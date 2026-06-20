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Медвежьегорск и голуби - на вашем авто

Путешествие по Медвежьегорску откроет вам его уникальные уголки и богатую историю. Узнайте больше о местах съемок фильма «Любовь и голуби»
Эта экскурсия по Медвежьегорску предлагает уникальную возможность увидеть город глазами местного жителя.

Посетители смогут насладиться историческими зданиями, современным эко-парком и узнать интересные факты о съемках фильма «Любовь и голуби». Гид поделится увлекательными историями о городе и его жителях, создавая незабываемую атмосферу.

Путешествие на вашем автомобиле позволит свободно перемещаться между достопримечательностями, делая экскурсию максимально комфортной и насыщенной
5
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобство передвижения на собственном авто
  • 🏛 Исторические здания и архитектура
  • 🎬 Места съемок культового фильма
  • 🌿 Прогулка по современному эко-парку
  • 🧵 Традиционная карельская вышивка

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения Медвежьегорска - с июня по сентябрь. В это время года город особенно красив, и экскурсия будет максимально комфортной благодаря теплой погоде и долгим световым дням, что позволит насладиться всеми достопримечательностями.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
Медвежьегорск и голуби - на вашем авто

Что можно увидеть

  • Медвежьегорский вокзал
  • Ансамбль зданий сталинского неоклассицизма
  • Эко-парк «Вичка»
  • Лавка «Карельские узоры»
  • Место съемок фильма «Любовь и голуби»

Описание экскурсии

Медвежьегорск — небольшой и тихий в самом сердце Карелии. Окружающие с трёх сторон сопки превращают ландшафт в чашу, на дне которой и располагается городок. А с четвёртой стороны его омывает великое Онежское озеро, которое справедливо сравнивают с морем.

  • Мы полюбуемся медвежьегорским вокзалом, который сохранился со времён Николая II
  • Осмотрим ансамбль зданий сталинского неоклассицизма
  • Заглянем в современный городской экопарк «Вичка»
  • Рассмотрим образцы традиционной вышивки в лавке при предприятии «Карельские узоры»
  • Побываем в знаменитом на всю страну месте — там, где снимали деревенские сцены фильма «Любовь и голуби». Я расскажу забавные истории местных жителей, которые играли в этой картине

Организационные детали

  • К сожалению, я не вожу автомобиль, поэтому нам необходимо будет сделать несколько переездов на вашей машине — в ней должно быть место для гида
  • Дополнительно оплачивается проход во двор дома, где снимали фильм «Любовь и голуби» — 300 ₽ за чел. Посещение возможно с 10:00 до 18:00. После 18:00 мы можем увидеть только голубятню

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Медвежьегорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 114 туристов
Родилась, выросла и живу в родном Медвежьегорске. Имею высшее историческое образование (преподаватель истории и обществознания). Прошла профессиональную переподготовку по программе «Экскурсовод (гид)». Имею государственную аттестацию экскурсовода по Республике Карелия. В 2024 году работала экскурсоводом на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
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3
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Р
Евгения крайне компетентный экскурсовод! Мы с девушкой получили массу удовольствия от индивидуальной экскурсии. Чего только стоил небольшой музей по фильму "Любовь и голуби", а также восстановленный парк в Медвежьегорске. И все это в купе с местными историями, очень интересно!
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Наталья
Отлично прогулялись в непогоду. Гид согласилась провести экскурсию дождливым вечером накануне нашего отъезда из Карелии. Ни капельки не жалею об этом спонтанном шаге - заехать посмотреть Медвежьегорск. И конечно, в
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компании знающего как никто другой свой город человека это удалось вполне! Впечатление осталось грустное,потому что город переживает не самые свои лучшие времена. Евгения рассказала нам много интересных фактов,о которых сами мы бы не узнали,даже посетив все представленные локации. Так что выражаем огромную признательность за эту увлекательную поездку!

Отлично прогулялись в непогоду. Гид согласилась провести экскурсию дождливым вечером накануне нашего отъезда из Карелии. Ни
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В
Отличная экскурсия, хорошо структурирована. В ней есть и история, и современность, вишенка на торте:,прогулка по местам где снимали фильм Любовь и голуби. Евгения рассказала много интереснейших деталей о съемках. Будете в Медвежьегорске не пропустите экскурсию.
Отличная экскурсия, хорошо структурирована. В ней есть и история, и современность, вишенка на торте:,прогулка по местам
Отличная экскурсия, хорошо структурирована. В ней есть и история, и современность, вишенка на торте:,прогулка по местам
Отличная экскурсия, хорошо структурирована. В ней есть и история, и современность, вишенка на торте:,прогулка по местам
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М
Отличная экскурсия, Евгения замечательный рассказчик, чувствуется любовь к родному краю. Узнали много интересного и про город и съёмки фильма "Любовь и голуби"
Отличная экскурсия, Евгения замечательный рассказчик, чувствуется любовь к родному краю. Узнали много интересного и про город
Отличная экскурсия, Евгения замечательный рассказчик, чувствуется любовь к родному краю. Узнали много интересного и про город
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Анастасия
Евгения просто покорила мое сердце! Слушать ее рассказ одно удовольствие, было очень интересно! Обязательно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым
Евгения просто покорила мое сердце! Слушать ее рассказ одно удовольствие, было очень интересно! Обязательно буду рекомендовать
Евгения просто покорила мое сердце! Слушать ее рассказ одно удовольствие, было очень интересно! Обязательно буду рекомендовать
Евгения просто покорила мое сердце! Слушать ее рассказ одно удовольствие, было очень интересно! Обязательно буду рекомендовать
Евгения просто покорила мое сердце! Слушать ее рассказ одно удовольствие, было очень интересно! Обязательно буду рекомендовать
Евгения просто покорила мое сердце! Слушать ее рассказ одно удовольствие, было очень интересно! Обязательно буду рекомендовать
Евгения просто покорила мое сердце! Слушать ее рассказ одно удовольствие, было очень интересно! Обязательно буду рекомендовать
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Алёна
Очень профессиональный и обворожительный экскурсовод. Интересно рассказывает, учитывает все пожелания. Сама экскурсия очень стоит того, чтобы ее посетить! Всем рекомендую!!!
Очень профессиональный и обворожительный экскурсовод. Интересно рассказывает, учитывает все пожелания. Сама экскурсия очень стоит того, чтобы
Очень профессиональный и обворожительный экскурсовод. Интересно рассказывает, учитывает все пожелания. Сама экскурсия очень стоит того, чтобы
Очень профессиональный и обворожительный экскурсовод. Интересно рассказывает, учитывает все пожелания. Сама экскурсия очень стоит того, чтобы
Очень профессиональный и обворожительный экскурсовод. Интересно рассказывает, учитывает все пожелания. Сама экскурсия очень стоит того, чтобы
Очень профессиональный и обворожительный экскурсовод. Интересно рассказывает, учитывает все пожелания. Сама экскурсия очень стоит того, чтобы
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