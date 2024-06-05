11:00-11:30 Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа в вокзал со стороны города).

Переезд на автобусе в лагерь Безенги (около 4-5 часов). В селе Безенги привычный асфальт заканчивается и начинается грунтовая дорога.

Наконец-то мы в горах! На фоне заснеженных вершин красуется мекка альпинистов – высокогорный альплагерь «Безенги».

На его благоустроенной территории поставим свой палаточный лагерь. Инструктор поможет новичкам и научит, как ставить палатку. В течение всего похода наш лагерь будет стоять на одном месте.

Сегодня совершим обзорную экскурсию по территории альплагеря и поднимемся на смотровую площадку. Отсюда увидим ущелья рек Мижирги, Безенги и часть знаменитой Безенгийской стены.

Лагерь Безенги – это отдельный, потрясающий мир. На его территории находятся корпуса для проживания, собственная столовая, душевая, сувенирный магазин, место для лагеря с палатками и даже детский сад. Уходя в горы, альпинисты и туристы всегда могут оставить здесь своих детей под присмотром.

Туристы очень любят собираться в местном кафе, где находится большой, рельефный макет района Безенги, который сегодня также увидим.