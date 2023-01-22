Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам

Приэльбрусье PRO

Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Шато-Эркен, Баксанское ущелье.
  • Треккинг в ущелье Адыл-Су, к поляне Улыбка Шхельды.
  • Ущелье Юсеньги и озеро Юсеньги
  • Канатная дорога на гору Эльбрус.
  • Озеро Сылтран-кёль.
  • Ущелье Адыл-Су, озеро Башкара
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Описание

Нитка маршрута:

город Минеральные Воды – замок Шато-Эркен • Улыбка Шхельды, ледник Шхельда • ущелье Юсеньги и озеро Юсеньги • канатная дорога на Эльбрус • Озеро Сылтран • ущелье Адыл-Су, озеро Башкара • возвращение в г. Минеральные Воды.

Программа тура:

  • Для похода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону.
  • Для граждан России инструктор оформляет пропуск во время тура.
  • Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
  • День 1.
  • Замок Шато-Эркен, Баксанское ущелье.
  • 11:00-11:30 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды.
  • Собравшись все вместе, отправляемся в Приэльбрусье! По пути в горы заедем посмотреть на одну из новых достопримечательностей этих мест – замок Шато-Эркен.
  • Шато-Эркен был построен по эскизам основателя местного винного концерна ТембулатаЭркенова. Владелец замка пожелал, чтобы замок стоял на воде, так и родилось большое, искусственное озеро! По берегам озера растут хрупкие ивы, которые склоняют свои ветви к самой воде.
  • Замок на воде великолепно смотрится и является отличной фотолокацией! Украшают замок красные башни, а у его входа сидят и пристально наблюдают за туристами черные пантеры. На замок Шато-Эркен мы смотрим снаружи и гуляем по территории вокруг озера.
  • !! Замок является частной собственностью, поэтому если по каким-либо причинам въезд в замок будет закрыт, инструктор покажет группе другую интересную локацию.
  • Переезд в Баксанское ущелье (2,5-3 часа), поселение в гостинице.
  • Активная часть: 2 км. пешком.
  • День 2.
  • Треккинг в ущелье Адыл-Су, к поляне Улыбка Шхельды.
  • Ущелье Адыл-Су является одним из наиболее прекрасных в Приэльбрусье. Название переводится как «красивая вода». И это чистая правда: местная река великолепна, чиста и полна целебными нарзанами, которые порой окрашивающими валуны в бронзовый цвет.
  • Через хвойные леса ущелья Адыл-Су совершим треккинг к уникальной поляне Улыбка Шхельды. Именно в этом месте река Шхельда делает очень резкий, неожиданный поворот и ласково обнимает галечный пляж. Река словно улыбается туристам – так появляется знаменитая заводь Улыбка Шхельды.
  • С этой поляны открывается вид на могучий ледник Шхельда, застывший здесь миллионы лет тому назад. Над ущельем возвышаются древние горные вершины Джантуган, пик Вольной Испании и гора Башкара, покрытые снежными шапками.
  • В этих местах туристов всегда поражает контраст летнего и зимнего, когда в одном кадре можно поймать суровый ледник и нежные лепестки цветов.
  • Активная часть: 12,8 км. пешком, перепад высот 1920-2340 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
  • День 3.
  • Ущелье Юсеньги и озеро Юсеньги.
Откроем Вам секрет: самые красивые и видовые ущелья расположены очень близко к Главному Кавказскому хребту. Ущелье Юсеньги одно из таких ущелий!
В начале маршрута нас ждет подъем по хвойному лесу. Местами тропинка крутовата, но спустя час-полтора подъем завершится и выйдем в зону альпики. Начиная с июня и до конца лета здесь можно восхищаться самыми разными цветами! В июне цветут рододендроны, позже к ним присоединяются горцы, незабудки, желтые лилии и голубые водосборы.
Но самое главное – после леса в течение всего пути мы движемся все ближе к Главному хребту и горам-четырехтысяникам. Это невероятно эффектно!!
В конце ущелья повернем направо вдоль реки и отсюда уже рукой подать до озера Юсеньги.
Активная часть: 11,2 км. пешком, перепад высот 1880-2590 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

День 4

Канатная дорога на гору Эльбрус.
Эльбрус - главная гора этих мест, этот белоснежный исполин всегда неудержимо манит к себе туристов.
По канатной дороге поднимемся высоко, в самое-самое поднебесье! Здесь живут облака, чуть выше лежит снег и всегда с этой точки открываются потрясающие виды на горы Кавказа.
Активная часть: путь к горе Эльбрус и обратно – 13,5 км. пешком (при проживании в гостинице в поселке Терскол), перепад высот 2180-2380 м; подъем по канатной дороге - перепад высот 2380-3850 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

День 5

Озеро Сылтран-кёль.
Отправляемся в поселок Верхний Баксан, откуда начинается путь к горному озеру.
Сылтран - один из самых крупных, высокогорных водоемов Приэльбрусья. Площадь его водной поверхности – 30 гектаров. Озеро действительно огромное!
Путь к озеру непрост, прежде всего, значительным набором высоты. Зато, благодаря этому, в ущелье всегда мало туристов))
Тропа поведёт нас за собой по лесу, а затем выведет в зону альпийских лугов.
Будем часто идти по камням и здесь Вы с благодарностью вспомните нашего менеджера, который рекомендовал взять для поездки треккинговые ботинки)).
Оставляем позади кош пастухов, любуемся на живописные скалы и вершины снежных гор.
Спустяполдня пути, выходим к озеру Сылтран! У этого водоема своя, суровая красота. Цвет воды в озере меняется в зависимости от времени года: в июне озеро ярко-зеленое, а ближе к августу цвет воды становится менее насыщенный. Возле озера наверняка увидим палатки туристов, которые любят прийти сюда на несколько дней.
Мы с вами с удовольствием походим вокруг озера и сделаем снимки с самых разных ракурсов. Затем пообедаем, отдохнем и отправимся в обратный путь.
Активная часть: 11,3 км. пешком, перепад высот 2320-3200 м, продолжительность треккинга 8-9 часов.

День 6

Ущелье Адыл-Су, озеро Башкара.
Новый день, новое ущелье!
Сегодня совершим треккинг налегке к одному из озер Приэльбрусья, которое имеет свои тайны и секреты. Инструктор обязательно поведает нам о них по пути;)
Поход к озеру Башкара не сложный, зато какие здесь живописные места! Зеленые, альпийские луга, горная река, а в конце ущелья красуется белоснежный пик Джантуган! Джантуган – гордый хозяин этих мест. Куда бы ты ни шел, его острый пик, укрытый снегом, непременно притягивает твой взгляд))).
В конце маршрута придем к озеру Башкара и его младшему брату – озеру Лапа. Сразу над озерами вырастают суровые горы, даже летом их вершины припорошены снегом, словно сахарной пудрой. Горы ласково обнимают озера и образуют вокруг них восхитительный горный цирк.
Возле озера у нас привал, как всегда вкусный обед и отдых:))
Активная часть: 13,6 км. пешком, перепад высот 1950-2590 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.

День 7

Отъезд из Баксанского ущелья.
Тур в Приэльбрусьезвершился, сегодня едем домой.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 – приезд в г. Минеральные Воды в аэропорт и на железнодорожный вокзал.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут треккинга может быть изменен.

Проживание

п. Терскол, гостиница «Седьмой регион». Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi. В гостинице имеется сауна, прачечная, бильярдная, настольный теннис.

Питание

Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сало, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту.
  • Проживание в гостинице: двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi.
  • Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка.
  • Экосбор в НацпаркеПриэльбрусье.
  • Билеты на канатную дорогу Эльбрус
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды)
  • Обед во время трансфера (день 1) ужины. Поужинать можно в нашей гостинице, также рядом есть несколько кафе. Стоимость ужина - 350-450 руб.
  • Доплата за одноместное размещение в номере на турбазе– 14500 руб. за весь период отдыха.
  • Страховка (не обязательна)
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00
Завершение: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 12:30 МСК
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Общая информация по маршруту:
  • Район путешествия: РФ, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье.
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 12:30 МСК.
  • Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки по ущельям налегке.
  • Проживание: гостиница.
  • Питание: двухразовое. Завтрак в кафе, обед – сухой паек днем.
  • Маршрут проходит на высоте: 1800-3200 м, по канатной дороге поднимаемся на высоту 3850 м
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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