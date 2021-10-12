Горные курорты Архыз, Теберда, Домбай и Приэльбрусье: экскурсия на 8 дней
Мы будем исследовать этот регион, передвигаясь на автобусе, поднимаясь на вершины по канатным дорогам, гуляя по горам, ущельям и водопадам.
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Описание
Преимущества этого путешествия:
- посетим города-курорты Кавказских Минеральных Вод, горные курорты Архыз, Теберда, Домбай и Приэльбрусье;
- увидим древние культурно-исторические памятники и крупнейшие в Европе телескопы Специальной астрофизической обсерватории;
- полюбуемся панорамами вершин Главного Кавказского хребта с высоты более 3000 метров;
- получим заряд здоровья и молодости от купания в водах лечебных термальных минеральных источников.
Программа тура по дням
Встреча группы в Минеральных Водах. Вечерняя прогулка по Железноводску
Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале г. Минеральные Воды — любой рейс до 17:00.
Экскурсионный автобусный тур на Северном Кавказе в осеннее время, когда горная природа устраивает карнавал красок и цветов – замечательный подарок самому себе!
После встречи вы отправитесь на прогулку по одному из самых красивых курортных парков Кавказских Минеральных Вод в Железноводске: знаменитая Каскадная лестница, источники минеральных вод, Дворец Эмира Бухарского, Яйцо желаний и прочие достопримечательности — все для вас!
Вы не только настроитесь на чудесное времяпрепровождение, но мгновенно почувствуете перемены в самих себе, ведь путешествие на Кавказе – это радость каждый день!
Вечером разместимся в отеле и поужинаем.
Проживание: г. Пятигорск.
Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура оплачиваются дополнительно.
Переезд в Архыз. Телескопы астрофизической обсерватории
Добро пожаловать в Архыз – всероссийский горный курорт в Карачаево-Черкесии!
По пути вы заедете к древней башне Адиюх, стоящей на высокой скале.
В Архызе вы отправитесь в автобусную экскурсию в столицу Великой Алании — Нижнеарызское городище, увидите монументальные храмы Х в., подниметесь к наскальной иконе — Архызскому Лику Христа.
В путешествии по Карачаево-Черкесии древность уступает место современности: на высоте 2070 м разместился комплекс телескопов астрофизической обсерватории.
Открывающиеся с высоты осенние виды бархатного разноцветия гор Архыза – восхитительный фон для ваших фото!
Проживание: база отдыха / гостиница пос. Архыз.
Питание: завтрак в гостинице.
Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура оплачиваются дополнительно.
Свободный день в Архызе
В этот день путешествия на Северном Кавказе вы можете устроить осенний праздник по своему вкусу.
Отдайтесь объятьям осени: природа уже устроила для вас феерию!
Тысячами натуральных пигментов от темного изумруда до солнечной желтизны раскрашены горные леса, а синева неба кажется просто невозможной.
Пешие и конные прогулки, катание на квадроциклах и джиппинг — выбирайте развлечение и отдыхайте в полную меру!
Канатная дорога комплекса Романтик поднимет вас на высоту 2500 м и вам откроются такие панорамы царственной цепи гор, которые вы не увидите даже на полотнах великих живописцев!
Сегодня в экскурсионном автобусном туре на Кавказе — лучший день для уникальных, только ваших фотосессий в горах Архыза!
Проживание: база отдыха / гостиница пос. Архыз.
Питание: завтрак в гостинице.
Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура оплачиваются дополнительно.
Карачаево-Черкесия. Шоана и Сента, Теберда
Карачаево-Черкесия – это сразу три популярных горно-климатических курорта!
Сегодня в путешествии на Северном Кавказе вас встречает радушная Теберда и приглашает подняться на две высокие святые горы – Шоана и Сенты — где высятся аскетические византийские храмы Х-го века, памятники всероссийского значения.
Гармония архитектуры и природы поражает любого путешественника!
Затем в программе экскурсионного тура в Карачаево-Черкесии – настоящая рыбалка!
Хотите пообедать рыбкой, которую поймаете сами?
Вперед – к форелевому озеру, закидывать удочки!
Обед на свежем воздухе в окружении фантастических пейзажей — можно ли желать большего?
Проживание: база отдыха / гостиница г. Теберда.
Питание: завтрак в гостинице.
Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура оплачиваются дополнительно.
Домбай. Гора Мусса-Ачитара
В экскурсионном туре на Кавказе — время третьего всемирно известного курорта в Карачаево-Черкесии!
В Домбае вы подниметесь на гору Мусса-Ачитара.
Канатный подъемник доставит вас на высоту более 3000 м, и вы увидите 30-ти киломеровую цепь вершин Главного Кавказского хребта, глубокие домбайские ущелья, а при ясной погоде – даже две головы исполинского стратовулкана Эльбруса!
Прибавьте к этому обед из блюд щедрой кавказской кухни на горе, прогулку в ущелье Аманауз или Злая пасть, к кипящему водовороту Чертова мельница — и вы поймете, что именно этого дня переполняющих эмоций и настоящих восторгов так не хватало в вашей повседневной жизни!
