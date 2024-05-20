1 чел.
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Мини-группа
9 часов
Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
Провести день среди заповедной природы Челябинской области и услышать легенды края
Начало: В районе Машгородок
«А с вершины хребта Заозёрный насладитесь пейзажами и увидите причудливые скалы Бастион, Ворота, Малая башня, Одинокий страж»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 10:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
Начало: Ваше место проживания или Ж/Д вокзал Миасс-1
«В наше время учёные стали спорить, «Китайская стенка» природного происхождения или это рукотворное сооружение»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Азартная рыбалка в рыбхозе
Начало: Миасс
«В любом случае завораживающая природа не даст вам заскучать»
Расписание: Каждый день
Завтра в 11:00
11 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯрослав20 мая 2024Отличный тур на один день для непрофессиональных туристов! Тур заказывали сегодня на завтра. Ольга отозвалась сразу после оформления на Трипстере. Поэтому за оперативность
- РРоза11 марта 20248 марта я провела в компании с друзьями и гидом Василием,совершив поход на Китайскую стенку через остров Веры. Провести 9
- ЕЕлена18 июля 2022Спасибо за экскурсию на Тургояк, а особенно гиду Василию Заушицину за его опыт и открытие очарования природы!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Миассу в категории «Природа и пейзажи»
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