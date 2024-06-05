1 чел.
По популярности
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
Путешествие к плато Бермамыт из Минеральных Вод в мини-группе. Восхитительные виды Кавказа, свежий воздух и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 13:00 и 13:30
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
58124 650₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу: уникальные места Минеральных Вод
Встречайте Эльбрус и красоты Кавказа в мини-группе. Подъем на канатке, легенды озера Гижгит и величие Чегета
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
58004 640₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив за один день Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Эльбрус из Минеральных Вод: восхождение на седого великана
Встреча с легендой Кавказа: Эльбрус ждет вас. Подъем на канатной дороге, кавказская кухня и чай у озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия на гору Змейка: треккинг среди легенд и красот Кавказа
Покорите вершину Змейки, исследуйте древние легенды и насладитесь неповторимыми пейзажами Кавказских гор
Начало: на конечной остановке маршруток 6 и 6А
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 499₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Домбаю: от Минеральных Вод до сердца Кавказа
Исследуйте величественный Домбай: от горных вершин до культурных сокровищ Северного Кавказа в одной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемое приключение
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вас ожидают величественные пейзажи, чистейшие озера и глубокие традиции местных жителей
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 16 800₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия в Домбай: от перевала Гум-Баши до Шоанинского храма
Вас ждет увлекательное путешествие из Минеральных Вод в волшебный Домбай с захватывающими видами и уникальными достопримечательностями
Начало: В удобном вам месте в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
58754 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Из Минвод - на Эльбрус: горы, озера, водопады и национальная кухня
Путешествие на Эльбрус из Минеральных Вод: горные озёра, водопады и национальная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
Позвольте себе уникальное автопутешествие на Домбай из Минеральных Вод. Вас ждут перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и озеро Кара-Кёль
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 400₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Приэльбрусье и его тайны
Завораживающая экскурсия в Приэльбрусье: поляна Эммануэля, водопады и закат с видом на Эльбрус
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3500031 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Путешествие по живописным местам Северного Приэльбрусья. Увидите водопады, минеральные источники, альпийские луга и Эльбрус. Комфортный транспорт и гид-водитель
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:50, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:50
10 июня в 06:50
57004 560₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Впечатляющее путешествие через Чегемское и Баксанское ущелья с перевалом Актопрак
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией, где каждый поворот дороги открывает новые захватывающие виды и уникальные природные явления
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Плато Бермамыт: путешествие к каменным великанам из Минеральных Вод
Исследуйте загадочное плато Бермамыт, где скалы возвышаются как древние великаны, и вкусите легенды Кавказа
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
13 часов
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
На внедорожнике отправимся в Кабардино-Балкарию. Увидим замки, водопады, термальные источники и сделаем фото на Языке дракона
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск
Откройте для себя красоты Кавказа с комфортным трансфером и увлекательной экскурсией уже в день прилета
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
89998 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джилы-Су, водопады и поляна Эммануэля: приключение в Минеральных Водах
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су. Вас ждут водопады, каменные грибы, поляна Эммануэля и дружелюбные суслики
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
Сегодня в 10:00
Завтра в 06:00
16 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на Бермамыт: уникальные панорамы Эльбруса и гора Кольцо
Откройте захватывающие пейзажи Эльбруса и тайны Приэльбрусья в комфортном путешествии на джипе
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Домбай: незабываемое приключение в сердце Кавказа
Откройте мир кавказских гор с эксклюзивной экскурсией в Домбай, полной впечатлений и красоты
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
17 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
Индивидуальная экскурсия по Кабардино-Балкарии: водопад Абай Су, серпантины, заброшенная турбаза Чегем и нарзанные источники
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Захватывающие виды перевала Гум-Баши, магия древнего Шоанинского храма и расслабление в термальных источниках ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В любом удобном для вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Канжол и озера Шадхурей: уникальная экскурсия из Минеральных Вод
Познайте загадки плато Канжол и озер Шадхурей, исследуя их красоту и историю в комфортной экскурсии
Начало: По согласованию
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на Джипе к Эльбрусу: горные вершины и целебные источники
Откройте величие Кавказа в джип-путешествии к Эльбрусу с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
Вас ждет путешествие в урочище Джилы-су, где мифы оживают среди величественных гор и целебных источников
Начало: По договоренности с туристом
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит: путешествие из Минеральных Вод
Проведите день, погружаясь в красоты Приэльбрусья: от величественного Эльбруса до сказочного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживани
