Главные экскурсионные места в Медвежьегорске

Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
Путешествие по Медвежьегорску откроет вам его уникальные уголки и богатую историю. Узнайте больше о местах съемок фильма «Любовь и голуби»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Посетите четыре уникальные природные локации Карелии за одну поездку. Гирвасский вулкан, Поор-Порог, заповедник Кивач и парк Белая Гора ждут вас
3 мар в 10:00
4 мар в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 10 чел.
Кижи через Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
На машине
9 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 14 чел.
Кижи через Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Открыть неизведанные и полные преданий уголки Карелии и посетить музей-заповедник
Завтра в 09:00
3 мар в 09:00
от 20 000 ₽ за всё до 14 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    23 сентября 2025
    Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
    Нам все очень понравилось, Евгения очень приятая девушка. спасибо за интересный рассказ про ваш город.
  • М
    Мария
    22 сентября 2025
    Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
    Отличная экскурсия, Евгения замечательный рассказчик, чувствуется любовь к родному краю. Узнали много интересного и про город и съёмки фильма "Любовь и голуби"
    Отличная экскурсия, Евгения замечательный рассказчик, чувствуется любовь к родному краю. Узнали много интересного и про город и съёмки фильма "Любовь и голуби"
  • Н
    Наталья
    21 сентября 2025
    Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
    Отлично прогулялись в непогоду. Гид согласилась провести экскурсию дождливым вечером накануне нашего отъезда из Карелии. Ни капельки не жалею об
    этом спонтанном шаге - заехать посмотреть Медвежьегорск. И конечно, в компании знающего как никто другой свой город человека это удалось вполне! Впечатление осталось грустное,потому что город переживает не самые свои лучшие времена. Евгения рассказала нам много интересных фактов,о которых сами мы бы не узнали,даже посетив все представленные локации. Так что выражаем огромную признательность за эту увлекательную поездку!

    Отлично прогулялись в непогоду. Гид согласилась провести экскурсию дождливым вечером накануне нашего отъезда из Карелии. Ни
  • Э
    Эльмира
    15 сентября 2025
    Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
    Экскурсия очень интересная, видно,что экскурсовод Евгения очень любит свой край,время пролетело очень быстро. Рекомендую.
  • В
    Виктория
    10 сентября 2025
    Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
    Отличная экскурсия, хорошо структурирована. В ней есть и история, и современность, вишенка на торте:,прогулка по местам где снимали фильм Любовь и голуби. Евгения рассказала много интереснейших деталей о съемках. Будете в Медвежьегорске не пропустите экскурсию.
    Отличная экскурсия, хорошо структурирована. В ней есть и история, и современность, вишенка на торте:,прогулка по местам где снимали фильм Любовь и голуби. Евгения рассказала много интереснейших деталей о съемках. Будете в Медвежьегорске не пропустите экскурсию.
  • Д
    Дмитрий
    7 сентября 2025
    Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
    Спасибо большое Евгении! Было очень интересно и познавательно!
  • И
    Ирина
    1 сентября 2025
    Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
    Евгения профессионал своего дела. Познавательно и грамотно провела экскурсию. Очень интересно представила историю не только Медвежьегорска,но всей Карелии! На все интересующие нас вопросы получали квалифицированные,развёрнутые ответы! Спасибо прекрасной девушке и грамотному профессионалу!
  • А
    Анна
    30 августа 2025
    Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
    Очень интересная экскурсия, даже в небольшом городке Мы узнали что-то для себя новое-интересное. Экскурсовод просто выше всех похвал.
  • З
    Зинаида
    20 августа 2025
    Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
    Спасибо большое, очень интересная экскурсия, Евгения большая умница, очень интересно рассказывает.
  • А
    Алексей
    18 августа 2025
    Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
    Великолепный экскурсовод. Прекрасно проведённое время.
  • Е
    Елена
    16 августа 2025
    Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
    Отличная экскурсия. Замечательный гид Евгения, рассказывает интересно с большой любовью к своему городу. Показала все интересные места. Рекомендую однозначно.
  • А
    Анастасия
    9 августа 2025
    Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
    Евгения просто покорила мое сердце! Слушать ее рассказ одно удовольствие, было очень интересно! Обязательно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым
    Евгения просто покорила мое сердце! Слушать ее рассказ одно удовольствие, было очень интересно! Обязательно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым
  • С
    Светлана
    30 июля 2025
    Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
    Отличная, интересная экскурсия! Очень понравился маршрут и экскурсовод.
  • А
    Алёна
    17 июля 2025
    Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
    Очень профессиональный и обворожительный экскурсовод. Интересно рассказывает, учитывает все пожелания. Сама экскурсия очень стоит того, чтобы ее посетить! Всем рекомендую!!!
    Очень профессиональный и обворожительный экскурсовод. Интересно рассказывает, учитывает все пожелания. Сама экскурсия очень стоит того, чтобы ее посетить! Всем рекомендую!!!
  • Н
    Наталия
    10 июля 2025
    Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
    Очень понравилась экскурсия и гид Евгения. Прекрасно изложен материал узнали много нового. Большое спасибо за предоставленную возможность познакомиться с Медвежьегорском! С уважением,Наталия,Ирина,Любовь и Евгений,туристы из Нижнего Новгорода и Семёнова.
    Очень понравилась экскурсия и гид Евгения. Прекрасно изложен материал узнали много нового. Большое спасибо за предоставленную возможность познакомиться с Медвежьегорском! С уважением,Наталия,Ирина,Любовь и Евгений,туристы из Нижнего Новгорода и Семёнова.
  • Д
    Дмитрий
    2 июля 2025
    Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
    Огромная благодарность Евгении за отличную экскурсию по Медвежьегорску! Очень насыщенная программа экскурсии, множество интересных фактов и историй, было интересно всем - и взрослым, и детям. Незабываемые впечатления!
  • А
    Александр
    9 мая 2025
    Кижи через Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Очень интересная экскурсия. Александр знаток края по дороге рассказал много интересных и познавательных историй.
  • С
    Светлана
    6 августа 2024
    Кижи через Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Нам понравилась экскурсия, она была хорошо организована. Мы выехали из Медвежьегорска в 9 утра, два часа ехали в микроавтобусе в
    комфортных условиях до пристани. Нам включили аудиогида, это было интересно и познавательно, с песнями и карельскими сказками, материал был подан просто и не скучно. На все дополнительные вопросы Владимир отвечал грамотно и с удовольствием. По приезде в Кижи мы приобрели входные билеты (900 р чел), и группой из 22 человек нас повела на экскурсию гид по Кижи- молодая приятная девушка. Экскурсия по острову длилась 1,5 часа, и у нас оставалось 2,5 часа самостоятельной прогулки. Мы все проголодались к тому времени и вернулись к кассам- кафе только там, так что если не хотите тратить время на кафе, то возьмите с собой перекус. После обеда мы погуляли по острову, времени нам вполне хватило. Затем на небольшом катере нас доставили обратно на пристань и мы поехали в Медвежьегорск. По обратному пути мы заезжали на святой источник, а так же в шунгитовые штольни. Экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Так же хочу отметить, что мы сначала заказывали экскурсию индивидуальную, но затем набралась группа (шесть человек, чудесные люди, мы так вместе и ходили по острову, было комфортно)), и нам сделали перерасчёт. Я однозначно рекомендую эту экскурсию.

