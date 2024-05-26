Проснуться среди гор вдали от цивилизации и подняться к ледникам
Будем слушать тишину, реки, водопады и шелест листьев, обедать на полянах с дикими цветами и на вершинах рядом с ледниками. Восстановим силы, прогуливаясь каждый день по лесным тропам. Подышим хвоей и попробуем настоящий нарзан.
мая
июл
авг
сен
окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|52 900 ₽
Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Проживание. В гостевом доме «Жасмин» в селе Булунгу в 2-3-местных номерах с ванными комнатами. Есть общая кухня и Wi-Fi. В селе есть продуктовый магазин, рекомендуем взять наличные.
Питание. Включены завтраки и ужины в гостинице по комплексному меню и обеды во время треккинга в виде пикников: бутерброды с колбасой и сыром, сладости, чай, печенье. Дополнительно оплачивается обед в кафе в дороге в 1-й день.
Дети. От 6 лет.
Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Будьте готовы много ходить по тропам, грунтовым дорогам, альпийским лугам, крупным и мелким камням, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь. Поход подходит для начинающих в хорошей физической форме и активных детей от 6 лет, готовых к длительным прогулкам. Иногда это 8 часов в день с остановками.
Общий километраж — 54,4 км.
Связь и интернет. Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга связь зачастую отсутствует.
Программа тура по дням
Водопады и рынок с местной продукцией
Встречаемся в 11:00 на железнодорожном вокзале Минеральные Воды, а в 11:30 в аэропорту. Едем в село Булунгу в наш гостевой дом с видом на горы. Сегодня достаточно надеть обычные кроссовки, длительных переходов не планируется.
По дороге остановимся и прогуляемся к водопаду Адай-Су в скрытое ущелье. В конце узкого прохода увидим спадающий с 30-метровой высоты мощный поток воды. Заедем на Чегемские водопады, представляющие собой целый каскад на скале. Здесь же закупимся на рынке местными вкусностями: сыром, мёдом, чурчхелой, травяным чаем, вареньем из диких и садовых ягод и фруктов. Можно подобрать себе и близким тёплые носки из шерсти горных овец, шали, сделанные руками кавказских бабушек, украшения. Инструктор терпеливо всех подождёт и подскажет, что лучше взять.
На обед остановимся в кафе, а к ужину уже приедем в гостиницу, где нас радушно встретят хозяева и накормят досыта, как и полагается на Кавказе.
Золотые замки Булунгу
Позавтракаем и отправляемся изучать самое высокогорное село в Чегемском ущелье, где нам посчастливилось пожить ближайшую неделю. Считается, что в Булунгу наичистейший воздух, а воду можно пить прямо из реки. Со всех сторон нас будут окружать горы, идеальная тишина без шума города и неспешный ритм жизни.
Совершим треккинг к золотым замкам Булунгу, сфотографируемся с большим каменным грибом, посмотрим на село с высоты, увидим вдалеке селение Эльтюбю и гору Зинки. Пройдём вдоль каньона реки Сылык-Су, подышим воздухом в лесу, осмотрим причудливые фигуры и пещеры, некоторые из которых достигают 4-х метров. Мы застанем либо таинственные и мистические золотые замки в тумане, либо эффектные и торжественные в солнечную погоду.
Всего за 6-7 часов пройдём 14,5 км с остановками, наберём и сбросим чуть больше 500 метров высоты.
Где рождается ледниковая река
После завтрака нас забирает машина повышенной проходимости и везёт до старой турбазы Чегем, откуда мы начнём треккинг в сердце гор — в ущелье Гара-Ауз. Уже в самом начале встретится главная вершина мест — четырёхтысячник Тихтинген.
Сегодня расслабленный день, практически всегда идём по прямой с набором высоты не более 200 метров. За 6-7 часов с остановками на отдых и фотографирование легко нагуляем 11,7 км. Через хвойный лес и мостик попадём на развилку. Выбираем путь на ледник. Пройдём тенистый участок, затем большую поляну с дикими травами. Окажемся у снежных гор в конце ущелья, откуда совсем недалеко до языка ледника Шаурту. Сфотографируемся с зелёным льдом и ледяной пещерой. Устроим пикник.
На обратном пути зайдём на нарзанный источник, по дороге к нему наедимся дикой брусники в сезон.
Вечером ужин в гостинице и заслуженный отдых.
В гости к королю ущелья
Начнём треккинг от ущелья реки Башиль, куда нас подвезут на машине. Наслаждаемся уединением с природой на пути к водопаду Семейные тайны с изумрудной заводью. Остановимся на обед на поляне с живописным видом.
Сегодня нас ещё ждёт на встречу король ущелья — огромный водопад Абай-Су. 72-метровый водный гигант раскинулся в окружении базальтовой породы. Некоторые туристы говорят, что место похоже на трон из «Игры престолов».
За 7 часов треккинга пройдём 10,5 км с набором высоты около 200 метров.
Город мёртвых, озеро Гижгит, башня и перевал
После сытного завтрака отправляемся на машине повышенной проходимости на перевал Актопрак, спустимся к озеру Гижгит и далее – в соседнее село Эльтюбю, где посмотрим на белоснежную мечеть, башню Балкаруковых, уникальный проект «Книга в камне», посвященный местного поэту, и город мёртвых «Фардык-Кешене».
По нагрузке день расслабленный — большую часть преодолеем на машине. Пешком пройдём 5 км.
Парадром и «Чегемское око»
Сегодня поднимемся по горе Зинки на машине к парадрому Чегем и полюбуемся на парящих смельчаков на разноцветных парапланах. Дойдём до скальной арки «Чегемское око». Завораживающий вид сверху стоит наших усилий и набранных 550 метров высоты. Всего за 6-7 часов пройдём 8,7 км.
Отъезд
Встречаем последнее утро с видом на горы из окна и домашним завтраком. Пора возвращаться в цивилизацию. Едем на микроавтобусе в Минеральные Воды. К 12:30 прибудем в аэропорт, а к 13:30 — на железнодорожный вокзал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по маршруту
- Проживание
- 3-разовое питание: завтраки со 2-го дня и ужины с 1-го дня в гостинице по комплексному меню, обеды со 2-го дня во время треккинга в виде пикников
- Аренда УАЗика в горах
- Экологические сборы в Кабардино-Балкарском заповеднике
- Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- 1-местное размещение - доплата 13 000 рублей за весь период
- Обед в 1-й день в кафе - 350-450 рублей
- Страховка (не обязательно)