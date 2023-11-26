Джигитовка для начинающих
Универсальный конный и экскурсионный тур на Северном Кавказе для наших всадников и любителей лошадей! В одном туре вы соедините обучение верховой езде, конные прогулки, походы и канатный подъем на гору Мусса-Ачитара.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Минеральные Воды. Эко-ферма
Добро пожаловать на Северный Кавказ.
Первый день вашего тура начинается в Минеральных Водах, мы встречаем вас в аэропорту или на ж/д вокзале и отправляемся в Карачаево-Черкесию.
По прибытию на эко-ферму вы заселяетесь в уютных номерах и сможете отдохнуть после дороги.
Тайминг дня:
- Встреча: в 12:00 — прибытие в туристический комплекс к 15:30-16:00.
- Встреча: в 18:00 — прибытие в туристический комплекс к 21:30-22:00.
Размещение: туристический комплекс Aydin El.
Питание: ужин.
Конная база. Обучение верховой езде - подбор лошади. Обед на базе. Конная прогулка по ущелью реки Мара
После вкусного завтрака отправляемся знакомиться с лошадьми.
Обучение верховой езде как изучение нового искусства требует сосредоточенности и терпения.
Сегодня для каждого из вас будет подобрана своя лошадь которая будет закреплена за вами на протяжении всей недели.
Каждая из них обладает своим уникальным характером и особенностями, поэтому важно найти идеальное слияние с вашими личными качествами.
После вы научитесь как правильно нужно за ней ухаживать, вычищать шерсть.
Узнаете как верно нужно подходить к лошади, надевать седло и садиться на лошадь.
Ну а теперь переходим к самому интересному, вас ожидает небольшая прогулка на манеже под руководством инструктора вы будете улучшать ваше сидение в седле, исправлять недочеты и придавать грациозности каждому движению.
Небольшой перерыв на обед, а потом вас ждет грандиозное завершение дня — конная прогулка по ущелью реки Мара.
Тайминг дня:
- 9:00 Завтрак.
- 10:00 Выход на маршрут.
- 13:00 Обед
- 17:00 Возвращение в гостиницу.
- 19:00 Ужин.
Размещение: туристический комплекс Aydin El.
Питание: завтрак, обед и ужин в гостинице.
Обучение верховой езде. Конная прогулка вдоль ущелья реки до сырных пещер и водопада
Сегодня экскурсия преподнесет вам не только незабываемые впечатления, но и позволит закрепить ваше умение управлять лошадью.
В этой конной прогулке вдоль ущелья реки вы сможете насладиться великолепными видами природы и чудесными пейзажами, окружающими вас.
Конечной точкой нашего пути станут сырные пещеры и водопад, где у вас будет возможность оценить величие природы, насладиться красотами и сделать прекрасные фотографии.
По возвращении на базу вас ждет вкусный обед.
Но это еще не все! Вас ждет настоящий мастер-класс, где вы научитесь изготавливать уздечку для лошади.
Тайминг дня:
- 9:00 Завтрак.
- 10:00 Выход на маршрут.
- 13:00-14:00 Обед.
- 14:00 Мастер-класс.
- 19:00 Ужин.
Размещение: туристический комплекс Aydin El.
Питание: завтрак, обед и ужин в гостинице.
Конный поход в урочище Арба-Къо
Сразу после завтрака вы выходите на следующий конный маршрут, который будет пролегать по удивительным тропам в окружении первозданной природы к урочищу правого притока реки Мары — Арба- Къол, что в переводе с карачаевского означает «балка, куда можно въехать на арбе».
Пообедав на маршруте взятыми с собой припасами и вдоволь налюбовавшись великолепием окружающих нас гор, и конечно же сделав множество фотографий мы возвращаемся обратно в туристический комплекс.
Тайминг дня:
- 9:00 Завтрак.
- 10:00 Выход на маршрут.
- 13:00-14:00 Обед.
- 17:00 Возвращение в гостиницу.
- 19:00 Ужин.
Размещение: туристический комплекс Aydin El.
Питание: завтрак, и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Выезд на смотровую площадку
Позавтракав и набравшись сил мы выходим на маршрут на смотровую площадку к “Одинокой сосне”.
Настроение солнечного утра окутывает землю ласковым теплом, а воздух пронизывает сладкий аромат свежести.
Добравшись до места назначения перед вами открывается завораживающий вид.
В этом месте, на высотах, вихрь волнений и тревог остается далеко позади, а душа окутывается благоговением перед величественной красотой мира.
Пообедав и насладившись прекрасными видами, мы возвращаемся обратно в гостиницу.
Здесь у вас будет время чтобы отдохнуть перед ужином.
Тайминг дня:
- 9:00 Завтрак.
- 10:00 Выход на маршрут.
- 13:00-14:00 Обед.
- 17:00 Возвращение в гостиницу.
- 19:00 Ужин.
Размещение: туристический комплекс Aydin El.
Питание: завтрак, и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Верховой поход
В этом верховом походе ваш путь лежит по живописной тропе к Березовой роще, во время которой вы ощутите невероятное чувство свободы и гармонии с окружающим миром.
Листья березы возносятся к небу, словно готовые раствориться в бесконечности голубых просторов.
Время здесь останавливается, позволяя насладиться моментом, сделать прекрасные фотографии и пообедать.
Но, как волшебством, почти незаметно, наступает время возвращения
Тайминг дня:
- 9:00 Завтрак.
- 10:00 Выход на маршрут.
- 13:00-14:00 Обед.
- 17:00 Возвращение в гостиницу.
- 19:00 Ужин.
Размещение: туристический комплекс Aydin El.
Питание: завтрак, и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Домбай, подъем на гору, Архыз, обсерватория
Экскурсия в Домбай — это уникальное путешествие в сердце Кавказских гор, где встречаются величественная природа и захватывающие пейзажи.
Вы поднимаетесь на канатной дороге на смотровую площадку горы Мусса Ачитара при хорошей погоде открывается прекрасный вид на горные пейзажи Домбая и Главный Кавказский Хребет
- Или поедем в Архыз где находится обсерватория САО РАН.
Это научно-исследовательский центр, специализирующийся в области астрономии и космической науки.
Здесь можно познакомиться с работой астрономов и увидеть уникальные телескопы, используемые для изучения Вселенной.
Также в Архызе вы посетите Нижне-Архызское городище — археологический памятник, представляющий собой остатки древнего поселения, возраст которого оценивается примерно в 1000 лет.
Здесь можно узнать больше о жизни этого региона в старые времена и посмотреть сохранившиеся артефакты.
Тайминг дня:
- 9:00 Завтрак.
- 10:00 Выход на маршрут.
- 13:00-14:00 Обед.
- 17:00 Возвращение в гостиницу.
- 19:00 Ужин.
Размещение: туристический комплекс Aydin El.
Питание: завтрак, и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Мара, Минеральные Воды
Вот и подошло время прощаться с гостеприимной республикой и лошадками с которыми вы уже успели сродниться.
Трансфер отвезет вас в Минеральные воды в аэропорт или на ж/д вокзал.
Питание: завтрак в гостинице.
Информация по трансферу:
- В 12:00 прибытие в Минеральные Воды к 16:00.
- В 16:00 прибытие в Минеральные Воды к 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на эко-ферме Aydin El в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.
Доплата за одноместное размещение – 12 500 руб. за весь период тура.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Скидка для пенсионеров — 5%.
При проживании в туристическом комплексе Айдин Эль.
Размещение в номерах стандарт без тв, с интернетом — 83 400 руб. /чел.
Варианты проживания
Aydin El
Туристический комплекс Aydin El — это место восстановления душевных сил. Отель постарался создать максимально комфортные условия отдыха для тех, кто ориентирован на семейные ценности и здоровый образ жизни.
В отеле светлые незаграможденные интерьеры и потрясающие виды, здесь ко всему подошли с душой, продумали дизайн и наполнение номеров до мелочей.
Есть собственный ресторан с панорамным окнами, террасой и зоной барбекю, где наши повара с любовью готовят блюда кавказской кухни.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
- Услуги инструктора-проводника по конному туризму
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Питание: завтраки, питание на маршрутах, ужины
- Подъемы по канатным дорогам
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Питание, не указанное в программе
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Одноместное размещение - 12 500 руб./весь период тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда:
- брюки свободные, хлопчатобумажные, без внутренних швов (джинсы неудобны и растирают кожу);
- ветрозащитную непромокаемую куртку с капюшоном (не очень яркую, не шуршащую);
- емкость для воды;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- обувь с рифленой подошвой для удобства передвижения на лошади и по грунту;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- спортивный костюм;
- теплую куртку;
- рюкзак для личных вещей и «сидушку»;
- эластичный бинт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где происходит начало и окончание тура?
Место сбора группы
Минеральные Воды
Встреча: в 12:00 - прибытие в туристический комплекс к 15:30-16:00.
Встреча: в 18:00 - прибытие в туристический комплекс к 21:30-22:00.
Место отъезда группы
Эко-ферма ущелье реки Мара, воскресенье, в 12:00 и в 16:00.
Трансфер на ж/д вокзал и в аэропорт г. Минеральные Воды.
Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?
Да, допустим вес до 110 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).
Есть ли подробный тайминг нашего путешествия?
|Населенные пункты, время прибытия в пункт и выезда из него
|Наименование объектов размещения
|Запланированные туристские услуги. Наименования экскурсий, с перечнем основных объектов показа
|Внутри маршрутные перевозки
Встреча в аэропорту на ж/д вокзале Минеральных Вод в 12:00 - прибытие в туристический комплекс к 15:30-16:00.
