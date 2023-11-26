Джигитовка для начинающих. Конный тур
Групповой тур в Минеральных Водах

Джигитовка для начинающих

5
3 отзыва
Лучший вариант отдыха для начинающих конных всадников.

Универсальный конный и экскурсионный тур на Северном Кавказе для наших всадников и любителей лошадей! В одном туре вы соедините обучение верховой езде, конные прогулки, походы и канатный подъем на гору Мусса-Ачитара.
Джигитовка для начинающих. Конный тур
Джигитовка для начинающих. Конный тур
Джигитовка для начинающих. Конный тур
Ближайшие даты:
5
мая
12
мая
19
мая
26
мая
2
июн
9
июн
16
июн
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даты

Что вас ожидает:

Конная прогулка
Конная прогулка
Получим навыки верховой езды на лошадях и удовольствие от общения с животными
Лучшие виды на кавказские горы
Лучшие виды на кавказские горы
Увидим цепь гор Главного Кавказского хребта
Красота и сила природы
Красота и сила природы
Получим прилив сил и здоровья от пребывания в экологически чистой зоне
Гастрономическое удовольствие
Гастрономическое удовольствие
Попробуем изумительно вкусные блюда кавказской кухни из эко-продуктов
Активный отдых
Активный отдых
Совместим тренировки с увлекательными познавательными экскурсиями

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды. Эко-ферма

Добро пожаловать на Северный Кавказ.

Первый день вашего тура начинается в Минеральных Водах, мы встречаем вас в аэропорту или на ж/д вокзале и отправляемся в Карачаево-Черкесию.

По прибытию на эко-ферму вы заселяетесь в уютных номерах и сможете отдохнуть после дороги.

Тайминг дня:

  • Встреча: в 12:00 — прибытие в туристический комплекс к 15:30-16:00.
  • Встреча: в 18:00 — прибытие в туристический комплекс к 21:30-22:00.

Размещение: туристический комплекс Aydin El.

Питание: ужин.

Минеральные Воды. Эко-фермаМинеральные Воды. Эко-фермаМинеральные Воды. Эко-фермаМинеральные Воды. Эко-ферма
2 день

Конная база. Обучение верховой езде - подбор лошади. Обед на базе. Конная прогулка по ущелью реки Мара

После вкусного завтрака отправляемся знакомиться с лошадьми.

Обучение верховой езде как изучение нового искусства требует сосредоточенности и терпения.

Сегодня для каждого из вас будет подобрана своя лошадь которая будет закреплена за вами на протяжении всей недели.

Каждая из них обладает своим уникальным характером и особенностями, поэтому важно найти идеальное слияние с вашими личными качествами.

После вы научитесь как правильно нужно за ней ухаживать, вычищать шерсть.

Узнаете как верно нужно подходить к лошади, надевать седло и садиться на лошадь.

Ну а теперь переходим к самому интересному, вас ожидает небольшая прогулка на манеже под руководством инструктора вы будете улучшать ваше сидение в седле, исправлять недочеты и придавать грациозности каждому движению.

Небольшой перерыв на обед, а потом вас ждет грандиозное завершение дня — конная прогулка по ущелью реки Мара.

Тайминг дня:

  • 9:00 Завтрак.
  • 10:00 Выход на маршрут.
  • 13:00 Обед
  • 17:00 Возвращение в гостиницу.
  • 19:00 Ужин.

Размещение: туристический комплекс Aydin El.

Питание: завтрак, обед и ужин в гостинице.

Конная база. Обучение верховой езде - подбор лошади. Обед на базе. Конная прогулка по ущелью реки МараКонная база. Обучение верховой езде - подбор лошади. Обед на базе. Конная прогулка по ущелью реки МараКонная база. Обучение верховой езде - подбор лошади. Обед на базе. Конная прогулка по ущелью реки МараКонная база. Обучение верховой езде - подбор лошади. Обед на базе. Конная прогулка по ущелью реки Мара
3 день

Обучение верховой езде. Конная прогулка вдоль ущелья реки до сырных пещер и водопада

Сегодня экскурсия преподнесет вам не только незабываемые впечатления, но и позволит закрепить ваше умение управлять лошадью.

В этой конной прогулке вдоль ущелья реки вы сможете насладиться великолепными видами природы и чудесными пейзажами, окружающими вас.

