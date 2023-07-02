Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Авторский тур в Минеральных Водах

Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта

5
2 отзыва
Хорошо спланированная программа по Кавказу гарантирует вам самые яркие впечатления от гор всего за пять дней.

Мы будем гулять по горным тропинкам, любоваться звездами в обсерватории, сплавляться на рафтах по реке, пить нарзан из источников, ловить ветер и потрясающие виды на плато Бермамыт.
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Ближайшие даты:
2
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет52 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь, купальные принадлежности для термальных источников и бутылочки для нарзана. Нелишним будет дождевик, головной убор и крем от загара — погода в горах быстро меняется, лучше быть готовым как к палящему солнцу, так и к дождю. И еще возьмите наличные — в горах с банковскими переводами могут быть сложности.

Все переезды будут на подготовленных внедорожниках на 6 человек — мы посетим такие места, куда на обычном транспорте не добраться.

В программе могут участвовать дети от 12 лет вместе с родителями.

Проживание. В 2, 3, 4-х местных номерах в Кисловодске (отели Вертебра, Амира парк или Старый замок) и в поселке Архыз. Отель может меняться.

Питание. Завтрак в отеле, обеды и ужины в кафе с национальной кухней на протяжении всего маршрута.

Километраж. Специальная подготовка не требуется, но будьте готовы к небольшому треккингу, который под силу людям с минимальным уровнем подготовки.

Связь и интернет. Мобильная связь есть на большей части локаций, интернет практически везде ловит плохо или отсутствует.

Программа тура по дням

1 день

Приезд и дорога в Архыз

Мы встретим вас в аэропорту Минеральных вод или на железнодорожном вокзале (как вам удобнее) и вместе поедем в Архыз. Это туристический поселок в горах, известный своим горнолыжным курортом, разнообразием пеших маршрутов и производством одноименной минеральной воды.

Заселимся в гостиницу и вместе поужинаем. Вы можете самостоятельно погулять по поселку или отдохнуть в номере.

Приезд и дорога в АрхызПриезд и дорога в АрхызПриезд и дорога в АрхызПриезд и дорога в Архыз
2 день

Дорога к водопадам и сплав по горной реке

Треккинг к водопадам. После завтрака в гостинице отправляемся на Софийские водопады. Дорога туда — это настоящий аттракцион с горками, кочками и буграми. Мы поедем на комфортных внедорожниках и подберемся как можно ближе. Дальше до водопадов нужно будет пройти около 3 км. Возможны крутые подъемы и в конце дорога по камням — обязательно надевайте удобную обувь с фиксированной подошвой.

Рафтинг на горной реке. Потом прогуляемся по лесу к водопаду Белый и спустимся к поселку Архыз. На реке Большой Зеленчук нас будет ждать рафтинг: вы пройдете краткий инструктаж, получите инвентарь, а затем на надувных суднах промчитесь по горной реке и преодолеете несколько несложных порогов.

Вечером поужинаем, обменяемся впечатлениями и фотографиями.

Дорога к водопадам и сплав по горной рекеДорога к водопадам и сплав по горной рекеДорога к водопадам и сплав по горной рекеДорога к водопадам и сплав по горной рекеДорога к водопадам и сплав по горной рекеДорога к водопадам и сплав по горной реке
3 день

Загадки рисунка на скале, горная обсерватория и Эльбрус

Лик на скале. Позавтракаем, соберем вещи и выдвигаемся из Архыза в Кисловодск. По дороге посмотрим Лик Христа — едва заметный образ на скале, который нашли лет 20 назад. Тайна его появления до сих пор не разгадана: верующие считают рисунок нерукотворным; по другим версиям, это может быть икона 10-12 веков или даже более современная. Гид раскроет несколько вариантов происхождения этого места и загадочных легенд.

Горная обсерватория. Затем зайдем в обсерваторию: у нас будет отдельная экскурсия по планетарию от научных сотрудников и астрономов, рассказы о звездном небе и возможность посмотреть в телескоп. Главная «фишка» программы — это радиотелескоп Ратан 600, один из крупнейших в мире, который еще называют «ухом планеты».

Вид на Эльбрус. Сделаем остановку на перевале Кум-Баши: отсюда открывается фантастический вид на Эльбрус и Главный Кавказский хребет. А потом доедем до Кисловодска, заселимся в гостиницу и наберемся сил для следующего дня.

