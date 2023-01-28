Обзор и рейтинг самых популярных мест для катания на лыжах и сноубордах в мире, лучшие трассы, уникальные отели, красивые 🤩 пейзажи. Порекомендуем куда заселиться и расскажем почему они так популярны

Безупречные склоны, рестораны отмеченные звездами Мишлен, и популярные гости со всего мира превратили эти горнолыжные курорты в лучшие места для роскошного отдыха. Новый лыжный сезон и выпавший свежий снег, напоминают нам о том, что пора отправляться на склоны. Тем, кто предпочитает после тяжелого дня на трассе, побаловать себя отдыхом на первоклассном курорте с уединением и тишиной, стоит обратить внимание на эти шикарные курорты по всему миру.

1. Французский горнолыжный курорт Шамони

Место нахождения: Шамони расположен в регионе Верхняя Савойя во Франции, во французских Альпах. Он граничит со Швейцарией и Италией, и над ним возвышается горная цепь Эгюий-де-Шамони, часть массива Монблан, которая достигает пика на вершине Монблана 4810 м в высоту.

Удостоенный наград, в том числе самой длинной в мире трассой с подъемниками — знаменитым внетрассовым спуском Валле-Бланш — и местом проведения первых зимних Олимпийских игр в 1924 году, Шамони, возможно, является самым известным горнолыжным курортом в мире.

В тени самой высокой вершины Западной Европы, Монблана, обширные склоны бросают вызов даже самым опытным лыжникам и сноубордистам. Вы даже можете не быть поклонником лыж, но оживленная сцена апре-ски, которая продолжает процветать, превратили курорт в отличное место, независимо от вашей компетентности на снегу.

Компактный город Шамони переполнен отелями, жилыми комплексами, ресторанами и магазинами, и все вместе они создают оживленную и часто космополитичную атмосферу, так как посетители со всего мира приезжают толпами круглый год. Общая лыжная зона, более точно названная Долиной Шамони, включает в себя ряд отдельных секторов, в том числе Лез-Уш, Ле-Бреван, Ла-Флежер, Гран-Монте и Бальм, которые разбросаны по долине. Однако из них только Ле Бреван и Ла Флежер соединены подъемниками, а остальные обслуживаются рейсовыми автобусами. Место нахождения: Шамони расположен в регионе Верхняя Савойя во Франции, во французских Альпах. Он граничит со Швейцарией и Италией, и над ним возвышается горная цепь Эгюий-де-Шамони, часть массива Монблан, которая достигает пика на вершине Монблана (4810 м / 15782 фута в высоту

Если вы хотите насладиться отдыхом сполна рекомендуем остановиться в отеле Le Hameau Albert 1er, который получил своё название от имени бельгийского короля, ведь он просто был в восторге от горнолыжного курорта. Номера отеля всего их 35 и два шале имеют традиционный стиль с оттенком современного шика. Для тех кто по какой-то необъяснимой причине устанет от видов на Монблан, загляните в ресторан, отмеченный двумя звездами Мишлен, чтобы порадовать ваши вкусовые рецепторы.

2. Горнолыжный курорт Церматт, Швейцария

Место нахождения: Швейцарский курорт Церматт расположен в немецкоязычной части кантона Вале в Южных Альпах. Он находится недалеко от границы с Италией и связан кресельным подъемником со своим итальянским соседом Червинией.

Горнолыжный курорт Церматт, расположен в тени легендарного Маттерхорна, представляет собой сочетание прекрасного катания на лыжах, живописных пейзажей и традиционной деревенской атмосферы, благодаря чему ежегодно его посещают более двух миллионов человек. Кстати, это один из самых высокогорных европейских горнолыжных курортов, с двумя Т-образными подъёмниками, которые вошли в десятку самых высоких подъемников в мире. Они настолько высокие, что катание по ледниковым трассам возможно 365 дней в году — это один из двух горнолыжных курортов в мире, где это возможно. Такая высота говорит о том, что Церматт также предлагает великолепное катание на лыжах сверху донизу с трассами более 2200 метров по вертикали. Привлекательность Церматта также в его связи с Червинией в итальянской долине Аоста. Два курорта соединены шестиместным кресельным подъемником, который фактически пересекает границу — уникальный способ попасть в другую страну.

Помимо своей превосходной зоны для катания, успех Церматта можно объяснить его сказочной деревней, свободной от автомобилей, обычно заполненной пешеходами, конными экипажами и многочисленными маленькими электрокарами, которые используются в качестве такси.