Конечной точкой нашего пути станут сырные пещеры и водопад, где у вас будет возможность оценить величие природы, насладиться красотами и сделать прекрасные фотографии.

По возвращении на базу вас ждет вкусный обед.

Но это еще не все! Вас ждет настоящий мастер-класс, где вы научитесь изготавливать уздечку для лошади.

Тайминг дня:

  • 9:00 Завтрак.
  • 10:00 Выход на маршрут.
  • 13:00-14:00 Обед.
  • 14:00 Мастер-класс.
  • 19:00 Ужин.

Размещение: туристический комплекс Aydin El.

Питание: завтрак, обед и ужин в гостинице.

Обучение верховой езде. Конная прогулка вдоль ущелья реки до сырных пещер и водопадаОбучение верховой езде. Конная прогулка вдоль ущелья реки до сырных пещер и водопадаОбучение верховой езде. Конная прогулка вдоль ущелья реки до сырных пещер и водопадаОбучение верховой езде. Конная прогулка вдоль ущелья реки до сырных пещер и водопада
4 день

Конный поход в урочище Арба-Къо

Сразу после завтрака вы выходите на следующий конный маршрут, который будет пролегать по удивительным тропам в окружении первозданной природы к урочищу правого притока реки Мары — Арба- Къол, что в переводе с карачаевского означает «балка, куда можно въехать на арбе».

Пообедав на маршруте взятыми с собой припасами и вдоволь налюбовавшись великолепием окружающих нас гор, и конечно же сделав множество фотографий мы возвращаемся обратно в туристический комплекс.

Тайминг дня:

  • 9:00 Завтрак.
  • 10:00 Выход на маршрут.
  • 13:00-14:00 Обед.
  • 17:00 Возвращение в гостиницу.
  • 19:00 Ужин.

Размещение: туристический комплекс Aydin El.

Питание: завтрак, и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Конный поход в урочище Арба-КъоКонный поход в урочище Арба-КъоКонный поход в урочище Арба-КъоКонный поход в урочище Арба-Къо
5 день

Выезд на смотровую площадку

Позавтракав и набравшись сил мы выходим на маршрут на смотровую площадку к “Одинокой сосне”.

Настроение солнечного утра окутывает землю ласковым теплом, а воздух пронизывает сладкий аромат свежести.

Добравшись до места назначения перед вами открывается завораживающий вид.

В этом месте, на высотах, вихрь волнений и тревог остается далеко позади, а душа окутывается благоговением перед величественной красотой мира.

Пообедав и насладившись прекрасными видами, мы возвращаемся обратно в гостиницу.

Здесь у вас будет время чтобы отдохнуть перед ужином.

Тайминг дня:

  • 9:00 Завтрак.
  • 10:00 Выход на маршрут.
  • 13:00-14:00 Обед.
  • 17:00 Возвращение в гостиницу.
  • 19:00 Ужин.

Размещение: туристический комплекс Aydin El.

Питание: завтрак, и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Выезд на смотровую площадкуВыезд на смотровую площадкуВыезд на смотровую площадкуВыезд на смотровую площадку
6 день

Верховой поход

В этом верховом походе ваш путь лежит по живописной тропе к Березовой роще, во время которой вы ощутите невероятное чувство свободы и гармонии с окружающим миром.

Листья березы возносятся к небу, словно готовые раствориться в бесконечности голубых просторов.

Время здесь останавливается, позволяя насладиться моментом, сделать прекрасные фотографии и пообедать.

Но, как волшебством, почти незаметно, наступает время возвращения

Тайминг дня:

  • 9:00 Завтрак.
  • 10:00 Выход на маршрут.
  • 13:00-14:00 Обед.
  • 17:00 Возвращение в гостиницу.
  • 19:00 Ужин.

Размещение: туристический комплекс Aydin El.

Питание: завтрак, и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Верховой походВерховой походВерховой походВерховой поход
7 день

Домбай, подъем на гору, Архыз, обсерватория

Экскурсия в Домбай — это уникальное путешествие в сердце Кавказских гор, где встречаются величественная природа и захватывающие пейзажи.

Вы поднимаетесь на канатной дороге на смотровую площадку горы Мусса Ачитара при хорошей погоде открывается прекрасный вид на горные пейзажи Домбая и Главный Кавказский Хребет

  • Или поедем в Архыз где находится обсерватория САО РАН.

Это научно-исследовательский центр, специализирующийся в области астрономии и космической науки.

Здесь можно познакомиться с работой астрономов и увидеть уникальные телескопы, используемые для изучения Вселенной.

Также в Архызе вы посетите Нижне-Архызское городище — археологический памятник, представляющий собой остатки древнего поселения, возраст которого оценивается примерно в 1000 лет.

Здесь можно узнать больше о жизни этого региона в старые времена и посмотреть сохранившиеся артефакты.

Тайминг дня:

  • 9:00 Завтрак.
  • 10:00 Выход на маршрут.
  • 13:00-14:00 Обед.
  • 17:00 Возвращение в гостиницу.
  • 19:00 Ужин.

Размещение: туристический комплекс Aydin El.

Питание: завтрак, и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Домбай, подъем на гору, Архыз, обсерваторияДомбай, подъем на гору, Архыз, обсерваторияДомбай, подъем на гору, Архыз, обсерваторияДомбай, подъем на гору, Архыз, обсерватория
8 день

Мара, Минеральные Воды

Вот и подошло время прощаться с гостеприимной республикой и лошадками с которыми вы уже успели сродниться.

Трансфер отвезет вас в Минеральные воды в аэропорт или на ж/д вокзал.

Питание: завтрак в гостинице.

Информация по трансферу:

  • В 12:00 прибытие в Минеральные Воды к 16:00.
  • В 16:00 прибытие в Минеральные Воды к 20:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание на эко-ферме Aydin El в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.

Доплата за одноместное размещение – 12 500 руб. за весь период тура.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Скидка для пенсионеров — 5%.

При проживании в туристическом комплексе Айдин Эль.

Размещение в номерах стандарт без тв, с интернетом — 83 400 руб. /чел.

Варианты проживания

Aydin El

7 ночей

Туристический комплекс Aydin El — это место восстановления душевных сил. Отель постарался создать максимально комфортные условия отдыха для тех, кто ориентирован на семейные ценности и здоровый образ жизни.

В отеле светлые незаграможденные интерьеры и потрясающие виды, здесь ко всему подошли с душой, продумали дизайн и наполнение номеров до мелочей.

Есть собственный ресторан с панорамным окнами, террасой и зоной барбекю, где наши повара с любовью готовят блюда кавказской кухни.

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Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Услуги инструктора-проводника по конному туризму
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Питание: завтраки, питание на маршрутах, ужины
  • Подъемы по канатным дорогам
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Питание, не указанное в программе
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение - 12 500 руб./весь период тура
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда:

  • брюки свободные, хлопчатобумажные, без внутренних швов (джинсы неудобны и растирают кожу);
  • ветрозащитную непромокаемую куртку с капюшоном (не очень яркую, не шуршащую);
  • емкость для воды;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • обувь с рифленой подошвой для удобства передвижения на лошади и по грунту;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • спортивный костюм;
  • теплую куртку;
  • рюкзак для личных вещей и «сидушку»;
  • эластичный бинт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где происходит начало и окончание тура?

Место сбора группы

Минеральные Воды

Встреча: в 12:00 - прибытие в туристический комплекс к 15:30-16:00.

Встреча: в 18:00 - прибытие в туристический комплекс к 21:30-22:00.

Место отъезда группы

Эко-ферма ущелье реки Мара, воскресенье, в 12:00 и в 16:00.

Трансфер на ж/д вокзал и в аэропорт г. Минеральные Воды.

Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?

Да, допустим вес до 110 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).

Есть ли подробный тайминг нашего путешествия?
Населенные пункты, время прибытия в пункт и выезда из негоНаименование объектов размещенияЗапланированные туристские услуги. Наименования экскурсий, с перечнем основных объектов показаВнутри маршрутные перевозки

Встреча в аэропорту на ж/д вокзале Минеральных Вод в 12:00 - прибытие в туристический комплекс к 15:30-16:00.

В 18:00 - прибытие в туристический комплекс к 21:30-22:00.

