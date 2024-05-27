Горный лагерь в Северной Осетии. Дигорское ущелье

Горный лагерь в Северной Осетии
Тур проходит на Кавказе, в республике Северная Осетия-Алания. Именно здесь, у подножия Главного Кавказского Хребта, раскинулась горная страна Дигория. В Дигории на каждом шагу путешественников встречают высокие горы и изумрудные
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реки.

Комфортные горные тропинки ведут туристов к многочисленным водопадам и величественным ледникам Тана и Караугом.

В туре в Дигорию можно не только любоваться прекрасной природой, но и прикоснуться к тайнам прошлого. В нашей программе запланирован джипинг в древние села, к старинным осетинским замкам и башням. А еще в походе обязательно попробуем знаменитые осетинские пироги, которыми славится кухня Осетии.

5
3 отзыва
Горный лагерь в Северной Осетии. Дигорское ущелье
Горный лагерь в Северной Осетии. Дигорское ущелье
Горный лагерь в Северной Осетии. Дигорское ущелье
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Цветущие альпийские луга
Цветущие альпийские луга
Увидим царство цветов: рододендроны, лилии, Иван-чай, ромашки и потрясающие оранжевые маки. В этом месте всегда получаются очень эффектные фотографии!
Знаменитые осетинские пироги
Знаменитые осетинские пироги
Попробуем вкуснейшие осетинские пироги с мясом и вишней, которыми славится кухня Осетии
Настоящий ледник!
Настоящий ледник!
Отправимся к леднику Караугом. Это самый большой ледник Осетии и второй по величине ледник на Кавказе. В настоящее время его длина составляет 12 км

Программа тура по дням

1 день

Памятник Уастырджи - Дигорское ущелье

11:00-11:30 Сбор группы в г. Минеральные Воды в аэропорту и на железнодорожном вокзале.

Переезд в Дигорское ущелье (около 4 часов).

Памятник Уастырджи - Дигорское ущелье.

Покидая шумный город, отправляемся в живописные ущелья Северной Осетии. В Алагирском ущелье сделаем остановку возле памятника Святому Георгию. Здесь его называют Уастырджи – это главный герой местного эпоса, святой покровитель мужчин, воинов и путешественников.

Едем дальше, впереди у нас главные ворота горной Дигории - каньон Ахсинта. Через каньон проложен мост «Ахсинти хед», по-нашему – Чертов мост. Под мостом, на глубине 80 метров, бежит среди скал река Урух.

Отсюда до Дигории уже рукой подать!

После приезда, разбиваем палаточный лагерь. В течение всего времени отдыха наш лагерь будет расположен на одном месте.

Кемпинг находится на высоте 1740 м.

Памятник Уастырджи - Дигорское ущельеПамятник Уастырджи - Дигорское ущельеПамятник Уастырджи - Дигорское ущельеПамятник Уастырджи - Дигорское ущелье
2 день

Поход на гору Кубус. Водопады Таймази

В каждой местности есть своя особенная, культовая гора. В Дигории такой горой является Кубус.

Туристы, которые приехали сюда впервые, с интересом поднимаются на Кубус. А те, кто уже неоднократно отдыхал в Осетии, каждый раз считают своим долгом взойти на эту вершину. А знаете почему? Расскажем вам по секрету – эта гора исполняет желания. Честно-честно!

Гора Кубус издалека похожа на пирамиду, полностью покрытую лесами. Сюда ходят и по одиночке, и большими группами, сюда поднимаются и зимой, и летом. Здесь встречают рассветы и даже встречают Новый Год!

На вершине горы растет огромное, очень необычное дерево. Именно это дерево здесь отвечает за желания туристов. Одно из наших любимых желаний – это увидеть роскошные, панорамные виды с вершины горы. И это желание всегда сбывается!

На обратном пути идем на смотровую площадку, откуда делаем фото и любуемся комплексом водопадов. Они рождаются на леднике Таймази и имеют официальное название «Таймазинские водопады». Но, поскольку водопадов три, туристы называют их по-своему - «Три сестры».

