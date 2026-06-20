Эта экскурсия по Медвежьегорску предлагает уникальную возможность увидеть город глазами местного жителя.
Посетители смогут насладиться историческими зданиями, современным эко-парком и узнать интересные факты о съемках фильма «Любовь и голуби». Гид поделится увлекательными историями о городе и его жителях, создавая незабываемую атмосферу.
Путешествие на вашем автомобиле позволит свободно перемещаться между достопримечательностями, делая экскурсию максимально комфортной и насыщенной
Посетители смогут насладиться историческими зданиями, современным эко-парком и узнать интересные факты о съемках фильма «Любовь и голуби». Гид поделится увлекательными историями о городе и его жителях, создавая незабываемую атмосферу.
Путешествие на вашем автомобиле позволит свободно перемещаться между достопримечательностями, делая экскурсию максимально комфортной и насыщенной
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобство передвижения на собственном авто
- 🏛 Исторические здания и архитектура
- 🎬 Места съемок культового фильма
- 🌿 Прогулка по современному эко-парку
- 🧵 Традиционная карельская вышивка
Лучшее время для посещения
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мар
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май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшие месяцы для посещения Медвежьегорска - с июня по сентябрь. В это время года город особенно красив, и экскурсия будет максимально комфортной благодаря теплой погоде и долгим световым дням, что позволит насладиться всеми достопримечательностями.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Медвежьегорский вокзал
- Ансамбль зданий сталинского неоклассицизма
- Эко-парк «Вичка»
- Лавка «Карельские узоры»
- Место съемок фильма «Любовь и голуби»
Описание экскурсии
Медвежьегорск — небольшой и тихий в самом сердце Карелии. Окружающие с трёх сторон сопки превращают ландшафт в чашу, на дне которой и располагается городок. А с четвёртой стороны его омывает великое Онежское озеро, которое справедливо сравнивают с морем.
- Мы полюбуемся медвежьегорским вокзалом, который сохранился со времён Николая II
- Осмотрим ансамбль зданий сталинского неоклассицизма
- Заглянем в современный городской экопарк «Вичка»
- Рассмотрим образцы традиционной вышивки в лавке при предприятии «Карельские узоры»
- Побываем в знаменитом на всю страну месте — там, где снимали деревенские сцены фильма «Любовь и голуби». Я расскажу забавные истории местных жителей, которые играли в этой картине
Организационные детали
- К сожалению, я не вожу автомобиль, поэтому нам необходимо будет сделать несколько переездов на вашей машине — в ней должно быть место для гида
- Дополнительно оплачивается проход во двор дома, где снимали фильм «Любовь и голуби» — 300 ₽ за чел. Посещение возможно с 10:00 до 18:00. После 18:00 мы можем увидеть только голубятню
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Медвежьегорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 114 туристов
Родилась, выросла и живу в родном Медвежьегорске. Имею высшее историческое образование (преподаватель истории и обществознания). Прошла профессиональную переподготовку по программе «Экскурсовод (гид)». Имею государственную аттестацию экскурсовода по Республике Карелия. В 2024 году работала экскурсоводом на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Евгения крайне компетентный экскурсовод! Мы с девушкой получили массу удовольствия от индивидуальной экскурсии. Чего только стоил небольшой музей по фильму "Любовь и голуби", а также восстановленный парк в Медвежьегорске. И все это в купе с местными историями, очень интересно!
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Отлично прогулялись в непогоду. Гид согласилась провести экскурсию дождливым вечером накануне нашего отъезда из Карелии. Ни капельки не жалею об этом спонтанном шаге - заехать посмотреть Медвежьегорск. И конечно, в
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В
Отличная экскурсия, хорошо структурирована. В ней есть и история, и современность, вишенка на торте:,прогулка по местам где снимали фильм Любовь и голуби. Евгения рассказала много интереснейших деталей о съемках. Будете в Медвежьегорске не пропустите экскурсию.
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М
Отличная экскурсия, Евгения замечательный рассказчик, чувствуется любовь к родному краю. Узнали много интересного и про город и съёмки фильма "Любовь и голуби"
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Евгения просто покорила мое сердце! Слушать ее рассказ одно удовольствие, было очень интересно! Обязательно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым
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Очень профессиональный и обворожительный экскурсовод. Интересно рассказывает, учитывает все пожелания. Сама экскурсия очень стоит того, чтобы ее посетить! Всем рекомендую!!!
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