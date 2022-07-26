Лаго-Наки и Гуамское ущелье

Лаго-Наки - это горные массивы Северо-Западного Кавказа

5
3 отзыва
Лаго-Наки – это горные массивы Северо-Западного Кавказа, расположившиеся между реками Пшехой и Белой. Великолепные горы, леса, альпийские луга, реки. Достопримечательностей у этого места очень много.

В данном туре предлагается посетить Гуамское ущелье, пещеры со сталактитовыми и сталагмитовыми натечными образованиями, плато Лаго-Наки, водопады «Руфабго», Хаджохскую теснину, дольмен и Свято-Михайловский монастырь.
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Прогулка по Гуамскому ущелью
Прогулка по Гуамскому ущелью
Место поражает воображение путешественников величественными декорациями гор, водопадов и речных порогов, созданных природой
Посещение Большой Азишской пещеры
Посещение Большой Азишской пещеры
Глубиной 37 м и протяженностью 625 м с фантастическим нагромождением сталактитов, сталагмитов
Экскурсия к водопадам Руфабго
Экскурсия к водопадам Руфабго
Водопады Руфабго очаровывают своей первозданной красотой и необыкновенной мощью потоков воды, вырывающихся из недр земли и обрушивающихся с неудержимой силой вниз
Экскурсия по Хаджохской теснине
Экскурсия по Хаджохской теснине
Зажатая в мощном каньоне, задыхаясь, стонет река Белая, стараясь пробежать быстрее самые узкие места Хаджохской теснины
Дольмены и сад камней
Дольмены и сад камней
Экскурсия к памятникам исчезнувшей цивилизации

Программа тура по дням

1 день

Горная адыгея. Гуамка. Термальные источники «Акватермо»

Расстояние по маршруту КМВ – п. Гуамка примерно 410 км в одну сторону, (около 5:30).

5:00 Выезд группы с КМВ.

Прибытие в п. Гуамка.

Прогулка по Гуамскому ущелью.

Катание на туристическом паровозике (билеты оплачиваются отдельно).

По дну грандиозного каньона течет горная река Курджипс, что в переводе с адыгейского означает «грузинская река».

Здесь проложена узкоколейная железная дорога, по которой ходит «паровозик», экскурсионный тепловоз ТУ-8 с тремя пассажирскими вагонами.

Дорога поражает воображение путешественников величественными декорациями гор, водопадов и речных порогов, созданных природой.

Туристический поезд в Гуамском ущелье заканчивает своё движение на конечной станции, где находится пункт высадки/посадки пассажиров и кафе под названием «1707» (название означает длину подходящего к нему железнодорожного полотна в метрах).

Обед в кафе (оплачивается дополнительно).

Термальные источники «Акватермо» (билеты оплачиваются отдельно).

Купание в бассейнах с геотермальной водой.

Переезд в п. Каменномостский.

Размещение на турбазе (удобства в номере).

Ужин (входит в стоимость).

Свободное время.

Горная адыгея. Гуамка. Термальные источники «Акватермо»Горная адыгея. Гуамка. Термальные источники «Акватермо»Горная адыгея. Гуамка. Термальные источники «Акватермо»Горная адыгея. Гуамка. Термальные источники «Акватермо»
2 день

Большая Азишская. Плато Лаго-Наки. Водопады Руфабго. Хаджохская теснина

Завтрак (входит в стоимость).

Посещение пещеры Нежной и Большой Азишской пещеры — глубиной 37 м и протяженностью 625 м с фантастическим нагромождением сталактитов, сталагмитов (входные билеты оплачиваются отдельно).

Плато Лаго-Наки (смотровые площадки, конные прогулки, джиппинг по желанию).

Обед (доп. плата).

Экскурсию к водопадам Руфабго (входные билеты оплачиваются отдельно).

На краю поляны расположен спуск к первому водопаду "Шум", который находится на высоте 200 м.

Вода с высоты более 6 метров падает в небольшое озерцо.

Второй водопад «Каскадный», третий называется сердце «Руфабго», четвертый водопад «Шнурок».

Водопады Руфабго очаровывают своей первозданной красотой и необыкновенной мощью потоков воды, вырывающихся из недр земли и обрушивающихся с неудержимой силой вниз.

Экскурсия по Хаджохской теснине (входные билеты оплачиваются отдельно).

Ширина каньона 6-7 метров, а в некоторых местах не более 2 метров.

Зажатая в мощном каньоне, задыхаясь, стонет река Белая, стараясь пробежать быстрее самые узкие места Хаджохской теснины.

На отвесных, почти голых, скалах, местами, поросшими мхами стенах, многочисленные ниши и котлы вымывания, свидетели того, как стремительный поток вывинчивал известковые скалы.

Возвращение на турбазу.

Ужин (входит в стоимость).

Большая Азишская. Плато Лаго-Наки. Водопады Руфабго. Хаджохская теснинаБольшая Азишская. Плато Лаго-Наки. Водопады Руфабго. Хаджохская теснинаБольшая Азишская. Плато Лаго-Наки. Водопады Руфабго. Хаджохская теснинаБольшая Азишская. Плато Лаго-Наки. Водопады Руфабго. Хаджохская теснина
3 день

Свято-Михайловский мужской монастырь. Дольмен

Завтрак (входит в стоимость).

