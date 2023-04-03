Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду

Индивидуальная экскурсия в Манас: на поиски подземного водопада и села Гуниб

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Мы отправимся на поиски реки Салтинки: проходя по Кудалинскому каньону, она вдруг словно проваливается сквозь землю. Туда, к подземному водопаду, мы и отправимся.

Ваш персональный гид покажет вам отдаленные потаенные места Дагестана, куда вы быстро и с комфортом доберетесь на автомобиле.
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Ближайшие даты:
3
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Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринское ущелье и Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибская ГЭС
  • Башня Андалал
  • Салтинский подземный водопад
  • Парк Победы им. Расула Гамзатова
  • Памятник «Белые журавли»
  • Царская поляна
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы проедем через Гимринский тоннель, самый длинный автодорожный тоннель в России. Впереди затяжной серпантин, а это значит, что самое время остановиться и сделать самые лучшие фотографии местных пейзажей.
Проедем Ирганайское водохранилище, Гунибскую ГЭС и вскоре окажемся у ущелья, которое и ведет к нашей цели – подземному водопаду.
После, конечно же, мы продолжим свой путь к не менее известному месту- Гуниб. Это село на склоне скал со своей историей. Одно из известных и старых поселений Дагестана, который оставил свой отпечаток в сердцах людей. Узнаете и переживете самые эмоциональные и яркие чувства от событий маленького высокогорного аула.

Смотрите свободные даты

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида на всех локациях
  • Трансфер от/до Махачкалы
Что не входит
  • Обед в Гунибе
  • Выезд из других городов и районов, кроме Махачкалы оплачивается дополнительно по договоренности
Место начала и завершения?
по договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • После бронирования необходимо оплатить 10% от стоимости экскурсии компании-организатору. Если вы оплатили на сайте
  • Дополнительная предоплата не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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