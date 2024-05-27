1 день

Памятник Уастырджи - Дигорское ущелье

11:00-11:30 Сбор группы в г. Минеральные Воды в аэропорту и на железнодорожном вокзале.

Переезд в Дигорское ущелье (около 4 часов).

Памятник Уастырджи - Дигорское ущелье.

Покидая шумный город, отправляемся в живописные ущелья Северной Осетии. В Алагирском ущелье сделаем остановку возле памятника Святому Георгию. Здесь его называют Уастырджи – это главный герой местного эпоса, святой покровитель мужчин, воинов и путешественников.

Едем дальше, впереди у нас главные ворота горной Дигории - каньон Ахсинта. Через каньон проложен мост «Ахсинти хед», по-нашему – Чертов мост. Под мостом, на глубине 80 метров, бежит среди скал река Урух.

Отсюда до Дигории уже рукой подать!

После приезда, разбиваем палаточный лагерь. В течение всего времени отдыха наш лагерь будет расположен на одном месте.

Кемпинг находится на высоте 1740 м.