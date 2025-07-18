Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
Путешествие по Миассу на внедорожниках и пешком. Узнайте легенды и насладитесь видами с хребта Заозёрный
Начало: В районе Машгородок
Расписание: ежедневно в 10:00
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия г. Миасс
Начало: Миасс
Расписание: Любое время, любой день
2 авг в 09:00
7 авг в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На остров святой Веры (Вера в веслах): активный отдых на озере Тургояк
Активный отдых на озере Тургояк: экскурсия на остров Веры, культурное наследие и музей под открытым небом. Легенды и тайны ждут вас
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
2 авг в 10:00
10 авг в 10:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария18 июля 2025Отичный тур одного дня. Насладились видами Тургояка и окрестностей, прокатились по бездорожью вокруг озера, посмотрели где находятся кемпинги туристов на
- ААлександр17 июля 2025Все очень понравилось! Успели покорить лысую гору и пик Заозерный, виды просто дух захватывают. Ольга рассказала очень много интересных фактов
- ННаталья17 июля 2025Огромное спасибо за яркие впечатления и тёплую атмосферу! Нам все очень понравилось, и виды и компания были чудесные. После подъёма чувствуешь
Ответы на вопросы от путешественников по Миассу в категории «Популярные места»
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