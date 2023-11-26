2 день

Конная база. Обучение верховой езде - подбор лошади. Обед на базе. Конная прогулка по ущелью реки Мара

После вкусного завтрака отправляемся знакомиться с лошадьми.

Обучение верховой езде как изучение нового искусства требует сосредоточенности и терпения.

Сегодня для каждого из вас будет подобрана своя лошадь которая будет закреплена за вами на протяжении всей недели.

Каждая из них обладает своим уникальным характером и особенностями, поэтому важно найти идеальное слияние с вашими личными качествами.

После вы научитесь как правильно нужно за ней ухаживать, вычищать шерсть.

Узнаете как верно нужно подходить к лошади, надевать седло и садиться на лошадь.

Ну а теперь переходим к самому интересному, вас ожидает небольшая прогулка на манеже под руководством инструктора вы будете улучшать ваше сидение в седле, исправлять недочеты и придавать грациозности каждому движению.

Небольшой перерыв на обед, а потом вас ждет грандиозное завершение дня — конная прогулка по ущелью реки Мара.

Тайминг дня:

9:00 Завтрак.

10:00 Выход на маршрут.

13:00 Обед

17:00 Возвращение в гостиницу.

19:00 Ужин.

Размещение: туристический комплекс Aydin El.

Питание: завтрак, обед и ужин в гостинице.