  • О
    Ольга
    25 июля 2024
    Кижи через Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Цена указана не за экскурсию, а за трансфер из Медвежьегорска до переправы на Кижи и обратно. Т. е. если на
    машине своей или есть возможность взять в аренду, то в таком дорогом трансфере нет никакого смысла. Чуть больше часа езды в одну сторону с аудио сопровождением больше музыкальным, чем информативным, хотя и достаточно приятным и хорошо записанным. Слушать было приятно, но информации очень мало. После экскурсии просто читала в интернете все что хотела узнать. На переправе нужно оплатить катер, потом на Кижах нужно оплатить вход на территорию острова, присоединится самим к какому то там работающему экскурсоводу. Погода была хорошая, народа много на острове, задача экскурсовода побыстрее вернуться к следующей группе. Дошли мы с ней до середины острова, экскурсия в стиле посмотрите на право, посмотрите на лево, информации очень мало. Чтобы зайти в постройки нужно отдельно оплачивать вход в каждый домик и экскурсовод уже туда не идет. Я так поняла нужно брать расширенный билет на входе, мы не знали и взяли базовый. И так же брать аудио сопровождение чтобы хоть что то узнать. На острове пекло, деревьев нет, купаться нельзя, соответственно делать нечего. Пошли на причал обратно в едальни, в ресторане кондиционера нет, видимо специально, чтобы народ кушал и уходил, т. к. людей много. Купили вкусняшек и пошли на улицу на травку. В любом случае спасибо за предоставленную возможность побывать на острове, была в Карелии впервые и без машины.

  • М
    Марина
    1 октября 2023
    Кижи через Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Замечательная поездка! Отличная организация всей экскурсии. Очень интересные аудио-тексты, которые знакомят с историей тех мест, куда вы направляетесь. На острове, достаточно свободного времени, есть возможность самостоятельно там побродить и увидеть сверх, экскурсионного маршрута.

