Именно здесь находится Безенгийское ущелье – одна из жемчужин Кавказа! Главный Кавказский хребет здесь не просто близко, к нему можно дотронуться рукой.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Ущелье и лагерь Безенги
11:00-11:30 Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа в вокзал со стороны города).
Переезд на автобусе в лагерь Безенги (около 4-5 часов). В селе Безенги привычный асфальт заканчивается и начинается грунтовая дорога.
Наконец-то мы в горах! На фоне заснеженных вершин красуется мекка альпинистов – высокогорный альплагерь «Безенги».
На его благоустроенной территории поставим свой палаточный лагерь. Инструктор поможет новичкам и научит, как ставить палатку. В течение всего похода наш лагерь будет стоять на одном месте.
Сегодня совершим обзорную экскурсию по территории альплагеря и поднимемся на смотровую площадку. Отсюда увидим ущелья рек Мижирги, Безенги и часть знаменитой Безенгийской стены.
Лагерь Безенги – это отдельный, потрясающий мир. На его территории находятся корпуса для проживания, собственная столовая, душевая, сувенирный магазин, место для лагеря с палатками и даже детский сад. Уходя в горы, альпинисты и туристы всегда могут оставить здесь своих детей под присмотром.
Туристы очень любят собираться в местном кафе, где находится большой, рельефный макет района Безенги, который сегодня также увидим.
Кемпинг расположен на высоте 2140 м.
Ущелье Безенги. Водопад Жигинджи. Экотропа к леднику
Безенгийское ущелье – это настоящий край водопадов. Сегодня направляемся к одному из них – водопаду Жигинджи. На самом верху Каргашильского хребта находится ледник, который дает начало реке Жигинджи. А река, в свою очередь, дарим нам прекрасный, белоснежный водопад.
Вода прыгает по горным ступенькам и образует несколько живописных каскадов. К водопаду можно подойти совсем близко и сделать роскошные фотографии водяных брызг на фоне гор. В июле наши фотографии также украсят цветущие оранжевые маки – редчайшие цветы, изюминка этих мест.
Идем дальше! Впереди у нас экотропа к Безенгийскому леднику, которую создала компания «Русгидро». Вдоль тропы растут небольшие деревца, кустарники, радуют глаз яркие цветы. Идти по тропе очень легко, ведь она специально создана для туристов, здесь даже имеются лавочки.
Вдоль экотропы установлены информационные стенды с описанием местной флоры и фауны. С каждым шагом приближаемся все ближе и ближе к нашей цели – потрясающему Безенгийскому леднику. Он считается одним из самых больших ледников Кавказа. Длина ледника колеблется от 13 до 20 километров, а толщина льда достигает 180 (!!!) метров. Вы можете такое представить? Это невероятно!
До вечера гуляем в этих местах и наслаждаемся красотой.
Активная часть прохождения по маршруту: 5,5 км, перепад высот 2140-2040-2200 м, продолжительность 5-6 часов.
Поход к водопаду Гидан, ледник Мижирги, Северная стена
Сегодня будет невероятно яркий день, ведь мы подойдем очень близко к Северной стене – удивительному творению природы. Любой альпинист с замиранием сердца расскажет вам, что Северный массив - это огромная горная стена. 15 километров из чистейшего снега и льда, 4 пятитысячника! Стена изгибается, поэтому ее часто называют снежной подковой.
В солнечный день, на фоне синего-синего неба, Северная стена искрится своими идеальными ледниками, а над ее вершинами клубятся белоснежные облака. Вы просто не сможете оторвать от нее глаз, настолько она хороша и эффектна!
У подножия стены гордо раскинулся ледник Мижирги. Так удивительно гулять по леднику, когда рядом цветут голубые незабудки или ромашки! На обратном пути полюбуемся на солнечный водопад Гидан. Именно во второй половине дня его идеально освещает солнце. Гидан - это каскадный водопад, который быстрыми потоками стекает с горы Гидан-тау. Делаем фото и спускаемся в лагерь.
Активная часть прохождения по маршруту: 13,2 км, перепад высот 2140-2820 м, продолжительность 7 часов.
