Что вас ожидает

Встреча с миасской старухой

Начнем знакомство с городом у его истоков — в Старгороде, ласково именуемом местными «Старухой». Вы услышите историю основания Миасса и, гуляя по центральной уездной улице, познакомитесь с архитектурой и историей старинных домов, где сохранилась память о зажиточных купцах и простых старателях. Также вы посетите точки артиллерийских батарей времён контрреволюции, произошедшей в Миассе в 1918 году, — оттуда вам откроются впечатляющие пейзажи города и окружающей природы.

Ильменский институт минералогии

Музей при учреждении входит в топ-5 крупнейших геолого-минералогических музеев мира и имеет в экспозиции одну из самых больших биологических диорам. Здесь вы рассмотрите широкую палитру удивительных минералов и оцените богатства Ильменских гор. Узнаете о выращиваемом кварце и бриллиантах, используемых в промышленности, например, в производстве иллюминаторов МКС. Даже увидите челябинский метеорит, упавший на область в 2013 году! А также сможете купить ювелирные изделия и бижутерию из уральских камней (малахит, чароит, природный кварц, алмаз и множество других самоцветов).

Грузовики и ракеты

Переместившись в центр Миасса и ощутив все прелести изменчивой уральской погоды, вы познакомитесь с историей одного из крупнейших предприятий, выпускающих отечественные грузовые автомобили, — автозавода «Урал». После отправимся на север, где я расскажу о стратегическом объекте Советского Союза — конструкторском бюро им. Макеева. А также о посвященном ему новом районе «Машгородок» и его значении в оборонной отрасли нашей страны.

Одно из чистейших озер планеты

Урал не перестает удивлять! В окрестностях промышленного Миасса вы откроете живописное озеро Тургояк — второе по уровню прозрачности после Байкала и, возможно, первое в Европе. Здесь вы услышите старинную легенду местных этносов о юноше Туре и девушки Гояк. И прогуляетесь по набережной чудесного озера.

🍲 В течение дня можно будет зайти в кафе перекусить — я порекомендую, где дешевле, лучше, вкуснее.

Организационные детали