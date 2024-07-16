1 день

Прибытие в Минеральные Воды, экоферма в ущелье реки

Ваш тур стартует в Минеральных Водах, транспортных воротах Северного Кавказа.

Мы встречаем вас в аэропорту или на ж/д вокзале в 13:00 часов.

И отправляемся в путь!

Наша конечная цель — уединенная эко-ферма в урочище реки Мара и, если погодные условия сложились великолепно, мы выберем потрясающий маршрут через высокогорный перевал Гум-Баши, чтобы насладиться впечатляющими видами Кавказских гор.

Если же небесная канцелярия в этот день распорядится по другому, то мы проложим маршрут через столицу Карачаево-Черкессии, величественный город — Черкесск!

По прибытии на эко-ферму мы разместимся в уютных номерах и начнем знакомство с инструктором, который проведет инструктаж по технике безопасности и даст несколько уроков верховой езды.

Вечером, после вкусного ужина, нас ждет свободный вечер у камина.

Тайминг дня:

13:00 Трансфер в Айдин Эль.

16:00 Прибытие на базу.

19:00 Ужин.



Проживание: Айдин Эль.

Питание: ужин в гостинице.