Туристический комплекс Aydin El

Автобус - 18/20 местный

10:00 Выход на маршрут

17:00 Возвращение в гостиницу

Туристический комплекс Aydin El Знакомство с инструктором, инструктаж по технике безопасности, несколько уроков верховой езды,Кони/лошадь

10:00 Выход на маршрут

14:00 Мастер Класс

Туристический комплекс Aydin El Обучение верховой езде - закрепление результата. конная прогулка вдоль ущелья реки до сырных пещер и водопада. по возвращению обед на базе. мастер-классКони/лошадь,
10:00 Выход на маршрут
13:00-14:00 Обед
17:00 Возвращение в гостиницу		Туристический комплекс Aydin El Конный поход в урочище арба-къол. Кони/лошадь

10:00 Выход на маршрут

17:00 Возвращение в гостиницу

Туристический комплекс Aydin El Выезд на смотровую площадку к "одинокой сосне".Кони/лошадь

10:00 Выход на маршрут

17:00 Возвращение в гостиницу

Туристический комплекс Aydin El

Верховой поход в березовую рощу.

Кони/лошадь

10:00 Выход на маршрут

17:00 Возвращение в гостиницу

Туристический комплекс Aydin El Экскурсия в Домбай, подъем на гору Мусса-Ачитара / Или Экскурсия в Архыз, обсерватория САО РАН, Нижне-Архызское городище. Кони/лошадь

Трансфер в аэропорт на ж/д вокзал

В 12:00 Прибытие в Минеральные Воды к 16 часам
В 16:00 Прибытие в Минеральные Воды к 20 часам

Выезд из Туристического комплекса Aydin El Автобус - 18/20 местный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
26 ноя 2023
Конный тур «Джигитовка для начинающих» удался на славу. Гостеприимные хозяева Aydin El заботились об уюте и угощали вкуснейшим чаем (волшебство ароматов и вкуса сборов из местных трав) и халяльными яствами. Сухпаёк в виде свежих хычинов да с горячим чаем на маршруте - это, конечно, отдельное удовольствие, особенно в окружении невероятных по красоте гор.