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Пятигорск с обедом и экскурсией
Приезжайте в Пятигорск с комфортом: встреча в аэропорту, вкусный обед и захватывающая экскурсия по городу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Комфортный трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай, Эльбрус
Встречу вас в аэропорту или на вокзале, помогу с багажом и обеспечу комфортную поездку. Наслаждайтесь горными пейзажами по пути к вашему отелю
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Приэльбрусье и к озеру Гижгит: красота Кавказа
Откройте для себя величие Эльбруса и чистоту озера Гижгит в однодневной поездке. Подъем на канатной дороге и минеральные источники ждут вас
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия: Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Отправьтесь в увлекательное путешествие к Чегемским водопадам, перевалу Актопрак и озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые впечатления и удивительные виды
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит: природные чудеса
Откройте для себя красоту озера Гижгит и величие Эльбруса в одной поездке. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Экскурсия к водопадам Джилы-Су: великолепие природы и древние легенды
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, где вас ждут удивительные природные красоты и тайны древности
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Домбай: Перевал Гумбаши и Шоанинский храм
Откройте для себя величие Кавказских гор с экскурсией в Домбай, включающей посещение исторических мест
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт: экскурсия в мир дикой природы и величественных видов
Погрузитесь в атмосферу дикой природы, исследуя скалистые красоты и панорамы Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 900₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Жемчужина Кавказа: Поездка к водопадам Джилы-Су
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Путешествие к Языку Тролля и чудесам Верхней Балкарии
Погрузитесь в уникальную культуру и природу Кабардино-Балкарии: от Языка Тролля до Голубого озера и древних башен
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 06:30, 7:00, 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
5 300₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 06:30, 7:00, 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Трансфер с экскурсией: Минеральные Воды - Домбай, джип-тур
Индивидуальный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай с уникальным джип-туром по живописным местам
Начало: В аэропорту Минеральные Воды
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
20 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсионный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай: путешествие по Кавказу
Путешествие из аэропорта Минеральные Воды в Домбай превратится в захватывающее приключение с экскурсиями по уникальным местам Северного Кавказа
Начало: в аэропорту Минеральных Вод
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
13 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Шоанинский храм и Тебердинский заповедник
Приглашаем в увлекательное путешествие по Кавказским горам с посещением уникальных и живописных мест
Начало: По вашему адресу
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2500018 750₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и Поляна нарзанов
Вас ждет захватывающая поездка к подножию Эльбруса, восхождение на канатной дороге и посещение уникального озера Гижгит
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
58004 640₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Сказка Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит и Поляна Нарзанов
Приглашаем вас в увлекательное путешествие к подножию Эльбруса, загадочному озеру Гижгит и целебной Поляне Нарзанов
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
26 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в русскую Исландию - на плато Бермамыт: красоты Кавказа
Готовы ли вы к восхождению на высоту 2500 метров, где вас ждут невероятные панорамы и чистый воздух? Плато Бермамыт откроет перед вами величие Кавказа
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
26 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Северное Приэльбрусье: Джилы-Су и плато Шаджатмаз - экскурсия мечты
Откройте для себя чудеса Северного Приэльбрусья: от теплых минеральных источников до величественного Эльбруса и живописных водопадов
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
26 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Поездка — настоящее волшебство! Нам обещали золото и нам его сделали! При обсуждении и планировании с администратором я даже шутила что
- ЕЕкатерина3 июня 2024За 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. Все было организовано на высшем
- ЕЕкатерина3 июня 2024Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим гидом был Роман -
- ЕЕкатерина3 июня 2024Нам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал о районах, которые мы проезжали
- ООксана2 июня 2024Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то можем "недополучить". Напрасно! С
- ЕЕлена1 июня 2024Идеально! За такую низкую цену такой плотный маршрут. Всего 6 чел в группе, никого ждать не приходилось и очень повезло
- ММария1 июня 2024Интересная экскурсия, маршрут насыщенный, много всего успели посмотреть. Водитель очень старался нам все показать, рассказать. Группа небольшая, 6 человек, это мне тоже понравилось. Если бы ещё был экскурсовод отдельно, то было бы просто супер.
- ДДенис31 мая 2024Спасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда дело касалось каких то просьб,
- ИИрина30 мая 2024Вчера были на Эльбрусе!!!! Как этот описать восторг, он -не описуем!!!! Обязательно поезжайте и наслаждайтесь этой красотой! Теперь про организаторов: Анастасия, замечательная менеджер,
- ААлина29 мая 2024Это настолько сказочная поездка, что бы и не уезжала. Это такая мощь, это безумная красота, и невероятный воздух. Спасибо Анастасии,
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