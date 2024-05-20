Познавательные экскурсии на природе в Миассе

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Миассе, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
9 часов
1 отзыв
Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
Провести день среди заповедной природы Челябинской области и услышать легенды края
Начало: В районе Машгородок
«А с вершины хребта Заозёрный насладитесь пейзажами и увидите причудливые скалы Бастион, Ворота, Малая башня, Одинокий страж»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 10:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за человека
Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
Групповая
8 часов
4 отзыва
Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
Начало: Ваше место проживания или Ж/Д вокзал Миасс-1
«В наше время учёные стали спорить, «Китайская стенка» природного происхождения или это рукотворное сооружение»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
900 за человека
Азартная рыбалка в рыбхозе
Индивидуальная
4 часа
Азартная рыбалка в рыбхозе
Начало: Миасс
«В любом случае завораживающая природа не даст вам заскучать»
Расписание: Каждый день
Завтра в 11:00
11 июня в 13:00
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Ярослав
    20 мая 2024
    Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
    Отличный тур на один день для непрофессиональных туристов! Тур заказывали сегодня на завтра. Ольга отозвалась сразу после оформления на Трипстере. Поэтому за оперативность
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    отдельная благодарность! Гид знает и любит места по которым проводит туристов. Должное внимание уделяется безопасности и адекватности нагрузки. Хребет Заозёрный обязателен к восхождению. Однозначно рекомендую!

    Отличный тур на один день для непрофессиональных туристов!
  • Р
    Роза
    11 марта 2024
    Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
    8 марта я провела в компании с друзьями и гидом Василием,совершив поход на Китайскую стенку через остров Веры. Провести 9
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    часов на природе, обозревая невероятной красоты окрестности, слушая не просто истории,а документально подтвержденные факты от замечательного рассказчика Василия, не замечая не простого восхождения на Китайскую стенку, а в конце пути еще и чаепитие на костре, лучшего праздника не придумать. Спасибо огромное за великолепную экскурсию!

  • Е
    Елена
    18 июля 2022
    Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
    Спасибо за экскурсию на Тургояк, а особенно гиду Василию Заушицину за его опыт и открытие очарования природы!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Миассу в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
  2. Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
  3. Азартная рыбалка в рыбхозе
Сколько стоит экскурсия по Миассу в июне 2024
Сейчас в Миассе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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