В 18:00 - прибытие в туристический комплекс к 21:30-22:00.
|Туристический комплекс Aydin El
|Автобус - 18/20 местный
10:00 Выход на маршрут
17:00 Возвращение в гостиницу
|Туристический комплекс Aydin El
|Знакомство с инструктором, инструктаж по технике безопасности, несколько уроков верховой езды,
|Кони/лошадь
10:00 Выход на маршрут
14:00 Мастер Класс
|Туристический комплекс Aydin El
|Обучение верховой езде - закрепление результата. конная прогулка вдоль ущелья реки до сырных пещер и водопада. по возвращению обед на базе. мастер-класс
|Кони/лошадь,
|10:00 Выход на маршрут
13:00-14:00 Обед
17:00 Возвращение в гостиницу
|Туристический комплекс Aydin El
|Конный поход в урочище арба-къол.
|Кони/лошадь
10:00 Выход на маршрут
17:00 Возвращение в гостиницу
|Туристический комплекс Aydin El
|Выезд на смотровую площадку к "одинокой сосне".
|Кони/лошадь
10:00 Выход на маршрут
17:00 Возвращение в гостиницу
|Туристический комплекс Aydin El
Верховой поход в березовую рощу.
|Кони/лошадь
10:00 Выход на маршрут
17:00 Возвращение в гостиницу
|Туристический комплекс Aydin El
|Экскурсия в Домбай, подъем на гору Мусса-Ачитара / Или Экскурсия в Архыз, обсерватория САО РАН, Нижне-Архызское городище.
|Кони/лошадь
Трансфер в аэропорт на ж/д вокзал
В 12:00 Прибытие в Минеральные Воды к 16 часам
|Выезд из Туристического комплекса Aydin El
|Автобус - 18/20 местный
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Радушные гиды компенсировали изменения в программе тура экскурсиями в богатые на историю места. Где бы ещё в один день смогла посетить астрофизическую обсерваторию с чудом советской техники и византийские храмы, возведённые в столице аланов? Или пока над фермой сгущались тучи, мы улыбались солнцу на вершине Домбая и смеялись идее работников театра, задумавших затащить рояль на соседнюю гору (байка про название горы Театральной).
И отдельной оды заслуживают коняшки сильной аборигенной породы. Их предки на Эльбрус взбирались! Терпеливые, надёжные, сильные, дружелюбные вездеходы: Малыш, Тихий, Каракуш, Ак-бурун, Тюльпан, Яшка и др. Всю глубину уважения они получают именно на горных тропах, где им нипочём ни вязкая грязь, ни холодные ручьи и реки, ни снег и обледенелая трава. Под бдительными руководством Аскера и Казбека никто из коняшек с туристом на спине в лес не ускакал ловить кабанчиков или на встречу с косолапым мишкой))
Тур оставил неоднозначные впечатления. Было очень много минусов по организации, если бы не инструктор Казбек по лошадям, грамотно оставленные маршруты и кони (особенно мой конь, который просто меня покорил), тур бы не имел смысла. Также очень понравились заботливые работники конюшни. Инструктажа хватило и всегда помогали залезть, отрегулировать стремяна по высоте.
Это был мой первый конный тур, безумно полюбила коней, восхищалась их выдержкой и чувствительностью. Моментами на маршрутах было тяжело, но в целом они были очень грамотно оставленные и усложнялись пропорционально времени катания на лошадях.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
А если подробнее… Неповторимыми по красоте маршрутами провел нашу небольшую девичью команду инструктор Аслан. Рассказал много интересного о выращивании, отборе и подготовки лошадей в Карачаево-Черкесии, профессионально и невозмутимо решал любые вопросы, возникающие на маршруте. Хочется отметить Исхака — нашего проводника на плато Бермамыт. Виртуозное вождение по сложнейшим подъемам и спускам, когда понятия «дорога» просто не существует, и машина, как зверь, взбирается по камням, буквально перешагивая валуны и ямы, заслуживает высочайшей оценки. Его интересный рассказ об особенностях табунного разведения лошадей был пропитан любовью к ним, а также к горами неповторимой красоте родной земли. А знающий историю своего края Асман, знаток местных традиций, рассказчик с неиссякаемым чувством юмора, устроил нам запоминающуюся поездку в Кубанское ущелье и к источникам. Анна — наш «ангел-хранитель» — улыбчивая и милая, мастер на все руки. И… великолепные карачаевские лошади! Выносливые, неприхотливые, ласковые, изумительно приспособленные к местности, в которой рождены. Бережно везли они нас по каменистым ущельям рек, взбирались по высокогорным тропам, спускались по крутым склонам и не боялись машин. Даже начинающие всадники почувствуют их надежность на сложных участках пути. Всю заботу о нашей безопасности мы взвалили на этих чудесных лошадей. Нам же оставалось только наслаждаться нереально красивейшими пейзажами, восхищаться сказочностью окружающей природы и впитывать особенные колорит местной жизни. Величественный Эльбрус, живописные ущелья, горы, водопады, табуны лошадей, отары овец, стада коров и, конечно, люди — трудолюбивые жители гор. Всё это наполнило сердце и душу невероятными эмоциями. Особенная благодарность коню Яше — моему верному и надежному спутнику, благодаря которому мне посчастливилось познакомиться с красотой и очарованием Карачаево-Черкесией!
Огромное спасибо всем организаторам нашего тура «Джигитовка для начинающих»!