Хотя традиционные шале сейчас стоят лицом к лицу с многомиллионными роскошными отелями, Церматт не потерял своей очаровательности. Для роскошного отдыха в Церматте рекомендуем остановиться в Mont Cervin Palace, пятизвездочном отеле, где царит атмосфера закрытого клуба. Отель располагает открытым бассейном с подогревом и прекрасным видом на горы, для тех кто не прочь выкурить сигару имеется лаундж, где можно отдохнуть у камина. В ресторанах Mount Cervin гости могут насладиться выбором региональных и международных деликатесов, а также известными классическими блюдами.

3. Горнолыжный курорт Джексон Хоул, Вайоминг, США

Enricokamasa , Public domain, via Wikimedia Commons Знаменитый Кулуар Корбет

Место нахождения: Джексон-Хоул расположен в северо-западной части штата Вайоминг, в пределах горного хребта Тетон к югу от Йеллоустонского национального парка.

Курорт с интересной историей, изначально Джексон-Хоул был задуман как американский ответ Шамони, но в итоге создатели отказались от лишнего гламура и блеска, вместо этого они сосредоточились на двух вещах – традиционном западном гостеприимстве и хорошо продуманной, захватывающей местности.

Стоит упомянуть, что за последнее десятилетие на курорте произошли изменения. У подножия склонов появились комфортабельные кондоминиумы, появилось больше семейных развлечений, вместо бесконечных баров и ресторанов. Более того, в Джексон Хоул теперь уделяется больше внимания «зелёному» направлению, питаясь на 100% возобновляемыми источниками энергии и используя схему, согласно которой несколько его ресторанов вносят 1% своей прибыли в экологическое развитие. Это показатель того, как быстро развивается и взрослеет курорт.

Однако Джексон-Хоул всё ещё полон счастливых и беззаботных развлечений, а гости курорта всё также весело рассекают по крутым склонам и культовому воздушному трамвайчику, способному поднять 100 пассажиров на 1262 метра в гору. Несомненно Джексон-Хоул будет продолжать развиваться, но неизбежно сохранит свою самую большую привлекательность – эти невероятные склоны.

Чтобы отдохнуть после тяжелого дня в горах, остановитесь в Amangani, уединенном роскошном горном отеле с полированными балками из красного дерева и полами с подогревом в каждом люксе. Расслабьтесь в горячей ванне или выпейте горячий напиток у камина — вы это точно заслужили.

4. Кортина д'Ампеццо в Италии

Место нахождения: Привлекательный курорт Кортина д'Ампеццо расположен в 158 км к северу от Венеции, прямо в сердце долины Ампеццо в Доломитовых Альпах.

Известен курорт прежде всего Dolomiti Superski, одной из крупнейших лыжных трасс в мире с 1200 километрами снежных склонов. Состоятельные итальянцы приезжают в Кортину, с целью почувствовать la dolce vita, жизнь, полную роскоши и удовольствий. Шикарные магазины и картинные галереи расположены вдоль центральной пешеходной улицы Корсо Италия, где можно купить всё что угодно. Местные изысканные рестораны подают вкуснейшие горные блюда. Непременно стоит попробовать местное фирменное блюдо Casunziei, пасту в форме полумесяца, фаршированную свеклой и покрытую маком и пармезаном.

По поводу размещения рекомендуем обратить внимание на Cristallo — потрясный пятизвездочный отель с шикарными номерами в отделке которых использовали деревянные панели, которые придают теплую атмосферу. Это, несомненно, идеальное место, чтобы восстановиться после дня катания на лыжах… или шоппинга.

5. Нисеко, Хоккайдо, Япония

Место нахождения: Нисеко находится на острове Хоккайдо, примерно в 100 км к западу от столицы острова Саппоро. Он расположен на горе Нисеко Аннупури и является частью национального парка Нисеко Шакотан-Отару Квази. Три основных курорта разбросаны вокруг горы с востока на запад, при этом основное внимание уделяется горнолыжной деревне Хирафу у подножия Нисеко Гранд Хирафу. Кутчан, основной город с железнодорожной станцией, находится в нескольких километрах к северо-востоку от Хирафу.

Поразительно, но в XXI веке мало кто слышал о Нисеко, японском горнолыжном курорте, расположенном на самом северном острове страны Хоккайдо. За последние десятилетие он смог стать превосходным местом для того, чтобы заняться горнолыжными видами спорта. Главный плюс Нисеко, это его снег, он легкий, пушистый, что делает его идеальным для катания.

Когда-то главными горнолыжными курортами были преимущественно австралийские, а Niseko оставался в тени, при этом продолжал развиваться. Теперь, помимо замечательных снежных склонов, гости курорта могут насладиться культурными изысками от ванн Онсэн и превосходных суши до потрясающей горы Йотей, которая, как говорят, является копией горы Фудзи в половинном масштабе, которая доминирует над видом со склонов. Эти достопримечательности сопровождаются растущей сценой ресторанов для гурманов и причудливых закусочных, которые предлагают как традиционную, так и международную кухню в интересной обстановке.