Загадки рисунка на скале, горная обсерватория и ЭльбрусЗагадки рисунка на скале, горная обсерватория и ЭльбрусЗагадки рисунка на скале, горная обсерватория и ЭльбрусЗагадки рисунка на скале, горная обсерватория и ЭльбрусЗагадки рисунка на скале, горная обсерватория и Эльбрус
4 день

Эльбрус с севера, Долина Нарзанов и водопады

Самая красивая дорога. После завтрака отправляемся к северному склону Эльбруса, к Джилы-су. Эта дорога входит в ТОП-10 самых красивых дорог России — с большей части маршрута открывается великолепный вид на главную кавказскую вершину; а вокруг, как на картинке, альпийские луга, горные серпантины, живописные села с пасущимися коровами и барашками.

Нарзанные источники. По дороге посмотрим гору Баран, плато Шаджатмаз, Бандитские шпили, скалы Аватары и несколько водопадов. А потом доберемся до Долины Нарзанов и попробуем целебную воду из нескольких источников. При желании можно искупаться в теплом радоновом источнике с температурой воды 18-23 градусов.

Прогулка по Кисловодскому парку. Вечером вернемся в Кисловодск и погуляем по Кисловодскому Национальному парку. Вы встретите знаменитого лермонтовского Демона, заточенного в темнице, зарядитесь свежестью Стеклянной струи, а если останутся силы, посмотрите на цветущую Долину Роз.

Эльбрус с севера, Долина Нарзанов и водопадыЭльбрус с севера, Долина Нарзанов и водопадыЭльбрус с севера, Долина Нарзанов и водопадыЭльбрус с севера, Долина Нарзанов и водопады
5 день

Фантастические виды плато Бермамыт

Дорога на джипах. Позавтракав в гостинице, поедем на плато Бермамыт — невероятно красивое и труднодоступное место, добраться до которого можно только на внедорожниках. По пути будем останавливаться в видовых местах и посмотрим ущелье Кичмалки и Эшкакона.

Скалы, обрывы и облака. На плато у нас будет время, чтобы неспешно погулять, посидеть на обрыве, сделать эффектные фото среди скал и, может быть, даже дотронуться до облаков: бывает, они накрывают плато и окутывают путешественников, а после рассеиваются, уступая место солнцу. Вы увидите все знаковые места Бермамыта: мостик Султан, Колизей или Амфитеатр и, конечно, скалы два Монаха, или Братики.

Термальные источники. Зарядившись энергией гор, поедем в аэропорт. Но это еще не все — сделаем остановку в Суворовском термальном источнике. Вы сможете расслабиться в целебной воде, полежать в горячих бассейнах и взбодриться в холодных. После такого расслабления обратная дорога будет легкая.

Фантастические виды плато БермамытФантастические виды плато БермамытФантастические виды плато БермамытФантастические виды плато Бермамыт

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Проживание в гостиницах
  • Завтраки
  • Экскурсионное обслуживание
  • Все входные билеты и экосборы
  • Экскурсия по обсерватории
  • Приветственный ужин
  • Термальные источники
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Минеральных вод и обратно
  • Рафтинг - 1000 руб
  • Обеды и ужины
  • Сувенирная продукция и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж/д вокзал Минеральных вод 12.30 ж/д вокзал Кисловодска 10.00
Завершение: Аэропорт Минеральных вод, после 18:00 ж/д вокзал Минеральных вод 18.00 ж/д вокзал Кисловодска 19.00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Анастасия
2 июля 2023
Потрясающий тур, очень много впечатлений за 5 дней) Денис отличный водитель и собеседник на ооочень классной машине. Показал лучшие виды, рассказал занятные факты. Всем рекомендую немного оторваться от реальности в такой красотище. Спасибо (^_^)♡
Потрясающий тур, очень много впечатлений за 5 дней) Денис отличный водитель и собеседник на ооочень класснойПотрясающий тур, очень много впечатлений за 5 дней) Денис отличный водитель и собеседник на ооочень класснойПотрясающий тур, очень много впечатлений за 5 дней) Денис отличный водитель и собеседник на ооочень класснойПотрясающий тур, очень много впечатлений за 5 дней) Денис отличный водитель и собеседник на ооочень класснойПотрясающий тур, очень много впечатлений за 5 дней) Денис отличный водитель и собеседник на ооочень классной
С
5 сен 2022
Тур был просто замечательный. Огромное спасибо нашему гиду Вячеславу! Вячеслав настоящий профессионал, рассказал нам огромное количество фактов об этой местности, и еще он опытный водитель. Мы много ездили по бездорожью и серпантинам, и было понятно, что он хорошо знает эти дороги и как правильно водить машину в таких условиях. Природа Кавказа уникальная, мы остались под огромным впечатлением от поездки, эти шикарные виды стоят абсолютно всех потраченных денег.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеГорыПрирода и пейзажиАктивный отдыхЭльбрусПопулярные местаВсе туры5-дневные турыВодопадыПлато БермамытТреккинг и походы

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