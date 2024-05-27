Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Памятник Уастырджи - Дигорское ущелье
11:00-11:30 Сбор группы в г. Минеральные Воды в аэропорту и на железнодорожном вокзале.
Переезд в Дигорское ущелье (около 4 часов).
Памятник Уастырджи - Дигорское ущелье.
Покидая шумный город, отправляемся в живописные ущелья Северной Осетии. В Алагирском ущелье сделаем остановку возле памятника Святому Георгию. Здесь его называют Уастырджи – это главный герой местного эпоса, святой покровитель мужчин, воинов и путешественников.
Едем дальше, впереди у нас главные ворота горной Дигории - каньон Ахсинта. Через каньон проложен мост «Ахсинти хед», по-нашему – Чертов мост. Под мостом, на глубине 80 метров, бежит среди скал река Урух.
Отсюда до Дигории уже рукой подать!
После приезда, разбиваем палаточный лагерь. В течение всего времени отдыха наш лагерь будет расположен на одном месте.
Кемпинг находится на высоте 1740 м.
Поход на гору Кубус. Водопады Таймази
В каждой местности есть своя особенная, культовая гора. В Дигории такой горой является Кубус.
Туристы, которые приехали сюда впервые, с интересом поднимаются на Кубус. А те, кто уже неоднократно отдыхал в Осетии, каждый раз считают своим долгом взойти на эту вершину. А знаете почему? Расскажем вам по секрету – эта гора исполняет желания. Честно-честно!
Гора Кубус издалека похожа на пирамиду, полностью покрытую лесами. Сюда ходят и по одиночке, и большими группами, сюда поднимаются и зимой, и летом. Здесь встречают рассветы и даже встречают Новый Год!
На вершине горы растет огромное, очень необычное дерево. Именно это дерево здесь отвечает за желания туристов. Одно из наших любимых желаний – это увидеть роскошные, панорамные виды с вершины горы. И это желание всегда сбывается!
На обратном пути идем на смотровую площадку, откуда делаем фото и любуемся комплексом водопадов. Они рождаются на леднике Таймази и имеют официальное название «Таймазинские водопады». Но, поскольку водопадов три, туристы называют их по-своему - «Три сестры».
Три сестры бегут в Харезском ущелье и даже издалека выглядят весьма эффектно. Самая мощная и самая полноводная - средняя «сестра». Ее белые, пенистые потоки так и манят подойти поближе.
Активная часть прохождения по маршруту: 14,2 км, перепад высот 1740-2340 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Треккинг к леднику Караугом
Один из самых любимых пеших походов в нашем туре – прогулка к леднику Караугом. Это самый большой ледник Осетии и второй по величине ледник на Кавказе. В настоящее время его длина составляет 12 км.
В этот день у нас будет потрясающий по разнообразию маршрут: скалистые вершины гор, неистовая река и суровая красота соснового леса с мягкой подстилкой изо мхов и лишайников. Тропа по хвойному лесу комфортная, широкая, очень долго она идет совершенно без подъемов. Настоящая мечта туриста!
Выйдя из леса, перед нами впервые откроется вид на ледник Караугом и окружающие его вершины. Далее тропа уведет за собой вверх, по пути увидим очень живописные песчаные осыпи. К концу треккинга поближе подойдем к леднику, чтобы вдоволь им полюбоваться, сделать фото и почувствовать его ледяное дыхание.
Активная часть прохождения по маршруту: 13,8 км, перепад высот 1550-2250 м, продолжительность похода 7-8 часов.
Водопад Галдаридон (Жемчужный водопад), водопад Байради
Доброе утро – это когда на календаре лето, за окном горы и в планах на сегодняшний день как раз значится прогулка по этим самым горам!
Горная дорога извивается змейкой, увлекает за собой и постепенно набирает высоту. Тропинка ведет мимо цветущего иван-чая и заводит в хвойный лес. Вскоре сосновые ветви словно раздвигаются – и перед нами предстает шумная река Харес.
Чем ближе подходим к водопаду, тем сильнее расширяется ущелье. Перед нами поднимаются горы, которыми будем любоваться в течение целой недели. Так, к водопаду мы уже пришли, а купальники вы не забыли? Да, водопад холодный! Но разве это нас остановит?
