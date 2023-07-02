Хорошо спланированная программа по Кавказу гарантирует вам самые яркие впечатления от гор всего за пять дней. Мы будем гулять по горным тропинкам, любоваться звездами в обсерватории, сплавляться на рафтах по реке, пить нарзан из источников, ловить ветер и потрясающие виды на плато Бермамыт.

Описание Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

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Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь, купальные принадлежности для термальных источников и бутылочки для нарзана. Нелишним будет дождевик, головной убор и крем от загара — погода в горах быстро меняется, лучше быть готовым как к палящему солнцу, так и к дождю. И еще возьмите наличные — в горах с банковскими переводами могут быть сложности.

Все переезды будут на подготовленных внедорожниках на 6 человек — мы посетим такие места, куда на обычном транспорте не добраться.

В программе могут участвовать дети от 12 лет вместе с родителями.