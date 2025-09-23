читать дальше

машине своей или есть возможность взять в аренду, то в таком дорогом трансфере нет никакого смысла. Чуть больше часа езды в одну сторону с аудио сопровождением больше музыкальным, чем информативным, хотя и достаточно приятным и хорошо записанным. Слушать было приятно, но информации очень мало. После экскурсии просто читала в интернете все что хотела узнать. На переправе нужно оплатить катер, потом на Кижах нужно оплатить вход на территорию острова, присоединится самим к какому то там работающему экскурсоводу. Погода была хорошая, народа много на острове, задача экскурсовода побыстрее вернуться к следующей группе. Дошли мы с ней до середины острова, экскурсия в стиле посмотрите на право, посмотрите на лево, информации очень мало. Чтобы зайти в постройки нужно отдельно оплачивать вход в каждый домик и экскурсовод уже туда не идет. Я так поняла нужно брать расширенный билет на входе, мы не знали и взяли базовый. И так же брать аудио сопровождение чтобы хоть что то узнать. На острове пекло, деревьев нет, купаться нельзя, соответственно делать нечего. Пошли на причал обратно в едальни, в ресторане кондиционера нет, видимо специально, чтобы народ кушал и уходил, т. к. людей много. Купили вкусняшек и пошли на улицу на травку. В любом случае спасибо за предоставленную возможность побывать на острове, была в Карелии впервые и без машины.