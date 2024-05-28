Пешие экскурсии-прогулки в Минеральных Водах с экскурсоводом

Найдено 11 экскурсий в категории «Пешеходные» в Минеральных Водах, цены от 3 400 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
2 отзыва
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Погрузитесь в мир творчества и гедонизма на арт-пикнике среди гор Кавказа. Распишите посуду, насладитесь закусками и закатом
Начало: В Ессентуках
Сегодня в 17:00
15 июня в 17:00
3 400 за человека
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
41 отзыв
Групповая экскурсия в Приэльбрусье и к озеру Гижгит: красота Кавказа
Откройте для себя величие Эльбруса и чистоту озера Гижгит в однодневной поездке. Подъем на канатной дороге и минеральные источники ждут вас
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
10 отзывов
Групповая экскурсия: Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Отправьтесь в увлекательное путешествие к Чегемским водопадам, перевалу Актопрак и озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые впечатления и удивительные виды
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 800 за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
34 отзыва
Групповая экскурсия в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит: природные чудеса
Откройте для себя красоту озера Гижгит и величие Эльбруса в одной поездке. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800 за человека
Тур в горы Домбая
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
25 отзывов
Путешествие в Домбай: Перевал Гумбаши и Шоанинский храм
Откройте для себя величие Кавказских гор с экскурсией в Домбай, включающей посещение исторических мест
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 800 за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
20 000 за всё до 6 чел.
Тур в Домбай
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
Тур в Домбай
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800 за человека
Пять городов Кавказских Минеральных Вод - однодневная экскурсия
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Путешествие по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
Погрузитесь в мир кавказских традиций, вкусите местные блюда и насладитесь неповторимыми пейзажами
Начало: По договоренности
Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно.
15 июня в 09:00
1180011 210 за всё до 4 чел.
Кавказские Минеральные Воды - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Кавказские Минеральные Воды - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Тур в горы: Кальян на Языке Тролля
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Тур в горы: Кальян на Языке Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
26 000 за всё до 5 чел.
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
🚶 Пешая
скидка
40%
Фотопрогулка
5 часов
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Минеральных Вод и получить фото на память
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
80004 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lyudmila
    28 мая 2024
    Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
    Поездка на Приэльбрусье была впечатляющей! Наш гид Михаил внимательный, доброжелательный, компетентный и очень приятный молодой человек! Поездка оставила самые замечательные воспоминания!
  • Л
    Лилия
    28 мая 2024
    Приэльбрусье и озеро Гижгит
    Проведение экскурсии очень понравилось! Было интересно, много красивых видов, гид рассказывал интересные факты о крае
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
    Понравился Гид Михаил, подробно рассказывал о достопримечательностях, весело шутил, остались только приятные воспоминания и впечатления. Подобралась дружная компания и поездка
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    оказалась приятнее, чем предполагалось. Единственное что не понравилось - на сайте указанно что забирают из города Минеральные Воды, а по факту нет. Пришлось ехать к 7 утра на другую станцию на электричке. Спасибо за экскурсию в любом случае!!!

  • Д
    Денис
    20 мая 2024
    Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
    Пойдет) Меня не особо как то впечатлило после Домбая) но для галочки сойдёт побывать на Эльбрусе. Если кто то меветься между
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    Эльбрусом и Домбаем, второе однозначно. Сдесь же чисто горнолыжка, особо не чего умопомрачительного нету) На счёт гида. Был Далхат на хюндае,микроавтобус. Довольно опасное вождение, на обратном пути топили в дождь до 160 км по трассе, куда то вечно торопился. Опасные обгоны и резкие торможения, нельзя так ездить. Все таки вся машина забита людьми

  • Д
    Денис
    20 мая 2024
    Тур в Домбай
    Ну Домбай это конечно сказка. Потрясающая природа, все утопает в зелени. Однозначно советую поездку, на мой взгляд лучшая экскурсии в
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    этих краях. Если кто выбирает между Эльбрусом и Домбаем однозначно второе! Очень классный гид Расул попался, на Мерседесе (минивен), очень мягкое безопасное вождение, интересное не навязчивое общение, подстраивался под каждого) полностью сопровождал везде. Показал массу интересных мест которые были не программе. Заезжали в пещеры, на храм на горе, даже в родном селе побывали у него, в общем большой молодец. Пс обязательно берите с собой очки, да и крем от загара не помешает. За 40 минут на Домбае был черный как после Турции

  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Пять городов Кавказских Минеральных Вод - однодневная экскурсия
    Отличная экскурсия!! Когда мало времени, а увидеть хочется максимум - это просто находка!) море информации, море красивых мест, море эмоций!) Аркадий - прекраснейший гид по городам КМВ! Очень довольны))
  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Приэльбрусье и озеро Гижгит
    На данной экскурсии нашим гидом был Александр, день пролетел весело) Александр рассказывал много интересных фактов, включая исторические, помогал сделать красивые
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    фотографии. Время в пути проходит незаметно за веселыми шутками Александра. Экскурсия продумана, локации интересные, на обед привозят в ресторан, где очень вкусно готовят за приемлемые деньги.

  • С
    Слизовская
    12 мая 2024
    Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
    Отличная поездка,хотела полетать на параплане,но не удалось,ветер дул южный,а это запрет для полетов и гид предложил поехать на водопад Абай-су,мы
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    согласились и не пожалели,шикарные виды,красивый водопад. Поездка была на Уаз патриот,большая часть пути по гравию и камням,к монуальщику ходить не надо все позвонки встали на место. 🤣

  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Пять городов Кавказских Минеральных Вод - однодневная экскурсия
    Хотим выразить большую благодарность Аркадию за проверенную экскурсию! Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, посетили все самые интересные и значимые места
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    в КМВ, Аркадий рассказывал о каждой достопримечательности увлекательно и интересно, приводя исторические факты. Узнали много нового об истории, начиная с древних времен, и современной повседневной жизни КМВ.

  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Тур в горы Домбая
    Все понравилось. И атмосфера и горы и экскурсия и конечно же гид. Дмитрий очень красочно описывал красоту своего края, много интересных историй. Общее впечатление хорошее. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
  2. Приэльбрусье и озеро Гижгит
  3. Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
  4. Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
  5. Тур в горы Домбая
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
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