Конечно, потребуется время, чтобы толпы стали стекаться сюда, но с его выигрышным сочетанием превосходного снега и сильной культурной привлекательностью Niseko движется только в правильном направлении.

Для тех кто в поисках идеального места проживания, рекомендуем вместо очередного пятизвёздочного отеля забронировать место в японском рёкане — традиционной японской гостинице. Многие выделяют — Zaborin Ryokan, отель с горячими источниками. Сочетая современный комфорт с философией дзен, изысканный рёкан излучает баланс и гармонию в каждом уголке. Всего рёкан включает 15 вилл, каждая из которых имеет открытую и крытую термальную ванну (онсэн), наполненную вулканической водой. Идеальная причина остановиться в Zaborin Ryokan: завтрак и ужин включены.

6. Куршевель, Франция

Место нахождения: Куршевель расположен в Савойских Альпах на юго-востоке Франции, недалеко от швейцарской и итальянской границ. Он является частью большой горнолыжной зоны Trois Vallées в долине Тарантез.

Французский Куршевель часто сравнивают со швейцарским Санкт-Морицем именно с точки зрения его привлекательности для самых обеспеченных людей, особенно, в данном случае, для российского рынка. Но помимо сверкающего горнолыжного центра, который находится на одном из концов крупнейшей в мире горнолыжной зоны, обширных Труа Валле (Три долины), с её 600 км трасс, стремится дать всем понять, что у него есть гораздо больше возможностей. Курорт предлагает не только самые дорогие в мире лыжные шале, но и самую большую во Франции концентрацию 5-звездочных отелей за пределами Парижа. Конечно, главный высокогорный курорт превосходит по цене многие другие, но выгодные предложения всё же можно найти если спуститься чуть ниже, цены здесь падают вместе с высотой. Рассмотрите как вариант Courchevel Moriond 1650, Courchevel Village 1550, более традиционный Courchevel Le Praz 1330 (числа относятся к высоте в метрах) и Courchevel Saint-Bon — они более доступны, но такие же идеальные для апре-ски. Все вышеупомянутые точки связаны сетью подъемников, а это значит, что даже не самые богатые люди могут насладиться той же идеальной лыжной зоной, которую так обожают нефтяные магнаты и банкиры.

Если вы решили отдохнуть по полной, рекомендуем обратить присмотреться к отелю Cheval Blanc с 36 номерами, который находится на вершине Куршевеля 1850, он является идеальным, так как располагает лучшим местом для катания на лыжах. Если вам позволяет кошелёк, то забронируйте апартаменты в пентхаусе с роскошными интерьерами и идеальным видом на Куршевель. Насладиться прекрасными блюдами, после дня катания на лыжах можно в ресторане отмеченном 3-мя звёздами Мишлен «Le 1947». Ресторан для настоящих гурманов, ведь все блюда здесь искусно приготовлены и поданы.

7. Уистлер-Блэккомб, Канада

Место нахождения: Уистлер-Блэккомб расположен в Прибрежных горах в самой западной провинции Канады, Британской Колумбии. Курорт находится в 125 км к северу от Ванкувера, недалеко от парка Гарибальди.

Уистлер-Блэккомб неизменно занимает первое место в Северной Америке среди горнолыжных курортов, и понятно почему. Курорт располагает самой большой зоной катания и вторым по величине вертикальным перепадом с подъемниками на континенте, увенчанный завидным снежным покровом. К тому же, эклектичная смесь недорогих хостелов и 5-звездочных отелей украшает пешеходную зону у подножия склонов, привлекая каждую зиму более двух миллионов посетителей.

Уистлер-Блэккомб также популярен в летние месяцы, так что это место можно посещать круглый год, это выгодно отличает его от специально построенных европейских курортов. Катание происходит на двух горах: Уистлер и Блэккомб, также есть три аккуратно обустроенные пешеходные базы: Верхняя деревня (в Блэккомбе), Уистлер-Виллидж и Криксайд.

Кстати, летом 2016 года Уистлер продали за 1 миллиард долларов компании Vail Resorts, которая также владеет несколькими курортами в Колорадо. Репутация у организации в области расширения и крупнейших инвестиций довольно хорошая, поэтому вполне вероятно, что на курорте Северной Америки произойдут большие изменения.

