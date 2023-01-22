Нитка маршрута:
город Минеральные Воды – замок Шато-Эркен • Улыбка Шхельды, ледник Шхельда • ущелье Юсеньги и озеро Юсеньги • канатная дорога на Эльбрус • Озеро Сылтран • ущелье Адыл-Су, озеро Башкара • возвращение в г. Минеральные Воды.
Программа тура:
- Для похода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону.
- Для граждан России инструктор оформляет пропуск во время тура.
- Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
- День 1.
- Замок Шато-Эркен, Баксанское ущелье.
- 11:00-11:30 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды.
- Собравшись все вместе, отправляемся в Приэльбрусье! По пути в горы заедем посмотреть на одну из новых достопримечательностей этих мест – замок Шато-Эркен.
- Шато-Эркен был построен по эскизам основателя местного винного концерна ТембулатаЭркенова. Владелец замка пожелал, чтобы замок стоял на воде, так и родилось большое, искусственное озеро! По берегам озера растут хрупкие ивы, которые склоняют свои ветви к самой воде.
- Замок на воде великолепно смотрится и является отличной фотолокацией! Украшают замок красные башни, а у его входа сидят и пристально наблюдают за туристами черные пантеры. На замок Шато-Эркен мы смотрим снаружи и гуляем по территории вокруг озера.
- !! Замок является частной собственностью, поэтому если по каким-либо причинам въезд в замок будет закрыт, инструктор покажет группе другую интересную локацию.
- Переезд в Баксанское ущелье (2,5-3 часа), поселение в гостинице.
- Активная часть: 2 км. пешком.
- День 2.
- Треккинг в ущелье Адыл-Су, к поляне Улыбка Шхельды.
- Ущелье Адыл-Су является одним из наиболее прекрасных в Приэльбрусье. Название переводится как «красивая вода». И это чистая правда: местная река великолепна, чиста и полна целебными нарзанами, которые порой окрашивающими валуны в бронзовый цвет.
- Через хвойные леса ущелья Адыл-Су совершим треккинг к уникальной поляне Улыбка Шхельды. Именно в этом месте река Шхельда делает очень резкий, неожиданный поворот и ласково обнимает галечный пляж. Река словно улыбается туристам – так появляется знаменитая заводь Улыбка Шхельды.
- С этой поляны открывается вид на могучий ледник Шхельда, застывший здесь миллионы лет тому назад. Над ущельем возвышаются древние горные вершины Джантуган, пик Вольной Испании и гора Башкара, покрытые снежными шапками.
- В этих местах туристов всегда поражает контраст летнего и зимнего, когда в одном кадре можно поймать суровый ледник и нежные лепестки цветов.
- Активная часть: 12,8 км. пешком, перепад высот 1920-2340 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
- День 3.
- Ущелье Юсеньги и озеро Юсеньги.
Откроем Вам секрет: самые красивые и видовые ущелья расположены очень близко к Главному Кавказскому хребту. Ущелье Юсеньги одно из таких ущелий!
В начале маршрута нас ждет подъем по хвойному лесу. Местами тропинка крутовата, но спустя час-полтора подъем завершится и выйдем в зону альпики. Начиная с июня и до конца лета здесь можно восхищаться самыми разными цветами! В июне цветут рододендроны, позже к ним присоединяются горцы, незабудки, желтые лилии и голубые водосборы.
Но самое главное – после леса в течение всего пути мы движемся все ближе к Главному хребту и горам-четырехтысяникам. Это невероятно эффектно!!
В конце ущелья повернем направо вдоль реки и отсюда уже рукой подать до озера Юсеньги.
Активная часть: 11,2 км. пешком, перепад высот 1880-2590 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
День 4
Канатная дорога на гору Эльбрус.
Эльбрус - главная гора этих мест, этот белоснежный исполин всегда неудержимо манит к себе туристов.
По канатной дороге поднимемся высоко, в самое-самое поднебесье! Здесь живут облака, чуть выше лежит снег и всегда с этой точки открываются потрясающие виды на горы Кавказа.
Активная часть: путь к горе Эльбрус и обратно – 13,5 км. пешком (при проживании в гостинице в поселке Терскол), перепад высот 2180-2380 м; подъем по канатной дороге - перепад высот 2380-3850 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
День 5
Озеро Сылтран-кёль.
Отправляемся в поселок Верхний Баксан, откуда начинается путь к горному озеру.
Сылтран - один из самых крупных, высокогорных водоемов Приэльбрусья. Площадь его водной поверхности – 30 гектаров. Озеро действительно огромное!
Путь к озеру непрост, прежде всего, значительным набором высоты. Зато, благодаря этому, в ущелье всегда мало туристов))
Тропа поведёт нас за собой по лесу, а затем выведет в зону альпийских лугов.
Будем часто идти по камням и здесь Вы с благодарностью вспомните нашего менеджера, который рекомендовал взять для поездки треккинговые ботинки)).
Оставляем позади кош пастухов, любуемся на живописные скалы и вершины снежных гор.
Спустяполдня пути, выходим к озеру Сылтран! У этого водоема своя, суровая красота. Цвет воды в озере меняется в зависимости от времени года: в июне озеро ярко-зеленое, а ближе к августу цвет воды становится менее насыщенный. Возле озера наверняка увидим палатки туристов, которые любят прийти сюда на несколько дней.
Мы с вами с удовольствием походим вокруг озера и сделаем снимки с самых разных ракурсов. Затем пообедаем, отдохнем и отправимся в обратный путь.
Активная часть: 11,3 км. пешком, перепад высот 2320-3200 м, продолжительность треккинга 8-9 часов.
День 6
Ущелье Адыл-Су, озеро Башкара.
Новый день, новое ущелье!
Сегодня совершим треккинг налегке к одному из озер Приэльбрусья, которое имеет свои тайны и секреты. Инструктор обязательно поведает нам о них по пути;)
Поход к озеру Башкара не сложный, зато какие здесь живописные места! Зеленые, альпийские луга, горная река, а в конце ущелья красуется белоснежный пик Джантуган! Джантуган – гордый хозяин этих мест. Куда бы ты ни шел, его острый пик, укрытый снегом, непременно притягивает твой взгляд))).
В конце маршрута придем к озеру Башкара и его младшему брату – озеру Лапа. Сразу над озерами вырастают суровые горы, даже летом их вершины припорошены снегом, словно сахарной пудрой. Горы ласково обнимают озера и образуют вокруг них восхитительный горный цирк.
Возле озера у нас привал, как всегда вкусный обед и отдых:))
Активная часть: 13,6 км. пешком, перепад высот 1950-2590 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
День 7
Отъезд из Баксанского ущелья.
Тур в Приэльбрусьезвершился, сегодня едем домой.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 – приезд в г. Минеральные Воды в аэропорт и на железнодорожный вокзал.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут треккинга может быть изменен.
Проживание
п. Терскол, гостиница «Седьмой регион». Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi. В гостинице имеется сауна, прачечная, бильярдная, настольный теннис.
Питание
Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сало, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).