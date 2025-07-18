читать дальше духовную перезагрузку, а благодаря заботливому отношению Оли и Ромы путешествие было настолько комфортным, насколько это вообще возможно. Воспоминания об этой экскурсии долго останутся с нами тёплым огоньком в душе. ❤️

Огромное спасибо за яркие впечатления и тёплую атмосферу! Нам все очень понравилось, и виды и компания были чудесные. После подъёма чувствуешь