Проживание: база отдыха / гостиница г. Теберда.
Питание: завтрак в гостинице.
Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура оплачиваются дополнительно.
Перевал Гум-Баши. Кисловодск
Осенняя сказка в путешествии на Кавказе продолжается!
Восхитительно-завораживающие виды открываются вам с перевала Гум-Баши, а дорога ведет в великолепный, один из лучших в Европе, Курортный Парк жемчужины Кавказских Минеральных Вод — Кисловодска.
Все его чудеса перечислить невозможно – многочисленные терренкуры, Долина роз, мостик Дамский каприз, Храм воздуха, грот Демона, смотровые площадки и огромное множество других красот!
После прогулки по осеннему парку и посещения Нарзанной галереи экскурсионный тур на Северном Кавказе ведет в отель главного города Кавминвод Пятигорска, который прекрасен в любое время года, но осенью особенно красочен, поэтичен и привлекателен!
Проживание: гостиница г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице.
Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура оплачиваются дополнительно.
Экскурсия Чегемские водопады/гора Эльбрус. Термальные источники Гедуко
Маршрут этого дня путешествия на Северном Кавказе зависит от погоды.
Вам предстоит либо автобусная экскурсия в Чегемское ущелье к огромным водопадам, поражающим разнообразием скальных потоков: от мощных каскадов до плачущих струй; либо подъем по канатной дороге Эльбруса на станцию «Мир» на высоту 3500 м и обзор фантасмагории картин бесконечного мира горных вершин, вечных льдов и снегов.
Поверьте, любой из этих вариантов – осенний поцелуй в экскурсионном автобусном туре в Кабардино-Балкарии!
На обратном пути вас ждет релаксация в комплексе термальных источников Гедуко с водными аттракционами, где вы расслабитесь и отдохнете на славу!
Проживание: г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице.
Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура оплачиваются дополнительно.
Экскурсия по Пятигорску. Обратный трансфер в Минеральные Воды
Сегодня — день возвращения домой, но путешествие на Кавказе радует вас еще и еще!
Курорт Пятигорск демонстрирует вам свои красоты!
Прогулки по лермонтовским местам, чудесному парку Цветник, богатейшей Курортной зоне, подъем на гору Машук и осенние картины пятигорья запомнятся вам надолго.
Самое время сделать последние роскошные фотоснимки «осеннего поцелуя» и поделиться ими со всеми близкими!
Питание: завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды, ориентировочное время прибытия — 16:00.
Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура оплачиваются дополнительно.
Проживание
В программе тура запланировано размещение в отелях "Интурист" (Пятигорск), «GOLD STAR» (Домбай) и в гостевом доме "Экара" (Теберда).
Проживание в 2-х/3-х местных номерах со всеми удобствами.
Доплата за одноместное размещение составляет 8 000 руб. /чел. за весь период тура.
Для детей до 10 лет действуют скидка — 5%.
Скидка для пенсионеров — 5%.
Варианты проживания
Гостиница «Интурист» 3*, г. Пятигорск
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
Отель " "GOLD STAR", Домбай
Современное пятиэтажное здание по своей архитектуре гармонично вписано в окружающий горный пейзаж. Номерной фонд отеля состоит из двадцати комфортабельных номеров, со всем необходимым для незабываемого отдыха. Доброжелательный персонал, высокий уровень обслуживания, комфорт и семейная атмосфера в отеле.
Отель «Gold Star» находится на Домбае. Этот отель расположен неподалёку от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Маятниковая канатная дорога и Горнолыжный однокресельный подъемник.
Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Для гостей работает ресторан. Для любителей кофе и перекусов открыто кафе. На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде.
Гостевой дом «Экара», г. Теберда
Гостевой дом «Экара» с баром и общим лаунджем расположен напротив пляжа в городе Теберда. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа и заказать доставку еды и напитков в номер.
В каждом номере отеля установлен шкаф. Во всех номерах гостевого дома «Экара» есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Для гостей сервируется континентальный завтрак.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Трансфер Минеральные Воды - Железноводск, Пятигорск - Минеральные Воды
- Проживание в гостинице в 2-х/3-х местных номерах со всеми удобствами
- Питание: завтраки
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспортное обслуживание на маршруте
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание: кроме включенного в основную стоимость (обеды, ужины)
- Оплата курортного сбора - 50 руб. /сутки/чел
- Индивидуальный трансфер
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Входные билеты в музеи и другие объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Доплата за одноместное размещение 8 000 руб. /чел. за весь период тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- наряды для фотосессий;
- непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- принадлежности для бассейна: купальник / плавки, полотенца, тапочки;
- удобная одежда по сезону;
- удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где происходит начало и окончание тура?
Место и время сбора группы:
Г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, суббота.
Встреча с 9:00 до 19:00 при встрече позже 17:00 исключаются вечерняя экскурсия и ужин.
Трансфер в г. Железноводск.
Место и время завершения тура:
Г. Пятигорск
Трансфер в г. Минеральные Воды, рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.