Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Авторский тур в Минеральных Водах

Проснуться среди гор вдали от цивилизации и подняться к ледникам

Приглашаем всех, кто устал от шумного города и хочет пожить в высокогорном селе с потрясающими видами со всех сторон.

Будем слушать тишину, реки, водопады и шелест листьев, обедать на полянах с дикими цветами и на вершинах рядом с ледниками. Восстановим силы, прогуливаясь каждый день по лесным тропам. Подышим хвоей и попробуем настоящий нарзан.
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Ближайшие даты:
26
мая
28
июл
18
авг
15
сен
13
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет52 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Проживание. В гостевом доме «Жасмин» в селе Булунгу в 2-3-местных номерах с ванными комнатами. Есть общая кухня и Wi-Fi. В селе есть продуктовый магазин, рекомендуем взять наличные.

Питание. Включены завтраки и ужины в гостинице по комплексному меню и обеды во время треккинга в виде пикников: бутерброды с колбасой и сыром, сладости, чай, печенье. Дополнительно оплачивается обед в кафе в дороге в 1-й день.

Дети. От 6 лет.

Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Будьте готовы много ходить по тропам, грунтовым дорогам, альпийским лугам, крупным и мелким камням, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь. Поход подходит для начинающих в хорошей физической форме и активных детей от 6 лет, готовых к длительным прогулкам. Иногда это 8 часов в день с остановками.
Общий километраж — 54,4 км.

Связь и интернет. Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга связь зачастую отсутствует.

Программа тура по дням

1 день

Водопады и рынок с местной продукцией

Встречаемся в 11:00 на железнодорожном вокзале Минеральные Воды, а в 11:30 в аэропорту. Едем в село Булунгу в наш гостевой дом с видом на горы. Сегодня достаточно надеть обычные кроссовки, длительных переходов не планируется.

По дороге остановимся и прогуляемся к водопаду Адай-Су в скрытое ущелье. В конце узкого прохода увидим спадающий с 30-метровой высоты мощный поток воды. Заедем на Чегемские водопады, представляющие собой целый каскад на скале. Здесь же закупимся на рынке местными вкусностями: сыром, мёдом, чурчхелой, травяным чаем, вареньем из диких и садовых ягод и фруктов. Можно подобрать себе и близким тёплые носки из шерсти горных овец, шали, сделанные руками кавказских бабушек, украшения. Инструктор терпеливо всех подождёт и подскажет, что лучше взять.

На обед остановимся в кафе, а к ужину уже приедем в гостиницу, где нас радушно встретят хозяева и накормят досыта, как и полагается на Кавказе.

Водопады и рынок с местной продукциейВодопады и рынок с местной продукциейВодопады и рынок с местной продукциейВодопады и рынок с местной продукциейВодопады и рынок с местной продукциейВодопады и рынок с местной продукциейВодопады и рынок с местной продукциейВодопады и рынок с местной продукциейВодопады и рынок с местной продукцией
2 день

Золотые замки Булунгу

Позавтракаем и отправляемся изучать самое высокогорное село в Чегемском ущелье, где нам посчастливилось пожить ближайшую неделю. Считается, что в Булунгу наичистейший воздух, а воду можно пить прямо из реки. Со всех сторон нас будут окружать горы, идеальная тишина без шума города и неспешный ритм жизни.

Совершим треккинг к золотым замкам Булунгу, сфотографируемся с большим каменным грибом, посмотрим на село с высоты, увидим вдалеке селение Эльтюбю и гору Зинки. Пройдём вдоль каньона реки Сылык-Су, подышим воздухом в лесу, осмотрим причудливые фигуры и пещеры, некоторые из которых достигают 4-х метров. Мы застанем либо таинственные и мистические золотые замки в тумане, либо эффектные и торжественные в солнечную погоду.

Всего за 6-7 часов пройдём 14,5 км с остановками, наберём и сбросим чуть больше 500 метров высоты.

Золотые замки БулунгуЗолотые замки БулунгуЗолотые замки БулунгуЗолотые замки БулунгуЗолотые замки БулунгуЗолотые замки БулунгуЗолотые замки Булунгу
3 день

Где рождается ледниковая река

После завтрака нас забирает машина повышенной проходимости и везёт до старой турбазы Чегем, откуда мы начнём треккинг в сердце гор — в ущелье Гара-Ауз. Уже в самом начале встретится главная вершина мест — четырёхтысячник Тихтинген.

