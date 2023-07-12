Это позволит вам избавиться от усталости и насладиться зарядом энергии и позитивными эмоциями на долгое время.
Этот тур идеальный выбор для вас, если вы хотите погрузиться в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов. Если вы любите природу, историю и красивую архитектуру. Если ваша мечта — пополнить свой фотоальбом потрясающими крутыми снимками. Если вы почитаете традиции и, особенно, блюда щедрой и разнообразной кавказской кухни.
И наконец, если вы хотите идеальную возможность путешествовать в горы, но жить с полным комфортом — этот тур создан именно для вас.
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Программа тура по дням
Встреча. Трансфер в Домбай. Термальный комплекс «Жемчужина Кавказа»
Мы встретимся в аэропорту и на ж/д вокзале Минеральных Вод в 12:00.
Отправимся в Домбай, и уже сегодня нас ждет отдых, по дороге в Домбай мы с Вами заедем в термальный комплекс “Жемчужина Кавказа”, где сможем в течении двух часов расслабиться после дороги.
И вновь отправимся в путь в гостеприимный Домбай, мы разместимся в гостинице, где нас ждет вкусный ужин и знакомство с гидом.
Тайминг дня:
- 12:00 Выезд в Домбай.
- 14:00-16:00 посещение термального комплекса “Жемчужина Кавказа”.
- 19:00 Заселение в отель.
- 19:30 Ужин.
Размещение: Домбай.
Питание: ужин в гостинице.
Перепад высот: 2000 м. Автомобильная часть маршрута: 218 км.
Сентинский и Шоанинский храмы
Утром нас ждет вкусный завтрак.
Картинка дня обещает быть яркой и интересной!
Сегодня мы отправляемся к древним христианским храмам.
Здесь проходила ветвь Великого Шелкового пути.
Вместе с торговыми караванами сюда пришло и христианство: храмы, которые мы сегодня посетим, построены в середине X века, но находятся в прекрасной сохранности.
При хорошей погоде мы сможем пройти до водопада Хетагурова и насладиться красивыми видами.
Тайминг дня:
- 08:30-09:30 Завтрак.
- 09:30 Выезд на маршрут.
- 11:30-12:40 Сентинский храм.
- 14:00-16:30 Шоанинский храм.
- 16:30-18:30 Возвращение в гостиницу.
- 19:00 Ужин в отеле.
Размещение: Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Перепад высот: 700 м. Пешая часть маршрута: 5 км. Автомобильная часть маршрута: 181 км.
Домбай. Гора Мусса-Ачитара
Сытный завтрак и снова в путь!
Вас ждёт Домбай — здесь его называют «Сердцем гор».
Канатная дорога поднимет вас на смотровую площадку горы Мусса-Ачитара.
Если тур проходит летом, то далее вы отправитесь в Гоначхирское ущелье, где находится Туманлы-Кель или Туманное озеро, где Вы сможете сделать множество прекрасных фото и насладится несравненными видами ущелья.
В осенне-весенний период мы посетим с Вами Шоанинский храм.
Тайминг дня:
- 08:30-09:30 Завтрак.
- 09:30 Выход на маршрут.
- 10:00-13:00 Подъем на канатке.
- 14:00-17:30 Экскурсия.
- 17:30-18:30 Возвращение в гостиницу.
- 19:00 Ужин в отеле.
Размещение: Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Перепад высот: 700 м. Автомобильная часть маршрута: 44 км.
Дом-музей Крымшамхалов. Ущелье Джамагат
Теберда больше известна как город курорт, в котором находится Тебердинский национальный парк.
Но здесь имеется и музей.
Это дом-музей карачаевского просветителя И. П. Крымшамхалова.
Сам очень любивший горы, он сумел заразить этой любовью и своих друзей, а ими были, только вслушайтесь в эти имена — Н. Ярошенко, Ф. Шаляпин, Л. Собинов, С. Рахманинов, С. Танеев, И. Репин, А. Куинджи, Г. Успенский, М. Павлов, Д. Менделеев и многие другие представители русской интеллигенции конца XIX века.
Ознакомившись с музеем и вкусно пообедав, отправляемся еще в одно очень интересное место!
Кроме остатков когда-то существовавшего здесь большого селения, лежавшего на Великом шелковом пути, в ущелье имеются выходы нарзанных источников, аналогичных Кисловодским водам.
Далее нас ждет красивое ущелье Джамагат, мы совершим прогулку по красивому ущелью горной реки, по горным хребтам, покрытым соснами и елями.
Ущелье заканчивается руинами старинной деревни Джамагат и выходом нескольких минеральных источников, сможем попробовать нарзан, насладится красотами и отправимся обратно в отель, где поужинаем и отдохнем.
Тайминг дня:
- 08:30-09:30 Завтрак.
- 09:30 Выезд на маршрут.
- 10:20-12:30 Музей Крымшамхалова.
- 14:00-17:30 Джамагатское ущелье.
- 17:30-19:00 Возвращение в гостиницу.
- 19:30 Ужин в отеле.
Размещение: Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Перепад высот: 450 м. Пешая часть маршрута: 5 км. Автомобильная часть маршрута: 68 км.
