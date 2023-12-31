1 день

Прибытие. Экскурсия по Пятигорску

Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорск или г. Минеральные Воды. Трансфер в гостиницу.

Заселение в номер после 14:00, освобождение номера до 12:00 часов дня.

14:20 Выезд на обзорную экскурсию по г. Пятигорск.

Пятигорск —город у подножия Машука (парк Цветник, беседка Эолова Арфа, китайская Беседка, грот Дианы, Лермонтовская галерея, Провал (пещера и подземное озеро), место дуэли Лермонтова).

Возвращение в гостиницу г. Пятигорск.

Свободное время.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорск.