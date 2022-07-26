Расстояние по маршруту КМВ – п. Гуамка примерно 410 км в одну сторону, (около 5:30).
5:00 Выезд группы с КМВ.
Прибытие в п. Гуамка.
Прогулка по Гуамскому ущелью.
Катание на туристическом паровозике (билеты оплачиваются отдельно).
По дну грандиозного каньона течет горная река Курджипс, что в переводе с адыгейского означает «грузинская река».
Здесь проложена узкоколейная железная дорога, по которой ходит «паровозик», экскурсионный тепловоз ТУ-8 с тремя пассажирскими вагонами.
Дорога поражает воображение путешественников величественными декорациями гор, водопадов и речных порогов, созданных природой.
Туристический поезд в Гуамском ущелье заканчивает своё движение на конечной станции, где находится пункт высадки/посадки пассажиров и кафе под названием «1707» (название означает длину подходящего к нему железнодорожного полотна в метрах).
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Термальные источники «Акватермо» (билеты оплачиваются отдельно).
Купание в бассейнах с геотермальной водой.
Переезд в п. Каменномостский.
Размещение на турбазе (удобства в номере).
Ужин (входит в стоимость).
Свободное время.
Завтрак (входит в стоимость).
Посещение пещеры Нежной и Большой Азишской пещеры — глубиной 37 м и протяженностью 625 м с фантастическим нагромождением сталактитов, сталагмитов (входные билеты оплачиваются отдельно).
Плато Лаго-Наки (смотровые площадки, конные прогулки, джиппинг по желанию).
Обед (доп. плата).
Экскурсию к водопадам Руфабго (входные билеты оплачиваются отдельно).
На краю поляны расположен спуск к первому водопаду "Шум", который находится на высоте 200 м.
Вода с высоты более 6 метров падает в небольшое озерцо.
Второй водопад «Каскадный», третий называется сердце «Руфабго», четвертый водопад «Шнурок».
Водопады Руфабго очаровывают своей первозданной красотой и необыкновенной мощью потоков воды, вырывающихся из недр земли и обрушивающихся с неудержимой силой вниз.
Экскурсия по Хаджохской теснине (входные билеты оплачиваются отдельно).
Ширина каньона 6-7 метров, а в некоторых местах не более 2 метров.
Зажатая в мощном каньоне, задыхаясь, стонет река Белая, стараясь пробежать быстрее самые узкие места Хаджохской теснины.
На отвесных, почти голых, скалах, местами, поросшими мхами стенах, многочисленные ниши и котлы вымывания, свидетели того, как стремительный поток вывинчивал известковые скалы.
Возвращение на турбазу.
Ужин (входит в стоимость).
Завтрак (входит в стоимость).
Посещение Свято-Михайловского мужского монастыря.
С башен монастыря открываются красивые виды.
Здесь можно совершить конную прогулку и отведать вкусные блины с различными начинками (не входит в стоимость).
Возвращение на турбазу.
Освобождение номеров.
Выезд домой.
По дороге экскурсия к памятникам исчезнувшей цивилизации – Дольмену и сада камней (входные билеты оплачиваются отдельно).
Тур предусматривает проживание в гостевом доме (удобства в номере).
Доплата за одноместное размещение 2 500 руб. /чел.
Гостевой дом, расположенный в станице Абадзехская, предлагает наилучшие условия для отдыха гостей:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Стоимость тура для детей до 14 лет – 11 900 руб.
Спринтер Мерседес Бенц на 19 посадочных мест, есть кондиционер.
Возможен и большой (более 19 посадочных мест) туристический автобус, зависит от количества туристов в туре.
При раннем бронировании учитывается пожелание туристов по рассадке, рассаживаем по мере бронирования и оплаты тура (посадка не произвольная).