»
Самурский лес - редкая и необычная экскурсия. Путешествие включает посещение Дербента и мощного экраноплана «Лунь». Уникальные виды лианового леса ждут вас
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Пеший тур к Гамсутлю и Ирганайскому водохранилищу для активных туристов
Путешествие на высоту 1500 метров в аул-призрак Гамсутль. Живописные виды, Гимринская башня и Ирганайское водохранилище ждут вас. Подходит для активных туристов
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
В Гуниб и к подземному водопаду из Манаса
Отправьтесь в увлекательное путешествие к подземному водопаду и историческому Гунибу из Манаса. Незабываемые виды и яркие впечатления ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в указанное время
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 13 500₽ за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сулакский каньон и уникальный бархан «Сарыкум»
Исследуйте величественный Сулакский каньон и бархан Сарыкум в Дагестане. Прогулка на катере по жемчужной воде и посещение мест съемок «Белого солнца пустыни»
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Каждый день в утреннее время с 7:30 до 10:00
Завтра в 07:30
9 авг в 07:30
от 13 000₽ за всё до 2 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Авторский тур по Сулакскому каньону: скрытые остановки, навесной мост и катер в самой узкой части каньона. Всё это ждет вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: ежедневно с 6 утра до 7:30
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 27 000₽ за всё до 2 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Насыщенная экскурсия по историческим местам Манаса
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Отправляйтесь в древнейшие аулы Дагестана и узнайте их историю. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
от 14 000₽ за всё до 2 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Горный Хунзах, Матлас, Чаша из Манаса - индивидуальная экскурсия
Путешествие в горы Дагестана на один день. Водопады, туннели и альпийские луга ждут вас. Насладитесь природой и захватывающими видами
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное время
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 13 500₽ за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Дербент со всех ракурсов: история и культура
Посетите экраноплан «Лунь», прогуляйтесь по узким улочкам Старого города и насладитесь национальной кухней. Экскурсия только для вас и вашей компании
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное время с 7 утра до 10ч
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В Самурские Лиановые джунгли из Манаса
Путешествие по живописному Дагестану: единственный лиановый лес России, Живые озера, 800-летний платан и чаепитие с местными жителями
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: В любой день в удобное для Вас время с 7 утра до 10:30ч
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 18 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сулакскому каньону: незабываемые виды и впечатления
Путешествие к Сулакскому каньону, одному из самых глубоких в мире. Насладитесь видами, историей и блюдами из свежей форели. Оцените мощь Чиркейской ГЭС
Начало: С вашего отеля
Расписание: каждый день в 8:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 11 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ШШичанина24 июля 2024Всё прошло прекрасно. Экскурсия очень понравилась, за день успели посетить три мечети и город Грозный. Гид очень вежливый и приветливый, рассказал всё самое интересное о жизни в Дагестане и в Чечне.
- ННаталья3 сентября 2023Все понравилось
- ААнжелика26 августа 2023Очень понравилась экскурсия на Сунакский каньон, красота неповторимая, высота гор захватывает дух, веселый гид Абдула, хоть и молодой но много знает и интересно рассказывает. Если будем еще раз в Дагестане снова возьмем эту экскурсию
- ММария14 августа 2023Понравилась экскурсия, Магомед учел все наши хотелки😍 Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Манасу в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Манасу в августе 2024
Сейчас в Манасе в категории "На весь день" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 9 000 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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