Три сестры бегут в Харезском ущелье и даже издалека выглядят весьма эффектно. Самая мощная и самая полноводная - средняя «сестра». Ее белые, пенистые потоки так и манят подойти поближе.

Активная часть прохождения по маршруту: 14,2 км, перепад высот 1740-2340 м, продолжительность похода 6-7 часов.

Поход на гору Кубус. Водопады ТаймазиПоход на гору Кубус. Водопады ТаймазиПоход на гору Кубус. Водопады ТаймазиПоход на гору Кубус. Водопады Таймази
3 день

Треккинг к леднику Караугом

Один из самых любимых пеших походов в нашем туре – прогулка к леднику Караугом. Это самый большой ледник Осетии и второй по величине ледник на Кавказе. В настоящее время его длина составляет 12 км.

В этот день у нас будет потрясающий по разнообразию маршрут: скалистые вершины гор, неистовая река и суровая красота соснового леса с мягкой подстилкой изо мхов и лишайников. Тропа по хвойному лесу комфортная, широкая, очень долго она идет совершенно без подъемов. Настоящая мечта туриста!

Выйдя из леса, перед нами впервые откроется вид на ледник Караугом и окружающие его вершины. Далее тропа уведет за собой вверх, по пути увидим очень живописные песчаные осыпи. К концу треккинга поближе подойдем к леднику, чтобы вдоволь им полюбоваться, сделать фото и почувствовать его ледяное дыхание.

Активная часть прохождения по маршруту: 13,8 км, перепад высот 1550-2250 м, продолжительность похода 7-8 часов.

Треккинг к леднику КараугомТреккинг к леднику КараугомТреккинг к леднику КараугомТреккинг к леднику Караугом
4 день

Водопад Галдаридон (Жемчужный водопад), водопад Байради

Доброе утро – это когда на календаре лето, за окном горы и в планах на сегодняшний день как раз значится прогулка по этим самым горам!

Горная дорога извивается змейкой, увлекает за собой и постепенно набирает высоту. Тропинка ведет мимо цветущего иван-чая и заводит в хвойный лес. Вскоре сосновые ветви словно раздвигаются – и перед нами предстает шумная река Харес.

Чем ближе подходим к водопаду, тем сильнее расширяется ущелье. Перед нами поднимаются горы, которыми будем любоваться в течение целой недели. Так, к водопаду мы уже пришли, а купальники вы не забыли? Да, водопад холодный! Но разве это нас остановит?

Активная часть прохождения по маршруту: 12,1 км, перепад высот 1740-2160 м, продолжительность похода 6 часов.

Водопад Галдаридон (Жемчужный водопад), водопад Байради
5 день

Ледник Танацете

Сегодня наша экскурсия в горы будет очень разнообразной: альпийские луга, хвойные леса, суровые камни и настоящий ледник.

Путь пройдет через поляну Тана, вдоль рек Харесидон и Танандон. Почти все реки в Северной Осетии имеют в названии приставку «дон», что означает «вода», «река». Пройдя через поляну Тана, тропинка уведет нас вправо, и сразу же вдалеке покажется цель нашего похода – сверкающий на солнце ледник Танацете. Именно от него берет начало река Танандон, вдоль которой будет идти. А рядом царство цветов: рододендроны, лилии, Иван-чай, ромашки и потрясающие оранжевые маки. В этом месте всегда получаются очень эффектные фотографии.

В Дигорское ущелье от горного массива Лабода спускается два крупных ледника - Мосота и Танацете. Длина ледника Тана – около 4 километров. Он действительно огромный!

У подножия ледника остановится на отдых, пообедаем и отправимся в обратный путь в лагерь.

Активная часть прохождения по маршруту: 16,2 км, перепад высот 1740-2330 м, продолжительность похода 7 часов.

Ледник Танацете
6 день

Экскурсия в древние аулы Дигории. Башня «Фрегат», крепость братьев Седановых. Музей Наны Задалески и пещера Наны

Сегодня будет джип тур и экскурсия по Северной Осетии в древние в аулы. Посмотрим на старинные башни и прикоснемся к истории этих мест. Во многих селах Дигории сохранились руины башен и домов, но мы с вами поедем к совершенно особенному замку «Фрегат».