Сегодня расслабленный день, практически всегда идём по прямой с набором высоты не более 200 метров. За 6-7 часов с остановками на отдых и фотографирование легко нагуляем 11,7 км. Через хвойный лес и мостик попадём на развилку. Выбираем путь на ледник. Пройдём тенистый участок, затем большую поляну с дикими травами. Окажемся у снежных гор в конце ущелья, откуда совсем недалеко до языка ледника Шаурту. Сфотографируемся с зелёным льдом и ледяной пещерой. Устроим пикник.

На обратном пути зайдём на нарзанный источник, по дороге к нему наедимся дикой брусники в сезон.

Вечером ужин в гостинице и заслуженный отдых.

Где рождается ледниковая рекаГде рождается ледниковая рекаГде рождается ледниковая рекаГде рождается ледниковая рекаГде рождается ледниковая рекаГде рождается ледниковая рекаГде рождается ледниковая рекаГде рождается ледниковая рекаГде рождается ледниковая рекаГде рождается ледниковая река
4 день

В гости к королю ущелья

Начнём треккинг от ущелья реки Башиль, куда нас подвезут на машине. Наслаждаемся уединением с природой на пути к водопаду Семейные тайны с изумрудной заводью. Остановимся на обед на поляне с живописным видом.

Сегодня нас ещё ждёт на встречу король ущелья — огромный водопад Абай-Су. 72-метровый водный гигант раскинулся в окружении базальтовой породы. Некоторые туристы говорят, что место похоже на трон из «Игры престолов».

За 7 часов треккинга пройдём 10,5 км с набором высоты около 200 метров.

В гости к королю ущельяВ гости к королю ущельяВ гости к королю ущельяВ гости к королю ущельяВ гости к королю ущельяВ гости к королю ущельяВ гости к королю ущелья
5 день

Город мёртвых, озеро Гижгит, башня и перевал

После сытного завтрака отправляемся на машине повышенной проходимости на перевал Актопрак, спустимся к озеру Гижгит и далее – в соседнее село Эльтюбю, где посмотрим на белоснежную мечеть, башню Балкаруковых, уникальный проект «Книга в камне», посвященный местного поэту, и город мёртвых «Фардык-Кешене».

По нагрузке день расслабленный — большую часть преодолеем на машине. Пешком пройдём 5 км.

Город мёртвых, озеро Гижгит, башня и перевалГород мёртвых, озеро Гижгит, башня и перевалГород мёртвых, озеро Гижгит, башня и перевалГород мёртвых, озеро Гижгит, башня и перевалГород мёртвых, озеро Гижгит, башня и перевалГород мёртвых, озеро Гижгит, башня и перевалГород мёртвых, озеро Гижгит, башня и перевал
6 день

Парадром и «Чегемское око»

Сегодня поднимемся по горе Зинки на машине к парадрому Чегем и полюбуемся на парящих смельчаков на разноцветных парапланах. Дойдём до скальной арки «Чегемское око». Завораживающий вид сверху стоит наших усилий и набранных 550 метров высоты. Всего за 6-7 часов пройдём 8,7 км.

Парадром и «Чегемское око»Парадром и «Чегемское око»Парадром и «Чегемское око»Парадром и «Чегемское око»Парадром и «Чегемское око»Парадром и «Чегемское око»Парадром и «Чегемское око»
7 день

Отъезд

Встречаем последнее утро с видом на горы из окна и домашним завтраком. Пора возвращаться в цивилизацию. Едем на микроавтобусе в Минеральные Воды. К 12:30 прибудем в аэропорт, а к 13:30 — на железнодорожный вокзал.

ОтъездОтъездОтъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по маршруту
  • Проживание
  • 3-разовое питание: завтраки со 2-го дня и ужины с 1-го дня в гостинице по комплексному меню, обеды со 2-го дня во время треккинга в виде пикников
  • Аренда УАЗика в горах
  • Экологические сборы в Кабардино-Балкарском заповеднике
  • Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • 1-местное размещение - доплата 13 000 рублей за весь период
  • Обед в 1-й день в кафе - 350-450 рублей
  • Страховка (не обязательно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропорт в 11:30
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт в 12:30 и ж. - д. вокзал в 13:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеТреккинг и походыВсе туры7-дневные турыГорыЧегемское ущельеПопулярные места

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