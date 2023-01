Если говорить о проживании, то шикарными вариантами будут Fairmont Chateau Whistler или Four Seasons, последний даже более уютный. Например, в Four Seasons всего 273 номера, а в Fairmont 528 номерами. Чтобы удовлетворить самых требовательных посетителей, Four Seasons также предлагает 37 танхаусов, чтобы обеспечить максимальное ощущение дома вдали от него. У всех гостей будет личный горный гид, лыжный консьерж, а кроме того, вы также можете оплатить услуги личного повара, личного дворецкого или личного шофера.