Экскурсии на 1 день в Медвежьегорске

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Медвежьегорске, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
На машине
9 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 14 чел.
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Путешествие на остров Кижи через сказочное Заонежье. Деревянные церкви, шунгит и карельские легенды ждут вас
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
На машине
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Посетите четыре уникальные природные локации Карелии за одну поездку. Гирвасский вулкан, Поор-Порог, заповедник Кивач и парк Белая Гора ждут вас
9 авг в 09:00
10 авг в 08:00
от 15 000 за всё до 5 чел.
На Кижи из Медвежьегорска через Заонежье
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На Кижи из Медвежьегорска через Заонежье - экскурсия по музею деревянного зодчества
Путешествие на Кижи из Медвежьегорска через Заонежье: узнайте историю, культуру и язык региона, насладитесь заонежскими песнями и сказками
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
10 авг в 09:00
17 авг в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    25 июля 2024
    Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Цена указана не за экскурсию, а за трансфер из Медвежьегорска до переправы на Кижи и обратно. Т. е. если на
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    машине своей или есть возможность взять в аренду, то в таком дорогом трансфере нет никакого смысла. Чуть больше часа езды в одну сторону с аудио сопровождением больше музыкальным, чем информативным, хотя и достаточно приятным и хорошо записанным. Слушать было приятно, но информации очень мало. После экскурсии просто читала в интернете все что хотела узнать. На переправе нужно оплатить катер, потом на Кижах нужно оплатить вход на территорию острова, присоединится самим к какому то там работающему экскурсоводу. Погода была хорошая, народа много на острове, задача экскурсовода побыстрее вернуться к следующей группе. Дошли мы с ней до середины острова, экскурсия в стиле посмотрите на право, посмотрите на лево, информации очень мало. Чтобы зайти в постройки нужно отдельно оплачивать вход в каждый домик и экскурсовод уже туда не идет. Я так поняла нужно брать расширенный билет на входе, мы не знали и взяли базовый. И так же брать аудио сопровождение чтобы хоть что то узнать. На острове пекло, деревьев нет, купаться нельзя, соответственно делать нечего. Пошли на причал обратно в едальни, в ресторане кондиционера нет, видимо специально, чтобы народ кушал и уходил, т. к. людей много. Купили вкусняшек и пошли на улицу на травку. В любом случае спасибо за предоставленную возможность побывать на острове, была в Карелии впервые и без машины.

  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
    Нам повезло увидеть три водопада в один день. И если Кивач можно посмотреть в любой день года, то Гирвас и
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    Поор-порог активны только несколько недель весной, когда идет сброс излишков воды. Мощь природной стихии впечатлила и взрослых, и 11-летнего ребенка! Александр рассказал об истории этих водопадов, показал разные ракурсы. Отличная прогулка получилась, не перегруженная историческими фактами

    Нам повезло увидеть три водопада в один день. И если Кивач можно посмотреть в любой день
  • М
    Марина
    1 октября 2023
    Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Замечательная поездка! Отличная организация всей экскурсии. Очень интересные аудио-тексты, которые знакомят с историей тех мест, куда вы направляетесь. На острове, достаточно свободного времени, есть возможность самостоятельно там побродить и увидеть сверх, экскурсионного маршрута.

Ответы на вопросы от путешественников по Медвежьегорску в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Медвежьегорску в августе 2024
Сейчас в Медвежьегорске в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.33 из 5
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