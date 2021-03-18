Что посмотреть в Междуреченске, какие самые популярные достопримечательности 🏛️, где находится город 🏙️ на карте мира и где лучше поселиться

Междуреченск с высоты птичьего полёта

Междуреченск – небольшой сибирский город, расположенный в Кемеровской области, примерно в 300 километрах от Новокузнецка. Казалось бы, обычный городок послевоенной постройки, но уникальный ландшафт превращает город в туристический центр. ХорошоТАМ представит наиболее полную информацию об основных достопримечательностях.

Общие сведения о Междуреченске

Центр города расположен между реками Уса и Томь (отсюда произошло его название). Массовая застройка началась в конце 1940-х гг., поэтому похвастаться архитектурными красотами Междуреченск не может. Ни сразу после войны, ни во времена Хрущева не было дела до создания красивых, оригинальных зданий, тогда решались другие проблемы.

Где находится Междуреченск на карте

Зато скудная архитектура сполна компенсируется обилием зеленых насаждений, поэтому прогуливаться по городу в весенне-летний период – одно удовольствие. Окружающая природа словно просится на холст или ждет внимания талантливого фотографа. Может быть, им окажетесь вы?

На фоне других городов и поселков Кузбасса здесь благоприятная экологическая обстановка. Те, кто хоть раз побывал в шахтерских краях, знают, каким черным становится снег в начале весны. В Междуреченске он остается привычного белого цвета.

Горнолыжный курорт

Горнолыжный курорт на горе Югус, Междуреченск

Что привлекает ежегодно тысячи туристов в этот суровый город? Междуреченск – поистине райское место для поклонников горнолыжного спорта. Инфраструктура для комфортных и безопасных спусков создана в двух точках:

гора Сосновая;

гора Югус.

У подножия последней находятся ресторан «Медведь» и кафе «Три пескаря», где можно пообедать, любуясь видами, наслаждаясь усталостью и адреналином после спуска. Эти заведения предназначены для туристов, поэтому обед в городских кафе обойдется дешевле.

Любители шашлыков смогут пожарить их самостоятельно, на территории есть место для мангалов.

Прокат инвентаря обойдется в 150 руб. в час. На целый день необходимые предметы для спуска на горных лыжах будут стоить 600 рублей (намного выгоднее почасовой оплаты).

Другие популярные достопримечательности Междуреченска

В городе множество гостиниц и отелей, туристы часто располагаются здесь из-за близости к Поднебесным Зубьям и другим туристическим местам. Сюда так же любят приезжать на отдых из соседних городов из-за хорошей экологической обстановки. Гостиница в Междуреченске «Татьянин Дом», прекрасно подойдет для вашего отдыха в городе.

Что можно посмотреть в Междуреченске и окрестностях:

Поднебесные Зубья;

Мемориал погибшим горнякам;

Памятник-паровоз Л-3808;

Скульптура «По стопам отца»;

Солнечные часы на Коммунистическом проспекте.

Поднебесные Зубья

Поэтичное название горной цепи, на которую любят восходить местные жители и туристы. По всему пути создана система «приютов», специальных помещений для туристов, позволяющая прокладывать маршруты разной сложности. Поднебесные Зубья подходят для восхождения опытных туристов и новичков.

Сервис отвечает высочайшим запросам: на привалах оборудованы бани и столовые. Сотрудники предоставляют необходимую помощь, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. Планируя восхождение на горные вершины, нужно быть готовым к экстренным происшествиям.

Поднебесные Зубья в видео

Мемориал погибшим горнякам

Междуреченск окружен угольными шахтами, где происходят взрывы и обвалы, уносящие жизни горняков. Поэтому город не мог остаться без мемориального комплекса, открытого в августе 2001 года, чтобы почтить память погибших.

Памятник-паровоз Л-3808

Установлен в 2005 году как символ сотрудничества промышленников и железнодорожников и их совместных усилий для развития региона.

Паровоз Л-3808 в Междуреченске в видео

«По стопам отца»

Скульптура, изображающая мальчика на руках отца-шахтера. Символизирует преемственность поколений, так как на шахтах часто работают все мужчины из одной семьи.

Солнечные часы

Расположены на Коммунистическом проспекте, длина стального «шипа» составляет 6 метров, его тень падает на специальные деления на тротуаре, что позволяет узнать время.