Кубанское ущелье, Хурзук
Просыпаемся, завтракаем и отправляемся за новой, прекрасной картинкой нашего калейдоскопа — вдоль реки Кубань!
Здесь находится множество памятников истории и природы — от глубокого и бурного каньона, до старинной сторожевой башни Мамия-Кала, руин древнего городища и настоящих деревянных карачаевских жилищ с земляной крышей, поросшей травой.
Селение Хурзук — настоящий музей под открытым небом и это, действительно так!
А вот башня Мамия-Кала, возвышающаяся над селением относится даже к 13 веку!
Одно из самых почитаемых карачаевцами мест — Кадау-Таш — Замковый камень, где, по легенде, были установлены основы жизни народа.
А перед пос. Эльбрусский наблюдается очень необычное явление — голубая река Кубань сливается с грязно-коричневым Худесом, и на протяжении нескольких километров воды обеих рек текут параллельно, не смешиваясь.
Река Кубань, являясь одним из лавовых русел Эльбруса изобилует нарзанными источниками.
Их здесь больше десятка, на один из источником мы сегодня заедем и попробуем его на вкус.
Тайминг дня:
- 08:30-09:30 Завтрак.
- 09:30 Выезд на маршрут.
- 11:00-13:00 Экскурсия.
- 14:00-17:30 Продолжение экскурсии.
- 17:30-19:00 Возвращение в гостиницу.
- 19:30 Ужин в отеле.
Размещение: Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Перепад высот: 900 м. Автомобильная часть маршрута: 263 км.
Нижнеархызское городище. Наскальный лик. Специальная астрофизическая обсерватория «РАН»
Сегодня наш путь лежит к Нижне-Архызском древнеаланскому городищу.
Немного выше древнего города расположилась крупнейшая в Европе обсерватория: построенная в начале 70-х годов XX века, она и сейчас является одной из самых востребованных в научном мире.
А в завершение такого насыщенного дня, мы поднимемся к Архызскому Лику — наскальной иконе Христа.
Вечером возвращаемся в гостиницу в свои уютные комнаты, к вкусному ужину, отдыху.
Тайминг дня:
- 08:30-09:30 Завтрак.
- 09:30 Выезд на маршрут.
- 12:00-13:00 Экскурсия САО РАН.
- 14:00-17:00 Нижнеархызское городище, лик Христа.
- 17:00-19:30 Возвращение в гостиницу.
- 20:00 Ужин в отеле.
Размещение: Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Перепад высот: 1100 м. Пешая часть маршрута: подъем по лестнице 525 ступеней. Автомобильная часть маршрута: 295 км.
Медовые водопады. Этнографический музей «Карачаевское подворье»
Вкусный завтрак.
Сегодня наш путь лежит через перевал Гум-Баши, откуда открывается один из самых лучших видов на Главный Кавказский хребет и гору Эльбрус.
Вдоволь надышавшись чистым горным воздухом, налюбовавшись горами, отправляемся дальше к водопадам со сладким названием — Медовые.
По пути вы узнаете, откуда в горной республике появилась Рим-гора, попробуете горный чай и варенья из разных ягод в «Чайном домике».
Самые смелые из вас смогут постоять под тугими струями самого большого из Медовых водопадов — Ички-Баш, что в переводе означает «Козья голова».
Вечером возвращаемся в гостиницу.
Сегодня у вас будет прощальный ужин, а после — отдых перед дорогой.
Тайминг дня:
- 08:30-09:30 Завтрак.
- 09:30 Выезд на маршрут.
- 11:30-12:00 Смотровая площадка перевала Гум-Баши.
- 14:00-17:00 Экскурсия Медовые Водопады, Карачаевское подворье.
- 17:00-19:30 Возвращение в гостиницу.
- 19:30 Ужин в отеле.
Размещение: Домбай.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Перепад высот: 1200 м. Автомобильная часть маршрута: 307 км.
Сборы и отправление в Минеральные Воды
Вкусный завтрак.
Сборы и отправление в Минеральные Воды.
Это увлекательное путешествие подошло к концу, и наш красочный калейдоскоп выдаст завершающую картинку.
Тайминг дня:
- 08:30-09:30 Завтрак.
- 12:00-16:00 Трансфер в Минеральные Воды.
- 16:00-20:00 Трансфер в Минеральные Воды.
Размещение: Домбай.
Питание: завтрак в гостинице.
Автомобильная часть маршрута: 218 км.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в 2-х/3-хместных номерах в гостинице п. Домбай.
Возможно одноместное проживание, доплата — 17 500 руб. за весь период тура.
Акция раннего бронирования:
- 1 этап — бронирования до 30 Ноябрь — скидка 20%
- 2 этап — бронирования до 31 Декабрь — скидка 15%
- 3 этап — бронирования до 31 Январь — скидка 10%
- 4 этап — бронирования до 29 Февраль — скидка 5%
Варианты проживания
«Gold Star» 3
Отель «Gold Star» расположен в Домбае, то есть, в поселке городского типа, который является самом популярным горно-лыжным курортом России. Из окон открывается прекрасный вид на горы.
