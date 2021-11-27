Миасс — город технической интеллигенции и природных сокровищ

О дарах Ильменских гор, младшем брате Байкала, легендарных грузовиках и баллистических ракетах

Индивидуально
для 3 чел.
Как и многие города горнозаводской зоны, Миасс ассоциируется с типичным промышленным центром, где не так много интересного.

Моя задача — развеять этот миф и поразить вас его многогранностью.

В нашей программе: один из пяти крупнейших геолого-минералогических музеев мира, истории о купцах и старателях, знаменитый автозавод «Урал», а еще второе по чистоте озеро России!
Миасс — город технической интеллигенции и природных сокровищ
Миасс — город технической интеллигенции и природных сокровищ
Миасс — город технической интеллигенции и природных сокровищ
Миасс — город технической интеллигенции и природных сокровищ
Миасс — город технической интеллигенции и природных сокровищ
Миасс — город технической интеллигенции и природных сокровищ
Миасс — город технической интеллигенции и природных сокровищ
Миасс — город технической интеллигенции и природных сокровищ
Миасс — город технической интеллигенции и природных сокровищ
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Что вас ожидает

Встреча с миасской старухой

Начнем знакомство с городом у его истоков — в Старгороде, ласково именуемом местными «Старухой». Вы услышите историю основания Миасса и, гуляя по центральной уездной улице, познакомитесь с архитектурой и историей старинных домов, где сохранилась память о зажиточных купцах и простых старателях. Также вы посетите точки артиллерийских батарей времён контрреволюции, произошедшей в Миассе в 1918 году, — оттуда вам откроются впечатляющие пейзажи города и окружающей природы.

Ильменский институт минералогии

Музей при учреждении входит в топ-5 крупнейших геолого-минералогических музеев мира и имеет в экспозиции одну из самых больших биологических диорам. Здесь вы рассмотрите широкую палитру удивительных минералов и оцените богатства Ильменских гор. Узнаете о выращиваемом кварце и бриллиантах, используемых в промышленности, например, в производстве иллюминаторов МКС. Даже увидите челябинский метеорит, упавший на область в 2013 году! А также сможете купить ювелирные изделия и бижутерию из уральских камней (малахит, чароит, природный кварц, алмаз и множество других самоцветов).

Грузовики и ракеты

Переместившись в центр Миасса и ощутив все прелести изменчивой уральской погоды, вы познакомитесь с историей одного из крупнейших предприятий, выпускающих отечественные грузовые автомобили, — автозавода «Урал». После отправимся на север, где я расскажу о стратегическом объекте Советского Союза — конструкторском бюро им. Макеева. А также о посвященном ему новом районе «Машгородок» и его значении в оборонной отрасли нашей страны.

Одно из чистейших озер планеты

Урал не перестает удивлять! В окрестностях промышленного Миасса вы откроете живописное озеро Тургояк — второе по уровню прозрачности после Байкала и, возможно, первое в Европе. Здесь вы услышите старинную легенду местных этносов о юноше Туре и девушки Гояк. И прогуляетесь по набережной чудесного озера.

🍲 В течение дня можно будет зайти в кафе перекусить — я порекомендую, где дешевле, лучше, вкуснее.

Организационные детали

  • При желании посетить музей Ильменского института минералогии просьба предупреждать заранее
  • Дополнительных расходов, кроме трат на питание и билетов в музей (50 руб. ), не предвидится

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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