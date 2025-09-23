Индивидуальная
до 10 чел.
Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
Путешествие по Медвежьегорску откроет вам его уникальные уголки и богатую историю. Узнайте больше о местах съемок фильма «Любовь и голуби»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Посетите четыре уникальные природные локации Карелии за одну поездку. Гирвасский вулкан, Поор-Порог, заповедник Кивач и парк Белая Гора ждут вас
3 мар в 10:00
4 мар в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 14 чел.
Кижи через Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Открыть неизведанные и полные преданий уголки Карелии и посетить музей-заповедник
Завтра в 09:00
3 мар в 09:00
от 20 000 ₽ за всё до 14 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна23 сентября 2025Нам все очень понравилось, Евгения очень приятая девушка. спасибо за интересный рассказ про ваш город.
- ММария22 сентября 2025Отличная экскурсия, Евгения замечательный рассказчик, чувствуется любовь к родному краю. Узнали много интересного и про город и съёмки фильма "Любовь и голуби"
- ННаталья21 сентября 2025Отлично прогулялись в непогоду. Гид согласилась провести экскурсию дождливым вечером накануне нашего отъезда из Карелии. Ни капельки не жалею об
- ЭЭльмира15 сентября 2025Экскурсия очень интересная, видно,что экскурсовод Евгения очень любит свой край,время пролетело очень быстро. Рекомендую.
- ВВиктория10 сентября 2025Отличная экскурсия, хорошо структурирована. В ней есть и история, и современность, вишенка на торте:,прогулка по местам где снимали фильм Любовь и голуби. Евгения рассказала много интереснейших деталей о съемках. Будете в Медвежьегорске не пропустите экскурсию.
- ДДмитрий7 сентября 2025Спасибо большое Евгении! Было очень интересно и познавательно!
- ИИрина1 сентября 2025Евгения профессионал своего дела. Познавательно и грамотно провела экскурсию. Очень интересно представила историю не только Медвежьегорска,но всей Карелии! На все интересующие нас вопросы получали квалифицированные,развёрнутые ответы! Спасибо прекрасной девушке и грамотному профессионалу!
- ААнна30 августа 2025Очень интересная экскурсия, даже в небольшом городке Мы узнали что-то для себя новое-интересное. Экскурсовод просто выше всех похвал.
- ЗЗинаида20 августа 2025Спасибо большое, очень интересная экскурсия, Евгения большая умница, очень интересно рассказывает.
- ААлексей18 августа 2025Великолепный экскурсовод. Прекрасно проведённое время.
- ЕЕлена16 августа 2025Отличная экскурсия. Замечательный гид Евгения, рассказывает интересно с большой любовью к своему городу. Показала все интересные места. Рекомендую однозначно.
- ААнастасия9 августа 2025Евгения просто покорила мое сердце! Слушать ее рассказ одно удовольствие, было очень интересно! Обязательно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым
- ССветлана30 июля 2025Отличная, интересная экскурсия! Очень понравился маршрут и экскурсовод.
- ААлёна17 июля 2025Очень профессиональный и обворожительный экскурсовод. Интересно рассказывает, учитывает все пожелания. Сама экскурсия очень стоит того, чтобы ее посетить! Всем рекомендую!!!
- ННаталия10 июля 2025Очень понравилась экскурсия и гид Евгения. Прекрасно изложен материал узнали много нового. Большое спасибо за предоставленную возможность познакомиться с Медвежьегорском! С уважением,Наталия,Ирина,Любовь и Евгений,туристы из Нижнего Новгорода и Семёнова.
- ДДмитрий2 июля 2025Огромная благодарность Евгении за отличную экскурсию по Медвежьегорску! Очень насыщенная программа экскурсии, множество интересных фактов и историй, было интересно всем - и взрослым, и детям. Незабываемые впечатления!
- ААлександр9 мая 2025Очень интересная экскурсия. Александр знаток края по дороге рассказал много интересных и познавательных историй.
- ССветлана6 августа 2024Нам понравилась экскурсия, она была хорошо организована. Мы выехали из Медвежьегорска в 9 утра, два часа ехали в микроавтобусе в
- ООльга25 июля 2024Цена указана не за экскурсию, а за трансфер из Медвежьегорска до переправы на Кижи и обратно. Т. е. если на
- ММарина1 октября 2023Замечательная поездка! Отличная организация всей экскурсии. Очень интересные аудио-тексты, которые знакомят с историей тех мест, куда вы направляетесь. На острове, достаточно свободного времени, есть возможность самостоятельно там побродить и увидеть сверх, экскурсионного маршрута.
Ответы на вопросы от путешественников по Медвежьегорску в категории «Популярные места»
