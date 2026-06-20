Эта экскурсия по Медвежьегорску предлагает уникальную возможность увидеть город глазами местного жителя.



Посетители смогут насладиться историческими зданиями, современным эко-парком и узнать интересные факты о съемках фильма «Любовь и голуби». Гид поделится увлекательными историями о городе и его жителях, создавая незабываемую атмосферу.



Путешествие на вашем автомобиле позволит свободно перемещаться между достопримечательностями, делая экскурсию максимально комфортной и насыщенной

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Медвежьегорска - с июня по сентябрь. В это время года город особенно красив, и экскурсия будет максимально комфортной благодаря теплой погоде и долгим световым дням, что позволит насладиться всеми достопримечательностями.

Сейчас июнь — это идеальное время.