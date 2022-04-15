Что вас ожидает

Беломорканал и страшные годы репрессий

Увы, волей судьбы тогда еще поселок Медгора стал столицей трудовых лагерей и местом, с которого началась серия «проектов на костях». Я расскажу о значении Беломоро-Балтийского канала в те времена и сегодня. Поделюсь сведениями об ужасающей реальности, в которой существовали политические заключенные. И попробую показать реальный масштаб бедствия — количество жертв так и не установлено и до сих пор колеблется от десятков тысяч до нескольких сотен тысяч человек.

Музей истории железнодорожного транспорта

Вы осмотрите здание старинного деревянного вокзала, а неподалеку от станции Медвежья гора — знаменитый отреставрированный довоенный паровоз. В прицепленном к нему вагоне размещена удивительная экспозиция. Вы рассмотрите старые фотографии, документы, предметы из личных архивов. И поразитесь истории строительства Мурманской железной дороги, ставшей последней стройкой Царской России.

Медвежьегорский укрепрайон

Также в программе — оборонительные сооружения в скалах, построенные в период финской оккупации. В годы Великой Отечественной войны здесь находился важный объект линии фронта и главный узел финской обороны. За 2,5 года финская армия обустроила в окрестностях Медвежьегорска продуманный до деталей укрепрайон — сам Маннегейм приезжал его осмотреть. Вы увидите мощный комплекс из пещер и ДОТов и сможете сделать фактурные снимки военных объектов, постепенно поглощаемых карельской растительностью.

«Людк, а Людк!»

В 1983 году в нашем городе снимались основные эпизоды советской трагикомедии «Любовь и голуби». Сейчас эти места в Медвежьегорске стали культовыми. Вы увидите воссозданную голубятню, двор дома «как в фильме» и услышите немало интересных и забавных историй, связанных с ним.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.