Если говорить о проживании, то шикарными вариантами будут Fairmont Chateau Whistler или Four Seasons, последний даже более уютный. Например, в Four Seasons всего 273 номера, а в Fairmont 528 номерами. Чтобы удовлетворить самых требовательных посетителей, Four Seasons также предлагает 37 танхаусов, чтобы обеспечить максимальное ощущение дома вдали от него. У всех гостей будет личный горный гид, лыжный консьерж, а кроме того, вы также можете оплатить услуги личного повара, личного дворецкого или личного шофера.

8. Горнолыжный курорт Санкт-Мориц (Швейцария)

Место расположения: Санкт-Мориц, расположен в Верхнем Энгадине, на высоте 1856 м и может похвастаться большим количеством солнечных дней.

Санкт-Мориц – это больше, чем просто курорт. Он также был родиной альпийского зимнего туризма (в 1864 г.) и дважды принимал зимние Олимпийские игры. Тем не менее Санкт-Мориц впервые прославился благодаря своим минеральным источникам, которые были обнаружены 3000 лет назад и с самого начала превратили город в летний спа-курорт.

Любители зимних видов спорта, могут насладиться 350 километрами трасс с ультрасовременной инфраструктурой, самым крутым стартовым склоном в Швейцарии и покататься на санях мчась по ледяной трассе. Для зимних пеших прогулок проложено 150 км зимних пешеходных маршрутов, а для любителей беговых лыж имеется сеть трасс протяженностью около 200 км. Парк развлечений для сноуборда, керлинг и тренировки на высоте — это лишь часть развлечений, который может предложить вам горнолыжный курорт Санкт-Мориц.

Гости со всего мира ценят современный альпийский образ жизни, характеризующийся первоклассными ресторанами, способными удовлетворить запросы гурманов даже на склонах, отелями, устанавливающими стандарты в каждой категории, и мероприятиями международного масштаба.

Что касается размещения, Badrutt's Palace Hotel, Kulm Hotel St Moritz и Carlton Hotel St Moritz — лишь некоторые из лучших вариантов здесь.

9. Австрийский Лех

Место нахождения: Лех расположен в районе Арльберг в Альпах на северо-западе австрийской провинции Форарльберг, недалеко от швейцарской границы.

Лех, одно из самых известных мест для занятий лыжными видами спорта, курорт имеет долгую историю и за время своего существования заслужил репутацию одного из самых эксклюзивных курортов в мире. Он является частью большой горнолыжной зоны Арльберг, крупнейшей в Австрии горнолыжной зоны с подъемниками, которую он делит с не менее известным Санкт-Антоном. Оба обоснованно говорят о том, что сыграли жизненно важную роль в истории горных лыж, которые были изобретены в этом районе более века назад Ханнесом Шнайдером, а затем экспортированы по всему континенту, в Северную Америку и Японию.

В настоящее время Лех — один из главных мировых курортов, обладающий как исключительно хорошими зонами для катания, так и прекрасной курортной инфраструктурой.

Прямо у подножия горы Шлегелькопф расположен Almhof Schneider, превосходный отель, который предлагает удобство катания на лыжах прямо с порога. Проведя тяжелый день на склонах, отправляйтесь в один из процедурных кабинетов отеля, где есть массажист, который с помощью тибетского массажа поможет успокоить ваши ноющие мышцы, также вы сможете попробовать терапию горячими камнями или рефлексотерапию.

10. Аспен, Колорадо

AspenSkiingCompany, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Лыжники и сноубордисты поднимаются на легендарном подъемнике 1А на фоне горнолыжного курорта Аспен

Место нахождения: Горнолыжный курорт Аспен расположен в Скалистых горах Колорадо, на западе США

Аспен пользуется такой же популярностью среди горнолыжных курортов как Санкт-Мориц и Шамони. В XIX веке Аспен был основан, как шахтерский город и был крупнейшим производителем серебра в Америке. После того как полезные ископаемые иссякли, город был превращен в горнолыжный курорт, что спасло его от превращения в очередной город-призрак.

Что же представляет собой горнолыжный курорт Аспен, это эклектичная смесь миллиардеров и лыжных фанатиков, удивительных особняков и ветхих хостелов, лыжного спорта мирового класса и космополитической ночной жизни, которая помогла курорту стать одним из самых ярких и захватывающих небольших городов в Северной Америке. Для посетителей город представляет собой наслаждение бесконечными причудливыми магазинами и ресторанами, а также множеством оживленных мест, где можно насладиться любимым напитком по вечерам.

На склонах Аспен оправдывает свою репутацию с сотнями миль трасс, которые можно попробовать. Между его собственными склонами и склонами соседних ответвлений Snowmass, Buttermilk и Aspen Highlands есть множество трасс, которые бросят вызов даже самому уверенному лыжнику.