Посещение Свято-Михайловского мужского монастыря.

С башен монастыря открываются красивые виды.

Здесь можно совершить конную прогулку и отведать вкусные блины с различными начинками (не входит в стоимость).

Возвращение на турбазу.

Освобождение номеров.

Выезд домой.

По дороге экскурсия к памятникам исчезнувшей цивилизации – Дольмену и сада камней (входные билеты оплачиваются отдельно).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме (удобства в номере).

Доплата за одноместное размещение 2 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостевой дом «Водная ривьера»

2 ночи

Гостевой дом, расположенный в станице Абадзехская, предлагает наилучшие условия для отдыха гостей:

  • комфортабельные двух- и четырехместные номера;
  • туалет и душевая в каждой комнате;
  • вся необходимая бытовая техника (холодильник, телевизор, чайник, фен и так далее).
Гостевой дом «Водная ривьера»Гостевой дом «Водная ривьера»Гостевой дом «Водная ривьера»Гостевой дом «Водная ривьера»Гостевой дом «Водная ривьера»Гостевой дом «Водная ривьера»Гостевой дом «Водная ривьера»Гостевой дом «Водная ривьера»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд от КМВ
  • Экскурсионное обслуживание на объектах показа
  • Проживание на туристической базе
  • 2 завтрака, 2 ужина
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до КМВ и обратно
  • Туристический поезд в Гуамском ущелье. Стоимость билетов в одну сторону: (Пт,Сб,Вс,Праздничные дни). Взрослый — 300р детский — 150р дети до 7 лет бесплатно
  • Термальный бассейн. Стоимость 1 часа 400 руб. /чел. дети с 7 до 12 лет 200 руб. /чел.
  • Большая Азишская пещера 600 руб. /взрослый, 250 руб. /ребенок (с 7-14 лет), до 7 лет бесплатно
  • Дольмен и сад камней 150 руб.
  • Хаджокская теснина 500 руб. /взросл, 150 детский до 14 лет
  • Водопады Руфабго 500 руб. /взрослый, 150 детский до 14 лет
  • Рафтинг от 1 000 до 1500 руб. /чел. в зависимости от длины маршрута
  • Дополнительно оплачиваются: конные прогулки и джиппинг
  • Продается много сувениров, горный мед, сушеные ягоды, лечебные травы
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы: паспорт РФ / свид. о рождении;
  • Перекус-завтрак в дорогу / вода питьевая;
  • Защита от дождя / солнца;
  • Удобная одежда / обувь;
  • Женщинам для посещения мечетей - платок;
  • Купальные принадлежности;
  • Маска медицинская / аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли скидки в туре?

Стоимость тура для детей до 14 лет – 11 900 руб.

На каком транспорте будем передвигаться?

Спринтер Мерседес Бенц на 19 посадочных мест, есть кондиционер.

Возможен и большой (более 19 посадочных мест) туристический автобус, зависит от количества туристов в туре.

При раннем бронировании учитывается пожелание туристов по рассадке, рассаживаем по мере бронирования и оплаты тура (посадка не произвольная).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
З
26 июля 2022
Отлично! Спасибо огромное, за столь увлекательный тур. Отдельное спасибо: за внимательность Ирине, интереснейшие рассказы о местах гиду Геннадию, за вежливость и аккуратность на дороге Евгению!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Зухра! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
Н
28 июня 2022
В период с 24.06.22 по 26.06.22 брали путевки на семью из 5-ти человек(2 взрослых и ребенок 11 лет и 2 пожилых человека 70+) в Адыгею. Хотелось бы поделиться своими впечатлениями о туре и рассказать о достоинствах и недостатках.
Начну с хорошего:
1. Потрясающая природа, красивейшие места. Даже непогода не смогла испортить путешествие и всё увидеть.
2. Очень много интересной информации рассказывал экскурсовод. Знаток и человек по настоящему влюбленный в свой край. За это отдельное, СПАСИБО.
3. Хороший комфортабельный автобус.

