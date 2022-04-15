Медвежьегорск: там, где строили Беломорканал и снимали «Любовь и голуби»

Познакомиться со знаковыми местами молодого карельского городка с непростой историей

Индивидуальная
Медвежьегорск был свидетелем последней стройки Царской России.

В 30-е годы здесь развернулась одна из наиболее ранних «строек века» страны Советов: создание первого крупного объекта ГУЛАГа — Беломорканала.

А через 50 лет в городе сняли всенародно любимую трагикомедию… Вы откроете, казалось бы, неприметный уголок Заонежья, повидавший немало на своем веку.
Медвежьегорск: там, где строили Беломорканал и снимали «Любовь и голуби»
Медвежьегорск: там, где строили Беломорканал и снимали «Любовь и голуби»
Медвежьегорск: там, где строили Беломорканал и снимали «Любовь и голуби»
Медвежьегорск: там, где строили Беломорканал и снимали «Любовь и голуби»
Медвежьегорск: там, где строили Беломорканал и снимали «Любовь и голуби»
Медвежьегорск: там, где строили Беломорканал и снимали «Любовь и голуби»
Медвежьегорск: там, где строили Беломорканал и снимали «Любовь и голуби»
Медвежьегорск: там, где строили Беломорканал и снимали «Любовь и голуби»
Медвежьегорск: там, где строили Беломорканал и снимали «Любовь и голуби»
Медвежьегорск: там, где строили Беломорканал и снимали «Любовь и голуби»
Медвежьегорск: там, где строили Беломорканал и снимали «Любовь и голуби»
Медвежьегорск: там, где строили Беломорканал и снимали «Любовь и голуби»
Медвежьегорск: там, где строили Беломорканал и снимали «Любовь и голуби»
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Что вас ожидает

Беломорканал и страшные годы репрессий

Увы, волей судьбы тогда еще поселок Медгора стал столицей трудовых лагерей и местом, с которого началась серия «проектов на костях». Я расскажу о значении Беломоро-Балтийского канала в те времена и сегодня. Поделюсь сведениями об ужасающей реальности, в которой существовали политические заключенные. И попробую показать реальный масштаб бедствия — количество жертв так и не установлено и до сих пор колеблется от десятков тысяч до нескольких сотен тысяч человек.

Музей истории железнодорожного транспорта

Вы осмотрите здание старинного деревянного вокзала, а неподалеку от станции Медвежья гора — знаменитый отреставрированный довоенный паровоз. В прицепленном к нему вагоне размещена удивительная экспозиция. Вы рассмотрите старые фотографии, документы, предметы из личных архивов. И поразитесь истории строительства Мурманской железной дороги, ставшей последней стройкой Царской России.

Медвежьегорский укрепрайон

Также в программе — оборонительные сооружения в скалах, построенные в период финской оккупации. В годы Великой Отечественной войны здесь находился важный объект линии фронта и главный узел финской обороны. За 2,5 года финская армия обустроила в окрестностях Медвежьегорска продуманный до деталей укрепрайон — сам Маннегейм приезжал его осмотреть. Вы увидите мощный комплекс из пещер и ДОТов и сможете сделать фактурные снимки военных объектов, постепенно поглощаемых карельской растительностью.

«Людк, а Людк!»

В 1983 году в нашем городе снимались основные эпизоды советской трагикомедии «Любовь и голуби». Сейчас эти места в Медвежьегорске стали культовыми. Вы увидите воссозданную голубятню, двор дома «как в фильме» и услышите немало интересных и забавных историй, связанных с ним.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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