Шедевр средневековой архитектуры Осетии - замок Мансау или башня «Фрегат» - уже много веков украшает склоны этой солнечной долины. Он находится на высоте 1500 м и гордо возвышается над окрестностями как огромный корабль, своим носом направленный на высшую точку скалистого хребта Кавказа.

Далее начинается очень приятная, пешая часть нашего треккинга. По молодому, хвойному лесу пройдем к крепости братьев Седановых.

Крепость построена на скальной вершине, которая с трех сторон обрывается в глубокую пропасть, а с четвертой стороны соединена со скалами очень узкой перемычкой. Крепость имеет свою, очень интересную легенду, которую поведает наш инструктор.

Эта старинная башня прекрасна в любую погоду: в солнечный день она очень эффектно смотрится на фоне грандиозного, скалистого хребта. В пасмурный день вокруг нее клубятся густые облака, башня словно выплывает из тумана, а на ее вершине реет флаг Осетии.

Активная часть прохождения по маршруту: 9,2 км, перепад высот 1560-1670 м, продолжительность похода 5-6 часов.

Экскурсия в древние аулы Дигории. Башня «Фрегат», крепость братьев Седановых. Музей Наны Задалески и пещера НаныЭкскурсия в древние аулы Дигории. Башня «Фрегат», крепость братьев Седановых. Музей Наны Задалески и пещера НаныЭкскурсия в древние аулы Дигории. Башня «Фрегат», крепость братьев Седановых. Музей Наны Задалески и пещера НаныЭкскурсия в древние аулы Дигории. Башня «Фрегат», крепость братьев Седановых. Музей Наны Задалески и пещера НаныЭкскурсия в древние аулы Дигории. Башня «Фрегат», крепость братьев Седановых. Музей Наны Задалески и пещера Наны
7 день

Возвращение в город Минеральные Воды

Утром завтракаем, собираем палаточный лагерь, на этом тур «Горный лагерь в Дигории» завершен.

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

12:30-13:30 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Проживание

Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке.

Варианты проживания

Палатка

6 ночей

Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке.

На стоянке оборудованный душ, туалет, есть возможность заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Переезды по маршруту на горном транспорте
  • Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке
  • Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи
  • Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, групповая аптечка)
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Обед во время трансфера в 1-й день
  • Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат). При необходимости, мы предоставим в прокат туристическое снаряжение
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.

  • Палатка
  • Рюкзак / сумка / чемодан для вещей
  • Спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С.
  • Каремат
  • Подпопник
  • Шапка, перчатки
  • Кепка / панамка
  • Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.
  • Флиска
  • Футболка
  • Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею.
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
  • Ходовые брюки
  • Нижнее белье
  • Носки
  • Треккинговая обувь по щиколотку и выше
  • Обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши
  • Купальник
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
  • Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже
  • Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.

При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат.

  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка.
  • Для оформления пропуска в пограничную зону, необходимо иметь с собой черно-белую копию второго разворота паспорта и страницы с регистрацией. В Дигории копию сделать негде. Без ксерокопии паспорта пропуск оформить невозможно, как следствие, турист не сможет посетить ущелье Караугом.
  • Фотоаппарат/видеокамера. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер.
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, полотенце)
  • Расческа
  • Солнцезащитные очки
  • Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
  • Туалетная бумага
  • Тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными).
  • Налобный фонарик
  • Влажные салфетки
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
  • Портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно)
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Защитный крем от укусов насекомых. По вечерам могут быть комары. Клещей нет.
  • Наличные деньги
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
27 мая 2024
Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
Е
15 мая 2024
Всё чётко и по плану) Спасибо!
Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!
Т
8 мая 2024
Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные впечатления от поездки. Всё понравилось, буду планировать следующую поездку.
Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальныеГруппу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальныеГруппу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальныеГруппу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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