Теперь о минусах(может быть где-то субъективных):
1. Очень длительный трансфер до Адыгеи. Дорога из Пятигорска занимает около 6 часов, а затем ещё очень насыщенный экскурсионный 9 часовой день, без остановки. Может быть более выгодно предлагать трансфер и из Краснодара тоже. И людей больше и время в пути до места экскурсий меньше.
2. Совсем не понятен выбор места ночлега. Далеко находящийся до элементарной цивилизации (магазина, аптеки и тд) гостевой дом. У нас на второй день у ребенка поднялась температура, а оставить в номере не смогли. Негде даже элементарный перекус купить и воду.
Что касается номерного фонда: в номере очень старая мебель, постельное бельё, полотенца. У всех были проблемы с водой в душе. Либо воды не было, либо была поломана сантехника. После таких насыщенных дней хотелось помыться и отдохнуть, но это было трудно сделать. Полотенца по размеру больше были похожи на кухонные, покрывала на кроватях и постельное белье не знаю каких годов. В номере даже стаканов или кружек не было, чтобы выпить воды. Один чайник на весь этаж и на тот "без слез не взглянешь.".. вобщем бытовые условия не самые лучшие. Единственное, в гостевом доме очень красивая территория. Есть беседки и мангальная зона.
3. У администратора нет аптечки. Это очень удивило. Необходимо было измерить давление, а тонометра нигде не нашли. А ведь экскурсии проходят в гористой местности перепады высот и тд. Всякое может быть. Я даже не знаю, если турист подвернет ногу, то что будут делать? На мой взгляд, в этом вопросе, значительная недоработка.
4. Не предупредили заранее о том, что необходимо взять с собой наличные деньги и не крупными купюрами. Вход на каждый объект платный и везде только наличный расчет, вот тут возникли сложности.
5. Также есть административные проблемы по организации питания и тд. Думаю, что семьям с маленькими детьми или людям со спецпитанием будет не просто.

Но в целом получили массу положительных эмоций от увиденного и остались довольны.

Организаторов хотелось бы попросить устранить неудобства в таком путешествии, чтобы больше людей смогли открывать и наслаждаться такими потрясающими местами.
Д
25 мая 2022
Выражаю огромную благодарность организаторам тура за прекрасный отдых, продуманную и интересную программу.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

🧳Многодневные туры3-дневные туры🍀Природа и пейзажиЛаго-Наки🗽Популярные места

Похожие туры в Минеральных Водах

7 дней в Горном лагере Уллу-Тау. Приэльбрусье
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
7 дней в Горном лагере Уллу-Тау. Приэльбрусье
Вас ждет незабываемое приключение! Настоящие горные ущелья
г. Минеральные Воды - Ж/Д вокзал, аэропорт
26 400 за 1 человека
Треккинг в Цейском ущелье. 7-ми дневный комфорт-тур с гостиницей
7 дней
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг в Цейском ущелье. 7-ми дневный комфорт-тур с гостиницей
В этом туре вы увидите монумент летящего на коне Уастырджи
г. Минеральные (жд вокзал) , (аэропорт)
47 300 за 1 человека
Тур на 7 дней - Горный лагерь в Безенгийском ущелье
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Тур на 7 дней - Горный лагерь в Безенгийском ущелье
Вас ждет 7-ми дневное путешествие в альплагерь Безенги
г. Минеральные Воды (аэропорт, жд вокзал)
26 400 за 1 человека
На Кавказ с фотографом: Домбай, плато Бермамыт и Гоначхирское ущелье
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 7 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
На Кавказ с фотографом: Домбай, плато Бермамыт и Гоначхирское ущелье
Сделать потрясающие снимки на фоне гор и прокатиться на канатной дороге Домбая
Аэропорт Минеральные воды
29 сен
30 000 за 1 человека
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
4.9
20 отзывов
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
Покататься на канатных дорогах в горах и насладиться видами снежных вершин
Аэропорт Минеральные Воды. Время встречи может мен...
26 янв
9 фев
23 фев
9 мар
25 000 за 1 человека
Путешествие к Эльбрусу - седому великану Кавказа
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Вадим
Вадим
5
9 отзывов
Путешествие к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
по договоренности в регионе КМВ
Завтра
24 янв
25 янв
26 янв
от 12 500 за всё до 2 чел.
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 7 дней
7 дней
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 7 дней
Место нашего отдыха - снежное Приэльбрусье! Это настоящий центр горнолыжного туризма на Северном Кавказе
г. Минеральные Воды (Ж/Д вокзал, аэропорт)
29 янв
5 фев
35 000 за 1 человека
Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
12 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Kavkaz_Expert
Kavkaz_Expert
5
2 отзыва
Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Путешествие начинается с Кармадонского ущелья
Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Завтра
24 янв
25 янв
26 янв
5 000 за 1 человека
Горный лагерь в Северной Осетии 7 дней. Дигорское ущелье
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горный лагерь в Северной Осетии 7 дней. Дигорское ущелье
Цветущие альпийские луга
г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
28 400 за 1 человека
Дивный край - в ущельях спрятанный Домбай
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 17 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Дивный край - в ущельях спрятанный Домбай
Увидеть Эльбрус, совершить поход к леднику и насладиться национальной кухней
Аэропорт Минеральных Вод, 9:30
25 000 за 1 человека
Северная Осетия - 7 дней в Горном лагере Цейского ущелья в палатках
7 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Северная Осетия - 7 дней в Горном лагере Цейского ущелья в палатках
Вас ждут цветущие альпийские луга, настоящий ледник
г. Минеральные (жд вокзал) , (аэропорт)
26 800 за 1 человека
Тёплый приём: SPA-тур на Кавказ для двоих
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 2 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Тёплый приём: SPA-тур на Кавказ для двоих
Пожить в глэмпинге у озера, испытать на себе профессиональное парение в бане и погулять в горах
В любом месте КавМинВод, по договорённости. Мы пре...
27 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минеральных Водах
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