Нитка маршрута:

город Минеральные Воды – замок Шато-Эркен • Улыбка Шхельды, ледник Шхельда • ущелье Юсеньги и озеро Юсеньги • канатная дорога на Эльбрус • Озеро Сылтран • ущелье Адыл-Су, озеро Башкара • возвращение в г. Минеральные Воды.

Программа тура:

Для похода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону.

Для граждан России инструктор оформляет пропуск во время тура.

Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.

День 1.

Замок Шато-Эркен, Баксанское ущелье.

11:00-11:30 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды.

Собравшись все вместе, отправляемся в Приэльбрусье! По пути в горы заедем посмотреть на одну из новых достопримечательностей этих мест – замок Шато-Эркен.

Шато-Эркен был построен по эскизам основателя местного винного концерна ТембулатаЭркенова. Владелец замка пожелал, чтобы замок стоял на воде, так и родилось большое, искусственное озеро! По берегам озера растут хрупкие ивы, которые склоняют свои ветви к самой воде.

Замок на воде великолепно смотрится и является отличной фотолокацией! Украшают замок красные башни, а у его входа сидят и пристально наблюдают за туристами черные пантеры. На замок Шато-Эркен мы смотрим снаружи и гуляем по территории вокруг озера.

!! Замок является частной собственностью, поэтому если по каким-либо причинам въезд в замок будет закрыт, инструктор покажет группе другую интересную локацию.

Переезд в Баксанское ущелье (2,5-3 часа), поселение в гостинице.

Активная часть: 2 км. пешком.

День 2.

Треккинг в ущелье Адыл-Су, к поляне Улыбка Шхельды.

Ущелье Адыл-Су является одним из наиболее прекрасных в Приэльбрусье. Название переводится как «красивая вода». И это чистая правда: местная река великолепна, чиста и полна целебными нарзанами, которые порой окрашивающими валуны в бронзовый цвет.

Через хвойные леса ущелья Адыл-Су совершим треккинг к уникальной поляне Улыбка Шхельды. Именно в этом месте река Шхельда делает очень резкий, неожиданный поворот и ласково обнимает галечный пляж. Река словно улыбается туристам – так появляется знаменитая заводь Улыбка Шхельды.

С этой поляны открывается вид на могучий ледник Шхельда, застывший здесь миллионы лет тому назад. Над ущельем возвышаются древние горные вершины Джантуган, пик Вольной Испании и гора Башкара, покрытые снежными шапками.

В этих местах туристов всегда поражает контраст летнего и зимнего, когда в одном кадре можно поймать суровый ледник и нежные лепестки цветов.

Активная часть: 12,8 км. пешком, перепад высот 1920-2340 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

День 3.

Ущелье Юсеньги и озеро Юсеньги.

Откроем Вам секрет: самые красивые и видовые ущелья расположены очень близко к Главному Кавказскому хребту. Ущелье Юсеньги одно из таких ущелий!

В начале маршрута нас ждет подъем по хвойному лесу. Местами тропинка крутовата, но спустя час-полтора подъем завершится и выйдем в зону альпики. Начиная с июня и до конца лета здесь можно восхищаться самыми разными цветами! В июне цветут рододендроны, позже к ним присоединяются горцы, незабудки, желтые лилии и голубые водосборы.

Но самое главное – после леса в течение всего пути мы движемся все ближе к Главному хребту и горам-четырехтысяникам. Это невероятно эффектно!!

В конце ущелья повернем направо вдоль реки и отсюда уже рукой подать до озера Юсеньги.

Активная часть: 11,2 км. пешком, перепад высот 1880-2590 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

День 4

Канатная дорога на гору Эльбрус.

Эльбрус - главная гора этих мест, этот белоснежный исполин всегда неудержимо манит к себе туристов.

По канатной дороге поднимемся высоко, в самое-самое поднебесье! Здесь живут облака, чуть выше лежит снег и всегда с этой точки открываются потрясающие виды на горы Кавказа.

Активная часть: путь к горе Эльбрус и обратно – 13,5 км. пешком (при проживании в гостинице в поселке Терскол), перепад высот 2180-2380 м; подъем по канатной дороге - перепад высот 2380-3850 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

День 5

Озеро Сылтран-кёль.

Отправляемся в поселок Верхний Баксан, откуда начинается путь к горному озеру.

Сылтран - один из самых крупных, высокогорных водоемов Приэльбрусья. Площадь его водной поверхности – 30 гектаров. Озеро действительно огромное!

Путь к озеру непрост, прежде всего, значительным набором высоты. Зато, благодаря этому, в ущелье всегда мало туристов))

Тропа поведёт нас за собой по лесу, а затем выведет в зону альпийских лугов.

Будем часто идти по камням и здесь Вы с благодарностью вспомните нашего менеджера, который рекомендовал взять для поездки треккинговые ботинки)).

Оставляем позади кош пастухов, любуемся на живописные скалы и вершины снежных гор.

Спустяполдня пути, выходим к озеру Сылтран! У этого водоема своя, суровая красота. Цвет воды в озере меняется в зависимости от времени года: в июне озеро ярко-зеленое, а ближе к августу цвет воды становится менее насыщенный. Возле озера наверняка увидим палатки туристов, которые любят прийти сюда на несколько дней.

Мы с вами с удовольствием походим вокруг озера и сделаем снимки с самых разных ракурсов. Затем пообедаем, отдохнем и отправимся в обратный путь.

Активная часть: 11,3 км. пешком, перепад высот 2320-3200 м, продолжительность треккинга 8-9 часов.

День 6

Ущелье Адыл-Су, озеро Башкара.

Новый день, новое ущелье!

Сегодня совершим треккинг налегке к одному из озер Приэльбрусья, которое имеет свои тайны и секреты. Инструктор обязательно поведает нам о них по пути;)

Поход к озеру Башкара не сложный, зато какие здесь живописные места! Зеленые, альпийские луга, горная река, а в конце ущелья красуется белоснежный пик Джантуган! Джантуган – гордый хозяин этих мест. Куда бы ты ни шел, его острый пик, укрытый снегом, непременно притягивает твой взгляд))).

В конце маршрута придем к озеру Башкара и его младшему брату – озеру Лапа. Сразу над озерами вырастают суровые горы, даже летом их вершины припорошены снегом, словно сахарной пудрой. Горы ласково обнимают озера и образуют вокруг них восхитительный горный цирк.

Возле озера у нас привал, как всегда вкусный обед и отдых:))

Активная часть: 13,6 км. пешком, перепад высот 1950-2590 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.

День 7

Отъезд из Баксанского ущелья.

Тур в Приэльбрусьезвершился, сегодня едем домой.

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

12:30-13:30 – приезд в г. Минеральные Воды в аэропорт и на железнодорожный вокзал.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут треккинга может быть изменен.

Проживание

п. Терскол, гостиница «Седьмой регион». Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi. В гостинице имеется сауна, прачечная, бильярдная, настольный теннис.

Питание

Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сало, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).