Ледник Мижирги и «Футбольное поле 1»
Сегодня полюбуемся на великолепную, белоснежную Северную стену совершенно с нового ракурса!
Пройдя по тропинке и по морене, приближаемся к горе Брно. Слева от нас, на противоположной стороне ущелья, игриво бежит водопад Гидан, вскоре покажется ущелье Теплый угол и хижина Укю-кош.
Затем выходим на огромную, ровную зеленую поляну. В горах такие поля – это большая редкость, поэтому поляну так и назвали – «Футбольное поле 1». Это место любят не только туристы, но и горные туры, которые порой здесь пасутся.
Пройдем чуть дальше, сделаем новые снимки Северной стены и заглянем сверху на ледник Мижирги. Он вытянулся на несколько километров, каждый год немного меняет свой облик и постоянно вызывает восхищение своей силой и красотой!
Активная часть тура: 8,4 км пешком, перепад высот 2140-2780 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
МЕГАсмотровая площадка «Язык Тролля»
Не только Норвегия может похвастаться своим знаменитым языком тролля. У нас, в Безенги, тоже есть такое чудо!
Чтобы его увидеть, надо проехать на автобусе недалеко от лагеря. А затем нас, как обычно, ждет небольшой подъем в горочку.
Еще издалека наш пытливый взор заметит красную гору, где и находится тот самый знаменитый выступ. С языка тролля открываются потрясающие виды на село Безенги и окружающие горы. За спиной красуется скалистый хребет Ак-кая, а вдалеке в хорошую погоду видна Безенгийская стена со своими пятитысячниками.
Девчонки, берите платья для фотосессии. Здесь они точно пригодятся!
Затем продолжаем нашу прогулку в сторону высокой, горной качели. Расположена она таким потрясающим образом, что с неё можно любоваться знаменитой Безенгийской стеной.
Одним словом, сегодняшний день очень богат на самые живописные фотолокации.
Активная часть прохождения по маршруту: 3,5 км, перепад высот 1700-1710-1330 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Ледник Безенги
Выходим из лагеря пораньше и поднимаемся по Безенгийскому леднику. Пройдем по каменистому склону, походим по морене и оставим свои следы на самом настоящем леднике.
С каждым шагом будем подходить все ближе и ближе к великолепной, белоснежной Безенгийской стене.
Стена представляет собой 13 километров из снега и льда, здесь находятся два пятитысячника: Джангитау (5085 м) и Шхара (5193 м). По пути полюбуемся на великолепную гору Гестола, которая упирается в небо своей острой, белоснежной вершиной.
Треккинг к Безенгийской стене всегда вызывает трепет и восторг туристов. Именно здесь сразу чувствуешь всю силу и мощь высоких гор.
Активная часть прохождения по маршруту: 6,3 км, перепад высот 2140-2550 м, продолжительность 5-6 часов.
Отъезд из Безенги
Утром прощаемся с горами.
Переезд в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 Прибытие в г. Минеральные Воды, отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Проживание
Проживание в личной палатке на платной стоянке на территории альплагеря «Безенги».
На стоянке оборудованные туалеты, есть горячий душ, прачечная (услуги прачечной оплачиваются дополнительно), комната-сушилка для вещей, кафе, сувенирный магазин, магазин туристического снаряжения, продуктовый магазин, в кафе есть возможность бесплатно заряжать фото-, видеотехнику.
Варианты проживания
Безенги
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в личной палатке на платной стоянке на территории альплагеря «Безенги»
- Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи
- Экологические сборы в Кабардино-Балкарском заповеднике
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, тент, групповая аптечка)
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды)
- Обед во время трансфера в 1-й день
- Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат). При необходимости, мы предоставим в прокат туристическое снаряжение
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.
- палатка;
- рюкзак / сумка / чемодан для вещей;
- спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С.;
- каремат;
- подпопник
- шапка, перчатки;
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.;
- флиска;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье, носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши;
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор(по желанию);
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь (обязательно);
- при необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат/видеокамера. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, полотенце);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага;
- тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными);
- налобный фонарик;
- влажные салфетки. Нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно);
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- защитный крем от укусов насекомых. По вечерам могут быть комары. Клещей нет;
- наличные деньги;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.