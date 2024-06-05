Экскурсионные туры на Эльбрус из Минеральных Вод на автобусе или авто с гидом по выгодным ценам

Найдено 24 экскурсии в категории «Эльбрус» в Минеральных Водах, цены от 4 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
30 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: уникальные места Минеральных Вод
Встречайте Эльбрус и красоты Кавказа в мини-группе. Подъем на канатке, легенды озера Гижгит и величие Чегета
Начало: По вашему адресу в Минводах
«В пути вас будут сопровождать истории о восхождениях на Эльбрус, а также рассказы о культуре народов края»
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
58004 640 за человека
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Экскурсия Эльбрус из Минеральных Вод: восхождение на седого великана
Встреча с легендой Кавказа: Эльбрус ждет вас. Подъем на канатной дороге, кавказская кухня и чай у озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
«После спуска с Эльбруса предлагаю отобедать в одном из местных кафе с аутентичными блюдами»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
36 отзывов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемое приключение
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вас ожидают величественные пейзажи, чистейшие озера и глубокие традиции местных жителей
«Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места, и покажем памятник Первым покорителям Эльбруса»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 16 800 за всё до 7 чел.
Из Минвод - на Эльбрус
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
10 отзывов
Из Минвод - на Эльбрус: горы, озера, водопады и национальная кухня
Путешествие на Эльбрус из Минеральных Вод: горные озёра, водопады и национальная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Далее осмотрим памятники первым покорителям Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 200 за человека
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Плато Бермамыт: путешествие к каменным великанам из Минеральных Вод
Исследуйте загадочное плато Бермамыт, где скалы возвышаются как древние великаны, и вкусите легенды Кавказа
«А также насладитесь невероятной панорамой Эльбруса, который виден отсюда от подножия до вершины, услышите легенду о скалах Монахи и отыщете место, напоминающее двойной каменный амфитеатр с отточенными ветром ступенями»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
На внедорожнике отправимся в Кабардино-Балкарию. Увидим замки, водопады, термальные источники и сделаем фото на Языке дракона
Начало: От вашего места пребывания
«Величественная и красивая гора Эльбрус уже много лет стоит на страже благословенного уголка природы — термального источника»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека
Джип-тур из Минеральных Вод на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Джип-тур на Бермамыт: уникальные панорамы Эльбруса и гора Кольцо
Откройте захватывающие пейзажи Эльбруса и тайны Приэльбрусья в комфортном путешествии на джипе
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«Я расскажу о знаменитых писателях, посетивших эти края, и покажу место, где Лермонтов написал картину «Вид на Эльбрус»»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Джип-путешествие из Минеральных Вод к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Экскурсия на Джипе к Эльбрусу: горные вершины и целебные источники
Откройте величие Кавказа в джип-путешествии к Эльбрусу с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
«Чудеса природы в урочище Джилы-Су и у подножия Эльбруса»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит: путешествие из Минеральных Вод
Проведите день, погружаясь в красоты Приэльбрусья: от величественного Эльбруса до сказочного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживани
«Азау: ледяная красота Эльбруса»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 500 за всё до 7 чел.
Трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай или Эльбрус
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Комфортный трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай, Эльбрус
Встречу вас в аэропорту или на вокзале, помогу с багажом и обеспечу комфортную поездку. Наслаждайтесь горными пейзажами по пути к вашему отелю
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
41 отзыв
Групповая экскурсия в Приэльбрусье и к озеру Гижгит: красота Кавказа
Откройте для себя величие Эльбруса и чистоту озера Гижгит в однодневной поездке. Подъем на канатной дороге и минеральные источники ждут вас
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
«Подъем на Эльбрус — событие, которое мало с чем может сравниться по яркости эмоций»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
10 отзывов
Групповая экскурсия: Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Отправьтесь в увлекательное путешествие к Чегемским водопадам, перевалу Актопрак и озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые впечатления и удивительные виды
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
«Мало кто знает, что в Приэльбрусье кроме основных точек притяжения — Чегета и Эльбруса — есть еще множество необычайно красивых тайных троп и дорог, история которых уходит далеко в прошлое и покрыта налетом мистики»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 800 за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
34 отзыва
Групповая экскурсия в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит: природные чудеса
Откройте для себя красоту озера Гижгит и величие Эльбруса в одной поездке. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Эльбрус протыкает макушкой небо чуть севернее Главного Кавказского хребта»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800 за человека
Тур в горы Домбая
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
25 отзывов
Путешествие в Домбай: Перевал Гумбаши и Шоанинский храм
Откройте для себя величие Кавказских гор с экскурсией в Домбай, включающей посещение исторических мест
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Со смотровой площадки на вершине перевала Гумбаши, на высоте больше двух километров над уровнем моря, хорошо виден Кавказский хребет с его главным украшением — двуглавым Эльбрусом»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 800 за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Эльбрус— стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря) — самая высокая горная вершина России и Европы»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
20 000 за всё до 6 чел.
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
11 отзывов
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Начало: По договоренности
«Даже исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца»
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 200 за человека
Язык Тролля и красоты Верхней Балкарии
Мини-группа
10 часов
16 отзывов
Путешествие к Языку Тролля и чудесам Верхней Балкарии
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кабардино-Балкарии: от Языка Тролля до Голубого озера и древних башен
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
«Поговорим о его владельце — виноделе Тембулате Эркенове, а в ясную погоду полюбуемся видом на Эльбрус»
Расписание: Ежедневно в 06:30, 7:00, 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
5 300 за человека
Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
«Мы остановимся здесь, чтобы полюбоваться и оценить живописные склоны Кавказского хребта и его жемчужины — Эльбруса»
Расписание: Ежедневно в 06:30, 7:00, 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800 за человека
Эльбрус, Гижгит, Поляна нарзанов: поездка из Минеральных вод в мини-группе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и Поляна нарзанов
Вас ждет захватывающая поездка к подножию Эльбруса, восхождение на канатной дороге и посещение уникального озера Гижгит
Начало: Минеральные воды
«Приглашаем отправиться в гости к самому Эльбрусу, горе богов и «седовласому князю» Кавказа»
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
58004 640 за человека
Сказка Кавказа: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Индивидуальная
10 часов
Сказка Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит и Поляна Нарзанов
Приглашаем вас в увлекательное путешествие к подножию Эльбруса, загадочному озеру Гижгит и целебной Поляне Нарзанов
Начало: Минеральные воды
«Вы узнаете о покорении Эльбруса, обычаях местных жителей, услышите легенды и стихи, посвящённые великану Кавказа»
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
26 000 за всё до 6 чел.
Северное Приэльбрусье - Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
Индивидуальная
9 часов
Северное Приэльбрусье: Джилы-Су и плато Шаджатмаз - экскурсия мечты
Откройте для себя чудеса Северного Приэльбрусья: от теплых минеральных источников до величественного Эльбруса и живописных водопадов
Начало: Минеральные воды
«Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 метров у подножия северного склона Эльбруса»
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
26 000 за всё до 6 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Минеральных Вод
Откройте для себя красоту Кавказа и встретьтесь лицом к лицу с его милыми обитателями - горными сусликами, в незабываемой экскурсии из Минеральных Вод
«Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Кавказская сказка: Кисловодск, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Кавказская сказка: Кисловодск, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия
Начало: По договоренности с гидом
«располагается высокогорная обсерватория и одна из лучших смотровых площадок на Эльбрус и Кавказский хребет»
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 820 за всё до 4 чел.
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Минеральных вод
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Минеральных вод
Начало: От места вашего места проживания
«Само урочище находится на северном склоне Эльбруса, именно от туда проходит самый популярный маршрут для восхождения на Эльбрус»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 900 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    Поездка — настоящее волшебство! Нам обещали золото и нам его сделали! При обсуждении и планировании с администратором я даже шутила что
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    уже теряюсь в догадках, что круче, горы, которые нам предстоит увидеть, или гид, назначенный на этот маршрут 😁 Мы увидели все заявленное и даже больше, послушали не только названия мест, но и их историю, услышали множество красивых легенд и изучали историю этих прекрасных мест всей группой) Слушала завороженно, смотрела и снимала безостановочно! Мы посетили множество не только волшебных природных мест, но также и отличные кафе, маленькие и скромные, но с душой и просто безмерно радушные, вас не то что горы, вас даже не оставят равнодушными никакие из местных блюд! Отдельное спасибо организатору Анастасии и гиду Абреку за все их труды и старания, это того абсолютно точно стоило! ❤️ P.S. все же не брезгуйте солнцезащитным кремом и солнцезащитными очками, мы обгорели 😁

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    За 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. Все было организовано на высшем
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    уровне! Все 3 гида понравились и оставили лишь хорошее впечатление. На Эльбрус мы ездили с Александром - очень внимательный молодой человек, поразило то, как много он знает о традициях, разного рода исторические факты и легенды, узнали много нового, было интересно слушать. Эльбрус с характером, самую вершину не удалось увидеть, так как она была спрятана за облаками, но подняться однозначно стоило. Есть 2 линии канатной дороги, одна более старая, другая современная, гид рекомендовал выбрать ее, так и сделали. Удивило, что поднялись на высоту больше, чем на Домбае, но было значительно теплее, но теплая одежда в любом случае нужна, так как погода не предсказуемая. Кавказ невероятно живописный, на каждом углу красота, куда бы ты ни посмотрел. Также хочется отметить, что на нашем пути попадались очень хорошие люди, что конечно очень радует и еще больше влюбляет в данные края! Завтракали в придорожном кафе, снова все было вкусно и по очень небольшим ценам. Гиды возят в реально проверенные места, поэтому можно смело кушать, без разного рода опасений. Также очень впечатлило озеро Гижгит и прилегающая к нему территория. Очень красиво и безмятежно, при этом мало людей, из-за чего впечатления еще более невероятные! Большое спасибо за профессиональное отношение к своей работе и теплое отношение к людям!

    За 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. Все
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    Вчера были на Эльбрусе!!!! Как этот описать восторг, он -не описуем!!!! Обязательно поезжайте и наслаждайтесь этой красотой! Теперь про организаторов: Анастасия, замечательная менеджер,
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    очень внимательная, на все вопросы отвечает обстоятельно и профессионально И отдельно хотим поблагодарить нашего водителя-гида Владимира (Вовочку😉) Он такой трудяга, спокойно ждал нас не подгонял, накормил, напоил нарзанами и показал много красивых мест, которые не были включены в экскурсию и под конец, вишенка на торте - закат на берегу горного озера! Спасибо всем организаторам тура!

  • L
    Lyudmila
    28 мая 2024
    Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
    Поездка на Приэльбрусье была впечатляющей! Наш гид Михаил внимательный, доброжелательный, компетентный и очень приятный молодой человек! Поездка оставила самые замечательные воспоминания!
  • Л
    Лилия
    28 мая 2024
    Приэльбрусье и озеро Гижгит
    Проведение экскурсии очень понравилось! Было интересно, много красивых видов, гид рассказывал интересные факты о крае
  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
    Грамотно и качественно, индивидуальный подход, гибкий маршрут, без лишних временных затрат. Готовы продолжить и дальнейшие экскурсии с Вадимом! Приятный и пунктуальный Гид - знаток своего дела! Спасибо!!!
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
    Понравился Гид Михаил, подробно рассказывал о достопримечательностях, весело шутил, остались только приятные воспоминания и впечатления. Подобралась дружная компания и поездка
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    оказалась приятнее, чем предполагалось. Единственное что не понравилось - на сайте указанно что забирают из города Минеральные Воды, а по факту нет. Пришлось ехать к 7 утра на другую станцию на электричке. Спасибо за экскурсию в любом случае!!!

  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
    Хорошая экскурсия, забрали у отеля. С погодой вообще повезло. Рекомендую.
    Хорошая экскурсия, забрали у отеля. С погодой вообще повезло. Рекомендую
  • Д
    Денис
    20 мая 2024
    Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
    Пойдет) Меня не особо как то впечатлило после Домбая) но для галочки сойдёт побывать на Эльбрусе. Если кто то меветься между
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    Эльбрусом и Домбаем, второе однозначно. Сдесь же чисто горнолыжка, особо не чего умопомрачительного нету) На счёт гида. Был Далхат на хюндае,микроавтобус. Довольно опасное вождение, на обратном пути топили в дождь до 160 км по трассе, куда то вечно торопился. Опасные обгоны и резкие торможения, нельзя так ездить. Все таки вся машина забита людьми

  • А
    Арина
    13 мая 2024
    Из Минвод - на Эльбрус
    Хорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, но это значит, что ещё вернёмся! Еда в кафе вкусная. Спасибо большое за эмоции!!!
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Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Эльбрус»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
  2. Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
  3. Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
  4. Из Минвод - на Эльбрус
  5. Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Минеральных Вод
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Эльбрус" можно забронировать 24 экскурсии от 4 200 до 26 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 270 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Туры на Эльбрус – отличный вариант времяпровождения, который позволит жителям и гостям Минеральных Вод посетить самую высокую горную вершину Европы. Путешествие с опытным гидом подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позволит насладиться красивейшими горными пейзажами и сделать крутые фото. Забронировать места для поездки на Эльбрус из Минеральных Вод на автобусе или машине по привлекательным ценам вы можете из списка ниже
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