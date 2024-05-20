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часов на природе, обозревая невероятной красоты окрестности, слушая не просто истории,а документально подтвержденные факты от замечательного рассказчика Василия, не замечая не простого восхождения на Китайскую стенку, а в конце пути еще и чаепитие на костре, лучшего праздника не придумать. Спасибо огромное за великолепную экскурсию!