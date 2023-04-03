Велосипедная обзорная по г. Миасс

Природные ландшафты и архитектура: велосипедная обзорная экскурсия по Миассу

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Ответы на вопросы
Велосипедная экскурсия для активных людей. Мы проедем по городу Миасс начиная с северной точки (район машгородок) заканчивая старой частью. Наш музей наша природа, наша архитектура отлично встроена в природные ландшафты.

Вы сможете это лицезреть не воочию из окна автомобиля или автобуса, а ощутить на своих руках, ногах и пятой точке!
Велосипедная обзорная по г. Миасс
Велосипедная обзорная по г. Миасс
Велосипедная обзорная по г. Миасс
Велосипедная обзорная по г. Миасс
Велосипедная обзорная по г. Миасс
Велосипедная обзорная по г. Миасс
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Г. Миасс
  • Музеи
  • Архитектуру
  • Природу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Каков маршрут экскурсии?
  • начинаем с северной точки (район машгородок).
  • музеи.
  • архитектура.
  • природные ландшафты.
  • заканчиваем старой частью города.
  • Самый старый музей и архитектура.
  • Мы посетим с вами Городской краеведческий музей — самый старый музей Урала, пропитанный атмосферой города. Здесь есть на что посмотреть: быт горожан, выставки художников, старинные карты города и многое другое.
  • Так же по вашему желанию мы сможем посетить Дом купца Смирнова и Ильменский минералогический музей.
  • Историческая часть города, расположена в южной части современного Миасса, она сформировалась на берегу реки Миасс. А северная точка города стала самым молодым районом города. На ней возводили основные массивы зданий. Все это и многое другое вы узнаете на нашей велосипедной экскурсии по Миассу.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда
  • Прокат велосипеда
  • Экипировка
Место начала и завершения?
Миасс
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Только кроссовки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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