Номерной фонд составляет 20 просторных номеров. Все комнаты оформлены в классическом стиле. В каждой есть собственный санузел с душем, туалетом, раковиной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Также на территории работает ресторан, подающий местные блюда, а так же русские и европейские.
Для проведения бизнес-встреч и других мероприятий имеется конференц-зал с сопутствующим оборудованием.
Рядом несколько канатных дорог. Центр города отдалился на 0,4 км. Ближайший аэропорт находится на расстоянии 157 км., а ж/д вокзал — 159,9 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Питание: завтраки и ужины
- Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Питание: обеды на маршруте
- Подъемы по канатным дорогам
- Экосборы
- Индивидуальный трансфер
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Одноместное размещение - 17 500 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Купальники и наряды для фотосессий;
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- непромокаемая ветрозащитная куртку и теплая одежда для подъема в горы;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- удобная одежда по сезону;
- удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!).
Могу ли я продлить для себя тур или выбрать сокращённую программу?
Да, такая возможность есть. Для расчета сокращенной или удлиненной программы обращайтесь к менеджеру.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где и во сколько меня точно будут ждать?
Места сбора группы
г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, воскресенье Встреча в 12:00, трансфер.
Места отъезда группы
Групповой трансфер в г. Минеральные Воды в 12:00 и в 16:00.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое будет ориентировочное время посещения экскурсионных объектов?
|Населенные пункты, время прибытия в пункт и выезда из него
|Наименование объектов размещения
|Запланированные туристские услуги. Наименования экскурсий, с перечнем основных объектов показа
|Внутримаршрутные перевозки
|Встреча туристов:
с 9:00 до 12:00 в аэропорту или ж/д г. Минеральных Вод
12:00 Выезд в Домбай
14:00-16:00 Жемчужина Кавказа
19:00 Заселение в отель
|гостиница Голд Стар 3*, пос. Домбай
|Встреча. Трансфер в Домбай через Жемчужину Кавказа. Ужин.
|Автобус - 18/20 местный
|08:30 - 09:30 Завтрак
09:30 Выезд на маршрут
11:30-12:40 Сентинский храм
14:00-16:30 Шоанинский храм
16:30 - 18:30 Возвращение в гостиницу
|гостиница Голд Стар 3*, пос. Домбай
|Сентинский и Шоанинский храмы, водопад Хетагурова
|Автобус - 18/20 местный
|08:30 - 09:30 Завтрак
09:30 Выход на маршрут
10:00-13:00 Подъем на канатке
14:00-17:30 Экскурсия
17:30 - 18:30 Возвращение в гостиницу
|гостиница Голд Стар 3*, пос. Домбай
|Мусса Ачитара, ущелье Гоначхир и Туманное озеро/Либо Шоанинский храм по погоде.
|Автобус - 18/20 местный
|08:30 - 09:30 Завтрак
09:30 Выезд на маршрут
10:20-12:30 Музей Крымшамхалова
14:00-17:30 Джамагатское ущелье
17:30 - 19:00 Возвращение в гостиницу
|гостиница Голд Стар 3*, пос. Домбай
|Музей Крымшамхалова, Джамагатское ущелье.
|Автобус - 18/20 местный
|09:30 Выезд на маршрут
11:00-13:00 Экскурсия
14:00-17:30 Продолжение экскурсии
17:30 - 19:00 Возвращение в гостиницу
|гостиница Голд Стар 3*, пос. Домбай
|Кубанское ущелье, Хурзук, дома 17-18 веков, Водопады, Мамия Кала, музей, каменномостский нарзан 24 - Индиш.
|Автобус - 18/20 местный
|08:30 - 09:30 Завтрак
09:30 Выезд на маршрут
12:00-13:00 Экскурсия САО РАН
14:00-17:00 Нижнеархызское городище, лик Христа
17:00 - 19:30 Возвращение в гостиницу
|гостиница Голд Стар 3*, пос. Домбай
|Нижне Архызское Городище. Наскальный Лик. Специальная Астрофизическая Обсерватория «РАН».
|Автобус - 18/20 местный
|08:30 - 09:30 Завтрак
09:30 Выезд на маршрут
11:30-12:00 Смотровая площадка перевала Гум-Баши
14:00-17:00 Экскурсия Медовые Водопады, Карачаевское подворье
17:00 - 19:30 Возвращение в гостиницу
|гостиница Голд Стар 3*, пос. Домбай
|Смотровая площадка Гум-Баши. Медовые Водопады. Этнографический музей "Карачаевское Подворье".
|Автобус - 18/20 местный
|12:00 - 16:00 Трансфер в Минеральные Воды
16:00 - 20:00 Трансфер в Минеральные Воды
|Выезд из гостиницы Голд Стар 3*, пос. Домбай
|Отъезд Трансфер в аэропорт и ж/д г. Минеральные Воды
|Автобус - 18/20 местный
Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?
Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Очень удобный принцип поездок: жить в одном месте, и каждый день в новое место ездить - не нужно собирать вещи раз в два-три дня.
Проживали в отеле Aydin El, что между Карачаевском и Нижней Марой. Благодарим весь персонал отеля и ресторана за доброе человеческое отношение и уют!