Активная часть прохождения по маршруту: 12,1 км, перепад высот 1740-2160 м, продолжительность похода 6 часов.
Ледник Танацете
Сегодня наша экскурсия в горы будет очень разнообразной: альпийские луга, хвойные леса, суровые камни и настоящий ледник.
Путь пройдет через поляну Тана, вдоль рек Харесидон и Танандон. Почти все реки в Северной Осетии имеют в названии приставку «дон», что означает «вода», «река». Пройдя через поляну Тана, тропинка уведет нас вправо, и сразу же вдалеке покажется цель нашего похода – сверкающий на солнце ледник Танацете. Именно от него берет начало река Танандон, вдоль которой будет идти. А рядом царство цветов: рододендроны, лилии, Иван-чай, ромашки и потрясающие оранжевые маки. В этом месте всегда получаются очень эффектные фотографии.
В Дигорское ущелье от горного массива Лабода спускается два крупных ледника - Мосота и Танацете. Длина ледника Тана – около 4 километров. Он действительно огромный!
У подножия ледника остановится на отдых, пообедаем и отправимся в обратный путь в лагерь.
Активная часть прохождения по маршруту: 16,2 км, перепад высот 1740-2330 м, продолжительность похода 7 часов.
Экскурсия в древние аулы Дигории. Башня «Фрегат», крепость братьев Седановых. Музей Наны Задалески и пещера Наны
Сегодня будет джип тур и экскурсия по Северной Осетии в древние в аулы. Посмотрим на старинные башни и прикоснемся к истории этих мест. Во многих селах Дигории сохранились руины башен и домов, но мы с вами поедем к совершенно особенному замку «Фрегат».
Шедевр средневековой архитектуры Осетии - замок Мансау или башня «Фрегат» - уже много веков украшает склоны этой солнечной долины. Он находится на высоте 1500 м и гордо возвышается над окрестностями как огромный корабль, своим носом направленный на высшую точку скалистого хребта Кавказа.
Далее начинается очень приятная, пешая часть нашего треккинга. По молодому, хвойному лесу пройдем к крепости братьев Седановых.
Крепость построена на скальной вершине, которая с трех сторон обрывается в глубокую пропасть, а с четвертой стороны соединена со скалами очень узкой перемычкой. Крепость имеет свою, очень интересную легенду, которую поведает наш инструктор.
Эта старинная башня прекрасна в любую погоду: в солнечный день она очень эффектно смотрится на фоне грандиозного, скалистого хребта. В пасмурный день вокруг нее клубятся густые облака, башня словно выплывает из тумана, а на ее вершине реет флаг Осетии.
Активная часть прохождения по маршруту: 9,2 км, перепад высот 1560-1670 м, продолжительность похода 5-6 часов.
Возвращение в город Минеральные Воды
Утром завтракаем, собираем палаточный лагерь, на этом тур «Горный лагерь в Дигории» завершен.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Проживание
Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке.
Варианты проживания
Палатка
Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке.
На стоянке оборудованный душ, туалет, есть возможность заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Переезды по маршруту на горном транспорте
- Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке
- Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, групповая аптечка)
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Обед во время трансфера в 1-й день
- Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат). При необходимости, мы предоставим в прокат туристическое снаряжение
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.
- Палатка
- Рюкзак / сумка / чемодан для вещей
- Спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С.
- Каремат
- Подпопник
- Шапка, перчатки
- Кепка / панамка
- Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.
- Флиска
- Футболка
- Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею.
- Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
- Ходовые брюки
- Нижнее белье
- Носки
- Треккинговая обувь по щиколотку и выше
- Обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши
- Купальник
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
- Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже
- Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат.
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка.
- Для оформления пропуска в пограничную зону, необходимо иметь с собой черно-белую копию второго разворота паспорта и страницы с регистрацией. В Дигории копию сделать негде. Без ксерокопии паспорта пропуск оформить невозможно, как следствие, турист не сможет посетить ущелье Караугом.
- Фотоаппарат/видеокамера. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер.
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, полотенце)
- Расческа
- Солнцезащитные очки
- Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
- Туалетная бумага
- Тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными).
- Налобный фонарик
- Влажные салфетки
- Нитка, иголка
- Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
- Портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно)
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- Защитный крем от укусов насекомых. По вечерам могут быть комары. Клещей нет.
- Наличные деньги
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.