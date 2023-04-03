Природные ландшафты и архитектура: велосипедная обзорная экскурсия по Миассу
Велосипедная экскурсия для активных людей. Мы проедем по городу Миасс начиная с северной точки (район машгородок) заканчивая старой частью. Наш музей наша природа, наша архитектура отлично встроена в природные ландшафты.
Вы сможете это лицезреть не воочию из окна автомобиля или автобуса, а ощутить на своих руках, ногах и пятой точке!
Вы сможете это лицезреть не воочию из окна автомобиля или автобуса, а ощутить на своих руках, ногах и пятой точке!
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Г. Миасс
- Музеи
- Архитектуру
- Природу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Каков маршрут экскурсии?
- начинаем с северной точки (район машгородок).
- музеи.
- архитектура.
- природные ландшафты.
- заканчиваем старой частью города.
- Самый старый музей и архитектура.
- Мы посетим с вами Городской краеведческий музей — самый старый музей Урала, пропитанный атмосферой города. Здесь есть на что посмотреть: быт горожан, выставки художников, старинные карты города и многое другое.
- Так же по вашему желанию мы сможем посетить Дом купца Смирнова и Ильменский минералогический музей.
- Историческая часть города, расположена в южной части современного Миасса, она сформировалась на берегу реки Миасс. А северная точка города стала самым молодым районом города. На ней возводили основные массивы зданий. Все это и многое другое вы узнаете на нашей велосипедной экскурсии по Миассу.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Еда
- Прокат велосипеда
- Экипировка
- Место начала и завершения?
- Миасс
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Только кроссовки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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