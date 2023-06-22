Знакомство с Медвежьегорском

Индивидуальная экскурсия по Медвежьегорску: финские оборонительные сооружения

Описание
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Знакомство с Медвежьегорском
Знакомство с Медвежьегорском
Знакомство с Медвежьегорском
Знакомство с Медвежьегорском
Знакомство с Медвежьегорском
Ближайшие даты:
22
июн
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июн
24
июн
25
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Станция Медвежья Гора
  • Вокзал
  • Вагон-музей
  • Финский укрепрайон "Замок Кархумяки"
  • Места съемок фильма "Любовь и голуби"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Знакомство с карельским городом Медвежьегорском. Вы узнаете историю станции и города, увидите достопримечательные места, финские оборонительные сооружения времен Великой Отечественной войны, места съемок фильма "Любовь и голуби".

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида. трансфер
Место начала и завершения?
По желанию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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