Радушные гиды компенсировали изменения в программе тура экскурсиями в богатые на историю места. Где бы ещё в один день смогла посетить астрофизическую обсерваторию с чудом советской техники и византийские храмы, возведённые в столице аланов? Или пока над фермой сгущались тучи, мы улыбались солнцу на вершине Домбая и смеялись идее работников театра, задумавших затащить рояль на соседнюю гору (байка про название горы Театральной).
И отдельной оды заслуживают коняшки сильной аборигенной породы. Их предки на Эльбрус взбирались! Терпеливые, надёжные, сильные, дружелюбные вездеходы: Малыш, Тихий, Каракуш, Ак-бурун, Тюльпан, Яшка и др. Всю глубину уважения они получают именно на горных тропах, где им нипочём ни вязкая грязь, ни холодные ручьи и реки, ни снег и обледенелая трава. Под бдительными руководством Аскера и Казбека никто из коняшек с туристом на спине в лес не ускакал ловить кабанчиков или на встречу с косолапым мишкой))
Конный тур «Джигитовка для начинающих» удался на славу. Гостеприимные хозяева Aydin El заботились об уюте иКонный тур «Джигитовка для начинающих» удался на славу. Гостеприимные хозяева Aydin El заботились об уюте иКонный тур «Джигитовка для начинающих» удался на славу. Гостеприимные хозяева Aydin El заботились об уюте иКонный тур «Джигитовка для начинающих» удался на славу. Гостеприимные хозяева Aydin El заботились об уюте иКонный тур «Джигитовка для начинающих» удался на славу. Гостеприимные хозяева Aydin El заботились об уюте иКонный тур «Джигитовка для начинающих» удался на славу. Гостеприимные хозяева Aydin El заботились об уюте иКонный тур «Джигитовка для начинающих» удался на славу. Гостеприимные хозяева Aydin El заботились об уюте иКонный тур «Джигитовка для начинающих» удался на славу. Гостеприимные хозяева Aydin El заботились об уюте иКонный тур «Джигитовка для начинающих» удался на славу. Гостеприимные хозяева Aydin El заботились об уюте и
И
20 ноя 2023
Была на конном туре с 6 по 12 ноября. Планировала попасть на золотую осень, но, к сожалению, опоздала. Местные говорили, что все краски ушли две недели назад.
Тур оставил неоднозначные впечатления. Было очень много минусов по организации, если бы не инструктор Казбек по лошадям, грамотно оставленные маршруты и кони (особенно мой конь, который просто меня покорил), тур бы не имел смысла. Также очень понравились заботливые работники конюшни. Инструктажа хватило и всегда помогали залезть, отрегулировать стремяна по высоте.
Это был мой первый конный тур, безумно полюбила коней, восхищалась их выдержкой и чувствительностью. Моментами на маршрутах было тяжело, но в целом они были очень грамотно оставленные и усложнялись пропорционально времени катания на лошадях.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ирина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Е
8 окт 2023
Величественная природа Кавказа, потрясающие пейзажи, замечательные лошади, неповторимый местный колорит… Это ключевые слова, которыми можно коротко и ясно описать наш тур «Джигитовка для начинающих».
А если подробнее… Неповторимыми по красоте маршрутами провел нашу небольшую девичью команду инструктор Аслан. Рассказал много интересного о выращивании, отборе и подготовки лошадей в Карачаево-Черкесии, профессионально и невозмутимо решал любые вопросы, возникающие на маршруте. Хочется отметить Исхака — нашего проводника на плато Бермамыт. Виртуозное вождение по сложнейшим подъемам и спускам, когда понятия «дорога» просто не существует, и машина, как зверь, взбирается по камням, буквально перешагивая валуны и ямы, заслуживает высочайшей оценки. Его интересный рассказ об особенностях табунного разведения лошадей был пропитан любовью к ним, а также к горами неповторимой красоте родной земли. А знающий историю своего края Асман, знаток местных традиций, рассказчик с неиссякаемым чувством юмора, устроил нам запоминающуюся поездку в Кубанское ущелье и к источникам. Анна — наш «ангел-хранитель» — улыбчивая и милая, мастер на все руки. И… великолепные карачаевские лошади! Выносливые, неприхотливые, ласковые, изумительно приспособленные к местности, в которой рождены. Бережно везли они нас по каменистым ущельям рек, взбирались по высокогорным тропам, спускались по крутым склонам и не боялись машин. Даже начинающие всадники почувствуют их надежность на сложных участках пути. Всю заботу о нашей безопасности мы взвалили на этих чудесных лошадей. Нам же оставалось только наслаждаться нереально красивейшими пейзажами, восхищаться сказочностью окружающей природы и впитывать особенные колорит местной жизни. Величественный Эльбрус, живописные ущелья, горы, водопады, табуны лошадей, отары овец, стада коров и, конечно, люди — трудолюбивые жители гор. Всё это наполнило сердце и душу невероятными эмоциями. Особенная благодарность коню Яше — моему верному и надежному спутнику, благодаря которому мне посчастливилось познакомиться с красотой и очарованием Карачаево-Черкесией!
Огромное спасибо всем организаторам нашего тура «Джигитовка для начинающих»!
Величественная природа Кавказа, потрясающие пейзажи, замечательные лошади, неповторимый местный колорит… Это ключевые слова, которыми можно короткоВеличественная природа Кавказа, потрясающие пейзажи, замечательные лошади, неповторимый местный колорит… Это ключевые слова, которыми можно короткоВеличественная природа Кавказа, потрясающие пейзажи, замечательные лошади, неповторимый местный колорит… Это ключевые слова, которыми можно короткоВеличественная природа Кавказа, потрясающие пейзажи, замечательные лошади, неповторимый местный колорит… Это ключевые слова, которыми можно короткоВеличественная природа Кавказа, потрясающие пейзажи, замечательные лошади, неповторимый местный колорит… Это ключевые слова, которыми можно короткоВеличественная природа Кавказа, потрясающие пейзажи, замечательные лошади, неповторимый местный колорит… Это ключевые слова, которыми можно короткоВеличественная природа Кавказа, потрясающие пейзажи, замечательные лошади, неповторимый местный колорит… Это ключевые слова, которыми можно короткоВеличественная природа Кавказа, потрясающие пейзажи, замечательные лошади, неповторимый местный колорит… Это ключевые слова, которыми можно короткоВеличественная природа Кавказа, потрясающие пейзажи, замечательные лошади, неповторимый местный колорит… Это ключевые слова, которыми можно короткоВеличественная природа Кавказа, потрясающие пейзажи, замечательные лошади, неповторимый местный колорит… Это ключевые слова, которыми можно коротко

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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