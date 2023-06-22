Индивидуальная экскурсия по Медвежьегорску: финские оборонительные сооружения
Ближайшие даты:
22
июн
июн
23
июн
июн
24
июн
июн
25
июн
июн
26
июн
июн
27
июн
июн
28
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Станция Медвежья Гора
- Вокзал
- Вагон-музей
- Финский укрепрайон "Замок Кархумяки"
- Места съемок фильма "Любовь и голуби"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомство с карельским городом Медвежьегорском. Вы узнаете историю станции и города, увидите достопримечательные места, финские оборонительные сооружения времен Великой Отечественной войны, места съемок фильма "Любовь и голуби".
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида. трансфер
- Место начала и завершения?
- По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Медвежьегорска
Индивидуальная
4.5 часа
Медвежьегорск: там, где строили Беломорканал и снимали «Любовь и голуби»
Познакомиться со знаковыми местами молодого карельского городка с непростой историей
22 июня
23 июня
24 июня
25 июня
10 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Открыть неизведанные и полные преданий уголки Карелии и посетить музей-заповедник
22 июня
23 июня
24 июня
25 июня
от 3 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
На Кижи из Медвежьегорска через Заонежье
По договоренности
24 июня
1 июля
8 июля
15 июля
4 550₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии