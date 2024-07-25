8 часов
Индивидуальная
до 14 чел.
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Путешествие на остров Кижи через сказочное Заонежье. Деревянные церкви, шунгит и карельские легенды ждут вас
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Посетите четыре уникальные природные локации Карелии за одну поездку. Гирвасский вулкан, Поор-Порог, заповедник Кивач и парк Белая Гора ждут вас
9 авг в 09:00
10 авг в 08:00
от 15 000₽ за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На Кижи из Медвежьегорска через Заонежье - экскурсия по музею деревянного зодчества
Путешествие на Кижи из Медвежьегорска через Заонежье: узнайте историю, культуру и язык региона, насладитесь заонежскими песнями и сказками
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
10 авг в 09:00
17 авг в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга25 июля 2024Цена указана не за экскурсию, а за трансфер из Медвежьегорска до переправы на Кижи и обратно. Т. е. если на
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Нам повезло увидеть три водопада в один день. И если Кивач можно посмотреть в любой день года, то Гирвас и
- ММарина1 октября 2023Замечательная поездка! Отличная организация всей экскурсии. Очень интересные аудио-тексты, которые знакомят с историей тех мест, куда вы направляетесь. На острове, достаточно свободного времени, есть возможность самостоятельно там побродить и увидеть сверх, экскурсионного маршрута.
Ответы на вопросы от путешественников по Медвежьегорску в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Медвежьегорске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Медвежьегорску в августе 2024
Сейчас в Медвежьегорске в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.33 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Медвежьегорск на 1 день, гиды Медвежьегорска подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Медвежьегорск так, как видят её местные жители