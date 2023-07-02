Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Мы будем гулять по горным тропинкам, любоваться звездами в обсерватории, сплавляться на рафтах по реке, пить нарзан из источников, ловить ветер и потрясающие виды на плато Бермамыт.
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|52 000 ₽
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь, купальные принадлежности для термальных источников и бутылочки для нарзана. Нелишним будет дождевик, головной убор и крем от загара — погода в горах быстро меняется, лучше быть готовым как к палящему солнцу, так и к дождю. И еще возьмите наличные — в горах с банковскими переводами могут быть сложности.
Все переезды будут на подготовленных внедорожниках на 6 человек — мы посетим такие места, куда на обычном транспорте не добраться.
В программе могут участвовать дети от 12 лет вместе с родителями.
Проживание. В 2, 3, 4-х местных номерах в Кисловодске (отели Вертебра, Амира парк или Старый замок) и в поселке Архыз. Отель может меняться.
Питание. Завтрак в отеле, обеды и ужины в кафе с национальной кухней на протяжении всего маршрута.
Километраж. Специальная подготовка не требуется, но будьте готовы к небольшому треккингу, который под силу людям с минимальным уровнем подготовки.
Связь и интернет. Мобильная связь есть на большей части локаций, интернет практически везде ловит плохо или отсутствует.
Программа тура по дням
Приезд и дорога в Архыз
Мы встретим вас в аэропорту Минеральных вод или на железнодорожном вокзале (как вам удобнее) и вместе поедем в Архыз. Это туристический поселок в горах, известный своим горнолыжным курортом, разнообразием пеших маршрутов и производством одноименной минеральной воды.
Заселимся в гостиницу и вместе поужинаем. Вы можете самостоятельно погулять по поселку или отдохнуть в номере.
Дорога к водопадам и сплав по горной реке
Треккинг к водопадам. После завтрака в гостинице отправляемся на Софийские водопады. Дорога туда — это настоящий аттракцион с горками, кочками и буграми. Мы поедем на комфортных внедорожниках и подберемся как можно ближе. Дальше до водопадов нужно будет пройти около 3 км. Возможны крутые подъемы и в конце дорога по камням — обязательно надевайте удобную обувь с фиксированной подошвой.
Рафтинг на горной реке. Потом прогуляемся по лесу к водопаду Белый и спустимся к поселку Архыз. На реке Большой Зеленчук нас будет ждать рафтинг: вы пройдете краткий инструктаж, получите инвентарь, а затем на надувных суднах промчитесь по горной реке и преодолеете несколько несложных порогов.
Вечером поужинаем, обменяемся впечатлениями и фотографиями.
Загадки рисунка на скале, горная обсерватория и Эльбрус
Лик на скале. Позавтракаем, соберем вещи и выдвигаемся из Архыза в Кисловодск. По дороге посмотрим Лик Христа — едва заметный образ на скале, который нашли лет 20 назад. Тайна его появления до сих пор не разгадана: верующие считают рисунок нерукотворным; по другим версиям, это может быть икона 10-12 веков или даже более современная. Гид раскроет несколько вариантов происхождения этого места и загадочных легенд.
Горная обсерватория. Затем зайдем в обсерваторию: у нас будет отдельная экскурсия по планетарию от научных сотрудников и астрономов, рассказы о звездном небе и возможность посмотреть в телескоп. Главная «фишка» программы — это радиотелескоп Ратан 600, один из крупнейших в мире, который еще называют «ухом планеты».
Вид на Эльбрус. Сделаем остановку на перевале Кум-Баши: отсюда открывается фантастический вид на Эльбрус и Главный Кавказский хребет. А потом доедем до Кисловодска, заселимся в гостиницу и наберемся сил для следующего дня.
Эльбрус с севера, Долина Нарзанов и водопады
Самая красивая дорога. После завтрака отправляемся к северному склону Эльбруса, к Джилы-су. Эта дорога входит в ТОП-10 самых красивых дорог России — с большей части маршрута открывается великолепный вид на главную кавказскую вершину; а вокруг, как на картинке, альпийские луга, горные серпантины, живописные села с пасущимися коровами и барашками.
Нарзанные источники. По дороге посмотрим гору Баран, плато Шаджатмаз, Бандитские шпили, скалы Аватары и несколько водопадов. А потом доберемся до Долины Нарзанов и попробуем целебную воду из нескольких источников. При желании можно искупаться в теплом радоновом источнике с температурой воды 18-23 градусов.
Прогулка по Кисловодскому парку. Вечером вернемся в Кисловодск и погуляем по Кисловодскому Национальному парку. Вы встретите знаменитого лермонтовского Демона, заточенного в темнице, зарядитесь свежестью Стеклянной струи, а если останутся силы, посмотрите на цветущую Долину Роз.
Фантастические виды плато Бермамыт
Дорога на джипах. Позавтракав в гостинице, поедем на плато Бермамыт — невероятно красивое и труднодоступное место, добраться до которого можно только на внедорожниках. По пути будем останавливаться в видовых местах и посмотрим ущелье Кичмалки и Эшкакона.
Скалы, обрывы и облака. На плато у нас будет время, чтобы неспешно погулять, посидеть на обрыве, сделать эффектные фото среди скал и, может быть, даже дотронуться до облаков: бывает, они накрывают плато и окутывают путешественников, а после рассеиваются, уступая место солнцу. Вы увидите все знаковые места Бермамыта: мостик Султан, Колизей или Амфитеатр и, конечно, скалы два Монаха, или Братики.
Термальные источники. Зарядившись энергией гор, поедем в аэропорт. Но это еще не все — сделаем остановку в Суворовском термальном источнике. Вы сможете расслабиться в целебной воде, полежать в горячих бассейнах и взбодриться в холодных. После такого расслабления обратная дорога будет легкая.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт
- Проживание в гостиницах
- Завтраки
- Экскурсионное обслуживание
- Все входные билеты и экосборы
- Экскурсия по обсерватории
- Приветственный ужин
- Термальные источники
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Минеральных вод и обратно
- Рафтинг - 1000 руб
- Обеды и ужины
- Сувенирная продукция и личные расходы